За выходные спецмиссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе более 450 обстрелов и взрывов
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В период с 6 по 8 августа наблюдатели спецмиссии ОБСЕ заксировали 451 нарушение режима прекращения огня на Донбассе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в отчете спецмиссии за 9 августа.
Так, с вечера 6 по вечер 8 августа в Донецкой области СММ зафиксировала 168 нарушений режима прекращения огня, в том числе 63 взрыва неопределенного происхождения. Большинство нарушений произошли в районах к юго-западу от н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка) вечером 7 августа, на участке разведения в районе н. п. Петровское (неподконтрольный правительству) в ночь с 6 на 7 августа и в ночь с 7 на 8 августа (см. ниже), в районах к северу от н. п. Широкино (подконтрольный правительству, 100 км к югу от Донецка) вечером 6 и 7 августа, а также в районах к северо-востоку от шахты "Октябрьская" (неподконтрольная правительству, 9 км к северо-западу от центра Донецка) вечером 7 августа. За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 96 нарушений режима прекращения огня (большинство произошло в районах к северу от Широкино).
В Луганской области Миссия зафиксировала 283 нарушения режима прекращения огня, в том числе 71 взрыв неопределенного происхождения. Все нарушения произошли вблизи участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска) (см. ниже). За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 138 нарушений режима прекращения огня (большинство также произошло вблизи участка разведения в районе Золотого).
После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля 2020 года и до конца отчетного периода СММ зафиксировала не менее 48 749 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 13 975 взрывов, 9 316 пролетевших неопределенных боеприпасов, 265 вспышек дульного пламени, 188 осветительных ракет, а также не менее 25 005 очередей и выстрелов).
Пожалуйста, подождите...
З приводу заяложеної кремлівської теми "насильницької українізації України, українців"... кілька слів...
-То триста років мусували що "украінского язика нєт и бить нє можєт", то нині трублять про ... "насильницьку українізацію України і українців"... "неіснуючою мовою"...
-Та й саме словосполучення "насильницька українізація України і українців" звучить неприродно... це щось подібне до "намочити воду" чи "французувати французів"...
-При підготовці розвідників досконало вивчали любу іноземну мову на курсах кгб ссср за три роки, та й не лише люди, а й папуги навчаються майже безпроблемно...
Запам'ятайте, що "Мова держави" - є мовою її корінного народу, а не чиєїсь діаспори ! Державна мова і мова діаспори у всьому світі- завжди була, є і буде різною. "Мова держави" у всіх країнах світу є абсолютним пріоритетом в офіційному та міжособовому спілкування. І ніхто, ніколи (окрім як в історії росії) не забороняв в побутовому, сімейному спілкуванні мову діаспори. Ніде в анкеті (чи в папках спецслужб) немає графи "якою мовою послуговується в колі сім'ї", окрім як в тоталітарних та посттоталітарних країнах!
Людина, яка 30 років проживає в іншій країні і не володіє її мовою -абсолютно тупа і шкодить в першу чергу собі, перспективі своїх дітей в цій країні! А якщо й може вивчити, але чинить цьому опір, вона - ворог. А якщо людина тупа, то вона баласт в любій державі, а якщо ще й активний ворог, то їй не місце й на свободі в цій державі ....і не лише в Україні, але що цікаво - і в росії, де здійснена "тотальна русифікація" понад 200 народів і національностей, які її населяють! Чому в РФ ще й досі не взяла на державну службу чи обрала депутатом в Держдуму жодного росіянина, який не володіє російською мовою? Чому росія не демонструє зразки "державної багатомовності", які могли б мати підставу для її претензій за її відсутність в інших країнах. А так... і підстави то немає!
І саме це мало б бути не лише основним, але й і "вбивчим контраргументом" в українських політиків - "покажіть ваш позитивний досвід, що гідний для наслідування у нас." (якби ж то влада у нас була розумною чи патріотичною)
-Знання мови країни проживання робить людину не лише духовно багатшою, але й конкурентною серед аборигенів, що і забезпечує їй кар'єрний зріст. Приклад -діаспора в Західних країнах чи ті ж мігранти-заробітчани...
- Ні одна країна світу не здійснює такий шалений тиск на діаспору ( і взагалі -не здійснює тиск) проти вивчення нею мови країни проживання, як росія на діаспори країн-сусідів...
-Причому, в цьому тиску спостерігається стійка закономірність - чим розвиненіша країна проживання російської діаспори, чим нижчі "апетити" і можливості росії її завоювати чи підкорити, тим менша інтенсивність тиску на неї. Ви чули,наприклад, щоб росія давила на США чи Францію, чи навіть на невелику Словаччину задля визнання урядами тих країн "язика" офіційним чи введення там російської мови, як державної... ?
То дико і неприродно, щоб якась держава висловлювала на весь світ протести , чинила тиск на чужу державу, хоча й сусідню,, щоб населяючи її громадяни не вивчали державну мову... мову країни проживання. Але дикість завжди була іманентною всім агресорам-завойовникам, особливо- сусідам ординцям...
В чому ж причина імперської пихи РФ в мовному питанні? - В мізантропській сутності їх життя та виховання, їх менталітету... людей "особливої цивілізації"...