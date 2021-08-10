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Минкультуры о поисковых работах возле Украинского военного кладбища в Перемышле: Отсутствие приглашения от Польши вызывает горькое разочарование

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Минкультуры о поисковых работах возле Украинского военного кладбища в Перемышле: Отсутствие приглашения от Польши вызывает горькое разочарование

В Министерстве культуры и информационной политики Украины и Украинском институте национальной памяти (УИНП) заявляют, что власти города Перемышль (Польша) в одностороннем порядке проводят поисковые земляные работы на участке, о котором между Украиной и Польшей были заключены двусторонние договоренности.

"Министерство культуры и информационной политики и УИНП с сожалением констатируют, что власти города Перемышль в одностороннем порядке проводят поисковые земляные работы на участке, который является предметом двусторонних договоренностей между Украиной и Польшей и непосредственно граничит с украинским военным кладбищем. Украинские специалисты не приглашены в Перемышль ни в качестве участников этих работ, ни в качестве наблюдателей", - говорится в сообщении пресс-службы министерства, передает Цензор.НЕТ.

Поисковые земляные работы проводятся на участке №974, являющемся предметом договоренностей в рамках украинско-польских консультаций по вопросам, возникающим в ходе реализации Соглашения между правительствами стран о сохранении мест памяти и захоронений жертв войны и политических репрессий от 21 марта 1994 года.

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"Согласно сообщениям польских СМИ, поисковые земляные работы имеют целью выявления вероятных мест захоронений жертв Первой мировой войны. Учитывая это, отсутствие приглашения от польской стороны также вызывает горькое разочарование, ведь в период Первой мировой войны украинцы служили как в Российской императорской армии, так и в Вооруженных силах Австро-Венгрии. Поэтому сложно представить масштабное захоронение периода Первой мировой войны, а тем более отдельное кладбище в Перемышле, на котором бы не было похоронено ни одного солдата-украинца", - акцентировали в министерстве.

В ведомстве заявляю, что украинская сторона узнала о поиске возможных захоронений участников Первой мировой войны из средств массовой информации уже после начала работ. "Учитывая указанные обстоятельства, Министерство культуры и информационной политики и УИНП вынуждены констатировать отсутствие возможностей наблюдать за ходом работ, а также принять к сведению любые их результаты", - отмечается в заявлении.
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"...поисковые земляные работы имеют целью выявления вероятных мест захоронений жертв Первой мировой войны" ??? Лишают "хлеба с маслом" наших "профессиональных патриЙОтов"...? ? В Польше не знают что есть в Украине и такой вид заработка... для чиновников...
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10.08.2021 11:28 Ответить
потому что в Польшу разрешен въезд только заробитчанам, даже транзит запрещен
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10.08.2021 12:04 Ответить
Давайте спочатку приведемо в порядок військові поховання у Львові - Пагорб Слави і поховання радянських вояків на Личаківському і Янівському цвинтарях...Там теж багато українців,але нікому то не болить...
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10.08.2021 12:57 Ответить
Так, у середні століття всі Червенські міста (Червона Русь) які завжди входили до складу Волинського і Галицько- князівства Київської Русі (давня назва України - Русі) а потім Королевства Русі і включали в себе такі міста як: ПЕРЕМИШЛЬ,Червен, Волинь, Холм, Белз, Сутейск, Комов, Ярослав, Угровеськ, Щекарев, Столпье, Всеволож, Верещин, Васильків, Дорогичин, Володава, Мельник, Брінеск, Жешув, Грубешів, Любачів, Санок, Переворск, Городло, Коросно.... і інші. Майже всі ці міста були злочинно віддані кремлівськими загарбниками після окупації суверенної Української держави (УНР) подаровані кривавим катом Сталіним в той час комуно-фашистській Польщі, і тепер знаходяться в її складі. І для України вони загубенні назавжди. -
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10.08.2021 13:42 Ответить
 
 