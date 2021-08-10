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Новости Политика Украины
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рейтинг (1617) Центр Разумкова (204) Батькивщина (2004) Слуга народа (2547) Сила и Честь (36) Европейская Солидарность (997) Оппозиционная платформа - За жизнь (440)

Рейтинг партий: "Слуга народа" - 26,6%, "ЕС" - 17%, ОПЗЖ - 16,2%, "Батькивщина" - 11,4%, "Сила и честь" - 5,9%, - опрос Центра Разумкова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рейтинг партий:

Если бы в ближайшее время состоялись выборы в Верховную Раду, то проходной барьер смогли бы преодолеть пять партий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова.

"Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду Украины, наибольшую поддержку избирателей получила бы Политическая партия "Слуга народа" (за нее готовы отдать свой голос 17% всех опрошенных или 26,6% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать). За партию "Европейская Солидарность" готовы отдать свой голос соответственно 11% и 17% опрошенных, за партию "Оппозиционная платформа ˗ За жизнь" - соответственно 11% и 16%, за ВО "Батькивщина" ˗ соответственно 8% и 11%, за партию "Сила и честь" ˗ соответственно 4% и 6%, за ВО "Свобода" ˗ соответственно 2% и 3%, за партию "Украинская стратегия Гройсмана" ˗ соответственно 2% и 3%, за Радикальную партию Олега Ляшко ˗ соответственно 2% и 3%, за "Партию Шария" ˗ соответственно 1% и 2%, за партию "Гражданская позиция" ˗ соответственно 1% и 1,5%, за партию "УДАР Виталия Кличко" ˗ соответственно 1% и 1%, за партию "Голос" ˗ соответственно 1% и 1%, за партию "За майбутнє" ˗ соответственно 1% и 1%, за партию "Оппозиционный блок" ˗ соответственно 0,5% и 1%, за партию "Наш край" ˗ соответственно 0,5% и 0,5%, за партию "Пропозиція" ˗ соответственно 0,4% и 0,3%", - говорится в результатах исследования.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партий: "Слуга народа" - 18,6%, "ЕС" - 13,7%, ОПЗЖ - 11,5%, "Батькивщина" - 7,6%, "Сила и честь" - 5,7%, - опрос "СОЦИСа". ИНФОГРАФИКА

Рейтинг партий: Слуга народа - 26,6%, ЕС - 17%, ОПЗЖ - 16,2%, Батькивщина - 11,4%, Сила и честь - 5,9%, - опрос Центра Разумкова 01
Рейтинг партий: Слуга народа - 26,6%, ЕС - 17%, ОПЗЖ - 16,2%, Батькивщина - 11,4%, Сила и честь - 5,9%, - опрос Центра Разумкова 02

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 29 июля по 4 августа 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
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Топ комментарии
+18
Да не переживайте так, ослы все равно на первом месте.
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10.08.2021 11:42
+15
кто и зачем так упорно проталкивает выдуманную партию смешка в раду?
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10.08.2021 11:43
+14
буквально вчера..
кто п-дит?
https://censor.net/ru/news/3280798/reyiting_partiyi_sluga_naroda_202_opzj_183_batkivschina_16_es_142_sila_i_chest_63_opros_kmis_infografika

Рейтинг партий: "Слуга народа" - 20,2%, ОПЗЖ - 18,3%, "Батькивщина" - 16%, "ЕС" - 14,2%, "Сила и честь" - 6,3%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
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10.08.2021 11:40
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Порохоботи ******* чмирити зелохів, але в упор не помічають опзшну ватну наволоч. Вони для них рідніші, ніж обдурене бидло.
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10.08.2021 13:38 Ответить
Рейтинговое агентство это, КМИС, или как там его правильно, такой чушняк пишет, что читать один ржач!..впечаление, что они средь шнырей акад. Кивы и истеблишмента из палаты Рабыновича, опросы проводят.. Рейтинг партій: "Слуга народу" - 26,6%, "ЄС" - 17%, ОПЗЖ - 16,2%, "Батьківщина" - 11,4%, "Сила і честь" - 5,9%, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 7881 Рейтинг партій: "Слуга народу" - 26,6%, "ЄС" - 17%, ОПЗЖ - 16,2%, "Батьківщина" - 11,4%, "Сила і честь" - 5,9%, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 7328
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10.08.2021 14:37 Ответить
Гонят.
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10.12.2021 12:06 Ответить
Єдина проєвропейська і державницька сила здатна протистояту реваншу зелених дебілів і колаборантів це Порошенко і ЄС.
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10.08.2021 14:44 Ответить
Один тільки нюанс, вона проолігархічна і на чолі її олігарх. ЇЇ "проєвропейскість", на жаль, тільки на словах. І це при Порошенко олігархічна система реваншувала, знівелювавши вимоги Майдану.
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10.08.2021 16:42 Ответить
Народ голосует за генерала из СБУ Смешко, видимо, не дают покоя ,,достижения,, России, другого ,,генерала,, из КГБ - Путина.
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10.08.2021 15:39 Ответить
Есть и такая категория избирателей
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10.08.2021 15:54 Ответить
смешной косит под крутого генерала в кругу друзей, дача ФСБ 2007г. слева патрушев.
Рейтинг партій: "Слуга народу" - 26,6%, "ЄС" - 17%, ОПЗЖ - 16,2%, "Батьківщина" - 11,4%, "Сила і честь" - 5,9%, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 3279
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10.08.2021 16:16 Ответить
Ну тогда Украине и всем нам будет полный пипец, фээсбэшное чмо в лице Смешко превратит страну во 2-й Лугандон только более страшный.
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10.08.2021 16:30 Ответить
Не! Он Смешко,просто не олигарх и не коррупционер. Хотя и устарел для современной политики.
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10.08.2021 19:41 Ответить
Рейтинги с авторством Дерьмака не вызывают ни капли доверия. Мразь снова хочет усадить на самый верх какого-то полудурка с куринными мозгами., как и он сам.
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10.08.2021 16:35 Ответить
Похоже, что те кто собираются голосовать за ОПЗЖ хотят вернуться вот сюда.
https://www.youtube.com/watch?v=MOXx92T9t0Q Туда им дорога!
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10.08.2021 16:36 Ответить
Политическая партия "Слуга народа" (за нее готовы отдать свой голос 17% всех опрошенных . За партию "Европейская Солидарность" готовы отдать свой голос соответственно 11% и 17% опрошенных, за партию "Оппозиционная платформа ˗ За жизнь" - соответственно 11% и 16%, за ВО "Батькивщина" ˗ соответственно 8% и 11% Источник: https://censor.net/ru/n3281843

ЦЕНТР РАЗУМКОВА ТРЕБА ПЕРЕЙМЕНУВАТИ У ЦЕНТР ПІННОКІО

Рейтинг партій: "Слуга народу" - 26,6%, "ЄС" - 17%, ОПЗЖ - 16,2%, "Батьківщина" - 11,4%, "Сила і честь" - 5,9%, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 3651
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10.08.2021 20:04 Ответить
НЕ ГРАЙСЯ ЗІ МНОЮ ДЕРЕВИНА Рейтинг партій: "Слуга народу" - 26,6%, "ЄС" - 17%, ОПЗЖ - 16,2%, "Батьківщина" - 11,4%, "Сила і честь" - 5,9%, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 7802 Рейтинг партій: "Слуга народу" - 26,6%, "ЄС" - 17%, ОПЗЖ - 16,2%, "Батьківщина" - 11,4%, "Сила і честь" - 5,9%, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 9273

Рейтинг партій: "Слуга народу" - 26,6%, "ЄС" - 17%, ОПЗЖ - 16,2%, "Батьківщина" - 11,4%, "Сила і честь" - 5,9%, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 2235
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10.08.2021 20:05 Ответить
А Социс вчера дал иную инфу.
Будем верить подЗЕбильным социолухам? Рейтинг партій: "Слуга народу" - 26,6%, "ЄС" - 17%, ОПЗЖ - 16,2%, "Батьківщина" - 11,4%, "Сила і честь" - 5,9%, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 1698
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10.08.2021 20:11 Ответить
Пи#дець.... немає майбутнього у таких виборців.
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10.08.2021 20:18 Ответить
Братан не сцать-Зеля нам поможе. И Порох тоже.
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10.12.2021 12:10 Ответить
Не втомлюються нагадувати лохторату про те як вони (тобто лохторат) повинні любити та поважати клоунів Рейтинг партій: "Слуга народу" - 26,6%, "ЄС" - 17%, ОПЗЖ - 16,2%, "Батьківщина" - 11,4%, "Сила і честь" - 5,9%, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 5409
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11.08.2021 08:26 Ответить
Сьогодні інститут майбутнього оприлюднив останні рейтинги по партспискам, які можна вважати більш-менш достовірними. Оскільки саме інститут замовляв+оплачував ці опитування (вплив парті, фіз.осіб на їх результати - мінімальний); опитано було самим достовірним способом методом face to face; а обсяг вибірки становить 5 тис. респондентів! (віком від 18 років). Статистична похибка вибірки в цьому опитувані не перевищує 1,41%.

Так от, результати:
«Якби вибори до Верховної Ради відбувалися в неділю ПЕРШОГО СЕРПНЯ, то серед тих, хто визначився і піде на вибори, вони би проголосували за партії:
-"Слуга народу" - 22,2%;
-"Європейська солідарність" - 16,0%;
-"Батьківщина" - 14,0%;
-"Опозиційна платформа - За життя" - 13,6%;
-"Сила і честь" - 6,0%;
-"Українська стратегія Гройсмана" - 4,7%;
-"Наші" (Мураєва) - 4,5%";
-"Свобода" - 3,8%,
-"партію Шарія" - 2,9%,
-Радикальна партія Ляшка - 2,6%,
-"УДАР" (Кличка) - 2,2%;
-"Голос" - 1,8%:
-"За майбутнє" - 1,7%;
-"Громадянська позиція" - 1,3%;
-"Перемога Пальчевського" - 0,5%;
-"Пропозиція" (партія мерів, очолює мер Дніпра Філатов) - 0,3%;
-інші - 1,9%.
22,8% респондентів ще не визначилися зі своїм вибором; 11%,не пішли б на вибори; 1,1% зіпсували би бюлетень; 3,5% не змогли відповісти; 0,6% відмовилися відповідати.»
- Ці результати опитування оприлюднив виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко на презентації дослідження в середу в Києві.
Ось про це потрібно повідомляти!
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11.08.2021 16:21 Ответить
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