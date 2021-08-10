Жительница Днепропетровщины мошенническим путем оформила на других онлайн-кредитов на 300 тыс. грн, - киберполиция

Киберполиция Днепропетровщины разоблачила местную жительницу в незаконном оформлении онлайн-кредитов на граждан.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

"33-летняя жительница Кривого Рога с помощью комплексной социальной инженерии незаконно получала доступы к финансовому мобильномуномеру, электронным ящикам и аккаунтам в социальных сетях граждан. В скомпрометированных учетных записях она выискивала необходимую информацию для идентификации лиц и оформления на них онлайн-кредитов, в том числе паспортные и другие данные.

В дальнейшем, подделав паспортные данные и изменив финансовые номера пострадавших на свой, фигурантка получала доступ к онлайн-банкингу граждан. Это позволило ей не только "выводить" кредитные деньги, но и оформлять новые кредиты на потерпевших", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, злоумышленница обманула около 40 пострадавших на более 300 тыс. гривен.

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По месту жительства фигурантки правоохранители провели обыски и изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, копии поддельных документов и SIM-карты, использовавшиеся в противоправной деятельности. Мошенницу задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Женщине объявили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Ей грозит до 8 лет лишения свободы.

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