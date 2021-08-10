В Португалии семья антивакцинаторов в течение недели умерла от COVID-19
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Коронавирус за неделю убил мать, отца и их сына. Фрэнсис Гонсалвес из Кардиффа рассказал, что потерял мать, отца и брата из-за COVID-19 в течение недели, поскольку все трое решили не вакцинироваться после того, как их напугала дезинформация антивакцинаторов.
Коронавирус унес жизни почти всех членов семьи 43-летнего Фрэнсиса Гонсалвеса. Они все были ярыми противниками вакцинации, пишет Daily Mail, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
За одну неделю у мужчины умерли мать, отец и брат, которые проживали в Португалии. По его словам, родственники стали жертвами антивакцинаторской пропаганды и отказались прививаться.
При этом он отметил, что его мама страдала от хронических заболеваний, а отец лежал в больнице из-за камней в почках, но младший брат был здоров. Фрэнсис уверен, что вакцина спасла бы его 40-летнего брата от смерти. Погибший активно занимался спортом, бегал, ел только здоровую пищу и за 15 лет даже не притронулся к алкоголю.
Здоровье его брата и отца ухудшилось, а Гонсалвес пытался найти способ попасть в Португалию. Они умерли еще до того, как он туда попал. Когда он приехал, то обнаружил, что его мать пытается справиться с вирусом. Она умерла через несколько дней, и все трое похоронены на кладбище в Лиссабоне.
Гонсалвес считает, что его отец, 73-летний Бэзил, заразился коронавирусом, находясь в больнице, а его мать, 65-летняя Шармань и 40-летний брат Шоул подхватили его на семейном ужине.
"Они стали жертвами пропаганды против вакцинации. Она охотится на людей, которые боятся, и они попадают в ловушку. Сообщение, которое я хочу выразить, такое: почему правительство хочет причинить вам боль, сделав вакцину? Какова цель этого? Я разговаривал со многими людьми, которые боятся вакцины, цена этого вопроса жизнь", - сказал он.
После горького опыта и потери родных мужчина призывает всех прививаться и не верить в теории заговора.
Пожалуйста, подождите...
Разве это жизнь?
Ну и где тут логика?! Человек явно был больной!
В результате прилетает "ответка", а потом удивляются "как?! такой здоровый..."
(«Всё - яд, всё - лекарство; то и другое определяет доза» Парацельс)
Но и естественного отбора, никто не отменял - кто то помрет
Знакомый врач сказал, что если ляжешь щас, то к почкам у тебя добавится еще и ковид. Можешь сразу присматривать гроб.
Сосед пересидел дома на лекарствах. Живой пока.
Таких в первую очередь нужно вакцинировать. Иначе бацилла всё равно найдёт свою жертву.
я вижу что ты вопросов не понимаешь. а это признак психического расстройства или слабоумия
https://covid.obozrevatel.com/v-rossii-posle-vaktsinatsii-ot-covid-19-umerla-semya-13-letnyaya-devochka-ostalas-sirotoj.htm
Так умерли нароссии после вакцинации спутником. Что как-бы намекает...
Так они там спутником прививаются, пусть хоть все выздыхают , или тебе их далеко ?
Кацапе якщо ти натягнув український проксі то це ще не значить що твої посилання на кацапію є прийнятними.
https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
Побільше страшилок - коли люди налякані - їм можна парити усіляку дурню. Як наприклад мільйони кремацій в Індії.
У шмурдяка срок хранения заканчивается!
https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
Чи вже десь будує дярєвню?
Та й індійський епос згадується. Там ще той екшен.
Наприклад, як би описав ясновидець початку нашої ери видіння старту балістичних ракет і початок термоядерної війни? "И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его..., и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать... после же сего ему должно быть освобожденным на малое время".
Балістична ракета - для спостерігача давнини цілком собі дракон, а пускова шахта - пекельна безодня. Додамо, що найстрашніша ракета СРСР мала натівське кодове найменування Сатана, запускаються ракети РВСН СРСР/РФ якраз ключами, а не кнопками, а у розробника СС-18 прізвище Янгель, яке походить від німецького Engel, тобто власне Ангел. "Должно быть освобожденным на малое время" - хрін заперечиш, польотний час хвилин 15.
Робимо висновок - апокаліптичною загрозою світові є расєя-мордор...
А оскільки звукову частину видінь ясновидці чують у адаптованій власною мовою формі (це робота мозку, що трансформує послання ззовні), то тут зрозумілою стає "зірка Полин" - автор відтворив назву в перекладі своєю мовою, а не вписав у текст загадкове "Чьернобьил". Якось так.
4 Ей сказано: не губить ни траву на лугах, ни деревья, а только людей, у которых на лбу нет Божьей печати.
5 И ей дано не убивать их, а казнить пять месяцев. Казнь от нее подобна казни, когда жалит скорпион.
6 В те дни люди будут искать смерти, и не найдут ее; пожелают умереть, но смерть не дастся им.
7 Саранча с виду напоминала коня в боевом снаряжении. На голове у нее - подобие золотого венца, а лицом она - как человек.
8 Волосы у нее длинные, как у женщины, зубы - как у льва.
9 На ней, наподобие воинского доспеха, - будто железная броня, а шум от ее крыльев подобен грохоту множества колесниц и коней, несущихся в бой.
10 Хвост у нее - как у скорпиона, с жалом. Это жало обладает способностью казнить людей пять месяцев....
Глобальна атака роями бойових дронів? Чомусь така найперша асоціація.
...
Десь у постапокаліптичному оповіданні цей образ розглядали так: звір - футуристична субмарина, рога - міжконтинентальні ракети, діадеми - по 10 термоядерних боєголовок на кожній МБР. А сотня стратегічних боєголовок - це таки армагедець...
_Недопонял... какой-то бессвязный бред. Это переводчику спасибо или он действительно так сказал?
И этот случай похоже раскрутил оставшийся сын для хайпа.
Так что прививка или ее отсутствие тут ни при чем.
Не хочеш вакцинуватись ? Не треба, тільки сиди під замком
Та ще й підозріло мруть на тромбози.
До того ж є статистичні данні, на яких добре видно різницю у смертності в країнах де вакциновано більшість і де вакциновано меншість, різниця колосальна.
Факти, це найбільший страх мракобіса