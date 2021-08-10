РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4044 посетителя онлайн
Новости ЭкономикаОбщество
17 646 35
Нафтогаз (3098) Тарифы на газ (350)

"Нафтогаз" представил новый тарифный план для населения - за газ можно будет платить равными частями ежемесячно

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

"Газоснабжающая компания" Нафтогаз Украины "с 9 августа предлагает клиентам подключиться к новому тарифному плану" Комфортный сезон ", который предусматривает возможность платить за газ равными частями ежемесячно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба компании.

Цена на газ в тарифном плане "Комфортный сезон" составляет 7,96 грн за кубометр с НДС без стоимости распределения (доставки), и эта цена зафиксирована на весь отопительный сезон.

Общая сумма к оплате в новом тарифном плане определяется при подключении клиента - в соответствии с объемом газа, который жители конкретного домохозяйства в среднем потребляют в течение отопительного сезона (в период с октября до конца апреля).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повышение цены газа в годовом тарифе "Нафтогаза" не предвидится, - Шмыгаль

В течение семи месяцев клиент платит равными частями, а именно - 1/7 от стоимости зарезервированного объема газа.

Необходимый на отопительный сезон объем газа рассчитывается с учетом исторических данных об использовании газа конкретным клиентом и, соответственно, его типа потребления, среди которых "Приготовление пищи" (50-200 кубометров газа в месяц), "приготовление пищи и подогрев воды" (150- 500 кубометров газа в месяц), а также "Отопление" (800-20 тыс. кубометров газа в месяц).

Ежемесячную оплату за газ нужно провести не позднее 15 числа. При условии своевременной оплаты онлайн каждый клиент получает скидку 1%, начисляемую на личный счет и автоматически учитываемую при платеже в следующем месяце. Со скидкой в ​​1% клиент платит по цене 7,88 грн за кубометр с НДС.

Тарифный план "Комфортный сезон" действует в течение отопительного сезона - семь полных месяцев: с 1 октября по 30 апреля.

Также читайте: "Нафтогаз" поднял цену на газ в месячном тарифе на 10% до 13,13 грн
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
Рачительный хозяин готовит собак летом. И к 15 октября у него уже должно быть 7 собак. Иначе, какой же он хозяин, не хозяин, а так...
показать весь комментарий
10.08.2021 10:55
+4
Это Порошенко во всём виноват.
показать весь комментарий
10.08.2021 10:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Рачительный хозяин готовит собак летом. И к 15 октября у него уже должно быть 7 собак. Иначе, какой же он хозяин, не хозяин, а так...
показать весь комментарий
10.08.2021 10:55 Ответить
Низкий вам поклон "Нафтогаз" представил новый тарифный план для населения - за газ можно будет платить равными частями ежемесячно - Цензор.НЕТ 4464
показать весь комментарий
10.08.2021 10:44 Ответить
Подозрительно молчит Нафтогаз о закаченном газе в хранилище для отопительного сезона
Может готовят украинцам подлянку ? Типа кацапы сделают одолжение ?
показать весь комментарий
10.08.2021 10:45 Ответить
Якщо Ви не читали чи не чули, то це зовсім не означає того що хтось мовчить чи про щось не сповіщає.
показать весь комментарий
10.08.2021 11:25 Ответить
Ну так сообщите наконец , сколько закачали газа ?😀
показать весь комментарий
10.08.2021 11:26 Ответить
Вас забанили в гуглі? Точно, московити не користуються гуглем. яндексом.. а там про таке не пишуть напевно.
показать весь комментарий
10.08.2021 11:51 Ответить
Як не було ринку газу - так його і нема. Одні відосики від Осла. Кого він хоче обманути?
показать весь комментарий
10.08.2021 10:46 Ответить
"Нафтогаз" уже прямо как мобильный оператор. Тарифный план. А бесплатные гигабайты на интернет дадут?
показать весь комментарий
10.08.2021 10:49 Ответить
Газовые кубики бум покупать,типа не сланцевый из Омерики а в коробке из под спичек,1 коробок 1 000 гривен,хватить на "двушку" на месяц...Новые технологии 5 века до нашей Эры... "Нафтогаз" представил новый тарифный план для населения - за газ можно будет платить равными частями ежемесячно - Цензор.НЕТ 2432если трехкомнатная хибара то тариф двойной...Бизнес,ничего личного... "Нафтогаз" представил новый тарифный план для населения - за газ можно будет платить равными частями ежемесячно - Цензор.НЕТ 1265
показать весь комментарий
10.08.2021 10:51 Ответить
Цена газа летом 2021 выше чем зимой 2019. Это все что нужно знать.
показать весь комментарий
10.08.2021 10:51 Ответить
Это Порошенко во всём виноват.
показать весь комментарий
10.08.2021 10:53 Ответить
Это типа:
Цена газа в 2019 выше чем в 2014 в несколько раз. Это все что нужно знать."

Так?
показать весь комментарий
10.08.2021 11:12 Ответить
В 2014-м ее никто не обещал снижать.
показать весь комментарий
10.08.2021 11:42 Ответить
Вам напомнить, что обещал?
показать весь комментарий
10.08.2021 12:37 Ответить
А сейчас летнюю цену держат на уровне зимней, обещая якобы что это тариф сохраниться до весны., но в декабре наверняка цену поднимут.
показать весь комментарий
10.08.2021 11:47 Ответить
"Ежемесячную оплату за газ нужно провести не позднее 15 числа" - квитанции не будут успевать. Или человеку придётся платить коммуналку два раза в месяц: за газ до 15-го и за всё остальное до 20-го.
показать весь комментарий
10.08.2021 10:54 Ответить
В связи со взрывом на Газогоне ЯМАЛ-Европа газ вздорожал на 43 % "Нафтогаз" представил новый тарифный план для населения - за газ можно будет платить равными частями ежемесячно - Цензор.НЕТ 5843Европейцы богатые Буратины...заплатят...это не нищеброды РАБссии,где газифицировано всего 48 % быдломассы Путлера...,денех нет,но вы держитесь ТАМ...Димон Ведмедь правду сказал.. "Нафтогаз" представил новый тарифный план для населения - за газ можно будет платить равными частями ежемесячно - Цензор.НЕТ 5843
показать весь комментарий
10.08.2021 10:55 Ответить
А ГЛАВА ООН ПОПРОСИЛ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТАКИЕ ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ !!! ИЛИ ВЫ ПРОТИВ ООН !?)
показать весь комментарий
10.08.2021 10:57 Ответить
Мы против ватного бзда.
показать весь комментарий
10.08.2021 11:06 Ответить
И ХЙЛА !)
показать весь комментарий
10.08.2021 11:17 Ответить
а где свой родненький газ о котором перед выборами все трындят...
показать весь комментарий
10.08.2021 10:59 Ответить
Юля казали у 2008 році,що Україна добува 22 мільярди кубів на рік...,все йде мабуть Арабським Шейхам... "Нафтогаз" представив новий тарифний план для населення - за газ можна буде платити рівними частинами щомісяця - Цензор.НЕТ 4206
показать весь комментарий
10.08.2021 11:04 Ответить
Первый газогон на территори бывшего СССр был построен во Львовской области...Дашава-Стрый длиной всего 14 км...в 1923 году кажись сдали в эксплуатаци..потом пошлооить сразу 2 поехало..Львовяне неачали строить 2 ветки Дашава-Минск-чЛенинград и Дашава-Киев-Брянск-Мацковия...
показать весь комментарий
10.08.2021 11:10 Ответить
Мацкали обожрались украинского газу что вылазил со всех Дыр... "Нафтогаз" представив новий тарифний план для населення - за газ можна буде платити рівними частинами щомісяця - Цензор.НЕТ 2700Мавзолея...
показать весь комментарий
10.08.2021 11:13 Ответить
Мінімум 50 кубів на приготування їжі?! Вони що, вже взагалі охреніли? В мене (нас двоє з дружиною) щомісяця 7-8 кубів. І ВСЕ! А в них розрахунок доставки не менше 50! От суки...
показать весь комментарий
10.08.2021 11:16 Ответить
Який розрахунок ?!!! А , якщо цього сезону буде тепліше ,або будемо більше економити ? С...ки шантажують нас !!! Ви б...яди дошантажуєтесь , що 14 рік для вас буде цветочками !!! "Нафтогаз" представив новий тарифний план для населення - за газ можна буде платити рівними частинами щомісяця - Цензор.НЕТ 563
показать весь комментарий
10.08.2021 11:23 Ответить
Короче, по версии Нафтогаза цена на газ зависит не от себестоимости, а от формы оплаты!
Ну, тогда давайте снизим цены на э/энергию, мясо, ГСМ и т.п. при оплате равными частями....
показать весь комментарий
10.08.2021 11:24 Ответить
Моя жена покупает Газовый баллончик 220- грам,на нем написано BURN GAS,хватает на несколько борщей,а так все готовит на эл.печке,газом не пользуюсь совсем... "Нафтогаз" представив новий тарифний план для населення - за газ можна буде платити рівними частинами щомісяця - Цензор.НЕТ 536А знаете почему отключился? Когда то Днепре взорвался дом,причина газовая утечка,решили с женой отключиться от этого дерьма...вечно шторы в копоти... "Нафтогаз" представив новий тарифний план для населення - за газ можна буде платити рівними частинами щомісяця - Цензор.НЕТ 536а порошок тогда был дорогой стиральный.....
показать весь комментарий
10.08.2021 11:26 Ответить
МОЛОДЦЫ после лохотрона с доставкой ввели новую абонплату на хранение, пробный укус прошел успешно, лохи мычат и оплачивают доставку, теперь будут платить равными долями "Нафтогаз" представив новий тарифний план для населення - за газ можна буде платити рівними частинами щомісяця - Цензор.НЕТ 3974 за что??????? эх лохи лохи, на Кипре пацаны в экстазе от тупорылых зелебобиков.
показать весь комментарий
10.08.2021 11:30 Ответить
17 числа улетаю к брату в Чехию...,скучать буду за цензором...,чесслово... "Нафтогаз" представив новий тарифний план для населення - за газ можна буде платити рівними частинами щомісяця - Цензор.НЕТ 5569Не с кем поржать... "Нафтогаз" представив новий тарифний план для населення - за газ можна буде платити рівними частинами щомісяця - Цензор.НЕТ 835729 буду дома...,хочу увидеть визит Зелемойских в Вашингтон...30 августа...Ржака будет выше Небес... "Нафтогаз" представив новий тарифний план для населення - за газ можна буде платити рівними частинами щомісяця - Цензор.НЕТ 8357
показать весь комментарий
10.08.2021 11:34 Ответить
Не боись, Сенатор. В Чехии должен быть интернет. Туда цивилизация добралась тоже.
показать весь комментарий
10.08.2021 11:53 Ответить
Газ тому дорогий,бо дуже корисний!Отож бажаю всім газовим клопам дихати тільки ним-досмерті!
показать весь комментарий
10.08.2021 12:29 Ответить
Спасибо! Нэ нада. Я буду платить только по счетчику!
показать весь комментарий
10.08.2021 12:59 Ответить
Это- божья роса 🙄🙄🙄
показать весь комментарий
10.08.2021 14:05 Ответить
 
 