Рейтинг партий: "Слуга народа" - 26,6%, "ЕС" - 17%, ОПЗЖ - 16,2%, "Батькивщина" - 11,4%, "Сила и честь" - 5,9%, - опрос Центра Разумкова

Если бы в ближайшее время состоялись выборы в Верховную Раду, то проходной барьер смогли бы преодолеть пять партий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова.

"Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду Украины, наибольшую поддержку избирателей получила бы Политическая партия "Слуга народа" (за нее готовы отдать свой голос 17% всех опрошенных или 26,6% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать). За партию "Европейская Солидарность" готовы отдать свой голос соответственно 11% и 17% опрошенных, за партию "Оппозиционная платформа ˗ За жизнь" - соответственно 11% и 16%, за ВО "Батькивщина" ˗ соответственно 8% и 11%, за партию "Сила и честь" ˗ соответственно 4% и 6%, за ВО "Свобода" ˗ соответственно 2% и 3%, за партию "Украинская стратегия Гройсмана" ˗ соответственно 2% и 3%, за Радикальную партию Олега Ляшко ˗ соответственно 2% и 3%, за "Партию Шария" ˗ соответственно 1% и 2%, за партию "Гражданская позиция" ˗ соответственно 1% и 1,5%, за партию "УДАР Виталия Кличко" ˗ соответственно 1% и 1%, за партию "Голос" ˗ соответственно 1% и 1%, за партию "За майбутнє" ˗ соответственно 1% и 1%, за партию "Оппозиционный блок" ˗ соответственно 0,5% и 1%, за партию "Наш край" ˗ соответственно 0,5% и 0,5%, за партию "Пропозиція" ˗ соответственно 0,4% и 0,3%", - говорится в результатах исследования.

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Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 29 июля по 4 августа 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.