Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 204,1 млн, число жертв - более 4,3 млн. ИНФОГРАФИКА
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По состоянию на утро 10 августа в мире зарегистрировали 526 474 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 8 082 человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 204 155 867 случаев инфицирования, из них 526 474 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 316 405 человека, из них 8 082 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 183,3 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.
Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 82-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 20, по летальным случаям - 78-ю и 11-ю позицию соответственно.
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Смертність: 4316405 / 204155867 = 2,114%