"Нафтогаз" представил новый тарифный план для населения - за газ можно будет платить равными частями ежемесячно

"Газоснабжающая компания" Нафтогаз Украины "с 9 августа предлагает клиентам подключиться к новому тарифному плану" Комфортный сезон ", который предусматривает возможность платить за газ равными частями ежемесячно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба компании.

Цена на газ в тарифном плане "Комфортный сезон" составляет 7,96 грн за кубометр с НДС без стоимости распределения (доставки), и эта цена зафиксирована на весь отопительный сезон.

Общая сумма к оплате в новом тарифном плане определяется при подключении клиента - в соответствии с объемом газа, который жители конкретного домохозяйства в среднем потребляют в течение отопительного сезона (в период с октября до конца апреля).

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В течение семи месяцев клиент платит равными частями, а именно - 1/7 от стоимости зарезервированного объема газа.

Необходимый на отопительный сезон объем газа рассчитывается с учетом исторических данных об использовании газа конкретным клиентом и, соответственно, его типа потребления, среди которых "Приготовление пищи" (50-200 кубометров газа в месяц), "приготовление пищи и подогрев воды" (150- 500 кубометров газа в месяц), а также "Отопление" (800-20 тыс. кубометров газа в месяц).

Ежемесячную оплату за газ нужно провести не позднее 15 числа. При условии своевременной оплаты онлайн каждый клиент получает скидку 1%, начисляемую на личный счет и автоматически учитываемую при платеже в следующем месяце. Со скидкой в ​​1% клиент платит по цене 7,88 грн за кубометр с НДС.

Тарифный план "Комфортный сезон" действует в течение отопительного сезона - семь полных месяцев: с 1 октября по 30 апреля.

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