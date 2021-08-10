Полицейские задержали в Николаеве группу сутенеров, работавших в одной из местных гостиниц. ФОТОрепортаж

В Николаеве полицейские разоблачили группу лиц, которые занимались сутенерством и содержали притоны. Организатором незаконного бизнеса оказался директор одного из комплексов отдыха.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Информацию о том, что в Николаеве работает салон, где предоставляют интимные услуги, узнали оперативники Николаевского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции. При этом не исключалась причастность к нелегальному бизнесу сотрудников полиции. Однако информация о причастности сотрудников полиции к такой деятельности не подтвердилась.

Установлено, что 53-летний директор местного гостиничного комплекса организовал на базе учреждения незаконный "бизнес". К своей криминальной деятельности привлек трех женщин в возрасте от 49-ти до 50-ти лет, которые занимались административной работой.

Заговорщики подбирали и привлекали к занятию проституцией лиц, принимали заказы от клиентов и занимались сутенерством. Для развратных действий сдавали комнаты или банные помещения заведения. Час услуг стоил клиенту 1300 гривен.

По материалам УДВБ НПУ следственным управлением ГУНП в Николаевской области начато уголовное производство по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины.

Работники внутренней безопасности НПУ совместно со следователями николаевской полиции собрали необходимую доказательную базу незаконной деятельности разоблаченной группы. По установленному адресу под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры и при физической поддержке бойцов полиции особого назначения, проведены санкционированные обыски. Во время мероприятий изъяты наличные, мобильные телефоны, документы и журналы "черной бухгалтерии".

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Сейчас 53-летнего организатора нелегального бизнеса и его 49-летнюю сообщницу задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Всем четырем фигурантам следователи полиции уже объявили о подозрении по ч. 3 ст. 303 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 5-ти до 10-ти лет с конфискацией имущества.





Фото: сайт полиции