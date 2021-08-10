Впервые с начала пандемии: за сутки в Грузии выявили рекордное число заболевших COVID-19 - 5 697 человек

В Грузии критически растет число заражений COVID-19. За минувшие сутки было выявлено 5 тыс. 697 случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались за сутки 54 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили во вторник в Национальном центре по контролю заболеваний.

Это самый высокий показатель суточной заболеваемости с начала распространения в Грузии COVID-19 с 26 февраля 2020 года. Предыдущий рекорд составлял 5450 случаев (5 декабря прошлого года).

Накануне сообщалось о 2 тыс. 236 случаях заражения COVID-19.

Несмотря на тревожную статистику, правительство Грузии пока не намерено вводить "локдаун" и закрывать границы.

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