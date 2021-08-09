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За полтора года реализации проекта "Дороги и работа" благодаря ему трудоустроились 35 тыс. украинцев, - Кубраков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

За полтора года реализации проекта

В Министерстве инфраструктуры готовят проект "Работай в Украине" для трудовых мигрантов.

Об этом сообщает "Дом" со ссылкой на министра инфраструктуры Александра Кубракова, передает Цензор.НЕТ.

Проект готовят к 30-летию Независимости Украины. Стандарты работы хотят повышать за счет достойной оплаты труда, социальных гарантий, карьерных возможностей образования и государственных сервисов, добавил министр.

"Сейчас у нас есть десятки тысяч украинцев, которые вместо заработка в Польше или Италии выбирают работу дома. Украине нужны новые строители: мостовики, железнодорожники, дорожники, портовики и тому подобное. Поэтому к 30-летию Независимости мы готовим масштабный проект "Работай в Украине", - отметил Кубраков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За рубежом работают от 3 до 5 миллионов украинцев, - директор Института демографии Либанова

Кроме того, уже полтора года в Украине реализуют проект "Дороги и работа" - часть государственной программы "Большое строительство". За это время благодаря ему нашли работу 35 тыс. украинцев.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+12
Да уж. Опять лапша. Уже 500 тыс. мест обещали. Как и зарплату учителям.

За полтора года реализации проекта "Дороги и работа" благодаря ему трудоустроились 35 тыс. украинцев, - Кубраков - Цензор.НЕТ 5937
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09.08.2021 23:58
+10
Що реально стабільне в Україні ,це зростання цін та тарифів !!!)))
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10.08.2021 00:11
+10
И это учитывая отток населения на заработки. И не только рядовых работяг. Я лично знаю пару бывших типа бизнесменов, которые теперь работягами в Польше и Чехии. Эх, как мы с ними спорили вечерком в офисе про выборы под коньячек. Можешь догадаться с одного раза за кого они топили. За полтора года реализации проекта "Дороги и работа" благодаря ему трудоустроились 35 тыс. украинцев, - Кубраков - Цензор.НЕТ 7604
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10.08.2021 00:36
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Да уж. Опять лапша. Уже 500 тыс. мест обещали. Как и зарплату учителям.

За полтора года реализации проекта "Дороги и работа" благодаря ему трудоустроились 35 тыс. украинцев, - Кубраков - Цензор.НЕТ 5937
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09.08.2021 23:58 Ответить
ага, тут був один зебіл, якому я доводив, що на будівництві доріг нині працевлаштовано від 5-ти до 15 тисяч робітників (щоправда, там інфа називалась щось про двісті тисяч нових робочих місць). А тут - 35 тисяч... А ти знаєш, це може бути, це реально - але якщо враховувати металургійні та ЖБК-заводи, які прокат і залізобетон для такого будівнитва виготовляють... Це не двісті тисяч нових робочих місць - але зайнятість на замовленнях для працівників ЖБК і метзаводів таки збільшилась.
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10.08.2021 00:23 Ответить
Вряд-ли. К нас рекордная безработица даже по официальным данным Госстата.

The Brussels Times: Рекорд безработицы за I квартал 2021 - это не предел


За полтора года реализации проекта "Дороги и работа" благодаря ему трудоустроились 35 тыс. украинцев, - Кубраков - Цензор.НЕТ 479
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10.08.2021 00:31 Ответить
И это учитывая отток населения на заработки. И не только рядовых работяг. Я лично знаю пару бывших типа бизнесменов, которые теперь работягами в Польше и Чехии. Эх, как мы с ними спорили вечерком в офисе про выборы под коньячек. Можешь догадаться с одного раза за кого они топили. За полтора года реализации проекта "Дороги и работа" благодаря ему трудоустроились 35 тыс. украинцев, - Кубраков - Цензор.НЕТ 7604
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10.08.2021 00:36 Ответить
Это, алень - учитывая локдауны и пандемию. Мировая тенденция. Но шыкаладный мозк - оно всегда - односладконаправленное. Зеля - далеко не панацея, но если нарид снова проголосует за парашенку - я реально - вывезу семью из страны. Никто не имел таких возможностей, как твой шыкаладный босс и никто не показал украинцам лучшую возможность, как за пять лет, получая страну после Майдана, с чистого листа, можно это все ПРОСР@ТЬ и получить антирейтинг за 70%. Надо уметь быть таким патологическим Жлобом!
Не отвечай. С твоего рта ничего не лезет, кроме лайна с вкусом и запахом чикалада. Вы поддержкой этого лайна сделали пупсами свинарчуков, косюков, мертведковичей, а мою неньку - Украину снова забросили в каменный век. Не зеля, зеля - производное - ты, мр@зь с камарницкими и оными и слепой любовью к алчному, брехливому, баналному ОЛИГАРХУ
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10.08.2021 07:40 Ответить
От того, что такой биомусор, как ты свалит - Украина ничего не потеряет.
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10.08.2021 08:22 Ответить
Мразь, я называл тебя БИОМУСОРОМ? Супер гут, да?((((
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10.08.2021 10:31 Ответить
Высралось, недолуге? С облегченьем. Можешь валить хоть сейчас. В Украине только чище станет без такого дерьма, как ты.
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10.08.2021 08:54 Ответить
Немає взагалі на будівництві доріг Українців,ви дуркуїте всі з Туречини,чи інші,навіщо брехати робочі місця,б..ь ви так сукі дістали зе дібіли всіх,що вже немає сил це чути.
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10.08.2021 04:37 Ответить
в нас по Харкову чорношкірі українці дороги роблять!
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10.08.2021 07:36 Ответить
под Житомиром узкоглазые украинцы строили.
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10.08.2021 08:21 Ответить
В цьому трішки не згоден. Так працевлаштовано 35 тис. По всій Україні.
Але це фірми прокладки по розкраданню бюджетних коштів. Тому така коштовні собівартість 1 км шляху
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10.08.2021 08:58 Ответить
Ну я понимаю, высраться ты высралось, тело. А сказать то что этим хотело? Или абы только воздух испортить? А я скажу вам дебилам без мозгов.

Ну вот свершилось и уже более двух лет ваша дебильная власть. Ну и чего вы добились за два с гаком прошедших года, когда вам не мешает Порох и порохоботы? Войну уже закончили, всех победили? Олигархи уже не владеют этой властью? Зеля уже в списке великих геостратегов мира и об него не вытирают ноги? Инвестиции идут в страну гурьбой или убегают лавиной? Тарифы и цены уже сильно понизили, они не растут а падают? А зарплат и пенсий уже на черную икру пенсионерам хватает? Не объелись икоркой?
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10.08.2021 10:54 Ответить
В моем городе появились мосты. Раз. В Украине строятся дороги - два. Корону и его последствия - никто не отменял - три. И последнее - судя по рейтингам цензора и моим собственным - петюня рулит! В антирейтинге! Туда ей, мр@зи и дорога... Как минимум
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10.08.2021 13:33 Ответить
Т.е. до этого мосты и дороги не строились? Строились и даже больше и в разы дешевле чем сейчас. Об зеленом воровстве и откатах не пишет уже только ленивый. Это раз. Страна начала падать в задницу между 3 и 4 кварталами 2019 года, аккурат после прихода слуг к абсолютной власти и, как минимум, за полгода до короны. Даже график вверху это хорошо демонстрирует. Это два. И свой антирейтинг можешь засунуть в свою же задницу, где ему самое и место. Единственный рейтинг -- выборы. На последних выборах ЕС -- единственная сила, которая представлена во всех областных, районных и городских советах по всей стране. В отличие от тех-же слуг. Это три. И лечись, судя по твоим тупым высерам -- тебе пора. Как минимум.
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10.08.2021 13:49 Ответить
В Министерстве инфраструктуры готовят проект "Работай в Украине" для трудовых мигрантов.Источник: https://censor.net/ru/n3281773

Це просто смішно.Кількість тих,хто хоче виїхати і виїжджає з країни,тільки збільшується
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09.08.2021 23:59 Ответить
Большая часть украинцев - 67,1% - отнесли себя к категории бедных. "Самооценка домохозяйств уровня своих доходов" за 2020 год, в категории "зажиточные" стоит прочерк. Это означает, что к богатым себя причисляют менее 0,1% украинцев. Источник: https://biz.censor.net/n3281595
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10.08.2021 03:14 Ответить
Смотри доходу луценко, парашенко, ахмето, шокина (кума порошенки ) и оных. Они после революции - сильно обеднели. Тушки - навскидку, бери любую с партии пес и приближеныых
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10.08.2021 13:36 Ответить
Кремлеботы с паРаши, такие как ты, а особенно новички, не умеют шифроваться, москальские уши торчат прямо из текста. За півтора року реалізації проєкту "Дороги та робота" завдяки йому працевлаштувалися 35 тис. українців, - Кубраков - Цензор.НЕТ 8868
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10.08.2021 18:31 Ответить
"Сейчас у нас есть десятки тысяч украинцев, которые вместо заработка в Польше или Италии выбирают работу дома. Украине нужны новые строители: мостовики, железнодорожники, дорожники, портовики и тому подобное. Поэтому к 30-летию Независимости мы готовим масштабный проект "Работай в Украине", - отметил Кубраков.Источник: https://censor.net/ru/n3281773

Будівельники в Європі набагато більше зароблять.Ця локшина для дурбеликів.
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10.08.2021 00:01 Ответить
Якщо зебілоїдів локшиною не годувати ,вони вимрут ,як мамонти !!!))))
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10.08.2021 00:08 Ответить
Але від локшини,в них грошей більше не стане.
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10.08.2021 00:09 Ответить
Проте дурень думкою багатіє !!!)))
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10.08.2021 00:13 Ответить
За полтора года реализации проекта "Дороги и работа" благодаря ему трудоустроились 35 тыс. украинцев, - Кубраков - Цензор.НЕТ 1192
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10.08.2021 00:04 Ответить
проблема відтоку робочих рук з країни комплексна і тут не тільки рівень заробітків. до речі, а крім працівників найінтелектуальніших спеціальностей (будівельник, мостовик, залізничник і т.і.) ще щось пропонується?
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10.08.2021 00:05 Ответить
у Польщі платна пидставова школа - аж 200 гр нашими при тому, що дитиною будуть займатися, вчити та робити усе, щоб батьки могли спокійно працювати
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10.08.2021 07:39 Ответить
цены в магазинах тоже неплохо "трудоустроились":За год сахар вырос в своей цене на 83,5%;Масло подорожало на 79%;Цена на яйца выросла на 33%;Хлеб за год стал дороже на 16%;Мясо подорожало на 11,1%;Макароны стали стоить на 9,3% больше.
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10.08.2021 00:05 Ответить
Що реально стабільне в Україні ,це зростання цін та тарифів !!!)))
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10.08.2021 00:11 Ответить
При петике с леркой все стояло по 5 копеек. Да?
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10.08.2021 13:40 Ответить
У нас за два года практически 50% (!!) подоражание тарифов. Только за последний год подоражали на 35%.

Тарифы на комслуги за год выросли на 35% - Госстат
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/06/9/674846/
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10.08.2021 13:57 Ответить
...а що там алкоголь - народне задоволення?
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10.08.2021 07:33 Ответить
Ужос! Какая точность небывалая!
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10.08.2021 16:55 Ответить
"Кроме того, Рузвельт решил активно вкладывать в развитие инфраструктуры и дорожной сети по всей стране. Так он «убивал двух зайцев» - развивал производство и создавал новые рабочие места. В конце 1930-х годов администрация США впервые разработала план создания общефедеральной системы скоростных дорог. На карте США президент Рузвельт нарисовал три линии, пересекавшие страну вдоль и еще три - поперек, и предписал Бюро общественных дорог немедленно заняться сооружением этих шоссе. Рузвельт всячески поддерживал американцев, в мае 1933 года было выделено полмиллиарда долларов на помощь безработным. Миллионы безработных были задействованы в строительстве дорог, мостов, электростанций и аэропортов." Ссылка для любознательных: https://liter.kz/39298-2/

Это во время "Большой депрессии" было единственно правильное решение. А из-за чего у нас такая депрессия? Из-за скудоумия избирателей?
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10.08.2021 00:42 Ответить
Из-за скудоумия избирателей?
***
Ти теж з "скудоУмних"? За полтора года реализации проекта "Дороги и работа" благодаря ему трудоустроились 35 тыс. украинцев, - Кубраков - Цензор.НЕТ 7009
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10.08.2021 07:32 Ответить
Опять Клоуны разводят Лохов...Ни один инвестор за два года так и не вложил в нашу экономику денег... Откуда тогда будут рабочие места?
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10.08.2021 06:23 Ответить
...відосіки від Зєлі переглядати.
А те, що "...Ни один инвестор за два года так и не вложил в нашу экономику денег..." смердить фейком від Пєціка.
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10.08.2021 07:29 Ответить
"Украина пережила самый крупный годовой отток иностранных инвестиций за последние 20 лет
02.04.2021 "

Можешь написать им опровержение, они тебя поймут 😊

https://www.google.com/amp/s/finance.liga.net/amp/ekonomika/novosti/ukraina-perejila-samyy-krupnyy-godovoy-ottok-inostrannyh-investitsiy-za-poslednie-20-let
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10.08.2021 09:40 Ответить
А тепер скільки стирили бабла на квадратний метр покладеного асфальту?
Між іншим, Гітлер теж будував автобани по яких їздять і сьогодні. Мабуть Зєля почав з того, з чого почав і Гітлер. От чим закінчив Гітлер відомо, а......
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10.08.2021 07:25 Ответить
Не надо сравнивать тупорылое наркоманское дерьмо с чуваком, который за 10 лет сделал из подавленной первой мировой и нищей нацией - сверхдержаву.
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10.08.2021 08:26 Ответить
Зачет, я серьезно, действительно даже позор навечно для немцев в свое время поднял Германию на мировую высоту...
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10.08.2021 14:45 Ответить
в Украине реализуют проект "Дороги и работа" - часть государственной программы "Большое строительство". Источник: https://censor.net/ru/n3281773
вони ці назви просто на ходу висмоктують?
чи просто намагаються з будь-чого насцяти в очі, як попередньо заплановане?
бо от я відкриваю "великебудівництво" й не бачу жодної згадки про "дорогийробота".
срані маніпулятори.
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10.08.2021 08:51 Ответить
В Харькове я частенько вижу таких трудоустроенных. Только что то среди них добрая половина ну дюююже "загорелые" представители африканского континента. И не поймешь , может это уже осевшие граждане Украины, ну как Беленюк например , или заезжие студенты-гастролеры на пути в земли обетованные Евросоюза, США или Канады.
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10.08.2021 09:43 Ответить
За півтора року реалізації проєкту "Дороги та робота" завдяки йому працевлаштувалися 35 тис. українців, - Кубраков - Цензор.НЕТ 6133
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10.08.2021 17:50 Ответить
 
 