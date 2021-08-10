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Истребители НАТО за неделю сопроводили 11 военных самолетов РФ, пролетавших над Балтийским морем

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Истребители НАТО за неделю сопроводили 11 военных самолетов РФ, пролетавших над Балтийским морем

Истребители миссии Балтийского воздушного патрулирования НАТО на минувшей неделе трижды поднимались в воздух для сопровождения 11 военных российских самолетов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщается на сайте Минобороны Литвы.

"2-8 августа истребители, выполняющие функции воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии, трижды поднимались в воздух для опознания и сопровождения военных самолетов РФ, пролетавших в международном пространстве над Балтийским морем", — говорится в сообщении.

Отмечается, что инциденты были 3 августа (дважды; опознаны шесть самолетов) и 5 августа (опознаны пять самолетов). Они летели из Калининградской области на "основную часть России" или в обратном направлении.

Четыре российских самолета, опознанные и сопровожденные 3 августа, и еще четыре самолета, опознанные и сопровожденные 5 августа, не имели плана полета, летели с выключенными транспондерами и не поддерживали связь с Региональным центром управления полетами.

Как сообщалось, миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии.

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Лучше бы в ад сопроводили.
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10.08.2021 07:54 Ответить
Только сопровождают?
Вот ордынские летуны ПЕРЕХВАТЫВАЮТ !!!!!!! самолеты НАТО.
Те, правда продолжают выполнять задание и лететь запланированным курсом,
НО об этом ордынскому планктону роспропаганда уже не сообщает....
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10.08.2021 08:30 Ответить
а над Турцией безоблачное небо.... там больше не летаютЪ.... видимо воздух совсем лехкий
у них и искривление кривизён особо кривоватое какоето..... а ещё у них Эрдепчиг....
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10.08.2021 08:31 Ответить
ПРИДУМАЙТЕ СЕКРЕТНУЮ ПЛАВУЧУЮ РАКЕТУ БЕЗ МАРКИРОВКИ И СБИВАЙТЕ ИХ СРАЗУ !)
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10.08.2021 11:09 Ответить
 
 