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Новости Политика Украины
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ВР (28721) Prozorro (195) закупки (538)

Рада планирует закупить около 1 км новых ковров на 1 млн грн, - Prozorro

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада планирует закупить около 1 км новых ковров на 1 млн грн, - Prozorro

Управление делами Аппарата Верховной Рады Украины проводит тендер на закупку ковровых покрытий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Prozorro.

Так, парламент закупает 960 погонных метров ковровых дорожек.

Цена закупки составляет 985,4 тыс. грн (1026 грн за 1 погонный метр).

Аукцион стартует 25 августа, а заявки будут приниматься до 23 августа.

Верховная Рада планирует закупить:

- ковровые дорожки шириной 1,4 м - 340 м;
- ковровые дорожки шириной 1,2 м - 130 м;
- ковровые дорожки шириной 1,0 м - 130 м;
- ковровые дорожки шириной 0,8 м - 260 м;
- ковровые дорожки шириной 0,7 м - 100 м.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
Ковры будут зелёного цвета ? 😀😀😜
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10.08.2021 10:46
+4
1026 грн за 1 погонный метр... Я давненько не смотрел в ценники ковровых изделий, но похоже что пытаются закупить ковры с вплетенными в них золотыми нитями...
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10.08.2021 10:48
+3
Не удивлюсь что жовто-блакитні...
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10.08.2021 10:52
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Ковры будут зелёного цвета ? 😀😀😜
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10.08.2021 10:46 Ответить
Не удивлюсь что жовто-блакитні...
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10.08.2021 10:52 Ответить
Запасайтесь поп корном 😀😀😀
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10.08.2021 10:53 Ответить
С такой зелевластью он уже из ушей скоро віваливаться будет...
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10.08.2021 10:56 Ответить
😀😀😀
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10.08.2021 10:57 Ответить
😀😀😀
И шо сказать ? Одесса есть Одесса
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10.08.2021 11:12 Ответить
При нинішній економ. ситуації в країні нам саме нових килимів і бракує - знову ЗЕбіли хочуть вкрасти Рада планує закупити близько 1 км нових килимів на 1 млн грн, - Prozorro - Цензор.НЕТ 1523
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10.08.2021 11:46 Ответить
1026 грн за 1 погонный метр... Я давненько не смотрел в ценники ковровых изделий, но похоже что пытаются закупить ковры с вплетенными в них золотыми нитями...
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10.08.2021 10:48 Ответить
А ковры из Белоруссии?
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10.08.2021 10:49 Ответить
Вчера видела в Сельпо майонез из Белоруси - полки завалены
Торгаши совсем офуели - им мало украинского майонеза ?
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10.08.2021 10:54 Ответить
Вы бы посмотрели где произведено. Там из Белорусии только буквы на упаковке.
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10.08.2021 11:06 Ответить
В Украине не было никогда майонеза под названием Белорусский . Потому не надо оправдывать торгашей
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10.08.2021 11:10 Ответить
Рада планує закупити близько 1 км нових килимів на 1 млн грн, - Prozorro - Цензор.НЕТ 7988
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10.08.2021 11:11 Ответить
"Производитель: Нацыянальныя Беларускія Традыцыі, Украина."
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10.08.2021 11:25 Ответить
Привозят в цистернах и разливают , а деньги уходят в Беларусь
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10.08.2021 11:13 Ответить
Рада планує закупити близько 1 км нових килимів на 1 млн грн, - Prozorro - Цензор.НЕТ 171
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10.08.2021 11:27 Ответить
А такі ексклюзивні коврики в Раду , дупотати не хочуть придбати ?? Рада планирует закупить около 1 км новых ковров на 1 млн грн, - Prozorro - Цензор.НЕТ 6108.
Рада планирует закупить около 1 км новых ковров на 1 млн грн, - Prozorro - Цензор.НЕТ 5424 .
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10.08.2021 10:57 Ответить
Нада он ещё колонны позолотить, а то чё ж это ковры новые, а колонны как неприкаянные белым цветом отсвечивают. Нада шоб всё - блеск и сияние
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10.08.2021 11:13 Ответить
ковры цвета аквафреш
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10.08.2021 11:21 Ответить
треба зробити, як в школах щороку "на штори"з власного гаманця
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10.08.2021 11:31 Ответить
Ковры в 21 веке?
У богатых свои причуды!
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10.08.2021 11:34 Ответить
Покрова бы купили, суки.
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10.08.2021 12:20 Ответить
Надеюсь что постирают и раздадут по детским домам.
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10.08.2021 12:51 Ответить
раду загорнути в килими та як наречену на кавказі віддати "нареченому"
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10.08.2021 13:08 Ответить
 
 