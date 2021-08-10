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Шкарлет о начале учебного года: "В школу мы пойдем в полноформатном режиме"

Новости Цензор.НЕТ Общество

Шкарлет о начале учебного года:

Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что в начале учебного года в Украине дети пойдут в школу в полноформатном режиме. Он также поделился данными о вакцинации от коронавируса среди учителей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом Шкарлет рассказал в эфире одного из телеканалов.

"COVID-19 уже не такой, каким был в начале. Развиваются новые штаммы, которые более активны, более агрессивны. Но в начале учебного года мы рассматриваем ситуацию, когда еще тепло, когда еще нет сопутствующих сезонных заболеваний, что в школу мы пойдем в полноформатном режиме", - сообщил министр.

Отметим, в Украине школы смогут работать в красной, оранжевой и желтой зонах карантина, если 80% персонала учебных заведений будет вакцинировано. Шкарлет поделился данными, как выглядит ситуация с вакцинацией в образовательной сфере в среднем по Украине.

"Если брать в среднем по палате, то это примерно до 35%… Но область от области отличается слишком критично. Например, Киевская область - это 90%, Житомирская, Львовская область - более 55% вакцинированных. Но эти цифры на 15-ое число каждого месяца. На 15 августа срез мы еще не делали. Но Волынская область менее 10% (вакцинированных, - Ред.), - рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не отстает в зарплатах учителей. Есть страны, где получают вдвое меньше, - Шкарлет

Новый учебный год станет настоящим вызовом, так как в Украине начал распространяться более опасный и заразный штамм коронавируса Дельта. В Украине детей, которые обучаются в учреждениях общего среднего образования, 4 млн 200 тыс., а дошкольников - 1 млн 200 тыс.
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Все правильно, американцы уже пошли. Сейчас 100+ тысяч в сутки больных и из них 98 тысяч детей за недельку младше 12 лет. Не дадим одной Америке ножками в какашки, влезем сами еще.
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10.08.2021 10:11 Ответить
В школу мы пойдем в полноформатном режиме))))) правильно, вас ВСЕХ зеленых кретинов нужно в 1й класс!
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10.08.2021 10:13 Ответить
Для них 1-й класс еще высокая планка. В садик самый раз. )
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10.08.2021 10:25 Ответить
Шкарлет о начале учебного года: "В школу мы пойдем в полноформатном режиме" - Цензор.НЕТ 9575
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10.08.2021 10:17 Ответить
Ковид похлеще туберкулеза,поэтому прививка учителей и докторов наук строго обязательна!
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10.08.2021 10:21 Ответить
 
 