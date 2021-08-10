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Из-за распространения "дельта"-штамма эффективность вакцины Moderna упала до 76%, Pfizer - до 42%, - исследование. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Из-за распространения

Вакцина Spikevax (Moderna) может быть эффективнее Comirnaty (Pfizer-BioNTech) против дельта-штамма коронавируса.

Такой предварительный вывод сделан в препринте от компании nferencе, которая анализировала данные более 50 000 пациентов из штатов Миннесота, Висконсин, Аризона, Флорида и Айова в системе здравоохранения Mayo Clinic, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Распространенность дельты в Миннесоте, к примеру, увеличилась с 0,7% в мае до более 70% в июле, тогда как распространенность альфа-варианта снизилась с 85% до 13% за тот же период.

Исследователи обнаружили, что эффективность вакцины Moderna против заражения упала с 86% в начале года до 76% в июле; для Pfizer-BioNTech цифры – 76% и 42% соответственно.

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Сравнивая уровни инфицирования между полностью привитыми двумя этими вакцинами, авторы не умалчивают о некоторых ограничениях своего исследования, но пишут: Moderna давала двукратное снижение риска "прорывной" инфекции по сравнению с Pfizer.

Из-за распространения дельта-штамма эффективность вакцины Moderna упала до 76%, Pfizer - до 42%, - исследование 01

Во Флориде, которая сейчас из-за невысокого (относительно других штатов) уровня вакцинации переживает крупнейший всплеск COVID-19, риск заражения в июле после полной вакцинации Moderna был примерно на 60% ниже, чем после Pfizer.

Обе вакцины были эффективны в предотвращении госпитализации с ковидом: почти 92% у "модерны" и 85% у "пфайзера".

Из-за распространения дельта-штамма эффективность вакцины Moderna упала до 76%, Pfizer - до 42%, - исследование 02

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Исследователи пишут: хотя обе мРНК-вакцины "надежно защищают от инфекций и тяжелой болезни", нужна дальнейшая оценка механизмов, лежащих в основе различий в их эффективности, таких как режимы дозирования и состав вакцины.
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Топ комментарии
+8
только спутик защита от посягательств на духовную скрепу
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10.08.2021 10:25
+6
Пошла конкурентная борьба за денежки лахоу. Выживет сильнейший! Из-за распространения "дельта"-штамма эффективность вакцины Moderna упала до 76%, Pfizer - до 42%, - исследование - Цензор.НЕТ 3897
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10.08.2021 10:33
+5
Вакцина не способна исключить поражение организма вирусом, да и не должна. Главная ее задача - это обеспечить протекание заболевания в легкой форме и минимизация ее последствий.
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10.08.2021 11:05
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Правила форума Совет форумчан
Так шо Ковишид и Спутник v?
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10.08.2021 10:20 Ответить
только спутик защита от посягательств на духовную скрепу
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10.08.2021 10:25 Ответить
спутник вообще не рассматривается, а китайскую в сша колят?
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10.08.2021 10:28 Ответить
В Канаде частично индийскую кололи и в Европе. В Индии началась вспышка инфекции и большинство контрактов были расторгнуты из-за срыва поставок.
Израиль и США в основном файзером. И не угадали.
Против новых штаммов файзер оказался так себе. Статья как раз об этом.
Тот же ковишилд/астразенека оказался универсальнее
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10.08.2021 10:37 Ответить
Тільки ідеальним асфальтом за рецептурою Зе кожен українець зможе привитись від COVID19.
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10.08.2021 10:34 Ответить
а Спутник v увеличил свою эффективность на 1000000%!!!!
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10.08.2021 10:32 Ответить
Пошла конкурентная борьба за денежки лахоу. Выживет сильнейший! Из-за распространения "дельта"-штамма эффективность вакцины Moderna упала до 76%, Pfizer - до 42%, - исследование - Цензор.НЕТ 3897
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10.08.2021 10:33 Ответить
Плохой вакцине новый штамм мешает.
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10.08.2021 10:38 Ответить
Короновак я так понял теперь вообще на уровне стакана кефира выпитого на завтрак...😀
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10.08.2021 10:50 Ответить
Вакцина не способна исключить поражение организма вирусом, да и не должна. Главная ее задача - это обеспечить протекание заболевания в легкой форме и минимизация ее последствий.
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10.08.2021 11:05 Ответить
Оно конечно хотелось бе, но вот чота в Израиле опять намордники понацепляли.
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10.08.2021 11:07 Ответить
Вот пример из Израиля. Нет никаких лёгких форм у уколотых.
"По состоянию на утро 5 августа в Израиле насчитывалось 250 тяжелобольных коронавирусом. Из них 162 человека полностью привиты, 8 - частично и 80 человек - не вакцинированы. Такие данные приводит издание The Jerusalem Post."
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10.08.2021 11:08 Ответить
Бред это, а не пример.
https://www.facebook.com/evgeny.istrebin/posts/2273848896079751
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10.08.2021 15:41 Ответить
Вакцина очень даже способна исключить поражение вирусом и даже должна. Это касается не только вакцин от ковида, но и вообще всех. Не на 100%, но на очень близкое к этому число. И против исходного варианта они именно так и работали. Против дельты хуже, но всё же частично предотвращают заражение тоже.
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11.08.2021 11:59 Ответить
По факту эффективность всех этих жиж против новых штаммов равна нулю, но признаться в этом не могут, очень уж большие деньги там крутятся.
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10.08.2021 11:06 Ответить
Несколько дней назад тут же писалось, что третья половинная доза модерны успешно борется с тремя штаммами, в том числе и против дельта. Кто лжет? Наверное из-за сверхприбылей и борьбе с конкурентами производителями вбрасывают противоречивую информацию!
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10.08.2021 11:34 Ответить
У плацебо эффективность 25-30%.
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10.08.2021 11:36 Ответить
Походу маски и дезинфекция рук рулят. Плюс 2м от окружающих
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10.08.2021 11:41 Ответить
Через поширення "дельта"-штаму ефективність вакцини Moderna впала до 76%, Pfizer - до 42%, - дослідження - Цензор.НЕТ 4481
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10.08.2021 14:03 Ответить
Т.е. другими словами, экспериментальные вакцины с не до конца известными побочными эффектами не защищают от новых штаммов коронавируса.
Зачем тогда трясущиеся мамочки и прочие свидетели вакцины вкалывают себе эти не до конца изученные препараты?
Они мотивируют это, что мол после вакцинации переболеют в легкой форме. Но по статистике 80% переносят дельту в легкой форме или вообще бессимптомно. Дети вообще в 99% случаев переносят ковид в легкой форме или бессимптомно, но и детей тоже решили заколоть экспериментальным шмурдяком.
Я понимаю, когда экспериментальные препараты применяют на людях, находящихся в зоне риска, те кому за 60, но тут же просто мировая фармаолигархия решила хорошо срубить бабла на ковидопанике.
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10.08.2021 11:56 Ответить
Я знаю, многих умерших до 60 лет
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10.08.2021 13:39 Ответить
 
 