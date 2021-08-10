Из-за распространения "дельта"-штамма эффективность вакцины Moderna упала до 76%, Pfizer - до 42%, - исследование. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Вакцина Spikevax (Moderna) может быть эффективнее Comirnaty (Pfizer-BioNTech) против дельта-штамма коронавируса.
Такой предварительный вывод сделан в препринте от компании nferencе, которая анализировала данные более 50 000 пациентов из штатов Миннесота, Висконсин, Аризона, Флорида и Айова в системе здравоохранения Mayo Clinic, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Распространенность дельты в Миннесоте, к примеру, увеличилась с 0,7% в мае до более 70% в июле, тогда как распространенность альфа-варианта снизилась с 85% до 13% за тот же период.
Исследователи обнаружили, что эффективность вакцины Moderna против заражения упала с 86% в начале года до 76% в июле; для Pfizer-BioNTech цифры – 76% и 42% соответственно.
Сравнивая уровни инфицирования между полностью привитыми двумя этими вакцинами, авторы не умалчивают о некоторых ограничениях своего исследования, но пишут: Moderna давала двукратное снижение риска "прорывной" инфекции по сравнению с Pfizer.
Во Флориде, которая сейчас из-за невысокого (относительно других штатов) уровня вакцинации переживает крупнейший всплеск COVID-19, риск заражения в июле после полной вакцинации Moderna был примерно на 60% ниже, чем после Pfizer.
Обе вакцины были эффективны в предотвращении госпитализации с ковидом: почти 92% у "модерны" и 85% у "пфайзера".
Исследователи пишут: хотя обе мРНК-вакцины "надежно защищают от инфекций и тяжелой болезни", нужна дальнейшая оценка механизмов, лежащих в основе различий в их эффективности, таких как режимы дозирования и состав вакцины.
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Израиль и США в основном файзером. И не угадали.
Против новых штаммов файзер оказался так себе. Статья как раз об этом.
Тот же ковишилд/астразенека оказался универсальнее
"По состоянию на утро 5 августа в Израиле насчитывалось 250 тяжелобольных коронавирусом. Из них 162 человека полностью привиты, 8 - частично и 80 человек - не вакцинированы. Такие данные приводит издание The Jerusalem Post."
https://www.facebook.com/evgeny.istrebin/posts/2273848896079751
Зачем тогда трясущиеся мамочки и прочие свидетели вакцины вкалывают себе эти не до конца изученные препараты?
Они мотивируют это, что мол после вакцинации переболеют в легкой форме. Но по статистике 80% переносят дельту в легкой форме или вообще бессимптомно. Дети вообще в 99% случаев переносят ковид в легкой форме или бессимптомно, но и детей тоже решили заколоть экспериментальным шмурдяком.
Я понимаю, когда экспериментальные препараты применяют на людях, находящихся в зоне риска, те кому за 60, но тут же просто мировая фармаолигархия решила хорошо срубить бабла на ковидопанике.