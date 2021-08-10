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Рада планирует закупить около 1 км новых ковров на 1 млн грн, - Prozorro
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Управление делами Аппарата Верховной Рады Украины проводит тендер на закупку ковровых покрытий.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Prozorro.
Так, парламент закупает 960 погонных метров ковровых дорожек.
Цена закупки составляет 985,4 тыс. грн (1026 грн за 1 погонный метр).
Аукцион стартует 25 августа, а заявки будут приниматься до 23 августа.
Верховная Рада планирует закупить:
- ковровые дорожки шириной 1,4 м - 340 м;
- ковровые дорожки шириной 1,2 м - 130 м;
- ковровые дорожки шириной 1,0 м - 130 м;
- ковровые дорожки шириной 0,8 м - 260 м;
- ковровые дорожки шириной 0,7 м - 100 м.
Топ комментарии
+6 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий10.08.2021 10:46
+4 Сергей Гусаченко a2dcbe9d
показать весь комментарий10.08.2021 10:48
+3 Сергей Гусаченко a2dcbe9d
показать весь комментарий10.08.2021 10:52
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И шо сказать ? Одесса есть Одесса
Торгаши совсем офуели - им мало украинского майонеза ?
.
У богатых свои причуды!