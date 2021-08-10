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Лечения не существует: первый случай смертельной лихорадки Марбург обнаружили в Гвинее, - ВОЗ

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Лечения не существует: первый случай смертельной лихорадки Марбург обнаружили в Гвинее, - ВОЗ

Первый случай заболевания геморрагической лихорадкой Марбург, от которой нет лечения, обнаружили в Гвинее. Спасти пациента врачам не удалось.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает сайт Всемирной организации здравоохранения.

Пациента с лихорадкой Марбург обнаружили на юге африканской страны. Спасти больного не удалось, он умер.

По словам главы африканского представительства ВОЗ Матшидисо Моэти, эксперты организации вместе со службами здравоохранения Гвинеи расследуют случай заболевания.

Ранее случаи этого заболевания были зафиксированы в Анголе, Демократической Республике Конго, Кении, Уганде и ЮАР.

Справка: Геморрагическая лихорадка Марбург, которую еще называют "болезнь зеленых мартышек" - острая вирусная болезнь, поражающая печень, желудочно-кишечный тракт и центральную нервную систему.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый штамм коронавируса обнаружили в Африке: Он может содержать до 40 мутаций

Зачастую течение болезни тяжелое, а процент смертности достигает более 80%.

Симптомы лихорадки Марбург:

лихорадка и озноб;

головная боль;

боль в мышцах;

боль в суставах;

боль за грудиной;

боль в горле;

конъюнктивит;

переполнение кровью сосудов отдельного органа или области тела;

стоматит;

диарея;

боль в животе;

сыпь;

интоксикация;

кровоизлияние;

кровотечение, которое невозможно остановить;

кровь в моче;

тошнота и рвота.
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Топ комментарии
+26
"болезнь зеленых мартышек"🤣🤣🤣 а при чем тут зеленский? 😂😂😂.
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10.08.2021 10:59
+9
"Болезнь зеленых мартышек" в 2019 году уже поразила Украину.
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10.08.2021 11:19
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"болезнь зеленых мартышек"🤣🤣🤣 а при чем тут зеленский? 😂😂😂.
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10.08.2021 10:59 Ответить
Теперь известно название следующего штамма короны - Дельта Марбург.
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10.08.2021 11:00 Ответить
Ковидла им мало так теперь ВОЗ готовит нас к встрече с лихорадкой. Это они так ненавязчиво намекают, чтоб денег дали?
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10.08.2021 11:02 Ответить
Та им и так их столько дали за чушь о ковиде, девать уже некуда поди....
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10.08.2021 11:16 Ответить
та да Лечения не существует: первый случай смертельной лихорадки Марбург обнаружили в Гвинее, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 8248.специально отслеживают,и если где поутихло-тут же новый вирус выпускают...
тебя алиенты по ночам не пытают? Лечения не существует: первый случай смертельной лихорадки Марбург обнаружили в Гвинее, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 7309чи може мировое правительство на свои заседания принудительно вытаскивает?
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10.08.2021 11:17 Ответить
рептилоїди захопили ВОЗ
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10.08.2021 17:28 Ответить
А еще справки против Эболы, болезни Зика и синдрома ким член ына Лечения не существует: первый случай смертельной лихорадки Марбург обнаружили в Гвинее, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 1989
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10.08.2021 11:09 Ответить
квартал-95 треба прийняти, а потім дозу сватів
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10.08.2021 17:29 Ответить
Поняли, что ковидлу перестали боятся и новую смертельную болезнь придумали.
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10.08.2021 11:10 Ответить
Ок. Море симптомів описали, щоб кожен на себе приміряв, але не повідомили головного - як цей вірус передається від людини до людини? Чи передається лише від близького контакту з "зеленими мартишками"?
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10.08.2021 11:11 Ответить
та у нас наоборот...зеленые мавпы сверху Лечения не существует: первый случай смертельной лихорадки Марбург обнаружили в Гвинее, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 4932
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10.08.2021 11:18 Ответить
Передається через телебачення. В основному через Г+Г. Основний симптом - втрачені червоні очі, піна біля рота і крики:"Бариґа! Свинарчуки!"
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10.08.2021 11:27 Ответить
У нас 73% заражених, всі інші з імунітетом
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10.08.2021 12:25 Ответить
Ну, если и дальше местному населению практиковать "чунга-чангу" /"ЧОHГ ЧАHГА" - секс с обезьяной/, то и не такие болезни можно подцепить! Лечения не существует: первый случай смертельной лихорадки Марбург обнаружили в Гвинее, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 3973
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10.08.2021 11:13 Ответить
Теория шо спид якобы изза секса с абезянами такой же бред из разряда как и про бабусю из поселка Вухать, которая съела летючого кажана, причем сырого. Вирусы создаются в лабораториях Лечения не существует: первый случай смертельной лихорадки Марбург обнаружили в Гвинее, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 8229
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10.08.2021 11:16 Ответить
Це акий тонкий стьоб від Цензора? 😁 Шановні Цензор та, я вам аплодую! 👏👏👏 Який гарний день завдяки вам! 😊
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10.08.2021 11:16 Ответить
Что-то сильно похожее использовали как биологическое оружие в борьбе с нашествием кроликов в Австралии.
Если оно научится передаваться человеку, то ковид покажется детской шалостью китайских студентов-биологов.
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10.08.2021 11:18 Ответить
"Завершающий удар по «ушастой» экспансии ученые нанесли в 1990 году, когда в Австралии вывели вирус геморрагической болезни кроликов. Спасения от нее пока что не существует вообще. Благодаря массовому мору континент удалось практически полностью освободить от диких кроликов. Правда, вирус проник в Европу и Америку, нанося колоссальный ущерб фермерским хозяйствам, профилированным на разведение кролей.
Для защиты домашних животных разработали комплексные вакцины от геморрагической болезни и миксоматоза, а реализация прививок стала очень прибыльным бизнесом. Но это уже совсем другая история."
Как бы этот "удар" не вернулся бумерангом.
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10.08.2021 11:34 Ответить
"Болезнь зеленых мартышек" в 2019 году уже поразила Украину.
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10.08.2021 11:19 Ответить
Внутривидовые механизмы саморегуляции численности
 Конкуренция (самоизреживание)
 Канибализм
 Территориальность
 Расселение
 Фазовость насекомых(стадная и оседлая фазы саранчи)
 Стресс-реакция млекопитающих
 Изменения плодовитости
 Самоотравление среды
 Ингибиторы роста
 Агрессивность и т. п

Межвидовые механизмы регуляции численности популяции
 Хищники
 Паразиты
 Бактериальные и грибковые инфекции
 Конкуренты
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10.08.2021 11:24 Ответить
В свердловске есть...показывали как заходился профессор (пробил защиту при инъекции морской свинке) ..куча с москвы понаехала спецов..не откачали...
А привезли заразу обычным авиарейсом ГРУшники с диплопатическим прикрытием...Потом когда он узнал что он вез через Париж то сам был в шоке...Давал интервью...
Фильм документальный, еще ельцынский "Биологическое оружие" не могу найти на ютубе и в инете тоже ((((
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10.08.2021 11:32 Ответить
это к тому, что уже через год всех в противогазах будут заставлять ходить, а через пару лет и в скафандры облечёмся !
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10.08.2021 11:33 Ответить
От вам і анекдот про "кишковий грип".
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10.08.2021 11:33 Ответить
Вы ******* жрать все что движется... Лікування не існує: перший випадок смертельної лихоманки Марбург виявили в Гвінеї, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 3179
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10.08.2021 11:55 Ответить
...и не только жрать, но и ...
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10.08.2021 15:29 Ответить
Шото много болячек без лечения стали появляться,и все с интервалом в один год.Может пора как то китайцам намекать,что надо купить на ихние лаболатории какой то замок,чтобы оттуда вирусы не выносили?
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10.08.2021 13:16 Ответить
 
 