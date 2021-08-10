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Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 204,1 млн, число жертв - более 4,3 млн. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 204,1 млн, число жертв - более 4,3 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 10 августа в мире зарегистрировали 526 474 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 8 082 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 204 155 867 случаев инфицирования, из них 526 474 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 316 405 человека, из них 8 082 за минувшие сутки.

Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 204,1 млн, число жертв - более 4,3 млн 01

Побороли болезнь и вылечились 183,3 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эпидзонирование Украины: в трех областях превышена COVID-госпитализация, в двух - коэффициент выявления новых случаев, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 204,1 млн, число жертв - более 4,3 млн 02

Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 82-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 20, по летальным случаям - 78-ю и 11-ю позицию соответственно.
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Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 204,1 млн, число жертв - более 4,3 млн - Цензор.НЕТ 9033

Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 204,1 млн, число жертв - более 4,3 млн - Цензор.НЕТ 1825
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10.08.2021 08:29 Ответить
Как было 2% летальных исходов от инфицированны в 2020 году так и сейчас в 2021 году.
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10.08.2021 08:34 Ответить
Захворюваність: 204155867 / 7885203915 = 2,589%

Смертність: 4316405 / 204155867 = 2,114%
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10.08.2021 09:16 Ответить
за два роки заразилось 2,589% від всього населення планети. Це багато чи мало? Герпес, наприклад є у 100%, просто імунна система постійно тримає його під контролем...
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10.08.2021 10:05 Ответить
Средняя в мире 2% ! С учетом того, что не везде развитая медицина.
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10.08.2021 09:18 Ответить
 
 