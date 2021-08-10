В Украине за сутки от COVID-19 умерли 24 человека, зафиксирован 781 новый случай заражения, 1 390 человек выздоровели
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В Украине зафиксирован 781 новый случай заражения COVID-19 по состоянию на утро 10 августа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 9 августа 2021 в Украине зафиксирован 781 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 37, медработников - 28).
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 335 человек;
летальных случаев - 24;
выздоровели - 1 390 человек;
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 21 705 человек,
методом ИФА - 7 698 человек,
экспресс-тестами - 15 150 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 260 232 человека;
выздоровели - 2 192 592 человека;
летальных случаев - 53 124;
проведено ПЦР-тестов - 11 559 179.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (167), Донецкой (78), Одесской (62), Харьковской (60), Хмельницкой (35), и Полтавской (35) областях", - рассказали в Минздраве.
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ИРАН, ВТОРНИК 10 АВГУСТА 2021 - В Иране от коронавируса каждые две минуты умирает человек. Власти сообщили о рекордной смертности от COVID-19.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
чего же даже попы обосрались то, а? кто кто, но они защищены куда лучше чем ты, нет?)
а то шо носить-не носить - так попробуй где-то в норм. стране не поносить - впаяют штраф, не?
а да - если носить, то **** какая-то хабалка сбоку кашлять, если без маски она тя может заразить хоть ты и в маске. или все - или никто, вот шо надо, а то толку от того шо ты носишь, а кто то забил хер? я же говорю - даже вон Гундил Киряев обосрался и не провел шабаш в честь того шо в соседней стране тыщу лет взад все стали рабами Яхве, а тут - успешно провели. правда статистика чет не показывает всплеска
опять масоны гадят
правда тому возу верить мож*д только дурак, но все таки чет защищает при условии шо оба в намордниках
Невзоров грил шо последствия - ужас могут быть, типо прицепляется к какому то геному и т.д.
лично я думаю шо Илон Маск прав шо все вокруг типо как его.... ну, искуственное мол - так и получается как вот ферма напр. - "хозяин" собирает хавку постоянно, но ВДРУГ к "нему" гости пришли = вот и вирус, вот и Зеля(и все прочие в мире клоуны, т.е. = "эмоции" массы пиплов и т.д.)
итак, с "эзотерикой" закончили.
Не ну чо - если заставили носить маски шоб не околеть, то все и гири на ногах будут носить, Боше от вируса сцахриниии(падает под портрет Рокфеллера со звуком как в Маски шоу - "мммуууу")
То є добре!
Але не розслабляємося! Носімо маски, особливо в міському транспорті , та зміцнюймо організм вітаміном С (зараз саме сезон)!