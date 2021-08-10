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Николаев (2007) Нацполиция (15725) проституция (322)

Полицейские задержали в Николаеве группу сутенеров, работавших в одной из местных гостиниц. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Николаеве полицейские разоблачили группу лиц, которые занимались сутенерством и содержали притоны. Организатором незаконного бизнеса оказался директор одного из комплексов отдыха.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Информацию о том, что в Николаеве работает салон, где предоставляют интимные услуги, узнали оперативники Николаевского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции. При этом не исключалась причастность к нелегальному бизнесу сотрудников полиции. Однако информация о причастности сотрудников полиции к такой деятельности не подтвердилась.

Установлено, что 53-летний директор местного гостиничного комплекса организовал на базе учреждения незаконный "бизнес". К своей криминальной деятельности привлек трех женщин в возрасте от 49-ти до 50-ти лет, которые занимались административной работой.
Заговорщики подбирали и привлекали к занятию проституцией лиц, принимали заказы от клиентов и занимались сутенерством. Для развратных действий сдавали комнаты или банные помещения заведения. Час услуг стоил клиенту 1300 гривен.

Полицейские задержали в Николаеве группу сутенеров, работавших в одной из местных гостиниц 01

По материалам УДВБ НПУ следственным управлением ГУНП в Николаевской области начато уголовное производство по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины.

Работники внутренней безопасности НПУ совместно со следователями николаевской полиции собрали необходимую доказательную базу незаконной деятельности разоблаченной группы. По установленному адресу под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры и при физической поддержке бойцов полиции особого назначения, проведены санкционированные обыски. Во время мероприятий изъяты наличные, мобильные телефоны, документы и журналы "черной бухгалтерии".

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Полицейские задержали в Николаеве группу сутенеров, работавших в одной из местных гостиниц 02

Сейчас 53-летнего организатора нелегального бизнеса и его 49-летнюю сообщницу задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Всем четырем фигурантам следователи полиции уже объявили о подозрении по ч. 3 ст. 303 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 5-ти до 10-ти лет с конфискацией имущества.

Полицейские задержали в Николаеве группу сутенеров, работавших в одной из местных гостиниц 03
Полицейские задержали в Николаеве группу сутенеров, работавших в одной из местных гостиниц 04
Фото: сайт полиции
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Топ комментарии
+5
кровати из поддонов??? эконом-вариант?)))
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10.08.2021 11:49
+3
треба легалізувати крапка
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10.08.2021 11:53
+2
Полегше з ними це майбутні депутати від слуг народу.
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10.08.2021 12:01
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кровати из поддонов??? эконом-вариант?)))
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10.08.2021 11:49 Ответить
це пятизірковий готель, що ви розумієте?
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10.08.2021 11:58 Ответить
Эко-отель))
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10.08.2021 12:00 Ответить
Лофт!
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10.08.2021 12:55 Ответить
Менты задержали СБУ?
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10.08.2021 11:49 Ответить
треба легалізувати крапка
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10.08.2021 11:53 Ответить
медогляди, сертифікати, кастінги, працівник/ця року, профсоюз, передчасна пенсія....
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10.08.2021 11:57 Ответить
вас це стосується?
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10.08.2021 15:41 Ответить
от скажіть-но, будь ласка, а непогано було-б, щоб депутати перед отриманням депутатського посвідчення все-ж проходили медогляд з обов`язковим висновком психіатра! Та й робота з описаною вище, ну дуже схожа! а то лиш що - під ковдрою виносять - всі хворі, а приймають з усіх сторон
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10.08.2021 15:51 Ответить
Що до податків то ті хто отримує зарплатню із грошей зібраних з податків - чи може вважатись таким що сам сплачує? Тобто ті хто утримуються за рахунок бюджету - а таких дуже багато - податкі сплачуюють виртуальним реверсом - возвращая частку наших податків.
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07.10.2021 09:43 Ответить
Полегше з ними це майбутні депутати від слуг народу.
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10.08.2021 12:01 Ответить
Ідіотизм. Навіщо взагалі цей "савіцький" рудимент існує в Україні? Простіше легалізувати - нехай платять податки. З гральним бізнесом також "боролись" за часів царювання петра свинорилого та його подельників з Ивропейскаї салідарності чи то солідарності до бабла.
Боролись "успішно" - свинарники розролись краще буряну.
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10.08.2021 12:04 Ответить
при физической поддержке бойцов полиции особого назначенияИсточник: https://censor.net/ru/n3281846
На первой фотке в верхнем правом углу виден боец особого назначения в балаклаве. Скорее всего до этой блестящей ментовской операции он оказывал в борделе физическую поддержку садо-мазо.
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10.08.2021 12:04 Ответить
Це -не мона,а лгбт-прайди мона... Поліцейські затримали в Миколаєві групу сутенерів, які працювали в одному з місцевих готелів - Цензор.НЕТ 7074
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10.08.2021 13:43 Ответить
 
 