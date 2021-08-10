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Новости Силовики
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Жительница Днепропетровщины мошенническим путем оформила на других онлайн-кредитов на 300 тыс. грн, - киберполиция

Жительница Днепропетровщины мошенническим путем оформила на других онлайн-кредитов на 300 тыс. грн, - киберполиция

Киберполиция Днепропетровщины разоблачила местную жительницу в незаконном оформлении онлайн-кредитов на граждан.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

"33-летняя жительница Кривого Рога с помощью комплексной социальной инженерии незаконно получала доступы к финансовому мобильномуномеру, электронным ящикам и аккаунтам в социальных сетях граждан. В скомпрометированных учетных записях она выискивала необходимую информацию для идентификации лиц и оформления на них онлайн-кредитов, в том числе паспортные и другие данные.

В дальнейшем, подделав паспортные данные и изменив финансовые номера пострадавших на свой, фигурантка получала доступ к онлайн-банкингу граждан. Это позволило ей не только "выводить" кредитные деньги, но и оформлять новые кредиты на потерпевших", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, злоумышленница обманула около 40 пострадавших на более 300 тыс. гривен.

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По месту жительства фигурантки правоохранители провели обыски и изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, копии поддельных документов и SIM-карты, использовавшиеся в противоправной деятельности. Мошенницу задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Женщине объявили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Смотрите: Псевдополицейские и якобы работники банков выманили у украинцев миллион гривен, - киберполиция. ВИДЕО

Автор: 

Кривой Рог (1348) мошенничество (1216) правоохранительные органы (2968) силовики (2797) киберполиция (327)


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Топ комментарии
+11
Ніяких онлайн кредитів,немає бути.
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10.08.2021 00:40
+7
Эти все онлайн канторы пора закрыть.Только под договор и подпись с присутствием.
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10.08.2021 01:15
+3
Закрити всі ці швидкогроші і всілякі маніфою і не буде проблем. Зеля падло розвів скільки шахраїв, що скоро зарплату кешом видавати будуть, бо довіри до банків нема.
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10.08.2021 01:00
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Ніяких онлайн кредитів,немає бути.
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10.08.2021 00:40 Ответить
Не хочете- не беріть.
Я в Приваті брав- дуже зручно.
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10.08.2021 07:45 Ответить
Ну приват,є приват.
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10.08.2021 11:35 Ответить
Храните отдельно Телефон и карточку ,Номера только контракт. Ни кому не давайте карту и телефон в руки . И будет вам счатье.
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10.08.2021 08:24 Ответить
И где этому учат? На каких курсах? Девку вычислили ,а вопросы остались...
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10.08.2021 00:48 Ответить
По її стопам хочеш?
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10.08.2021 01:02 Ответить
Закрити всі ці швидкогроші і всілякі маніфою і не буде проблем. Зеля падло розвів скільки шахраїв, що скоро зарплату кешом видавати будуть, бо довіри до банків нема.
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10.08.2021 01:00 Ответить
до чого тут той зеля, ці шахраї були, є та будуть.
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10.08.2021 01:03 Ответить
Зараз вони збільшуються в геометричній прогрессії. А те падло з ленкою лядєй на бали збирає і відосіки зніма.
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10.08.2021 01:07 Ответить
в геометричній прогрессії "мегалот" та всіляка "швидкогроші" при каденції минулого Президента росповсюдження відбулося. Як і росповсюдження телефоних шахраїв, так реклами "солей" на будівлях.
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10.08.2021 08:59 Ответить
Скоріш за все Ви праві що це порошенко з аваковим розвели. Просто я з цим зіткнувся недавно. Став розпитувати знайомих, колег, практично всі з цим зіткалися, маштаби цього шахрайства величезні і ці бандитські структури відкрито працюють, порушують кучу законів і зовсім не бояться поліції, бо вона їх кришує.
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10.08.2021 09:19 Ответить
Еще в средние века индульгенциями торговали....тоже Порошенко с Аваковым ? В каждой газете предлагают "кучу денег" на халяву (вроде даты рождения ...) и это было и будет ,если власть позволяет. Зеленые легализовали "игровой бизнес" ,не желаете попробовать? Мошенников прибывает и способы обмана совершенствуются ,а народ глупеет!
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10.08.2021 12:15 Ответить
В середньовіччі базами данних не торгували по відомим причинам. А вам ще не телефонують? Почекайте будуть. Ви не знаєте маштаби цієї проблеми.
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10.08.2021 12:56 Ответить
Так и я про это....Только Порошенко и Аваков каким боком ?
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10.08.2021 13:07 Ответить
Так при них це почалось. А зараз погресую ще більше, в не контрольованих маштабах.
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10.08.2021 13:10 Ответить
Открою тебе страшную тайну....еще у Шумеров были мошенники и жулики ,и во времена египетские ,и в Риме..... т.е всегда были! Менялись лишь приёмы и способы. Вот борьба с ними была в разное время разной... И руки и головы рубали и в яме держали и на галерах. Но жажда халявы неистребима,такова натура человека. Так что началось это вовсе ни при Авакове.
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10.08.2021 13:19 Ответить
Як скажите, нехай аваков буде найкращий. При авакові зовсім не було злочинів, а якщо й було, то тільки подали заяву зразу розслідувалось. А тощо мєнти просто архівують заяви від населення, то просто наклеп. То що злочинці навіть вже не ховаються, просто їздять з повним багажником зброї, це взагалі брехня. Що колектори вам телефонують, і ви навіть не знаєте чому, то це теж брехня. Та й взагалі я зараз щось плутаю і живу в не Україні, а в сомалі.
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10.08.2021 13:33 Ответить
Опять за рыбу гроши? Кто говорил про лучших ? Я спрашивал :- зачем приплетать и обвинять в конкретном деле.
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10.08.2021 13:46 Ответить
Ви хочете сказати що аваков в тому що ніхто не розслідує справи не винен?
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10.08.2021 13:55 Ответить
Эти все онлайн канторы пора закрыть.Только под договор и подпись с присутствием.
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10.08.2021 01:15 Ответить
Будьте уважні! Зараз шахраї працюють під назвою Укрторг. Дзвонять та кажуть що щось виграв - вам буде вручений коштовний приз - скажіть відділення укрпошти, куди він буде надісланий. Приходить посилка - а там якась косметика, фєері або просто вода з ароматизатором вартістю 400 грн. усе це.. на питання що то такє ? кажуть помилилися, наступна посилка буде вірна та ще якесь лайно висилають.... Я не купився, так вони дзвонили з погрозами, що будуть кожен день дзвонити, та на пошту посилки відправляти (благо я їм невірні дані казав )
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10.08.2021 07:30 Ответить
изменив финансовые номера пострадавших на свой,
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10.08.2021 08:31 Ответить
Ой, это умам кастрованным интересна постольку - поскольку.
Умам кастрированным яства дивные заморские подавай.
По-новой начнут возле стороны заморской плясать да притаптывать.
А сторона то заморская рада, что "ваньке-дурачку украинскому " их умственные кастраты на весь день танцы песни да прибаутки обеспечили.
Оно ж когда своего ума нет, то на чужом кастрированном целую империю выстроить можно, а потом пальчиком указательным показывать, как украинский клоун с сворой таких же сирых нищих и убогих интеллектуальных в их ( заморском) цирке пляшет, на шару , с уксусом, который им на шару подливают.
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10.08.2021 09:03 Ответить
 
 