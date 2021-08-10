Пентагон планирует ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для военнослужащих
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Прививки от COVID-19 станут обязательными для военнослужащих армии США.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я хочу, чтобы вы знали, что буду добиваться одобрения президентом решения о том, чтобы сделать прививку обязательной не позднее середины сентября или сразу после получения лицензии Управления контроля за продуктами и медикаментами США, в зависимости от того, что будет раньше", - отметил министр обороны США Ллойд Остин в послании к военнослужащим.
Министерство обороны будет внимательно следить за уровнем заболеваемости и "влиянием, которое он может оказать на нашу боеготовность", сказал Остин.
Сообщается, что Байден положительно отреагировал на обращение Остина к военным.
"Я решительно поддерживаю сегодняшнее обращение министра Остина к военнослужащим о плане Министерства обороны добавить вакцину COVID-19 в перечень обязательных прививок для наших военнослужащих не позднее середины сентября", - отметил Байден.
По его словам, вакцинация позволит военнослужащим "сохранить здоровье, лучше защитить свои семьи и обеспечить боеготовность наших сил к действиям в любой точке мира".
На сегодня 73% военнослужащих США , проходящих действительную службу, получили хотя бы одну дозу вакцины.
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Планирует... это вам не Мавзолейный ПОНТЫгон КГБиста..типа Чечня наш,ю,Асэтия наш,а Абхэзия не наш,там рюсскае быдло не любють... а Цыгане Приднестровья строють свою Швейцарию...,ну типа кажный народ РАБссиянского Сарая имеет право на референдум и самоопределение,а выход из состава рюсскага Говна... Хмыри Путлерские тупорылые...я прав?
Не для всіх, звичайно - для особливо непокірних гоїв.
Вот ты ржёшь,а чип всё же придумали.Ознакомься.https://www.youtube.com/watch?v=RngkJS2T-5s
Видео смотрели,а ссылочку,которая прилагалась к видео открыть не догадались?
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9460389/Pentagon-scientists-invent-microchip-senses-COVID-19-body-symptoms.html
Если авторитетное британское издание Дейли Мэил для вас юмористический журнал типа 95-го квартала,то вашего образования явно недостаточно.
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