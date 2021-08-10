Я против травли Магучих. Она - герой и патриот Украины, а на фото с Ласицкене запечатлена в момент эйфории, - Беленюк

Олимпийский чемпион в греко-римской борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк прокомментировал ситуацию с украинской легкоатлеткой Ярославой Магучих, которая после финала Олимпиады сделала фотографию с представительницей ОКР Марией Ласицкене.

Об этом сообщает Цензорр.НЕТ со ссылкой на Трибуну.

"Во-первых, ни на секунду не сомневаюсь, что Ярослава Магучих является патриотом Украины и она реально герой, потому что боролась за такую ​​медаль. К сожалению, ей немного не хватило, чтобы показать свой максимальный результат", - цитирует Беленюка спортивное издание.

"По поводу травли ребенка, которой 19 лет, я против этого. Считаю, что представители нашей делегации заранее должны были вести определенные разъяснительные мероприятия по поводу того, как те или иные действия могут повлиять в информационном пространстве на наших спортсменов, я думаю, что это именно проблема в этом заключается. Я однозначно поддерживаю Ярославу, как и каждого спортсмена, который прославляет Украину", - отметил Беленюк.

"Я уверен на 100%, что Ярослава это сделала в момент, когда ты становишься олимпийским призером и ты находишься в состоянии эйфории, она искренне обняла свою конкурентку, с которой они соревновались без задней мысли о том, какой резонанс это может вызвать в Украине. Разговор с заместителем Министра обороны? Нужно спросить у нее, что она хочет услышать", - резюмировал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Горуна объяснил свое заявление о "спорте вне политики": Не хотел уменьшить жертву наших героев, но поздравлять соперников объятиями - это проявление уважения

Напомним, украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих после соревнований в прыжках в высоту на Олимпиаде - 2020 в Токио сфотографировали вместе со спортсменкой Марией Ласицкене, выступающей под флагом Олимпийского комитета России. В соцсетях раскритиковали украинку и обратили внимание на то, что Магучих является младшим лейтенантом ВСУ, а Ласицкене – капитаном ВС РФ.