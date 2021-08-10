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Пентагон планирует ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для военнослужащих

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Пентагон планирует ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для военнослужащих

Прививки от COVID-19 станут обязательными для военнослужащих армии США.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я хочу, чтобы вы знали, что буду добиваться одобрения президентом решения о том, чтобы сделать прививку обязательной не позднее середины сентября или сразу после получения лицензии Управления контроля за продуктами и медикаментами США, в зависимости от того, что будет раньше", - отметил министр обороны США Ллойд Остин в послании к военнослужащим.

Министерство обороны будет внимательно следить за уровнем заболеваемости и "влиянием, которое он может оказать на нашу боеготовность", сказал Остин.

Сообщается, что Байден положительно отреагировал на обращение Остина к военным.

"Я решительно поддерживаю сегодняшнее обращение министра Остина к военнослужащим о плане Министерства обороны добавить вакцину COVID-19 в перечень обязательных прививок для наших военнослужащих не позднее середины сентября", - отметил Байден.

По его словам, вакцинация позволит военнослужащим "сохранить здоровье, лучше защитить свои семьи и обеспечить боеготовность наших сил к действиям в любой точке мира".

На сегодня 73% военнослужащих США , проходящих действительную службу, получили хотя бы одну дозу вакцины.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+4
гудбай америка !!! я всегда чет догадывался что демы-леваки ее похоронят .... ********..
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10.08.2021 01:05
+3
наслухалися рожевого орангутанга та брехунів з FOX? ви хоча знаєте, як американська система виборів працює? а по пошті в Штатах голосують десятиліттями, це не новина... не треба писати того, чого не знаєте...
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10.08.2021 06:38
+3
Пентагон планирует ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для военнослужащих - Цензор.НЕТ 9602 Пентагон планирует ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для военнослужащих - Цензор.НЕТ 7963
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10.08.2021 06:49
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Правила форума Совет форумчан
гудбай америка !!! я всегда чет догадывался что демы-леваки ее похоронят .... ********..
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10.08.2021 01:05 Ответить
непонятки на выборах с какими-то новыми голосованиями почтой Америка проглотила и непроведение расследования тоже проглотила.И при этом остались гордиться Конституцией? Точно , что похоже на гудбай.
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10.08.2021 06:26 Ответить
наслухалися рожевого орангутанга та брехунів з FOX? ви хоча знаєте, як американська система виборів працює? а по пошті в Штатах голосують десятиліттями, це не новина... не треба писати того, чого не знаєте...
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10.08.2021 06:38 Ответить
Да уж, сильная ***** - посмотрим чем это обернётся для обороноспособности США.
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10.08.2021 01:13 Ответить
Хе-хе. А у кацапов без вакцин по 800 ковидных жмуров в день Пентагон планирует ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для военнослужащих - Цензор.НЕТ 2094

"Естественная убыль" кацапов увеличилась на 60% в сравнении с прошлым годом! Пентагон планирует ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для военнослужащих - Цензор.НЕТ 7620
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10.08.2021 01:21 Ответить
Пентагон много чего п
Планирует... Пентагон планирует ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для военнослужащих - Цензор.НЕТ 4280это вам не Мавзолейный ПОНТЫгон КГБиста..типа Чечня наш,ю,Асэтия наш,а Абхэзия не наш,там рюсскае быдло не любють... Пентагон планирует ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для военнослужащих - Цензор.НЕТ 4280а Цыгане Приднестровья строють свою Швейцарию...,ну типа кажный народ РАБссиянского Сарая имеет право на референдум и самоопределение,а выход из состава рюсскага Говна... Пентагон планирует ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для военнослужащих - Цензор.НЕТ 4280Хмыри Путлерские тупорылые...я прав?
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10.08.2021 03:03 Ответить
Правильно. Военных чипировать в первую очередь.
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10.08.2021 06:17 Ответить
Ой, як же так? Знову Білл Гейтс всіх чіпує? Біда, та й годі... Зі сміху померти можна. Скільки ж параноїків у світі...
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10.08.2021 06:43 Ответить
В СРСР практикувались уколи солей важких металів, що сповільнюють розумовий розвиток.
Не для всіх, звичайно - для особливо непокірних гоїв.
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10.08.2021 09:08 Ответить
Знову Білл Гейтс всіх чіпує? Біда, та й годі... Зі сміху померти можна. Скільки ж параноїків у світі...

Вот ты ржёшь,а чип всё же придумали.Ознакомься.https://www.youtube.com/watch?v=RngkJS2T-5s
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10.08.2021 09:24 Ответить
ніколи так не сміялася... це 95 квартал чи якесь інакше українське шоу?
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11.08.2021 06:48 Ответить
У тебя что-то не в порядке с умственным развитием.Займись самообразованием.Может поможет.
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12.08.2021 20:10 Ответить
Та ні, "образованія" мені хватає. Дякую. Диплом медицини з України, диплом медицини з Канади, PhD in medicine з Університета Торонто, постдокторат в Штатах (Maio Clinic, може чули). Далі 20 років роботи в Toronto General Hospital, 48 наукових публікацій, робота з мед студентами і т.д і т.п. Навчилася у своєму житті. Тому і сміюся з вашого відео.......
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13.08.2021 03:27 Ответить
Та ні, "образованія" мені хватає. Тому і сміюся з вашого відео

Видео смотрели,а ссылочку,которая прилагалась к видео открыть не догадались?
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9460389/Pentagon-scientists-invent-microchip-senses-COVID-19-body-symptoms.html

Если авторитетное британское издание Дейли Мэил для вас юмористический журнал типа 95-го квартала,то вашего образования явно недостаточно.
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18.08.2021 20:41 Ответить
А ви колись були у Британії? А може спілкувалися з британцями? То запитайте їх, що таке Daily Mail... Жовта преса... Знаєте, що це таке? Довіряти їм можна тільки у деяких випадках. У більшості, британці читають це видання, коли вже все правдиве перечитали і бажається якогось гумору. Так що від 95 кварталу недалеко... Trash, як брити кажуть... А за мою освіту вже не арабескам переживати. Самі вибрали таке "погоняло", чи хтось порадив? ))))))
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19.08.2021 01:56 Ответить
А сайт Колумбийского института в Нью-Йорка тоже относится к жёлтой прессе? Пентагон планує запровадити обов'язкову вакцинацію проти COVID-19 для військовослужбовців - Цензор.НЕТ 6843
Крошечные беспроводные чипы для инъекций используют ультразвук для мониторинга процессов в организме
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05.09.2021 20:34 Ответить
А що спільного це має з вакциною? Всі вакцини зараз у широкому доступі по всьому світу. Всі організації і секретні служби всіх країн можуть їх дослідити. І може хтось знайшов чіпи у вакцині? А всього навсього треба мікроскоп згідно цієї статті. І згідно цієї статті, також, ці розробки є тільки для виміру температури тіла. Та й то, поки що в дослідженнях на рівні тварин... Знайти щось у вакцині дуже легко з технологією, що маємо зараз. Один масспектрометер зробить справу за декілька хвилин. Так що не треба знову розводити паранойю. Антиваксери такі параноїдальні... )))))
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06.09.2021 05:26 Ответить
Шариковых на РАБссии начали чипировать 26 октября 1917 года...,а 7 декабря было создано ВЧК,для контроля над БЫДЛОМ... Пентагон планирует ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для военнослужащих - Цензор.НЕТ 1047 Пентагон планирует ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для военнослужащих - Цензор.НЕТ 3433
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10.08.2021 06:40 Ответить
Пентагон планирует накормить рюсскае быдло тушонкой Рузвельта и Ножкамии Буша-старшего,ибо это быдло вечно жрет американский хлеб и даже Кукурузу Никиты Хрущева вначале 60-х годов.. Пентагон планирует ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для военнослужащих - Цензор.НЕТ 6688Стадо баранов хочет ЖРАТЬ..
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10.08.2021 06:45 Ответить
Пентагон планирует ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для военнослужащих - Цензор.НЕТ 9602 Пентагон планирует ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для военнослужащих - Цензор.НЕТ 7963
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10.08.2021 06:49 Ответить
Пентагон планирует ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для военнослужащих - Цензор.НЕТ 8839 Пентагон планирует ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для военнослужащих - Цензор.НЕТ 2920США ограбили РАБссию до нитки...
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10.08.2021 06:51 Ответить
А МОНА ВСТАВИТЬ ФОТО МИН.ОБОРОНЫ США И НАПИСАТЬ,ЧТО СОБРАЛИСЬ В США ВСЕХ ВОЕННЫХ ВАКЦИНИРОВАТЬ,И ДАВАЙ НАШИХ СОЛДАТ ЗАСТАВЛЯТЬ ВСЕХ ВАКЦИНИРОВАТЬ ШМУРДЯКОМ.ИБО СТАТИСТИКУ НУЖНО ПОДГОНЯТЬ.
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10.08.2021 07:38 Ответить
 
 