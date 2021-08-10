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В США резко увеличилась заболеваемость COVID-19 среди детей: за неделю - почти 94 тыс. случаев

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

В США резко увеличилась заболеваемость COVID-19 среди детей: за неделю - почти 94 тыс. случаев

США сообщают о тревожной тенденции - растет заболеваемость коронавирусом среди детей и подростков. Резкий рост заболеваемости наблюдается после того, как дети стали возвращаться в школы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет АВС News.

В США в последние недели резко увеличились случаи заболеваемости и госпитализации детей и подростков.

В недавно опубликованном еженедельном отчете о случаях COVID-19 в США, Американская академия педиатрии (AAP) и Ассоциация детских больниц (CHA) обнаружили, что почти 94 000 заболевших коронавирусом - это дети.

Наихудшая ситуация в Луизиане и Флориде. Врач доктор Марк Клайн в Новом Орлеане отмечает, что среди госпитализированных с коронавирусом немало совсем маленьких пациентов.

"Мы госпитализируем рекордное количество детей. Половина детей в нашей больнице сегодня моложе двух лет. Большинству остальных детей от пяти до десяти лет - они еще слишком малы для вакцинации", - отметил доктор.

Но наиболее тяжелая ситуация с госпитализацией детей во Флориде. Там лечение получают 179 маленьких пациентов. Также утром понедельника в детской больнице Никлауса в Майами одному ребенку была сделана искусственная вентиляция легких.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко: Подростков пока не вакцинируем - слишком много взрослых без прививок

За Флоридой следует Техас - 161 ребенок заболел коронавирусом. А в Калифорнии 98 подтвержденных случаев среди детей, которые получают помощь в больницах..

Напомним, что в США вакцину от коронавируса уже получили половина населения страны.

Также сообщалось, что в США вернули масочный режим. Маски нужно носить даже вакцинированным людям.
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Топ комментарии
+8
Ну цены то подняли на вакцины...значит нужно немножко попугать буратин...
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10.08.2021 07:59
+3
таких маленьких не вакцинируют. Вирус, скорее всего ищет выход из своей непростой ситуации..
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10.08.2021 08:56
+2
Дітям вкрай рідко робили тести, в нас, принаймні, мені навіть не пропонували. А хворіли вони, як і завжди: і з температурами, і без, кашлі, шмарклі.
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10.08.2021 09:43
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Истерика, снова....
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10.08.2021 07:54 Ответить
Ну цены то подняли на вакцины...значит нужно немножко попугать буратин...
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10.08.2021 07:59 Ответить
Бачив би ти як буратіни під кисневим концентратором лякаються.
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10.08.2021 08:16 Ответить
Ну видеть не видел...туда не пускают...а товарищ мой который переболел рассказывал...
Три дня он кислородом подышал...первые...потом еще 7 дней полежал...потратил порядка 6-7 тыщ. грн на лекарства и витамины...и все...
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10.08.2021 08:19 Ответить
От токо не надо нам, буратинам, ипать мозг. Ничо там эдакого нет.
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10.08.2021 09:23 Ответить
Та я знаю що мозку в буратін нема.
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10.08.2021 12:03 Ответить
Так они ж вроде начали детей вакцЫнировать, вот вам и результат ??? В США резко увеличилась заболеваемость COVID-19 среди детей: за неделю - почти 94 тыс. случаев - Цензор.НЕТ 9344
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10.08.2021 08:16 Ответить
таких маленьких не вакцинируют. Вирус, скорее всего ищет выход из своей непростой ситуации..
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10.08.2021 08:56 Ответить
Дітям вкрай рідко робили тести, в нас, принаймні, мені навіть не пропонували. А хворіли вони, як і завжди: і з температурами, і без, кашлі, шмарклі.
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10.08.2021 09:43 Ответить
 
 