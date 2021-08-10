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Новости За рубежом
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Германия (5996) наводнение (450) Лашет Армин (21)

Ущерб от наводнения в Германии может достигать 30 млрд евро, - кандидат в канцлеры ФРГ Лашет

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Ущерб от наводнения в Германии может достигать 30 млрд евро, - кандидат в канцлеры ФРГ Лашет

В Германии оценили ущерб, нанесенный непогодой и наводнениями в июле текущего года в Северном Рейне-Вестфалии и Рейнланд-Пфальце.

Для восстановления потерь необходимо 20-30 миллиардов евро. Об этом заявил кандидат в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС / ХСС Армин Лашет, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По его словам, только в Северном Рейне-Вестфалии повреждено более 150 школ, по крайней мере восемь из них настолько серьезно, что даже их ограниченная работа невозможна. Кроме того, было повреждено свыше 200 детских садов и такое же количество кабинетов врачей, а также более 50 аптек.

"Наводнение 14 и 15 июля было, пожалуй, самым масштабным стихийным бедствием, которому подверглась земля Северный Рейн-Вестфалия за время существования ФРГ. После всего, что я видел за последние несколько недель, я все еще глубоко поражен", - сказал Лашет.

Все немецкие земли уже заявили о готовности внести необходимую сумму в национальный фонд восстановления.

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По данным местных СМИ, в результате наводнения, вызванного сильными дождями, погибли по меньшей мере 188 человек. Судьба многих людей до сих пор неизвестна.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+3
а надо еще полобызаться с кремлевскими сатанистами еще не то будет
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10.08.2021 10:26
+3
Хотіли виграти на рашенському газі, прийшлось доплатити по рахунках, які виставила природа-стихія. Ущерб от наводнения в Германии может достигать 30 млрд евро, - кандидат в канцлеры ФРГ Лашет - Цензор.НЕТ 6319
Отака бухгалтерія ...
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10.08.2021 10:27
+1
Это им за свою "позицию" по отношению к Украине.
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10.08.2021 10:28
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а надо еще полобызаться с кремлевскими сатанистами еще не то будет
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10.08.2021 10:26 Ответить
Хотіли виграти на рашенському газі, прийшлось доплатити по рахунках, які виставила природа-стихія. Ущерб от наводнения в Германии может достигать 30 млрд евро, - кандидат в канцлеры ФРГ Лашет - Цензор.НЕТ 6319
Отака бухгалтерія ...
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10.08.2021 10:27 Ответить
Это им за свою "позицию" по отношению к Украине.
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10.08.2021 10:28 Ответить
Карочи Меркельша круче Путлера с пожарами на РАБссии Ущерб от наводнения в Германии может достигать 30 млрд евро, - кандидат в канцлеры ФРГ Лашет - Цензор.НЕТ 810
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10.08.2021 10:28 Ответить
Ждите металлолом из Германии.
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10.08.2021 10:30 Ответить
Ущерб от наводнения в Германии может достигать 30 млрд евро, - кандидат в канцлеры ФРГ Лашет - Цензор.НЕТ 5809 Ущерб от наводнения в Германии может достигать 30 млрд евро, - кандидат в канцлеры ФРГ Лашет - Цензор.НЕТ 2929братаны Мавзолейные спасут Гирманию типа Дойчландов
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10.08.2021 10:31 Ответить
В природе есть баланс . Который нарушает человек. И неважно чем нарушает. - Физически или морально.Последствия заметит каждый.
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10.08.2021 10:33 Ответить
Ущерб от наводнения в Германии может достигать 30 млрд евро, - кандидат в канцлеры ФРГ Лашет - Цензор.НЕТ 5487Молотов-Риббентроп это вечный братский Договор Ущерб от наводнения в Германии может достигать 30 млрд евро, - кандидат в канцлеры ФРГ Лашет - Цензор.НЕТ 8791 Ущерб от наводнения в Германии может достигать 30 млрд евро, - кандидат в канцлеры ФРГ Лашет - Цензор.НЕТ 901
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10.08.2021 10:33 Ответить
Северный потоп говорите? 2 говорите... Ущерб от наводнения в Германии может достигать 30 млрд евро, - кандидат в канцлеры ФРГ Лашет - Цензор.НЕТ 9948ну ну,он вапм еще боком вылезет....всему свое время...
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10.08.2021 10:36 Ответить
В связи с пожарами в Якутии,Бурятии,Красноярском Крае,Иркутской обюласти другиз районаз Сибири Путлер дал указание ШойХу построить самалет для МЧС РАБссии чтобы в него влазило 1 000 тонн воды... Ущерб от наводнения в Германии может достигать 30 млрд евро, - кандидат в канцлеры ФРГ Лашет - Цензор.НЕТ 7699ну все,капец...РАБссия впереди планеты всей,скоро заберет все воды Енисея... Ущерб от наводнения в Германии может достигать 30 млрд евро, - кандидат в канцлеры ФРГ Лашет - Цензор.НЕТ 7699
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10.08.2021 10:44 Ответить
 
 