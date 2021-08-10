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Войска РФ за сутки 9 раз срывали режим "тишины" на Донбассе: зафиксирован пролет вражеского БПЛА "Орлан-10", боевых потерь нет

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Войска РФ за сутки 9 раз срывали режим

За прошедшие сутки, 9 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, вблизи населенного пункта Пивденне противник обстреливал позиции украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку от Широкино враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Возле Попасной российские наемники открывали огонь из ручных противотанковых, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Новолуганского противник обстреливал позиции украинских военнослужащих из станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Катериновки вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи населенного пункта Новотошковское враг дважды обстреливал позиции украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Возле Новомихайловки противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"Боевых потерь среди подразделений Объединенных сил нет.

На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники открывали огонь", - сказано в сообщении.

Отмечается, что о фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра 10 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в ведомстве.
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Войска РФ за сутки 9 раз срывали режим "тишины" на Донбассе: зафиксирован пролет вражеского БПЛА "Орлан-10", боевых потерь нет - Цензор.НЕТ 6421
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10.08.2021 07:21 Ответить
Войска РФ за сутки 9 раз срывали режим "тишины" на Донбассе: зафиксирован пролет вражеского БПЛА "Орлан-10", боевых потерь нет - Цензор.НЕТ 6177
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10.08.2021 07:22 Ответить
Войска РФ за сутки 9 раз срывали режим "тишины" на Донбассе: зафиксирован пролет вражеского БПЛА "Орлан-10", боевых потерь нет - Цензор.НЕТ 5151....
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10.08.2021 07:27 Ответить
Печаль, что сбить Орлан-10 или не могут, или не разрешают. У него 12 камер для создания 3Д карт, до 60 точек маршрута, интегрирован со станцией РЭБ Леер-3 и САУ Мста-С, что стреляет на 30км. Есть еще к нему грузовик с будкой, с радиостанцией, локатором и операторами. Не можете сбить, найдите грузовик. Но как всегда.
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10.08.2021 07:31 Ответить
"Кормильцы всей Украины" в очереди за гороховой кашей.
Уверен, в 14-м 99% из них бежали свинячим галопом на референдум.
Дождались роССии? Жрите!
Війська РФ за добу 9 разів зривали режим "тиші" на Донбасі: зафіксовано проліт ворожого БПЛА "Орлан-10", бойових втрат немає - Цензор.НЕТ 9168
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10.08.2021 07:39 Ответить
Одну з них я бачу на обох фотках.Війська РФ за добу 9 разів зривали режим "тиші" на Донбасі: зафіксовано проліт ворожого БПЛА "Орлан-10", бойових втрат немає - Цензор.НЕТ 503
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10.08.2021 08:39 Ответить
Мавзолейное быдло без войны,что труп чЛенина без Мировой ливарюции Війська РФ за добу 9 разів зривали режим "тиші" на Донбасі: зафіксовано проліт ворожого БПЛА "Орлан-10", бойових втрат немає - Цензор.НЕТ 3932это их нормальное состояние...грабить убивать взрыватЬ и Мародерничать...,быдло есть быдло...
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10.08.2021 07:42 Ответить
Війська РФ за добу 9 разів зривали режим "тиші" на Донбасі: зафіксовано проліт ворожого БПЛА "Орлан-10", бойових втрат немає - Цензор.НЕТ 7092
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10.08.2021 07:44 Ответить
Мало просмотров у военых новостей, хотя сейчас надо следить за сводками. Думаю причина в том что новости пишет пресс служба Минообороны или по ее лекалам их пишут. Читать такое нормальный человек не будет, это совковый формальный подход к новостям они мертвые получаются.Какое минобороны такие и новости тяжеловесные и скучные как советский Устав.
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10.08.2021 08:52 Ответить
 
 