Сорвана попытка переправить в Румынию контрабандные сигареты при помощи квадрокоптера, - ГПСУ. ФОТО

Пограничники Черновицкого отряда помешали пепеправке с помощью беспилотного летательного табачной продукцией в страны ЕС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Пограничникам удалось предотвратить нарушение воздушного пространства на украино-румынской границы.

Правонарушители, за 4-5 километров от границы обустроили место для взлета и посадки беспилотного летательного аппарата, и подготовили ящики для транспортировки. Однако с появлением правоохранителей злоумышленнки скрылись на автомобиле повышенной проходимости. На месте происшествия пограничники обнаружили 6 ящиков с почти 3 тыс. пачек сигарет без марок акцизного налога Украины.

Также наряд обнаружил мультикоптер, мощность которого позволяет транспортировать ящик весом 17 кг.

Сейчас беспилотный летательный аппарат и сигареты доставили в пограничное подразделение для передачи сотрудникам ГФС.