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Экс-военнослужащий ВСУ получил 6 лет тюрьмы за передачу разведданных террористам "ДНР", - контрразведка СБУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Экс-военнослужащий ВСУ получил 6 лет тюрьмы за передачу разведданных террористам

Бывший военнослужащий ВСУ получил 6 лет тюрьмы за "помощь" стране-агрессору и террористам "ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Следствие устнаовило, что в 2020 году украинский военнослужащий был завербован представителем НВФ "ДНР" для сбора и передачи разведывательной информации о дислокации, вооружении и личном составе сил ООС в районе линии разграничения.

Также злоумышленник инициативно предложил свои "услуги" для совершения диверсий против украинских воинов.

Во время обысков по месту его жительства был обнаружен и изъят арсенал военных средств поражения.

Правоохранители задержали подозреваемого в июне 2021 года.

В начале августа 2021 Артемовский городской суд признал его виновным по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 1. ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Може пробачити йому - це він в стані ейфорії зробив (с) - Ж. Беленюк.
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10.08.2021 10:50 Ответить
Приблизительно так заканчиваются обнимашки. С махровыми агентами кгб.
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10.08.2021 10:59 Ответить
та може он "внепалитики"
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10.08.2021 11:13 Ответить
Адептам "спорт вне политики", посвящается Ексвійськовослужбовець ЗСУ отримав 6 років в'язниці за передання розвідданих терористам "ДНР", - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 1347

Я против травли военнослужащего. Он - герой и патриот Украины, а сбор и передача разведывательной информации о дислокации, вооружении и личном составе сил ООС в районе линии разграничения - запечатлен в момент эйфории,БеленюкИсточник: https://censor.net/ru/n3281821

" сбор и передача разведывательной информации о дислокации, вооружении и личном составе сил ООС в районе линии разграничения, мать вашу, вне политики! От**битесь от военнослужащих", - украинский каратист Горуна заступился за военнослужащего.
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10.08.2021 11:23 Ответить
А могли и наградить....
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10.08.2021 12:06 Ответить
Я думал Елдака за вагнергейт посадили. Ат, нет. Жаль, что не срослось!
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10.08.2021 14:24 Ответить
Жестко. Полгода условно было бы в самый раз. Страна идиотов. За терроризм шесть лет.
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10.08.2021 16:15 Ответить
Всего лишь 6 лет предателю... Да уж...
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10.08.2021 21:29 Ответить
 
 