Жительница Днепропетровщины мошенническим путем оформила на других онлайн-кредитов на 300 тыс. грн, - киберполиция
Киберполиция Днепропетровщины разоблачила местную жительницу в незаконном оформлении онлайн-кредитов на граждан.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.
"33-летняя жительница Кривого Рога с помощью комплексной социальной инженерии незаконно получала доступы к финансовому мобильномуномеру, электронным ящикам и аккаунтам в социальных сетях граждан. В скомпрометированных учетных записях она выискивала необходимую информацию для идентификации лиц и оформления на них онлайн-кредитов, в том числе паспортные и другие данные.
В дальнейшем, подделав паспортные данные и изменив финансовые номера пострадавших на свой, фигурантка получала доступ к онлайн-банкингу граждан. Это позволило ей не только "выводить" кредитные деньги, но и оформлять новые кредиты на потерпевших", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, злоумышленница обманула около 40 пострадавших на более 300 тыс. гривен.
По месту жительства фигурантки правоохранители провели обыски и изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, копии поддельных документов и SIM-карты, использовавшиеся в противоправной деятельности. Мошенницу задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Женщине объявили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Ей грозит до 8 лет лишения свободы.
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Я в Приваті брав- дуже зручно.
Умам кастрированным яства дивные заморские подавай.
По-новой начнут возле стороны заморской плясать да притаптывать.
А сторона то заморская рада, что "ваньке-дурачку украинскому " их умственные кастраты на весь день танцы песни да прибаутки обеспечили.
Оно ж когда своего ума нет, то на чужом кастрированном целую империю выстроить можно, а потом пальчиком указательным показывать, как украинский клоун с сворой таких же сирых нищих и убогих интеллектуальных в их ( заморском) цирке пляшет, на шару , с уксусом, который им на шару подливают.