Потенциальные инвесторы уже могут подавать заявки на получение инвестняни: Кабмин принял все необходимые акты, - Минэкономики

Кабинет Министров принял все необходимые подзаконные акты, что позволит практически использовать закон об "инвестнянях" – потенциальные инвесторы теперь могут подавать заявки.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, передает Цензор.НЕТ.

Правительство утвердило порядок ведения Реестра инвестпроектов со значительными инвестициями, что позволит осуществлять мониторинг их реализации и контролировать предоставление государственной поддержки.

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"Уже видим активность бизнеса как отечественного так и зарубежного. Причем общие объявлены инвестиции сейчас составляют более $1,3 млрд. Основные отрасли – агропереработка, производство, логистика, транспорт и туризм", – отметила заместитель министра Ирина Новикова.

В ведомстве напомнили, что законом "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине" предусмотрена поддержка проектов с инвестициями более 20 млн евро. Также среди обязательных требований к проектам – не менее 80 рабочих мест с зарплатой, которая будет больше средней в регионе на 15%.

Поддержка бизнеса будет осуществляться в нескольких плоскостях: освобождение от уплаты отдельных налогов и сборов в соответствии с Налоговым кодексом; освобождение от налогообложения ввозной пошлиной нового оборудования и комплектующих к нему, ввозимых исключительно для реализации инвестиционного проекта.

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Также возможно предоставление инвестору преимущественное право землепользования земельным участком государственной или коммунальной собственности, или предоставление земельного участка государственной или коммунальной собственности в пользование (аренду) и др.