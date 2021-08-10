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За сутки от коронавируса в Киеве умерли два человека, 167 - заболели, 897 - выздоровели, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Общество

За сутки от коронавируса в Киеве умерли два человека, 167 - заболели, 897 - выздоровели, - Кличко

В Киеве госпитализировали 34 человека с диагнозом коронавирус, а 38 - с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Так, за сутки в Киеве выявили 167 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (с начала пандемии - 220 374 случая).

Среди заболевших: 99 женщин в возрасте от 18 до 84 лет, 64 мужчины в возрасте от 18 до 100 лет, 2 девочки 6 месяцев и 16 лет и 2 мальчика 5 и 17 лет.

Кроме того, за минувшие сутки зафиксированы 2 летальных случая от вируса (всего 5 247 умерших с начала пандемии).

В то же время, 34 человека с коронавирусом были госпитализированы в столичные медучреждения, а 38 - с подозрением на COVID-19 и пневмониями

897 человек побороли коронавирус (всего 212 165 выздоровевших с начала пандемии).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Соломенском (37), Подольском (30) и в Святошинском (26).

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Автор: Богдан Гуньковський
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Не захворіли, а виявлено. Захворіли вони раніше.
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10.08.2021 11:12 Ответить
Чем больше антиваксеров, тем меньше антиваксеров!
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10.08.2021 11:21 Ответить
За добу від коронавірусу в Києві померли дві людини, 167 - захворіли, 897 - одужали, - Кличко - Цензор.НЕТ 3075
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10.08.2021 11:24 Ответить
Хе-хе. И тут ты, лапоть, попал пальцем в просак! Статистика уже всё доказала, и не в пользу антиваксеров За добу від коронавірусу в Києві померли дві людини, 167 - захворіли, 897 - одужали, - Кличко - Цензор.НЕТ 7646

https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
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10.08.2021 11:58 Ответить
 
 