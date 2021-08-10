За выходные спецмиссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе более 450 обстрелов и взрывов

В период с 6 по 8 августа наблюдатели спецмиссии ОБСЕ заксировали 451 нарушение режима прекращения огня на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в отчете спецмиссии за 9 августа.

Так, с вечера 6 по вечер 8 августа в Донецкой области СММ зафиксировала 168 нарушений режима прекращения огня, в том числе 63 взрыва неопределенного происхождения. Большинство нарушений произошли в районах к юго-западу от н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка) вечером 7 августа, на участке разведения в районе н. п. Петровское (неподконтрольный правительству) в ночь с 6 на 7 августа и в ночь с 7 на 8 августа (см. ниже), в районах к северу от н. п. Широкино (подконтрольный правительству, 100 км к югу от Донецка) вечером 6 и 7 августа, а также в районах к северо-востоку от шахты "Октябрьская" (неподконтрольная правительству, 9 км к северо-западу от центра Донецка) вечером 7 августа. За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 96 нарушений режима прекращения огня (большинство произошло в районах к северу от Широкино).

В Луганской области Миссия зафиксировала 283 нарушения режима прекращения огня, в том числе 71 взрыв неопределенного происхождения. Все нарушения произошли вблизи участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска) (см. ниже). За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 138 нарушений режима прекращения огня (большинство также произошло вблизи участка разведения в районе Золотого).

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После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля 2020 года и до конца отчетного периода СММ зафиксировала не менее 48 749 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 13 975 взрывов, 9 316 пролетевших неопределенных боеприпасов, 265 вспышек дульного пламени, 188 осветительных ракет, а также не менее 25 005 очередей и выстрелов).