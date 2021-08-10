Минкультуры о поисковых работах возле Украинского военного кладбища в Перемышле: Отсутствие приглашения от Польши вызывает горькое разочарование
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В Министерстве культуры и информационной политики Украины и Украинском институте национальной памяти (УИНП) заявляют, что власти города Перемышль (Польша) в одностороннем порядке проводят поисковые земляные работы на участке, о котором между Украиной и Польшей были заключены двусторонние договоренности.
"Министерство культуры и информационной политики и УИНП с сожалением констатируют, что власти города Перемышль в одностороннем порядке проводят поисковые земляные работы на участке, который является предметом двусторонних договоренностей между Украиной и Польшей и непосредственно граничит с украинским военным кладбищем. Украинские специалисты не приглашены в Перемышль ни в качестве участников этих работ, ни в качестве наблюдателей", - говорится в сообщении пресс-службы министерства, передает Цензор.НЕТ.
Поисковые земляные работы проводятся на участке №974, являющемся предметом договоренностей в рамках украинско-польских консультаций по вопросам, возникающим в ходе реализации Соглашения между правительствами стран о сохранении мест памяти и захоронений жертв войны и политических репрессий от 21 марта 1994 года.
"Согласно сообщениям польских СМИ, поисковые земляные работы имеют целью выявления вероятных мест захоронений жертв Первой мировой войны. Учитывая это, отсутствие приглашения от польской стороны также вызывает горькое разочарование, ведь в период Первой мировой войны украинцы служили как в Российской императорской армии, так и в Вооруженных силах Австро-Венгрии. Поэтому сложно представить масштабное захоронение периода Первой мировой войны, а тем более отдельное кладбище в Перемышле, на котором бы не было похоронено ни одного солдата-украинца", - акцентировали в министерстве.
В ведомстве заявляю, что украинская сторона узнала о поиске возможных захоронений участников Первой мировой войны из средств массовой информации уже после начала работ. "Учитывая указанные обстоятельства, Министерство культуры и информационной политики и УИНП вынуждены констатировать отсутствие возможностей наблюдать за ходом работ, а также принять к сведению любые их результаты", - отмечается в заявлении.
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