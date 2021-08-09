За полтора года реализации проекта "Дороги и работа" благодаря ему трудоустроились 35 тыс. украинцев, - Кубраков
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В Министерстве инфраструктуры готовят проект "Работай в Украине" для трудовых мигрантов.
Об этом сообщает "Дом" со ссылкой на министра инфраструктуры Александра Кубракова, передает Цензор.НЕТ.
Проект готовят к 30-летию Независимости Украины. Стандарты работы хотят повышать за счет достойной оплаты труда, социальных гарантий, карьерных возможностей образования и государственных сервисов, добавил министр.
"Сейчас у нас есть десятки тысяч украинцев, которые вместо заработка в Польше или Италии выбирают работу дома. Украине нужны новые строители: мостовики, железнодорожники, дорожники, портовики и тому подобное. Поэтому к 30-летию Независимости мы готовим масштабный проект "Работай в Украине", - отметил Кубраков.
Кроме того, уже полтора года в Украине реализуют проект "Дороги и работа" - часть государственной программы "Большое строительство". За это время благодаря ему нашли работу 35 тыс. украинцев.
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The Brussels Times: Рекорд безработицы за I квартал 2021 - это не предел
Не отвечай. С твоего рта ничего не лезет, кроме лайна с вкусом и запахом чикалада. Вы поддержкой этого лайна сделали пупсами свинарчуков, косюков, мертведковичей, а мою неньку - Украину снова забросили в каменный век. Не зеля, зеля - производное - ты, мр@зь с камарницкими и оными и слепой любовью к алчному, брехливому, баналному ОЛИГАРХУ
Але це фірми прокладки по розкраданню бюджетних коштів. Тому така коштовні собівартість 1 км шляху
Ну вот свершилось и уже более двух лет ваша дебильная власть. Ну и чего вы добились за два с гаком прошедших года, когда вам не мешает Порох и порохоботы? Войну уже закончили, всех победили? Олигархи уже не владеют этой властью? Зеля уже в списке великих геостратегов мира и об него не вытирают ноги? Инвестиции идут в страну гурьбой или убегают лавиной? Тарифы и цены уже сильно понизили, они не растут а падают? А зарплат и пенсий уже на черную икру пенсионерам хватает? Не объелись икоркой?
Це просто смішно.Кількість тих,хто хоче виїхати і виїжджає з країни,тільки збільшується
Будівельники в Європі набагато більше зароблять.Ця локшина для дурбеликів.
Тарифы на комслуги за год выросли на 35% - Госстат
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/06/9/674846/
Это во время "Большой депрессии" было единственно правильное решение. А из-за чего у нас такая депрессия? Из-за скудоумия избирателей?
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Ти теж з "скудоУмних"?
А те, що "...Ни один инвестор за два года так и не вложил в нашу экономику денег..." смердить фейком від Пєціка.
02.04.2021 "
Можешь написать им опровержение, они тебя поймут 😊
https://www.google.com/amp/s/finance.liga.net/amp/ekonomika/novosti/ukraina-perejila-samyy-krupnyy-godovoy-ottok-inostrannyh-investitsiy-za-poslednie-20-let
Між іншим, Гітлер теж будував автобани по яких їздять і сьогодні. Мабуть Зєля почав з того, з чого почав і Гітлер. От чим закінчив Гітлер відомо, а......
вони ці назви просто на ходу висмоктують?
чи просто намагаються з будь-чого насцяти в очі, як попередньо заплановане?
бо от я відкриваю "великебудівництво" й не бачу жодної згадки про "дорогийробота".
срані маніпулятори.