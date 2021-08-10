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Впервые с начала пандемии: за сутки в Грузии выявили рекордное число заболевших COVID-19 - 5 697 человек

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Впервые с начала пандемии: за сутки в Грузии выявили рекордное число заболевших COVID-19 - 5 697 человек

В Грузии критически растет число заражений COVID-19. За минувшие сутки было выявлено 5 тыс. 697 случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались за сутки 54 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили во вторник в Национальном центре по контролю заболеваний.

Это самый высокий показатель суточной заболеваемости с начала распространения в Грузии COVID-19 с 26 февраля 2020 года. Предыдущий рекорд составлял 5450 случаев (5 декабря прошлого года).

Накануне сообщалось о 2 тыс. 236 случаях заражения COVID-19.

Несмотря на тревожную статистику, правительство Грузии пока не намерено вводить "локдаун" и закрывать границы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грузия возвращается к повсеместному ношению масок в связи с ростом случаев COVID-19
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А в это время кацапы не парятся и отгружают по 800 КОВИДных жмуров в день Впервые с начала пандемии: за сутки в Грузии выявили рекордное число заболевших COVID-19 - 5 697 человек - Цензор.НЕТ 5532
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10.08.2021 10:51 Ответить
Сколько отгружают коцабе не знает ни один коцаб. Кроме валерочки, ессно
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10.08.2021 11:09 Ответить
А вам, лаптям мокшанским, это лишние знания - лишние печали Уперше з початку пандемії: за добу в Грузії виявили рекордну кількість хворих на COVID-19 - 5 697 осіб - Цензор.НЕТ 6473
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10.08.2021 11:19 Ответить
Это называется последствия турызма, геноцвали. Летят туда и лапти лишнехромосомные и бульбаши тысячами, а эти две страны по смертности от Ковид на душу населения первые в Европе. А нормальной вакцины нет, только шмурдяк Спутник В
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10.08.2021 11:50 Ответить
 
 