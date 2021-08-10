Я против травли Магучих. Она - герой и патриот Украины, а на фото с Ласицкене запечатлена в момент эйфории, - Беленюк
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Олимпийский чемпион в греко-римской борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк прокомментировал ситуацию с украинской легкоатлеткой Ярославой Магучих, которая после финала Олимпиады сделала фотографию с представительницей ОКР Марией Ласицкене.
Об этом сообщает Цензорр.НЕТ со ссылкой на Трибуну.
"Во-первых, ни на секунду не сомневаюсь, что Ярослава Магучих является патриотом Украины и она реально герой, потому что боролась за такую медаль. К сожалению, ей немного не хватило, чтобы показать свой максимальный результат", - цитирует Беленюка спортивное издание.
"По поводу травли ребенка, которой 19 лет, я против этого. Считаю, что представители нашей делегации заранее должны были вести определенные разъяснительные мероприятия по поводу того, как те или иные действия могут повлиять в информационном пространстве на наших спортсменов, я думаю, что это именно проблема в этом заключается. Я однозначно поддерживаю Ярославу, как и каждого спортсмена, который прославляет Украину", - отметил Беленюк.
"Я уверен на 100%, что Ярослава это сделала в момент, когда ты становишься олимпийским призером и ты находишься в состоянии эйфории, она искренне обняла свою конкурентку, с которой они соревновались без задней мысли о том, какой резонанс это может вызвать в Украине. Разговор с заместителем Министра обороны? Нужно спросить у нее, что она хочет услышать", - резюмировал он.
Напомним, украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих после соревнований в прыжках в высоту на Олимпиаде - 2020 в Токио сфотографировали вместе со спортсменкой Марией Ласицкене, выступающей под флагом Олимпийского комитета России. В соцсетях раскритиковали украинку и обратили внимание на то, что Магучих является младшим лейтенантом ВСУ, а Ласицкене – капитаном ВС РФ.
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А не только жать штангу, высоко прыгать и мощно бить в челюсть.
Иначе это будет не человек, а двуногое животное (биоробот).
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и тд
___________________ЛЕНТА ЗА ЛЕНТОЮ____________________
Вже вечір вечоріє, повстанське серце б'є, а лєнта без перерви набої подає.
Ах, лєнта за лєнтою набої подавай, вкраїнський повстанче в бою не відступай.
Ах, лєнта за лєнтою колишуться жита - йде армія повстанська, йде армія УПА.
А москаль ворог атакує і преться щосил, юнак-кулеметник їх вчасно сук косив!
Ще сонце не сходило як втомлений юнак від рани тяжкої упав він навзнак.
ЮНА санітарка до нього вже іде, бинтує-лікує, та москаль ворог не жде!
Юнак кинувся до зброї, та сили нема - одна біля кулемета дівчина МОЛОДА.
А ворог атакує, в останній момент в руках у дівчини грізно заграв кулемет!
Тарас Григорьевич Чубай-
Вне политики?
У настоящего врага кацапа - оккупанта и сепаратиста обязательно должны быть:
холодная голова, холодные сердце и руки, и не медаль а бирка на холодной ноге.
А обниматься и скорбеть по ним должны только их такие же как и они кацапы - фашисты!
Украинцы, выступавшие не за Украину, завоевали больше наград, чем выступавшие за Украину. Не нужны своей стране?
Якщо у когось є її особисті данні, особливо цікавлять адреса проживання та мобільні номери - кидайте сюди
Не она первая, ни она и последняя. Сикорского выгнали, Шевченко продали ...
По закону, виновность может признать только суд!
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25.08.2016 10:02 11978 просмотров
- він стверджує, що це було в екстазі
- вона стверджує, що це було в сараї.
Когда у тебя по 2 тренировки в день, режим и ограниченные контакты, мир воспринимается со слов тренера и федерации - вот кого надо пи...ть ссаными тряпками. А девочке наука будет.
То може нехай російський олімпійський комітет нею і опікується?
Или сходить в кино или на крайняк набухаться неподходит?