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В Португалии семья антивакцинаторов в течение недели умерла от COVID-19

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

В Португалии семья антивакцинаторов в течение недели умерла от COVID-19

Коронавирус за неделю убил мать, отца и их сына. Фрэнсис Гонсалвес из Кардиффа рассказал, что потерял мать, отца и брата из-за COVID-19 в течение недели, поскольку все трое решили не вакцинироваться после того, как их напугала дезинформация антивакцинаторов.

Коронавирус унес жизни почти всех членов семьи 43-летнего Фрэнсиса Гонсалвеса. Они все были ярыми противниками вакцинации, пишет Daily Mail, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

За одну неделю у мужчины умерли мать, отец и брат, которые проживали в Португалии. По его словам, родственники стали жертвами антивакцинаторской пропаганды и отказались прививаться.

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При этом он отметил, что его мама страдала от хронических заболеваний, а отец лежал в больнице из-за камней в почках, но младший брат был здоров. Фрэнсис уверен, что вакцина спасла бы его 40-летнего брата от смерти. Погибший активно занимался спортом, бегал, ел только здоровую пищу и за 15 лет даже не притронулся к алкоголю.

Здоровье его брата и отца ухудшилось, а Гонсалвес пытался найти способ попасть в Португалию. Они умерли еще до того, как он туда попал. Когда он приехал, то обнаружил, что его мать пытается справиться с вирусом. Она умерла через несколько дней, и все трое похоронены на кладбище в Лиссабоне.

Гонсалвес считает, что его отец, 73-летний Бэзил, заразился коронавирусом, находясь в больнице, а его мать, 65-летняя Шармань и 40-летний брат Шоул подхватили его на семейном ужине.

"Они стали жертвами пропаганды против вакцинации. Она охотится на людей, которые боятся, и они попадают в ловушку. Сообщение, которое я хочу выразить, такое: почему правительство хочет причинить вам боль, сделав вакцину? Какова цель этого? Я разговаривал со многими людьми, которые боятся вакцины, цена этого вопроса жизнь", - сказал он.

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После горького опыта и потери родных мужчина призывает всех прививаться и не верить в теории заговора.
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Топ комментарии
+19
"..но младший брат был здоров..... активно занимался спортом, бегал, ел только здоровую пищу и за 15 лет даже не притронулся к алкоголю.".
Ну и где тут логика?! Человек явно был больной! В Португалии семья антивакцинаторов в течение недели умерла от COVID-19 - Цензор.НЕТ 4001
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10.08.2021 10:28
+16
"Интересно девки пляшут, по четыре штуки в ряд". Про умершую семью антипрививочников пишем, а про семью умершую от прививки молчим?

https://covid.obozrevatel.com/v-rossii-posle-vaktsinatsii-ot-covid-19-umerla-semya-13-letnyaya-devochka-ostalas-sirotoj.htm
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10.08.2021 10:33
+14
А навіщо нам тут стаття про борошна кацапів і що смороду помирають від свого спутнік-v?
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10.08.2021 10:36
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а шо такое интернет не защитил ?
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10.08.2021 10:28 Ответить
Чем больше антиваксеров, тем меньше антиваксеров! В Португалии семья антивакцинаторов в течение недели умерла от COVID-19 - Цензор.НЕТ 2920 В Португалии семья антивакцинаторов в течение недели умерла от COVID-19 - Цензор.НЕТ 920
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10.08.2021 11:01 Ответить
и за 15 лет даже не притронулся к алкоголю


Разве это жизнь? В Португалии семья антивакцинаторов в течение недели умерла от COVID-19 - Цензор.НЕТ 8064
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10.08.2021 11:05 Ответить
"..но младший брат был здоров..... активно занимался спортом, бегал, ел только здоровую пищу и за 15 лет даже не притронулся к алкоголю.".
Ну и где тут логика?! Человек явно был больной! В Португалии семья антивакцинаторов в течение недели умерла от COVID-19 - Цензор.НЕТ 4001
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10.08.2021 10:28 Ответить
Ну таки ЗОЖ это тёмный лес .знал пару таких что самое непонятное умерли от цирроза
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10.08.2021 10:32 Ответить
вірус гепатиту - все зрозуміло.
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10.08.2021 10:35 Ответить
Шутка шуткой, но суть в том, что те кто занимается "здоровым образом жизни" зачастую переусердствуют и начинают: ограничивать себя в потреблении животного белка, заменяя его растительным (хотя замена не равноценна); исключают жиры, хотя жиры просто необходимы поскольку многие витамины жирорастворимые (без жира не усваиваются); убирают холестерин, хотя он является строительным материалом для клеток ......
В результате прилетает "ответка", а потом удивляются "как?! такой здоровый..."
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10.08.2021 10:51 Ответить
Алкоголь кстати, тоже нужен в организме (в небольших количествах конечно) - он обычно вырабатывается самим организмом и присутствует в смазке суставов. При его недостатке, суставы начинают "трещать", у многих алкоголиков, организм самостоятельно перестает его вырабатывать и когда они бросают пить все суставы начинают "трещать".
(«Всё - яд, всё - лекарство; то и другое определяет доза» Парацельс)
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10.08.2021 11:01 Ответить
PS К любому делу, нужно подходить без фанатизма! Во все нужна мера и рассудительность!!!
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10.08.2021 11:03 Ответить
У вашій відповіді логіка присутня. Лікування від вірусу описав ще С. Кінг - "Штам Андромеда".
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10.08.2021 10:34 Ответить
Люди, считающие, что вакцина изменит их ДНК, должны рассматривать это как шанс.
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10.08.2021 10:29 Ответить
Изменит! Нравится нам это или нет, но ДНК включает в свой состав вирусные фрагменты, а многие биохимические процессы в теле человека, используют вирусные механизмы.
Но и естественного отбора, никто не отменял - кто то помрет В Португалии семья антивакцинаторов в течение недели умерла от COVID-19 - Цензор.НЕТ 8396
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10.08.2021 10:55 Ответить
Интересно а хронические заболевания и нахождение в больнице из-за почек не является противопоказанием ?
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10.08.2021 10:30 Ответить
У соседа был похожий случай. Та же проблема с почками. Это как раз в разгар прошлой волны было.
Знакомый врач сказал, что если ляжешь щас, то к почкам у тебя добавится еще и ковид. Можешь сразу присматривать гроб.
Сосед пересидел дома на лекарствах. Живой пока.
Таких в первую очередь нужно вакцинировать. Иначе бацилла всё равно найдёт свою жертву.
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10.08.2021 10:46 Ответить
Аяяй, кокой ужос! Все бигом на вакцинацию ато!
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10.08.2021 10:31 Ответить
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек не вакцинироваться ни при каких обстоятельствах! Обманите систему!!! В Португалии семья антивакцинаторов в течение недели умерла от COVID-19 - Цензор.НЕТ 8891 В Португалии семья антивакцинаторов в течение недели умерла от COVID-19 - Цензор.НЕТ 4688
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10.08.2021 10:41 Ответить
Друже,от дивись,особисто я за Пороха,але штрикатися шмурдяком не збираюсь.
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10.08.2021 10:46 Ответить
Так а я про что? Никто не может тебя заставить! Это твой свободный выбор! В Португалии семья антивакцинаторов в течение недели умерла от COVID-19 - Цензор.НЕТ 5457
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10.08.2021 10:47 Ответить
Так і ваш, також, вільний вибір. Тоді для чого ваш "призив"?
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10.08.2021 11:01 Ответить
Для зэбаранов и пiд-рашек! Это же очевидно! В Португалии семья антивакцинаторов в течение недели умерла от COVID-19 - Цензор.НЕТ 1933
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10.08.2021 11:03 Ответить
аааа, ну тоді хай вакцинуються.
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10.08.2021 11:08 Ответить
Вы таки не умеете читать В Португалии семья антивакцинаторов в течение недели умерла от COVID-19 - Цензор.НЕТ 7091
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10.08.2021 11:09 Ответить
ну і Слава Богу.
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10.08.2021 11:11 Ответить
Он таки умеет В Португалии семья антивакцинаторов в течение недели умерла от COVID-19 - Цензор.НЕТ 366
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10.08.2021 11:18 Ответить
Не пиши ничо этому гражданину - совершенно бесполезное занятие.
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10.08.2021 10:48 Ответить
Я же тебе разрешил не вакцинироваться! Что же ты снова воешь на болотах? В Португалии семья антивакцинаторов в течение недели умерла от COVID-19 - Цензор.НЕТ 9923
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10.08.2021 11:03 Ответить
ради интереса сколько тебе лет?
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10.08.2021 13:52 Ответить
Зачем тебе знать? От многой мудрости много скорби, и умножающий знание умножает печаль. У Португалії сім'я антивакцинаторів протягом тижня померла від COVID-19 - Цензор.НЕТ 8287
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10.08.2021 14:11 Ответить
родители знают что ты без проса их компом пользуешься?
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10.08.2021 17:00 Ответить
Всё? Сливаешься? ОК. У Португалії сім'я антивакцинаторів протягом тижня померла від COVID-19 - Цензор.НЕТ 6367
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10.08.2021 21:48 Ответить
"Всё "это когда ноги холодные. а это ещё не "Всё".
я вижу что ты вопросов не понимаешь. а это признак психического расстройства или слабоумия
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11.08.2021 09:08 Ответить
Ты подогрел себе ноги? У Португалії сім'я антивакцинаторів протягом тижня померла від COVID-19 - Цензор.НЕТ 4565 Но это тебе слабо помогло У Португалії сім'я антивакцинаторів протягом тижня померла від COVID-19 - Цензор.НЕТ 7939
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11.08.2021 09:38 Ответить
"Интересно девки пляшут, по четыре штуки в ряд". Про умершую семью антипрививочников пишем, а про семью умершую от прививки молчим?

https://covid.obozrevatel.com/v-rossii-posle-vaktsinatsii-ot-covid-19-umerla-semya-13-letnyaya-devochka-ostalas-sirotoj.htm
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10.08.2021 10:33 Ответить
А навіщо нам тут стаття про борошна кацапів і що смороду помирають від свого спутнік-v?
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10.08.2021 10:36 Ответить
В Португалии семья антивакцинаторов в течение недели умерла от COVID-19 - Цензор.НЕТ 6185
В Португалии семья антивакцинаторов в течение недели умерла от COVID-19 - Цензор.НЕТ 1200
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10.08.2021 10:43 Ответить
В Краснодарском крае России на Кубани после вакцинации от коронавируса умерла семья. Прививки сделали препаратом ЭпиВакКорона производства новосибирского "Вектора".
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10.08.2021 10:36 Ответить
Ну то й що? Най би написали про новину і приписали в кінці "Думате люди, що в себе вколюєте".
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10.08.2021 10:38 Ответить
Для того, чтобы думать, в голове нужно иметь ещё что-то кроме чипа Билла Гейтса.
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10.08.2021 10:43 Ответить
с каких пор этот касабский шмурдяк стал вакциной называтся ?
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10.08.2021 10:40 Ответить
И где вы в статье нашли речь о прививке?) Кацапский шмурдяк это прививка?) Вы его еще медпрепаратом назовите))) Да боярышник и то более достоин этого звания)))
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10.08.2021 10:48 Ответить
>>а про семью умершую от прививки молчим?
Так умерли нароссии после вакцинации спутником. Что как-бы намекает...
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10.08.2021 10:52 Ответить
Смотришь что там на России. ? )))
Так они там спутником прививаются, пусть хоть все выздыхают , или тебе их далеко ?
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10.08.2021 11:08 Ответить
Так не надо было чем попало.....Не зря её не признают.
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10.08.2021 11:13 Ответить
"Прививки сделали препаратом ЭпиВакКорона производства новосибирского "Вектора"."

Кацапе якщо ти натягнув український проксі то це ще не значить що твої посилання на кацапію є прийнятними.
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10.08.2021 13:05 Ответить
Посмотрим сколько вакцинированных осенью будет в больницах.
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10.08.2021 10:36 Ответить
Как и в Израиле - 90%.
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10.08.2021 10:54 Ответить
Умереть привитым куда обиднее
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10.08.2021 10:39 Ответить
Можно сказать, это редкое "везение" В Португалии семья антивакцинаторов в течение недели умерла от COVID-19 - Цензор.НЕТ 2931

https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
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10.08.2021 10:45 Ответить
Цензор впав до рівня жовтої преси подаючи так інформацію?
Побільше страшилок - коли люди налякані - їм можна парити усіляку дурню. Як наприклад мільйони кремацій в Індії.
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10.08.2021 10:39 Ответить
Тсс забанять.Але радує,що більшість вже все зрозуміла про цей комерційний вірус.
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10.08.2021 10:42 Ответить
Да! Все зэбараны и пiд-рашки могут совершенно сознательно не вакцинироваться! Обманите систему!!! В Португалии семья антивакцинаторов в течение недели умерла от COVID-19 - Цензор.НЕТ 5154
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10.08.2021 10:46 Ответить
И не вздумайте вакцинироваться.... Спасите чью то жизнь...
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10.08.2021 10:53 Ответить
Быстрей все вакцинироваться!
У шмурдяка срок хранения заканчивается!
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10.08.2021 10:39 Ответить
Поэтому всем срочно вакцинироваться, а то ковид нападет!
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10.08.2021 10:39 Ответить
Вам не нужно. И так сойдёт.
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10.08.2021 10:42 Ответить
Все умершие пили воду и ели огурцы
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10.08.2021 10:41 Ответить
Та не очень:

https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
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10.08.2021 10:44 Ответить
ну там красные помидоры пожалуй.... У Португалії сім'я антивакцинаторів протягом тижня померла від COVID-19 - Цензор.НЕТ 4380
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10.08.2021 12:04 Ответить
печатают, что очень вредные....зы............. У Португалії сім'я антивакцинаторів протягом тижня померла від COVID-19 - Цензор.НЕТ 1303
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10.08.2021 12:05 Ответить
Де отой дописувач - православний мусульманин, у якого Земля пласка, в розетках живуть демони, а Ілон Маск це Аль-Масіх ад-Даджаль?
Чи вже десь будує дярєвню?
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10.08.2021 10:43 Ответить
У Португалії сім'я антивакцинаторів протягом тижня померла від COVID-19 - Цензор.НЕТ 2352У Португалії сім'я антивакцинаторів протягом тижня померла від COVID-19 - Цензор.НЕТ 6394
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10.08.2021 12:37 Ответить
Певно, він страшенно зайнятий - штудіює матчастину:
У Португалії сім'я антивакцинаторів протягом тижня померла від COVID-19 - Цензор.НЕТ 282
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10.08.2021 16:23 Ответить
Хоча в ісламській есхатології є цікавий момент: одна з малих ознак наближення Кіямату (апокаліпсису) - "признаком наступления Часа является то, что потомки босых, нагих и обездоленных пастухов верблюдов будут соревноваться в постройке высоких домов".

У Португалії сім'я антивакцинаторів протягом тижня померла від COVID-19 - Цензор.НЕТ 9640
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10.08.2021 18:38 Ответить
Я не здивований. Іслам, як і християнство, - світова релігія. Вочевидь, випробування часом ці штуки пройшли. А тому є сенс ставитися серйозно до написаного. Зрештою, написане в "Одкровеннях Іоанна Богослова" - річ доволі моторошна, хоч і часом важкозрозуміла для нас. Бо написана 2000 років тому для людей, котрі жили в той час.
Та й індійський епос згадується. Там ще той екшен.
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10.08.2021 19:32 Ответить
З цього приводу гадаю, що автори апокаліптичних пророцтв (зокрема власне Іоанн Богослов), маючи здатність до яснобачення, описували побачене ними в образах, властивих для свого часу... зокрема технологічні реалії майбутнього...
Наприклад, як би описав ясновидець початку нашої ери видіння старту балістичних ракет і початок термоядерної війни? "И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его..., и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать... после же сего ему должно быть освобожденным на малое время".
Балістична ракета - для спостерігача давнини цілком собі дракон, а пускова шахта - пекельна безодня. Додамо, що найстрашніша ракета СРСР мала натівське кодове найменування Сатана, запускаються ракети РВСН СРСР/РФ якраз ключами, а не кнопками, а у розробника СС-18 прізвище Янгель, яке походить від німецького Engel, тобто власне Ангел. "Должно быть освобожденным на малое время" - хрін заперечиш, польотний час хвилин 15.
Робимо висновок - апокаліптичною загрозою світові є расєя-мордор...

А оскільки звукову частину видінь ясновидці чують у адаптованій власною мовою формі (це робота мозку, що трансформує послання ззовні), то тут зрозумілою стає "зірка Полин" - автор відтворив назву в перекладі своєю мовою, а не вписав у текст загадкове "Чьернобьил". Якось так.
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10.08.2021 21:11 Ответить
Власне, так і є.
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10.08.2021 21:15 Ответить
А додайте сюди згадки про страшні і невиліковні болячки. Дещо з них за симптоматикою дуже нагадує променеву хворобу.
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10.08.2021 21:17 Ответить
Або біологічну зброю.
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10.08.2021 21:20 Ответить
Та й хімічна зброя (зарин, заман, V-гази, той же іприт). Нема спокою дурнуватим - от і вигадували всіляку гидоту.
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10.08.2021 21:25 Ответить
3 Из дыма на землю вышла саранча. По ядовитой силе эта саранча - что скорпион.
4 Ей сказано: не губить ни траву на лугах, ни деревья, а только людей, у которых на лбу нет Божьей печати.
5 И ей дано не убивать их, а казнить пять месяцев. Казнь от нее подобна казни, когда жалит скорпион.
6 В те дни люди будут искать смерти, и не найдут ее; пожелают умереть, но смерть не дастся им.
7 Саранча с виду напоминала коня в боевом снаряжении. На голове у нее - подобие золотого венца, а лицом она - как человек.
8 Волосы у нее длинные, как у женщины, зубы - как у льва.
9 На ней, наподобие воинского доспеха, - будто железная броня, а шум от ее крыльев подобен грохоту множества колесниц и коней, несущихся в бой.
10 Хвост у нее - как у скорпиона, с жалом. Это жало обладает способностью казнить людей пять месяцев....
Глобальна атака роями бойових дронів? Чомусь така найперша асоціація.
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10.08.2021 21:15 Ответить
Цілком схоже на "вертушку".
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10.08.2021 21:19 Ответить
И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами: на рогах его было десять диадим, а на головах его имена ***********.

...
Десь у постапокаліптичному оповіданні цей образ розглядали так: звір - футуристична субмарина, рога - міжконтинентальні ракети, діадеми - по 10 термоядерних боєголовок на кожній МБР. А сотня стратегічних боєголовок - це таки армагедець...
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10.08.2021 21:19 Ответить
Вистачає трактувань. Зрештою, я дійшов висновку, що ми так і не зрозуміємо, про що йшлося у древніх пророцтвах, допоки описані жахіття не відбудуться.
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10.08.2021 21:35 Ответить
В сусідньому селі Сімя теж померла від ковіда - один втопився, у другого цироз печінки - але то несущєствєнно, бо в них позитивний тест на ковід
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10.08.2021 10:52 Ответить
"Сообщение, которое я хочу выразить, такое: почему правительство хочет причинить вам боль, сделав вакцину? Какова цель этого?"
_Недопонял... какой-то бессвязный бред. Это переводчику спасибо или он действительно так сказал?
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10.08.2021 10:53 Ответить
То вы не общались с противниками вакцинации и вам его посыл кажется бредом) А он, на их "языке", задает им логичный вопрос)))
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10.08.2021 10:57 Ответить
За свою жизнь я очень хорошо усвоил если государство хочет насильно тебя ощасливить то нужно от этого счастья держаться подальше
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10.08.2021 11:46 Ответить
У Португалії сім'я антивакцинаторів протягом тижня померла від COVID-19 - Цензор.НЕТ 7525
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10.08.2021 13:59 Ответить
Страшилки с Daily Mail, рассчитанные на английских домохозяек.
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10.08.2021 11:01 Ответить
А вы, кацапы, бесстрашно жмуритесь от КОВИДа по 800 рыл вдень В Португалии семья антивакцинаторов в течение недели умерла от COVID-19 - Цензор.НЕТ 1707 В Португалии семья антивакцинаторов в течение недели умерла от COVID-19 - Цензор.НЕТ 3946
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10.08.2021 11:11 Ответить
Да конечно это грустно, новость из разряда "вся семья разбилась на автомобиле".
И этот случай похоже раскрутил оставшийся сын для хайпа.
Так что прививка или ее отсутствие тут ни при чем.
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10.08.2021 11:03 Ответить
новость из разряда "вся семья, удалившая ремни безопасности из своего авто, разбилась на автомобиле"
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10.08.2021 13:07 Ответить
Ну да, а были бы т.н. "ремни" - сидели бы как живые
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10.08.2021 15:17 Ответить
Не заливай, ремни безопасности немало жизней спасают.
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10.08.2021 15:29 Ответить
И правильно ! Не надо вакцинировать дураков. Это болезнь неизлечимая.
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10.08.2021 11:15 Ответить
Кардифф - это в Британии, Франсис - не португальские имя, собственно, как и фамилия вроде.
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10.08.2021 11:31 Ответить
А у кацапів от так само сім'я з трьох людей померла ПІСЛЯ вакцинації. І що це доводить, окрім небезпечності штучно створеного бойового віруса і неефективності, а часом і небезпечності вакцин проти нього? До того ж ніхто не взмозі точно спрогнозувати ані мутацій цього вірусу, ані стану здоров'я вже вакцинованих і їх можливу реакцію на нові штамми вірусу. Деякі вірусологи навіть кажуть, що якась чергова мутація може перетворити вже вакцинованих першими зразками вакцин на потенційних смертників. P.S. Читайте, шановне панство, іноземну професійну пресу, зараз серед вірусологів триває запекла дискусія щодо наслідків вакцинації, в той час як уряди масово вакцинують не дуже бажаюче цього населення.
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10.08.2021 11:53 Ответить
причому зрозуміли, що на цьому можна й ще додатково заробити......
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10.08.2021 12:10 Ответить
мне кажется, что цель этой статьи запугать тех, которые не хотят вакцинироваться. Идите нах, пусть каждый сам за себя решает на счет вакцинации и сам отвечает за свое решение. Надеюсь, что прививочный паспорт и дискриминация людей на почве вакцинирования останеться только во влажных мечтах этих мразей-глобалистов!
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10.08.2021 12:26 Ответить
Очередная реклама вакцин.Вот посмотрите все они не прошли вакцинацию.Они все обречены и умрут обязательно
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10.08.2021 13:01 Ответить
Думаю треба прийняти закон який понижує у правах невакцинованих, наприклад не дозволяючи їм користуватись громадським транспортом та перебувати у громадських місцях.
Не хочеш вакцинуватись ? Не треба, тільки сиди під замком У Португалії сім'я антивакцинаторів протягом тижня померла від COVID-19 - Цензор.НЕТ 3317
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10.08.2021 14:07 Ответить
Читати ще вмієте? "Защеплені" так само розносять вірус.
Та ще й підозріло мруть на тромбози.
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10.08.2021 15:21 Ответить
Доведено, що абсолютна більшість антивакцинаторської пропаганди розповсюджують акаунти які пов'язані із росією, це робиться із ціллю дестабілізації та зриву планів по подоланню пандемії на заході ( весело, що все це робиться на фоні катастрофи із вірусом в самій росії )
До того ж є статистичні данні, на яких добре видно різницю у смертності в країнах де вакциновано більшість і де вакциновано меншість, різниця колосальна.
Факти, це найбільший страх мракобіса У Португалії сім'я антивакцинаторів протягом тижня померла від COVID-19 - Цензор.НЕТ 1557
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10.08.2021 18:32 Ответить
В спам того лаптя! Навіщо його годуєте? Хай цим ***** займається.
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10.08.2021 23:03 Ответить
 
 