Уроженцы Украины завоевали 10 медалей в составе сборных других стран на Олимпиаде в Токио

Уроженцы Украины завоевали 10 медалей в составе других стран на Олимпийских играх 2020 в Токио, из них – две золотые, две серебряные и шесть бронзовых наград.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tрибуну.

Олимпийскими чемпионами стали уроженец Днепра из Израиля Артем Долгопят (спортивная гимнастика) и Марина Голядкина из ОКР (артистическое плавание, командные соревнования).

Серебряные награды в Токио завоевали Анастасия Близнюк из ОКР (художественная гимнастика, командные соревнования) и Ирина Зарецкая (карате), которая представляла Азербайджан.

Бронзовыми призерами Игр стали Александр Бондарь (ОКР, прыжки в воду), Глеб Бакши (ОКР, бокс), Ирина Киндзерская (дзюдо, Азербайджан), Антон Плесной (Грузия, тяжелая атлетика), Мария Стадник (Азербайджан, вольная борьба), Сергей Тарновский (Молдова, гребля на каноэ-одиночке).

Кроме того, украинские корни имеет чемпионка Олимпиады в составе Канады (академическая гребля среди восьмерок на дистанции 2 км) Кристен Кит. А представитель Германии, серебряный и бронзовый призер Токио 2020 в настольном теннисе Дмитрий Овчаров родился в Киеве.

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Напомним, украинские спортсмены завоевали на Олимпийских Играх в Токио 19 олимпийских медалей: одну золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых. Они получили награды в греко-римской борьбе, синхронном плавании, академической гребле, боксе, прыжках в высоту, каратэ, велотреке, вольной борьбе, плавании.

Единственную золотую медаль для Украины получил 4 августа борец по греко-римской борьбе Жан Беленюк.