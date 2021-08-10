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Новости Происшествия
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авария (1264) Львов (4430) транспорт (1736)

Во Львове из-за аварии не курсируют некоторые трамваи и троллейбусы, - горсовет

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Во Львове из-за аварии не курсируют некоторые трамваи и троллейбусы, - горсовет

Во Львове большинство трамвайных маршрутов не работают из-за аварии на тяговой подстанции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

Отмечается, что на высоковольтной линии в депо на ул. Городоцкой произошла авария. Ее стараются как можно быстрее ликвидировать. Однако, пока не ходят большинство трамвайных маршрутов и троллейбусные маршруты №32 и 22.

"Возникла аварийная ситуация на "Львовэлектротранс" - на третьей тяговой подстанции депо на ул. Городоцкой выбило основной и резервный высоковольтный кабель. Работники предприятия уже ищут повреждения. Соответственно, выпуска трамваев не будет, только частично тягачом перетягивают в костел, также трамвай №2 вытянут на маршрут. Проблема на 2-х троллейбусных маршрутах - 32 и 22 не будут курсировать, все остальные - на маршрутах", - говорится в сообщении.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Це що за фото таке?
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10.08.2021 10:20 Ответить
лень фотку львовского трамвая загуглить и загрузить??)) это винницкие))
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10.08.2021 10:23 Ответить
Вінниця вул.Соборна У Львові через аварію не курсують деякі трамваї і тролейбуси, - міськрада - Цензор.НЕТ 953
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10.08.2021 10:55 Ответить
 
 