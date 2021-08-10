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Новости Силовики
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Сорвана попытка переправить в Румынию контрабандные сигареты при помощи квадрокоптера, - ГПСУ. ФОТО

Пограничники Черновицкого отряда помешали пепеправке с помощью беспилотного летательного табачной продукцией в страны ЕС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Сорвана попытка переправить в Румынию контрабандные сигареты при помощи квадрокоптера, - ГПСУ 01

Пограничникам удалось предотвратить нарушение воздушного пространства на украино-румынской границы.

Правонарушители, за 4-5 километров от границы обустроили место для взлета и посадки беспилотного летательного аппарата, и подготовили ящики для транспортировки. Однако с появлением правоохранителей злоумышленнки скрылись на автомобиле повышенной проходимости. На месте происшествия пограничники обнаружили 6 ящиков с почти 3 тыс. пачек сигарет без марок акцизного налога Украины.

Также наряд обнаружил мультикоптер, мощность которого позволяет транспортировать ящик весом 17 кг.

Сорвана попытка переправить в Румынию контрабандные сигареты при помощи квадрокоптера, - ГПСУ 02

Сейчас беспилотный летательный аппарат и сигареты доставили в пограничное подразделение для передачи сотрудникам ГФС.

Автор: 

беспилотник (3523) Буковина (893) Госпогранслужба (6367) контрабанда (2408) правоохранительные органы (2968) силовики (2797)


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Топ комментарии
+3
"Передали сигареты и коптер сотрудникам ГФС" - может у них получится переправить... ))
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10.08.2021 07:16
+2
Большие сомнения по поводу грузоподъемности этого аппарата
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10.08.2021 01:49
+2
У нас молдавські контрабандні сигарети продаються відкрито, купу ларьків понаставляли.
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10.08.2021 06:59
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Большие сомнения по поводу грузоподъемности этого аппарата
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10.08.2021 01:49 Ответить
я б даже сказал шо сомнения смешные.... там и сомневаться нечего
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10.08.2021 01:56 Ответить
количество впечатляет.... а проще пробовали? например тянуть верёвкой по одному блоку.......
а ещё когдато шпиёны одевали овечьи шкуры и вместе со стадом проскакивали... а если это
маловато то можно начать разводить слонов.....
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10.08.2021 01:55 Ответить
Мущинско выглядит. Неуж то Унылый Волонтер приложился?
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10.08.2021 06:35 Ответить
У нас молдавські контрабандні сигарети продаються відкрито, купу ларьків понаставляли.
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10.08.2021 06:59 Ответить
12 ящиков это килограмм 25-30 ...
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10.08.2021 07:00 Ответить
"Передали сигареты и коптер сотрудникам ГФС" - может у них получится переправить... ))
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10.08.2021 07:16 Ответить
фуры проезжают с контрабандой а калек ловят
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10.08.2021 07:56 Ответить
китай возит контрабас по всему миру поддерживая местного производителя. а в зебильной Украине, поддержка отечественного производства в ущерб других стран - это контрабанда. бред какой-то.
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10.08.2021 08:19 Ответить
невже так вигідна ця контробанда ?
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10.08.2021 09:02 Ответить
Настолько, что и не работают нигде
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10.08.2021 09:13 Ответить
Типа они работают,шесть коробочек якобы сигарет нашли,а нам то что,никто из граждан Украины не пострадал бы,если бы они оказались у румына,нет пострадавших значит это не преступление,как с роттердамской аферой.
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10.08.2021 09:04 Ответить
Выделить премию за инновацию. Кстати масса ПТРК Корсар 23 кг.
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10.08.2021 10:20 Ответить
Себестоимость пачки сигарет фабричного производства 4 грн. Розничная цена 50 грн. НДС 20%. Акциз 20 грн. В чьем кармане еще 16 грн.?
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10.08.2021 11:19 Ответить
 
 