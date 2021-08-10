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Я против травли Магучих. Она - герой и патриот Украины, а на фото с Ласицкене запечатлена в момент эйфории, - Беленюк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Спорт

Я против травли Магучих. Она - герой и патриот Украины, а на фото с Ласицкене запечатлена в момент эйфории, - Беленюк

Олимпийский чемпион в греко-римской борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк прокомментировал ситуацию с украинской легкоатлеткой Ярославой Магучих, которая после финала Олимпиады сделала фотографию с представительницей ОКР Марией Ласицкене.

Об этом сообщает Цензорр.НЕТ со ссылкой на Трибуну.

"Во-первых, ни на секунду не сомневаюсь, что Ярослава Магучих является патриотом Украины и она реально герой, потому что боролась за такую ​​медаль. К сожалению, ей немного не хватило, чтобы показать свой максимальный результат", - цитирует Беленюка спортивное издание.  

"По поводу травли ребенка, которой 19 лет, я против этого. Считаю, что представители нашей делегации заранее должны были вести определенные разъяснительные мероприятия по поводу того, как те или иные действия могут повлиять в информационном пространстве на наших спортсменов, я думаю, что это именно проблема в этом заключается. Я однозначно поддерживаю Ярославу, как и каждого спортсмена, который прославляет Украину", - отметил Беленюк.

"Я уверен на 100%, что Ярослава это сделала в момент, когда ты становишься олимпийским призером и ты находишься в состоянии эйфории, она искренне обняла свою конкурентку, с которой они соревновались без задней мысли о том, какой резонанс это может вызвать в Украине. Разговор с заместителем Министра обороны? Нужно спросить у нее, что она хочет услышать", - резюмировал он.

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Напомним, украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих после соревнований в прыжках в высоту на Олимпиаде - 2020 в Токио сфотографировали вместе со спортсменкой Марией Ласицкене, выступающей под флагом Олимпийского комитета России. В соцсетях раскритиковали украинку и обратили внимание на то, что Магучих является младшим лейтенантом ВСУ, а Ласицкене – капитаном ВС РФ.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+90
Вона військовослужбовець ЗСУ, а не ,,ребенок,,. Досить займатися маніпуляціями та підміняти поняття. Якшо в неї в голові тирса, то тренери повинні пояснювати, як себе вести (навіть в момент ейфорії)).
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10.08.2021 09:00
+83
Она не ребенок а служащая ВСУ.. Сколько погибло 18-19 летних на Донбассе не для того чтобы она обнималась с кацапкой (капитаном МО РФ)
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10.08.2021 09:01
+59
Жан , іди ти ,, сам знаєш куди Я проти цькування Магучіх. Вона - герой і патріот України, а на фото з Ласіцкене відображена в момент ейфорії, - Беленюк - Цензор.НЕТ 1779 .!! Ось тобі теж - рєбьйонок 19 років ( було в 2014 му ) .

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Я́на Вади́мівна Зінке́вич (нар. 2 липня 1995) - українська медик-доброволець. Начальниця Медичного управління та реабілітації бійців Української Добровольчої Армії (до 2016 року - Добровольчого українського корпусу «Правий сектор») під час війни на сході України. Командирка Медичного батальйону «Госпітальєри»[1]. За період активної фази АТО, починаючи з 2014 року, особисто витягла та врятувала більше двох сотень поранених українських солдатів з передової.

Я проти цькування Магучіх. Вона - герой і патріот України, а на фото з Ласіцкене відображена в момент ейфорії, - Беленюк - Цензор.НЕТ 5950 .
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10.08.2021 09:27
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Страница 3 из 3
Спортсмен должен сдавать тест на интеллект и благородство.
А не только жать штангу, высоко прыгать и мощно бить в челюсть.
Иначе это будет не человек, а двуногое животное (биоробот).
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10.08.2021 10:48 Ответить
Чтоб понять,что происходит,и нужны ли нам такие спортсмены,необходимо выбрать для себя,что важней:отсутствие медали или медаль с позором
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10.08.2021 10:50 Ответить
Ще один поцреот обізвався!
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10.08.2021 10:51 Ответить
отак дурне дівко з'їздило на кляту лімпіяду... спочатку обісралося в професійому плані, хоча перед іграми ляпало нерозумним язиком про 2.07 в кишені і побиття світового рекорду, а як вишенька на гімняному тортові примудрилося стати головною олімпійською фішкою *********** пропаганди((( пропагандони третій день сходять лайном на своїх зомбопомийках, тисячі кацапсин лізуть в соцмережі дякувати за "міратворчєство" і "дружбу наротаф", просто феєрично(((((((((
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10.08.2021 10:53 Ответить
Иногда кажется что про "дружбу наротаф" специально разводят украинские боты, чтобы загнать наконец спортсменов в стойла. Слишком открыто провокативные тексты.
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10.08.2021 10:59 Ответить
роблять з мухи слона

За выходные спецмиссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе более 450 обстрелов и взрывов

С погибшим при обстреле автокрана в Песках воином 58-й ОМПБр Ярославом Семенякой простятся завтра на Сумщине

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Украинский воин получил огнестрельное ранение на Донбассе. За сутки враг 14 раз срывал "тишину", применяя 120-мм минометы и вооружение БМП

С погибшим на Донбассе воином 57-й ОМПБр Андреем Беляевым простились в Никополе.

и тд
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10.08.2021 11:49 Ответить
"Я против травли Магучих...", і я також, але як по іншому провести роз'яснювальну роботу, щоб іншим не повадно було обніматись з кацапами-вбивцями
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10.08.2021 10:55 Ответить

___________________ЛЕНТА ЗА ЛЕНТОЮ____________________
Вже вечір вечоріє, повстанське серце б'є, а лєнта без перерви набої подає.
Ах, лєнта за лєнтою набої подавай, вкраїнський повстанче в бою не відступай.
Ах, лєнта за лєнтою колишуться жита - йде армія повстанська, йде армія УПА.
А москаль ворог атакує і преться щосил, юнак-кулеметник їх вчасно сук косив!
Ще сонце не сходило як втомлений юнак від рани тяжкої упав він навзнак.
ЮНА санітарка до нього вже іде, бинтує-лікує, та москаль ворог не жде!
Юнак кинувся до зброї, та сили нема - одна біля кулемета дівчина МОЛОДА.
А ворог атакує, в останній момент в руках у дівчини грізно заграв кулемет!
Тарас Григорьевич Чубай-
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10.08.2021 10:57 Ответить
Линия обороны.

Вне политики?

Я проти цькування Магучіх. Вона - герой і патріот України, а на фото з Ласіцкене відображена в момент ейфорії, - Беленюк - Цензор.НЕТ 3722
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10.08.2021 11:02 Ответить
тирса в голові тих дурнів, що не волають про товарообіг з парашею на 103 млрд долл у 2020 році ,а брискають слюною на дівчину ,яка виборола ЄДИНУ легкоатлетичну нагороду , і не волають про чиновників ,які замість тренерів покатили в токіо, ****** брудом потрібно їх, а не тих хто бореться і перемагає, чому не волає про Парвиза Насибова,- він таж деякий час після окупації криму виступав за парашу ?
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10.08.2021 11:02 Ответить
Чукча не читатель? ты буквы в новостях видишь, когда читаешь ? Товарооборот с Россией 7,3 млрд долларов, перечитай два раза. 103 млрд это total score all the world.
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10.08.2021 11:25 Ответить
Тебе бы за сборную Габона выступать.И там свое мнение выражать,зщитник от зедебилов.
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10.08.2021 11:04 Ответить
ГЛАВНОЕ ВИДНО КАКАЯ ЛАСИЦКЕНЕ УРОДКА ПО СРАВНЕНИЮ С МАГУЧИХ !)
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10.08.2021 11:06 Ответить
Тяжело отличить угро финку от малоросски, надо спросить Чей Крым ! и всё станет ясно
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11.08.2021 04:04 Ответить
Я проти цькування Магучіх. Вона - герой і патріот України, а на фото з Ласіцкене відображена в момент ейфорії, - Беленюк - Цензор.НЕТ 8634
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10.08.2021 11:11 Ответить
Я проти цькування Магучіх. Вона - герой і патріот України, а на фото з Ласіцкене відображена в момент ейфорії, - Беленюк - Цензор.НЕТ 6624
У настоящего врага кацапа - оккупанта и сепаратиста обязательно должны быть:
холодная голова, холодные сердце и руки, и не медаль а бирка на холодной ноге.
А обниматься и скорбеть по ним должны только их такие же как и они кацапы - фашисты!
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10.08.2021 11:13 Ответить
Раньше я посещал ее Инстаграм. Она вела его в основном на английском, а в последнее время многовато сообщений на русском.
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10.08.2021 11:13 Ответить
Якась ватоцефальна та її ейфорія. Тепер ця малоросійська збірна цікавить українців десь приблизно як Ломаченко.
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10.08.2021 11:16 Ответить
Вопрос, зачем нам национальная сборная которая, за бюджетные деньги, на соревнованиях будет продвигать тезис о Едином народе ?
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11.08.2021 04:07 Ответить
Я проти цькування Магучіх. Вона - герой і патріот України, а на фото з Ласіцкене відображена в момент ейфорії, - Беленюк - Цензор.НЕТ 5544
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10.08.2021 11:39 Ответить
Делегация НОК - сплошь ватники махровые...
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10.08.2021 11:39 Ответить
Кто то хочет выгнать олимпийскую призершу из Украины!
Украинцы, выступавшие не за Украину, завоевали больше наград, чем выступавшие за Украину. Не нужны своей стране?
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10.08.2021 11:40 Ответить
Вона колаборантка та заплатить за це, ми буде травити її доти, доки вона не зрозуміє всю тяжкість свого вчинку. Зламати їй життя та кар'єру, це те, що ми можемо зробити і те що ми зробимо. Продовжуємо травити, погрожувати.
Якщо у когось є її особисті данні, особливо цікавлять адреса проживання та мобільні номери - кидайте сюди
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10.08.2021 12:46 Ответить
И правильно! Выгнать её из Украины. Польша и рашка уже предложили ей убежище.
Не она первая, ни она и последняя. Сикорского выгнали, Шевченко продали ...
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10.08.2021 13:30 Ответить
в сортах г*на не нуждаемся
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10.08.2021 14:06 Ответить
Ти кажеш так ніби позбавлення від колоборантів, це щось погане ? )
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10.08.2021 14:10 Ответить
Почему тебе нас-рать на Законы Украины?
По закону, виновность может признать только суд!
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11.08.2021 08:38 Ответить
Тому що я не поважаю закони, тому мабуть і насрати.
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11.08.2021 13:57 Ответить
Не приплетай сюда Польшу, хочет любить рашу пусть едет туда ! Гарантирую обнимашки московских орков и кучи бабла от *****, только пусть не называет себя украинкой
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11.08.2021 04:14 Ответить
Поляки предлагали ей еще год назад, и сейчас подтвердили. Это тебе хочется, что бы у всех было плохо.
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11.08.2021 08:37 Ответить
Как по мне так любой фермер куда полезнее стране чем сборище спортсменов. Никогда не понимал щенячего вострога по поводу спортивных побед абсолютно незнакомых мне людей . Не разделяю также поклонения актерам и прочим цирковым артистам . В реальной жизни они все могут быть подонками .
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10.08.2021 19:28 Ответить
Вона з Дніпра? Хто її оточував по життю - у школі, вдома , у спорті, друзі... Що , як повітря вона всмоктала в свою орбіту повсякденного дорослішання дитини, що йде до перемог на олімпіадах? Я знаю трішки, про що говорю , бо забрала сина зі школи олімпійського резерву у 7 років з першим розрядом у спортивній гімнастиці . Він навчався з 6 років у школі ,ще від садочку був такий там перший клас. З 4 років водила його на тренування , а переші канікули літні - КОЖНОГО РАНКУ УСЕ ЛІТО ТРЕНУВАННЯ ПО ТРИ ГОДИНИ у 5 років ! Потім перспектива жити більшу частину дитинства у спортивному інтернаті... В кінці другого літа ми його забрали звідти, й після цього він був і в секції стрибків у воду, на- дзю-до, у волейбольній та футбольній... А в університеті я йому допомагала писати, наприклад, реферат про голодомор ( це був лише 10-ий рік незалежності) . Сама йшла у бібліотеку й потім разом ,під тиском, перечитували його... А історичка у вузі просто викинула його як видумку націоналістів... А ЯК МУЖНІЛА ТА НАБИРАЛАСЯ РОЗУМУ ОЦЯ ДІВЧИНА? СЕРЕД КОГО? Серед тих що вибрали президента КАКАЯ РАЗНІЦА? Нещасна країна нещасних недоукраїнських недогромадян з совдепівським корінням , вона не дуже змінилася за 20 років, якщо отаке вибрала собі лідером! А її моджнапохейтити щоб другим "непавадно"? То може краще без чемпіонів а з громадянами справжніми своєї країни треба попрацювати...
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10.08.2021 11:42 Ответить
Доречі, її кумиром точно був не Левко Лук"яненко та не Вячеслав Чорновіл, у якого Тарасик синок де був з ким, кому служив? Розумний,ерудит та добре освічений...
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10.08.2021 11:45 Ответить
Поколение интернета. Какой Чорновіл. Вы смеетесь?
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10.08.2021 12:02 Ответить
"Не трогайте девочку!(или мальчика) Зеленський про Мендель.Магучіх показала результат нижче свого найнижчого і це викл икало шалену радість,ага!Так.іноді можна обняти суперника,але ВОРОГА -НІКОЛИ!
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10.08.2021 12:10 Ответить
Я не сомневался.
Михаил МАМИАШВИЛИ: «Беленюк умолял забрать его в Россию»
Президент Федерации спортивной борьбы России рассказал о разговоре, состоявшемся несколько лет назад
25.08.2016 10:02 11978 просмотров
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10.08.2021 12:15 Ответить
ей пофиг
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10.08.2021 12:18 Ответить
та достатньо глянути на її прізвище. воно ж зовсім не українське. і таких, як вона, у нас в країні було 22 % після розвалу совка. і зараз їх є не набагато менше. тому не бачу змісту її травити. провести розмову повчально-виховну десь в кулуарах - це так, потрібно зробити. а травити, щоб русня потім на своїх пабликах це обсмоктувала - то не варто давати мокшам такого приводу.
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10.08.2021 12:45 Ответить
та достаточно глянути на ее прізвіще- Ой як цікаво, а може глянеш на прізвище Нігоян Сергій Гагікович або Михайло Михайлович Жизневский. Це білорус та вірменин які перші віддали життя за Україну, щоб ти міркував про неповноцінні раси
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11.08.2021 04:23 Ответить
ти правильно відмітив - білорус і вірменин. тобто не потомки русні.
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11.08.2021 08:22 Ответить
Чому передав таємні дані ворогові?! Я був в стані ейфорії. Депутат СН сказав що так можна. А так я герой!
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10.08.2021 13:11 Ответить
Згадалося зі старих часів про стан ейфорії. Із показів в суді у справі про згвалтування.
- він стверджує, що це було в екстазі
- вона стверджує, що це було в сараї.
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10.08.2021 14:13 Ответить
Поступок Могучих - это оценка работы НОК Украины. Эта падаль (НОК) утверждает, что "спорт вне политики". В окопы эту *******!!!! А потом поговорим.
Когда у тебя по 2 тренировки в день, режим и ограниченные контакты, мир воспринимается со слов тренера и федерации - вот кого надо пи...ть ссаными тряпками. А девочке наука будет.
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10.08.2021 14:15 Ответить
Какая разница, зебили про деньги, остальное пох.
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10.08.2021 15:28 Ответить
Спортсмены как и актеры продажные существа . Не возлагайте на них особых надежд и тем более не делайте их своими кумирами . Интеллект что у тех и других на самом низком уровне .
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10.08.2021 19:31 Ответить
Спочатку вона видає результат такий, щоб напевно пропустити вперед себе росіянку, а потім ще й обіймається з нею!
То може нехай російський олімпійський комітет нею і опікується?
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11.08.2021 07:03 Ответить
Я проти цькування Магучіх. Вона - герой і патріот України, а на фото з Ласіцкене відображена в момент ейфорії, - Беленюк - Цензор.НЕТ 9556
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11.08.2021 07:12 Ответить
Хм, значит в состоянии эйфории обязательно жрать говно?
Или сходить в кино или на крайняк набухаться неподходит?
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11.08.2021 12:35 Ответить
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