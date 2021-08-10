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инвестиции (1140) Кабмин (13798) инвесторы (331) Минэкономразвития (624) инвестняня (14)

Потенциальные инвесторы уже могут подавать заявки на получение инвестняни: Кабмин принял все необходимые акты, - Минэкономики

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Потенциальные инвесторы уже могут подавать заявки на получение инвестняни: Кабмин принял все необходимые акты, - Минэкономики

Кабинет Министров принял все необходимые подзаконные акты, что позволит практически использовать закон об "инвестнянях" – потенциальные инвесторы теперь могут подавать заявки.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, передает Цензор.НЕТ.

Правительство утвердило порядок ведения Реестра инвестпроектов со значительными инвестициями, что позволит осуществлять мониторинг их реализации и контролировать предоставление государственной поддержки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Есть 25 инвесторов, которые хотят получить инвестнянь, - Шмыгаль

"Уже видим активность бизнеса как отечественного так и зарубежного. Причем общие объявлены инвестиции сейчас составляют более $1,3 млрд. Основные отрасли – агропереработка, производство, логистика, транспорт и туризм", – отметила заместитель министра Ирина Новикова.

В ведомстве напомнили, что законом "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине" предусмотрена поддержка проектов с инвестициями более 20 млн евро. Также среди обязательных требований к проектам – не менее 80 рабочих мест с зарплатой, которая будет больше средней в регионе на 15%.

Поддержка бизнеса будет осуществляться в нескольких плоскостях: освобождение от уплаты отдельных налогов и сборов в соответствии с Налоговым кодексом; освобождение от налогообложения ввозной пошлиной нового оборудования и комплектующих к нему, ввозимых исключительно для реализации инвестиционного проекта.

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Также возможно предоставление инвестору преимущественное право землепользования земельным участком государственной или коммунальной собственности, или предоставление земельного участка государственной или коммунальной собственности в пользование (аренду) и др.
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Топ комментарии
+8
Потенциальные инвесторы уже могут подавать заявки на получение инвестняни: Кабмин принял все необходимые акты, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 6589
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10.08.2021 10:05
+7
инвест-няня

Потенциальные инвесторы уже могут подавать заявки на получение инвестняни: Кабмин принял все необходимые акты, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 4615
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10.08.2021 10:05
+7
От самого слова "инвестняня" просто СМЕРДИТ ЗЕлёным говном с примесью пионерии времён Совка.
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10.08.2021 10:06
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А украинский малый бизнес никто защитить от путинского агента гетьмановича не желает?
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10.08.2021 10:02 Ответить
Забагато в Україні "ІНВЕСТНЯНЬ" - ГПУ, СБУ, ДБР, МВС.....ЮZeк
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10.08.2021 10:30 Ответить
инвест-няня

Потенциальные инвесторы уже могут подавать заявки на получение инвестняни: Кабмин принял все необходимые акты, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 4615
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10.08.2021 10:05 Ответить
інвестоправительниця
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10.08.2021 10:08 Ответить
Потенциальные инвесторы уже могут подавать заявки на получение инвестняни: Кабмин принял все необходимые акты, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 6589
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10.08.2021 10:05 Ответить
Нормальным инвесторам нужны не решалы, а понятные и прозрачные условия, поддерживаемые законами.

И доказывает это отток из Украины в течении 2 лет нормальных инвестиций и экономическое переориентирование на Китай, который какраз и работает через схемы и решал.
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10.08.2021 10:06 Ответить
Да они придурки !!!

Заробитчане ввозят в Украину 16 млрд евро в год и им МЕСТНЫЕ КНЯЗЬКИ мешают строить. Отели, рестораны и тд
Вот где надо порядок наводить и не ИНВЕСТ нянями и борьбой с корупцией и рекетом
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10.08.2021 10:12 Ответить
От самого слова "инвестняня" просто СМЕРДИТ ЗЕлёным говном с примесью пионерии времён Совка.
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10.08.2021 10:06 Ответить
потім ще до інвестнянь додадуться інвесттимурівці
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10.08.2021 10:09 Ответить
ну, давайте ж, давайте, ну!
що, ніхто не хоче?
ех!..
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10.08.2021 10:07 Ответить
До чего же наглые бандиты, никак не уймутся со своими разбойнянями! Потенциальные инвесторы уже могут подавать заявки на получение инвестняни: Кабмин принял все необходимые акты, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 3282
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10.08.2021 10:08 Ответить
😀😀😀
ИНВЕСТ няни готовы
Потенциальные инвесторы уже могут подавать заявки на получение инвестняни: Кабмин принял все необходимые акты, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 2122
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10.08.2021 10:10 Ответить
Само слово НЯНЯ - уже отпугнет любого. Получается,что эта няня типа будет оберегать от кого то. То есть государство неблагополучное - и дураку понятно. Везде закон справляется,а тут какие то няни...Бред однозначно.
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10.08.2021 10:10 Ответить
Няню надо содержать 😀😀😀
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10.08.2021 10:12 Ответить
Шо за дебилизм?Какие няни?Какие инвесторы?Все давно разбежались
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10.08.2021 10:13 Ответить
То есть они хотят заманить инвесторов какими-то подзаконными актами, вместо нормальных, прозрачных и единых для всех законов. Боюсь в таком случае инвесторами окажутся все те же Ахметовы, Коломойские, Фирташи и прочие.
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10.08.2021 10:18 Ответить
Потенційні інвестори вже можуть подавати заявки на отримання інвестняні: Кабмін прийняв усі необхідні акти, - Мінекономіки - Цензор.НЕТ 6595
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10.08.2021 10:20 Ответить
Ещё ни когда Порошенко так не распоясался как при Зеленском
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10.08.2021 10:28 Ответить
Детский сад ! Нянь будут из бывших рэкетиров набирать и будут стрелки нянь для разрешения конфликтных ситуаций ?
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10.08.2021 10:30 Ответить
гниды ч зеленскис во главе доят лохов
няню охметову
лохам олия дороже, чем в Канаде ...
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10.08.2021 10:52 Ответить
 
 