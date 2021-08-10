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Белорусская прокуратура просит 3,5 года тюрьмы для чемпиона мира по тайскому боксу Кудина, поддержавшего протесты в Минске

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Белорусская прокуратура просит 3,5 года тюрьмы для чемпиона мира по тайскому боксу Кудина, поддержавшего протесты в Минске

Белорусскому чемпиону мира по тайскому боксу и кикбоксингу Алексею Кудину, который поддерживал протесты в Минске, грозит 3,5 года тюрьмы. Прокуратура запросила для него заключение в колонии строгого режима.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на правозащитный центр "Вясна".

Подчеркивается, что сегодня проходит заседание в Молодечненском районном суде в деле по обвинению спортсмена.

"Прокурор просит приговорить его к 3 годам 6 месяцам колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Кудину предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 363 УК РФ (сопротивление сотруднику милиции или другому лицу, охраняющему общественный порядок, связанное с применением насилия или угрозой его применения).

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+11
хороший знак ведущим спортсменам страны петлять из Беларуси
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10.08.2021 11:38
+4
Лукашенки скоро п....да!!!
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10.08.2021 11:38
+4
Кудину предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 363 УК РФ

Помилка?
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10.08.2021 11:41
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хороший знак ведущим спортсменам страны петлять из Беларуси
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10.08.2021 11:38 Ответить
Одна паннна з канади, явно від великого розуму, наїжджала тут на Тимановську, мовляв, займалася піаром на рівному місці.
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10.08.2021 14:09 Ответить
Лукашенки скоро п....да!!!
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10.08.2021 11:38 Ответить
Сомневаюсь, что скоро.
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10.08.2021 11:46 Ответить
Год назад тоже все так думали, вцепился зубами, теперь для него власть - это жизнь, в прямом смысле, преступлений за ним уже столько.
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10.08.2021 11:56 Ответить
Кудину предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 363 УК РФ

Помилка?
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10.08.2021 11:41 Ответить
а там давно РФом тхне як гнилою картоплею!
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10.08.2021 11:43 Ответить
оригинал прочитайте и поймете.
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10.08.2021 11:45 Ответить
Покалечат на зоне...мусора и вертухаи будут бить и опускать
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10.08.2021 11:44 Ответить
Только цветы, и в большом количестве, помогут терпеливому нарИду федерального округа Парашной ********* "Белорусская ССР" победить то, что они вырастили, с любовью, за более чем четверть века.
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10.08.2021 11:45 Ответить
вот,олимпийские героини и герои,смотрите...
вы следующие,как только режим плесени достигнет лукашенкиных вершин в жополизании русни и *****
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10.08.2021 11:50 Ответить
Таракан это по твоему не репрессии.
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10.08.2021 11:53 Ответить
спорт вне политики! аминь...
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10.08.2021 12:05 Ответить
Герои олимпиады - помните свою РОДИНУ _ В ЛИЦО.
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10.08.2021 12:17 Ответить
Пипец всем, кто против. Литва одним забором не отделается. Скоро из Бульбостана ломанутся все, кто способен стоять на ногах
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10.08.2021 12:48 Ответить
Т.е. Латвия
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10.08.2021 12:49 Ответить
В Білорусі не було і не буде репресій (с)
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10.08.2021 13:07 Ответить
 
 