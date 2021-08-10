В Украине за сутки от COVID-19 умерли 24 человека, зафиксирован 781 новый случай заражения, 1 390 человек выздоровели

В Украине зафиксирован 781 новый случай заражения COVID-19 по состоянию на утро 10 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 9 августа 2021 в Украине зафиксирован 781 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 37, медработников - 28).

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 335 человек;

летальных случаев - 24;

выздоровели - 1 390 человек;

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За сутки протестированы:

методом ПЦР - 21 705 человек,

методом ИФА - 7 698 человек,

экспресс-тестами - 15 150 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 260 232 человека;

выздоровели - 2 192 592 человека;

летальных случаев - 53 124;

проведено ПЦР-тестов - 11 559 179.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (167), Донецкой (78), Одесской (62), Харьковской (60), Хмельницкой (35), и Полтавской (35) областях", - рассказали в Минздраве.







