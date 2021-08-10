РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4006 посетителей онлайн
Новости Спорт Олимпиада-2020
8 404 50
награда (1672) Олимпиада (1073) спорт (2300)

Уроженцы Украины завоевали 10 медалей в составе сборных других стран на Олимпиаде в Токио

Новости Цензор.НЕТ Спорт

Уроженцы Украины завоевали 10 медалей в составе сборных других стран на Олимпиаде в Токио

Уроженцы Украины завоевали 10 медалей в составе других стран на Олимпийских играх 2020 в Токио, из них – две золотые, две серебряные и шесть бронзовых наград.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tрибуну.

Олимпийскими чемпионами стали уроженец Днепра из Израиля Артем Долгопят (спортивная гимнастика) и Марина Голядкина из ОКР (артистическое плавание, командные соревнования).

Серебряные награды в Токио завоевали Анастасия Близнюк из ОКР (художественная гимнастика, командные соревнования) и Ирина Зарецкая (карате), которая представляла Азербайджан.

Бронзовыми призерами Игр стали Александр Бондарь (ОКР, прыжки в воду), Глеб Бакши (ОКР, бокс), Ирина Киндзерская (дзюдо, Азербайджан), Антон Плесной (Грузия, тяжелая атлетика), Мария Стадник (Азербайджан, вольная борьба), Сергей Тарновский (Молдова, гребля на каноэ-одиночке).

Кроме того, украинские корни имеет чемпионка Олимпиады в составе Канады (академическая гребля среди восьмерок на дистанции 2 км) Кристен Кит. А представитель Германии, серебряный и бронзовый призер Токио 2020 в настольном теннисе Дмитрий Овчаров родился в Киеве.

Читайте также: Украинские спортсмены, завоевавшие олимпийские медали, суммарно получат 1,84 млн долларов призовых

Напомним, украинские спортсмены завоевали на Олимпийских Играх в Токио 19 олимпийских медалей: одну золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых. Они получили награды в греко-римской борьбе, синхронном плавании, академической гребле, боксе, прыжках в высоту, каратэ, велотреке, вольной борьбе, плавании.

Единственную золотую медаль для Украины получил 4 августа борец по греко-римской борьбе Жан Беленюк.

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
Більшість вже продали Україну задля своєї професійної діяльності. Їм не вперше
показать весь комментарий
10.08.2021 09:26
+5
манкуртам, которые убежали к оркам, я предлагаю навсегда запретить въезд в Украину.
показать весь комментарий
10.08.2021 09:41
+4
Давайте і їм премії. Це приховане прославлення України!😂
показать весь комментарий
10.08.2021 09:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Давайте і їм премії. Це приховане прославлення України!😂
показать весь комментарий
10.08.2021 09:13 Ответить
По квартирі в центрі столиці! Може повернуться Уроженцы Украины завоевали 10 медалей в составе сборных других стран на Олимпиаде в Токио - Цензор.НЕТ 9073
показать весь комментарий
10.08.2021 09:13 Ответить
По будинку в Кончі Заспі. Там будинки тепер звільняються😂😂
показать весь комментарий
10.08.2021 09:15 Ответить
Угу. Повернуться, щоб продати
показать весь комментарий
10.08.2021 09:17 Ответить
Більшість *перекуплені * !
показать весь комментарий
10.08.2021 09:19 Ответить
Більшість вже продали Україну задля своєї професійної діяльності. Їм не вперше
показать весь комментарий
10.08.2021 09:26 Ответить
Уверены что продали? Может увидели больше перспектив для развития???
показать весь комментарий
10.08.2021 09:27 Ответить
А увідеть больше перспектив єто как бє нє счітаєтся??😂😂
показать весь комментарий
10.08.2021 09:30 Ответить
Если ты видишь для себя где-то больше возможностей и пользуешься этим, я не считаю это предательством или продажностью. Рыба плавает где глубже, человек там, где ему лучше. Во всем Мире человек не привязан к месту и стране рождения и живет там где ему нравится и комфортнее и никто не говорит что он продался...
показать весь комментарий
10.08.2021 09:36 Ответить
Значить мешканці Крима побачили що їм краще з підарашею і це не рахується зрадою??
показать весь комментарий
10.08.2021 09:44 Ответить
..Так ? ..Коли в виховання спортсмене *високого класу * вкладається купа бабла і нервів ..а він досягнувши певних висот *продає * державу ..!?
Тут не перехід від тренера до тренера .
показать весь комментарий
10.08.2021 09:45 Ответить
А Вы думаете что вложив в него деньги Вы его купили? Создавайте условия что бы у людей не появлялось мыслей уехать. Это его выбор, крепостной строй отменили, если Вы не в курсе...
показать весь комментарий
10.08.2021 10:15 Ответить
Чому серб Джокович не став французом чи англічанином??? Чому Надаль не став громадянином США??
показать весь комментарий
10.08.2021 09:47 Ответить
У каждого человека свои причины что бы поступить так или иначе.....
показать весь комментарий
10.08.2021 10:13 Ответить
Тобто:"Не корысти ради, а токмо волею пославшей мя жены".
Зрозуміла твоя позиція!
показать весь комментарий
10.08.2021 10:30 Ответить
Ну ты такой патриот, никуда не уехал, раздаешь ярлыки всем налево и направо... От тебя тут много корысти????
показать весь комментарий
10.08.2021 10:35 Ответить
Латентних тролю собі і людям на втіху! Думаю люди читають і роблять висновки😉
показать весь комментарий
10.08.2021 10:58 Ответить
Наличие огромного кол-ва таких вот идиотов, которые чуть что кричат про зраду и вешают ярлыки это тоже одна из причин, почему адекватные люди уезжают из Украины. В морально плане она становится тоже не комфортной...
показать весь комментарий
10.08.2021 11:03 Ответить
Тобто я ідіот, тому що в 15 році в 32 роки пішов на контракт і перебував в АТО, але міг бігати по Закарпаттю і так само проситися чи до мадярів, чи до словаків??? Так перспектива з ними більша ніж з підарашею. Вже б НАТО були, европейський рівень життя і т.п.
Але чомусь я не робив цього і інших розуму навчав. Не скажеш чому??? Тобто ми не адекватних, а зрадники адеквати?
показать весь комментарий
10.08.2021 11:12 Ответить
Ты идиот, потому что всех равняешь по себе а у людей разные ситуации и разные возможности и не тебе решать кто предатель а кто нет...
показать весь комментарий
10.08.2021 11:16 Ответить
Йдеш в спам шльондро прокацаплена😂
показать весь комментарий
10.08.2021 11:20 Ответить
И с мозгами у тебя проблема....
показать весь комментарий
10.08.2021 11:21 Ответить
Цілковито згідний. Немає зайвої хромосоми, а це значить що ми не адіннарот
показать весь комментарий
10.08.2021 11:24 Ответить
Вася....
показать весь комментарий
10.08.2021 11:25 Ответить
дід панас - ти дєбіл? це преспособленці так поступають.І такий самий!
Батьківщина єдина! Одне діло попрацювати десь,наприклад як в футболі,але за збірну своєї країни виступати на турнірах.А друге ради користі зрадити!
показать весь комментарий
10.08.2021 12:15 Ответить
Нарот дамбаса тоже увідел больше перспектив с оркостаном
показать весь комментарий
10.08.2021 09:32 Ответить
И работу на стройке дорог...
показать весь комментарий
10.08.2021 09:26 Ответить
манкуртам, которые убежали к оркам, я предлагаю навсегда запретить въезд в Украину.
показать весь комментарий
10.08.2021 09:41 Ответить
Среди тех, кто не убежал, манкуртов еще больше.
показать весь комментарий
10.08.2021 09:45 Ответить
А писати мовою окупанта то не манкурство !? Уродженці України завоювали 10 медалей у складі збірних інших країн на Олімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 6942
показать весь комментарий
10.08.2021 09:47 Ответить
Тут на днях один украиномовный каратист из Львова на украинском языке доказывал, что спорт внепалитики и оправдывал объятия с россиянами. Не манкурт, значит.
показать весь комментарий
10.08.2021 10:07 Ответить
з таким відношенням до справ спорту і спортсменів в парижі буде більшість атлетів українців виступатимуть за інші держави, бубку вже пора посунути,- досягнень не показує ,вже як весільний генерал і не треба хвалитися ,що в ріо було менш медалів ніж зараз, рекорди ріо вже не актуальні зараз ,особливо у легкій та важкій атлетиці, а ми топчимось на місці, бокс то зовсім ганьба
показать весь комментарий
10.08.2021 09:45 Ответить
Україна посіла найгірше в історії місце в медальному заліку Олімпіади Україна посіла 44-е місце в загальнокомандному медальному заліку на Літніх Олімпійських іграх в Токіо-2020.
показать весь комментарий
10.08.2021 10:01 Ответить
зеленограйпісюном по роялю казав що ми в 20 ці кращих на олімпіаді.
показать весь комментарий
10.08.2021 12:19 Ответить
зато гнида охметов завоевал клована и его кодляк
показать весь комментарий
10.08.2021 09:46 Ответить
Последние новости --

Соловьёв предложил украинке Могучих переехать в Россию из-за травли за фото с Ласицкене
показать весь комментарий
10.08.2021 10:18 Ответить
Скатертью дорога.Там ее быстро научат пользоваться мельдонием, так что долго не попрыгает.Пусть в Украине будет немного рекордсменов ,но которыми можно будет истинно гордиться, украинцы не будут чувствовать себя оплеваными после таких спортсменов как Могучих,Усик и им подобных.
показать весь комментарий
10.08.2021 10:35 Ответить
И все таки спорт это развлечение, думаю Украину сейчас должны волновать успехи на фронте, а как устраивают карьеру спортсмены для которых Украина пустой звук ,как то волнует в самую последнюю очередь.
показать весь комментарий
10.08.2021 10:28 Ответить
Тут я з вами не згоден.Спорт - це не розвага,а важка праця кожен день.
І бути кращими серед всіх на світі - дорогого коштує.
А на фото кацапка підбігла до українки,та і прапор України всі побачили,а не якусь там тряпку іхтамнетов.
показать весь комментарий
10.08.2021 12:24 Ответить
А орбниматься с кацапкой тоже случайность? Посмотрите тогда выступление грузинского спортсмена.Не думаю что он меньше трудился.Каждая профессия- труд.Но однозначно в стране где идет война спорт не является основопологающим, помнится на олимпиаде 80 спортсмены 65 стран объявили байкот москве ,среди которых среди которых были США, Канада, Турция, Республика Корея, Япония Египет, ФРГ и др,основная причина - ввод советских войск в Афганистан.Есть еще принципы и гражданская позиция помимо спорта.
показать весь комментарий
10.08.2021 12:35 Ответить
Ось цих всих спортсменив вывчыла и вытринирувала украина за гроши з наших налогив скильки ресурсив вложено в кожного спортсмена якщо вони зминюють громадянство щоб выступаты за иншу краину то перед цым нехай повернуть краини все що вытрачено на ных а то що це ж будемо безкинечно готуваты кадры спротывни и не тилькы для иншых краин так само и з студентамы универсытетив хто вчывся на бюджети и писля закичення вузу выиджае за кордон повертайте гроши держави за ваше навчання
показать весь комментарий
10.08.2021 11:17 Ответить
Поменяли спортсмены гражданство и поменяли, чем они хуже сотен тысяч, даже миллионов других, кто не спортсмен и кто в разные годы поменял гражданство Украины на Канады, Германии, Италии, Португалии ... ? Обычные реалии жизни.
показать весь комментарий
10.08.2021 12:31 Ответить
Да и готовились они тоже в другой стране. Так что украинцем надо родица никчемные земляне
показать весь комментарий
11.08.2021 05:24 Ответить
 
 