Минкультуры о поисковых работах возле Украинского военного кладбища в Перемышле: Отсутствие приглашения от Польши вызывает горькое разочарование

В Министерстве культуры и информационной политики Украины и Украинском институте национальной памяти (УИНП) заявляют, что власти города Перемышль (Польша) в одностороннем порядке проводят поисковые земляные работы на участке, о котором между Украиной и Польшей были заключены двусторонние договоренности.

"Министерство культуры и информационной политики и УИНП с сожалением констатируют, что власти города Перемышль в одностороннем порядке проводят поисковые земляные работы на участке, который является предметом двусторонних договоренностей между Украиной и Польшей и непосредственно граничит с украинским военным кладбищем. Украинские специалисты не приглашены в Перемышль ни в качестве участников этих работ, ни в качестве наблюдателей", - говорится в сообщении пресс-службы министерства, передает Цензор.НЕТ.

Поисковые земляные работы проводятся на участке №974, являющемся предметом договоренностей в рамках украинско-польских консультаций по вопросам, возникающим в ходе реализации Соглашения между правительствами стран о сохранении мест памяти и захоронений жертв войны и политических репрессий от 21 марта 1994 года.

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"Согласно сообщениям польских СМИ, поисковые земляные работы имеют целью выявления вероятных мест захоронений жертв Первой мировой войны. Учитывая это, отсутствие приглашения от польской стороны также вызывает горькое разочарование, ведь в период Первой мировой войны украинцы служили как в Российской императорской армии, так и в Вооруженных силах Австро-Венгрии. Поэтому сложно представить масштабное захоронение периода Первой мировой войны, а тем более отдельное кладбище в Перемышле, на котором бы не было похоронено ни одного солдата-украинца", - акцентировали в министерстве.

В ведомстве заявляю, что украинская сторона узнала о поиске возможных захоронений участников Первой мировой войны из средств массовой информации уже после начала работ. "Учитывая указанные обстоятельства, Министерство культуры и информационной политики и УИНП вынуждены констатировать отсутствие возможностей наблюдать за ходом работ, а также принять к сведению любые их результаты", - отмечается в заявлении.