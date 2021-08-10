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Эпидзонирование Украины: в трех областях превышен коэффициент выявления новых случаев, на Тернопольщине рост госпитализации составил 115%, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Эпидзонирование Украины: в трех областях превышен коэффициент выявления новых случаев, на Тернопольщине рост госпитализации составил 115%, - Минздрав

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по состоянию на 10 августа, в Тернопольской области зафиксирован "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций. Этот показатель на Тернопольщине составляет 115,4% (норма не более 50%).

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Кроме того, в Сумской, Тернопольской и Херсонской областях зафиксировано превышение нормы выявления новых случаев инфицирования. Этот показатель в Сумской области - 4,1% (норма для "зеленой" зоны не более 4%), Тернопольской - 4,3%, Херсонской - 5,3%.

Отметим, что все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако, чтобы область попала в "красную" зону карантина, необходимо, чтобы красному уровню соответствовали не менее двух показателей.

Эпидзонирование Украины: в трех областях превышен коэффициент выявления новых случаев, на Тернопольщине рост госпитализации составил 115%, - Минздрав 01
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