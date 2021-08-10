Рейтинг партий: "Слуга народа" - 26,6%, "ЕС" - 17%, ОПЗЖ - 16,2%, "Батькивщина" - 11,4%, "Сила и честь" - 5,9%, - опрос Центра Разумкова
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Если бы в ближайшее время состоялись выборы в Верховную Раду, то проходной барьер смогли бы преодолеть пять партий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова.
"Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду Украины, наибольшую поддержку избирателей получила бы Политическая партия "Слуга народа" (за нее готовы отдать свой голос 17% всех опрошенных или 26,6% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать). За партию "Европейская Солидарность" готовы отдать свой голос соответственно 11% и 17% опрошенных, за партию "Оппозиционная платформа ˗ За жизнь" - соответственно 11% и 16%, за ВО "Батькивщина" ˗ соответственно 8% и 11%, за партию "Сила и честь" ˗ соответственно 4% и 6%, за ВО "Свобода" ˗ соответственно 2% и 3%, за партию "Украинская стратегия Гройсмана" ˗ соответственно 2% и 3%, за Радикальную партию Олега Ляшко ˗ соответственно 2% и 3%, за "Партию Шария" ˗ соответственно 1% и 2%, за партию "Гражданская позиция" ˗ соответственно 1% и 1,5%, за партию "УДАР Виталия Кличко" ˗ соответственно 1% и 1%, за партию "Голос" ˗ соответственно 1% и 1%, за партию "За майбутнє" ˗ соответственно 1% и 1%, за партию "Оппозиционный блок" ˗ соответственно 0,5% и 1%, за партию "Наш край" ˗ соответственно 0,5% и 0,5%, за партию "Пропозиція" ˗ соответственно 0,4% и 0,3%", - говорится в результатах исследования.
Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 29 июля по 4 августа 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
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https://www.youtube.com/watch?v=MOXx92T9t0Q Туда им дорога!
ЦЕНТР РАЗУМКОВА ТРЕБА ПЕРЕЙМЕНУВАТИ У ЦЕНТР ПІННОКІО
Будем верить подЗЕбильным социолухам?
Так от, результати:
«Якби вибори до Верховної Ради відбувалися в неділю ПЕРШОГО СЕРПНЯ, то серед тих, хто визначився і піде на вибори, вони би проголосували за партії:
-"Слуга народу" - 22,2%;
-"Європейська солідарність" - 16,0%;
-"Батьківщина" - 14,0%;
-"Опозиційна платформа - За життя" - 13,6%;
-"Сила і честь" - 6,0%;
-"Українська стратегія Гройсмана" - 4,7%;
-"Наші" (Мураєва) - 4,5%";
-"Свобода" - 3,8%,
-"партію Шарія" - 2,9%,
-Радикальна партія Ляшка - 2,6%,
-"УДАР" (Кличка) - 2,2%;
-"Голос" - 1,8%:
-"За майбутнє" - 1,7%;
-"Громадянська позиція" - 1,3%;
-"Перемога Пальчевського" - 0,5%;
-"Пропозиція" (партія мерів, очолює мер Дніпра Філатов) - 0,3%;
-інші - 1,9%.
22,8% респондентів ще не визначилися зі своїм вибором; 11%,не пішли б на вибори; 1,1% зіпсували би бюлетень; 3,5% не змогли відповісти; 0,6% відмовилися відповідати.»
- Ці результати опитування оприлюднив виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко на презентації дослідження в середу в Києві.
Ось про це потрібно повідомляти!