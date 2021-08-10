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Белорусская прокуратура просит 3,5 года тюрьмы для чемпиона мира по тайскому боксу Кудина, поддержавшего протесты в Минске
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Белорусскому чемпиону мира по тайскому боксу и кикбоксингу Алексею Кудину, который поддерживал протесты в Минске, грозит 3,5 года тюрьмы. Прокуратура запросила для него заключение в колонии строгого режима.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на правозащитный центр "Вясна".
Подчеркивается, что сегодня проходит заседание в Молодечненском районном суде в деле по обвинению спортсмена.
"Прокурор просит приговорить его к 3 годам 6 месяцам колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Кудину предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 363 УК РФ (сопротивление сотруднику милиции или другому лицу, охраняющему общественный порядок, связанное с применением насилия или угрозой его применения).
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Помилка?
вы следующие,как только режим плесени достигнет лукашенкиных вершин в жополизании русни и *****