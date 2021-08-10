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США продолжают уклоняться от санкций против ближайшего окружения Путина, - The Washington Post

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США продолжают уклоняться от санкций против ближайшего окружения Путина, - The Washington Post

Немного тем интересуют Кремль так же, как санкции Запада, направленные против его чиновников и олигархов. Несмотря на свою националистическую позицию, режим президента РФ Владимира Путина - столь же коррумпированный, как и авторитарный, зависит от поддержки доступа ключевых чиновников к банкам и финансовым рынкам Запада.

Об этом пишет The Washington Post.информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

"Вряд ли секрет, что некоторые из самых дорогих объектов недвижимости в Нью-Йорке, Лондоне и Майами принадлежат лицам, имеющим связи с Кремлем. Частные российские холдинги за рубежом оцениваются в $ 800 - $ 1,3 триллиона, большинство из этих денег, вероятно, связаны с самим Путиным. Масштабное журналистское расследование, основанное на раскрытых документах, проследило 2 миллиарда долларов оффшорных счетов "друзей" Путина, вероятно, это лишь маленькая вершина очень большого айсберга", - пишет издание. 

Неудивительно, что международные усилия по привлечению к ответственности нарушителей прав человека путем целенаправленного запрета виз и замораживания активов вызывают бурную реакцию российских чиновников. Контрмеры Кремля против тех, кто выступает за такие санкции, варьируются от поддельных ордеров Интерпола до отравления химическим оружием.

Недавно призывы к целенаправленным международным санкциям со стороны граждан России публично были названы "предательством".

"Это предательство своей страны и своего народа", - заявил глава разведки России Сергей Нарышкин. Давняя привычка авторитарных режимов отождествлять себя с "народом".

Такое поведение Кремля не удивляет. Больше удивляет длительное нежелание администрации США бороться против режима Путина с помощью имеющихся в его распоряжении инструментов, предназначенных для целенаправленных санкций против нарушителей прав человека и коррупционеров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США ввели санкции против трех российских компаний

Администрация президента Джо Байдена признала противодействие коррупции "основным интересом национальной безопасности Соединенных Штатов Америки" и приняла меры в отношении отдельных лиц в разных странах от Украины до Намибии. В то же время Байден продемонстрировал нежелание применять санкции там, где они действовали бы наиболее эффективно.

Пока Вашингтон в ответ на непрерывную агрессию Кремля реагировал мерами времен холодной войны, такими как высылка дипломатов. Однако самый эффективный механизм в наборе инструментов остается в основном неиспользованным. В январе, после ареста российского оппозиционера Алексея Навального, его единомышленники предложили ввести санкции против нескольких высших чиновников Кремля и олигархов. Однако по сей день большинство людей, которых они называли, могут свободно путешествовать по обе стороны Атлантики. Незадолго до ареста сам Навальный сказал, что "санкции не действуют, потому что Запад воздерживается от санкций против людей с деньгами".

Одно из возможных объяснений появилось в недавнем отчете Politico. Со ссылкой на высших должностных лиц администрации США, в статье говорится о том, что Белый дом воздержался от использования санкций в полной мере из-за риска "поставить под угрозу потенциальное сотрудничество" с Кремлем и потому, что президент Байден "хочет дать Путину время, чтобы увидеть, может ли он быть конструктивным партнером". Очевидно, некоторые представители администрации Байдена также опасаются, что падение путинского режима может оказаться "дестабилизирующим".

Это соображение вызывает смущение. Во-первых, десятки тысяч россиян, которые выходили на демонстрации против режима Путина - не фанатики или бешеные националисты, а в основном молодые граждане среднего класса, которые хотят, чтобы Россия стала современной демократической нацией. Во-вторых, надежды на новую "перезагрузку" с Кремлем уже показали свою неэффективность во время политики предшественников Байдена. Тиран вряд ли может быть "конструктивным партнером".

Целевые санкции предусматривают личную ответственность для тех, кто нарушает правила цивилизованного общества дома, пользуясь его благами за рубежом. Не менее важно, что "черный список" нарушителей может не позволить режимам разрушать ценности, которые поддерживает Запад. 

Западные политики располагают мощным и эффективным инструментом. Пришло время начать правильно его использовать, резюмирует издание.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+10
Яскравий приклад лицемірства ВЕЛИКОГО МУДРОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО ЗАХІДНОГО СВІТУ! А ************ проростає в той час вже й в Україні , рашисти перемагають?
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10.08.2021 11:54
+5
"США продолжают уклоняться от санкций против ближайшего окружения Путина, - The Washington Post"
_Уклоняется лично мерзавец байден, а не США! В угоду своим личным шкурным интересам он предал США и их интересы. Байден - это не США, а США - это не байден.
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10.08.2021 11:57
+4
США продолжают уклоняться от санкций против ближайшего окружения Путина, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 1694
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10.08.2021 12:13
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Яскравий приклад лицемірства ВЕЛИКОГО МУДРОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО ЗАХІДНОГО СВІТУ! А ************ проростає в той час вже й в Україні , рашисти перемагають?
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10.08.2021 11:54 Ответить
ну да, кнопку нажать очко репит, ну значит и дальше будет говнище... США продолжают уклоняться от санкций против ближайшего окружения Путина, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 4699 США продолжают уклоняться от санкций против ближайшего окружения Путина, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 709 США продолжают уклоняться от санкций против ближайшего окружения Путина, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 704
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10.08.2021 12:07 Ответить
совки с самого начала поклялись уничтожить Запад, а тот их...... вооружал(!!!!)
прав был Ленин насчет веревки
и да, если тех кто брал у Сралина, было бы поинформировать - в случае чего - ты и все семейство пойдете против них в первых рядах - то не только лишь все смогли бы наживаться, мало кто смог бы это делать))
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10.08.2021 12:12 Ответить
Ясный перец...в Чэйз Манхэттэн Бэнк лежит триллиард долларов США продолжают уклоняться от санкций против ближайшего окружения Путина, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 4522мавзолейный
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10.08.2021 11:55 Ответить
прочитал первый абзац и понял,что статья полный бред...
ну какая националистическая позиция *****?если самой нации на паРашке в упор не наблюдается США продолжают уклоняться от санкций против ближайшего окружения Путина, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 9708
просто рускавагаварящий сброд мордора нагло касплеит нацистскую германию времен фюрера.причем рукожопо и бездарно.
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10.08.2021 11:55 Ответить
"США продолжают уклоняться от санкций против ближайшего окружения Путина, - The Washington Post"
_Уклоняется лично мерзавец байден, а не США! В угоду своим личным шкурным интересам он предал США и их интересы. Байден - это не США, а США - это не байден.
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10.08.2021 11:57 Ответить
Ви трампіст, чи "соснопклонник"?
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10.08.2021 11:59 Ответить
Я реалист. В отличие от глупого тебя.
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10.08.2021 12:02 Ответить
тільки образи, якщо за фактом сказати нічого?
За часів Трампа жодний санкцій, а від Байдена вже 3 пакета до РФ прилетило... до речі, вчора ще маленький, той я вже й не рахую.
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10.08.2021 12:18 Ответить
Продолжаешь имитацию для создания видимости называть санкциями? Ну-ну... США продовжують ухилятися від санкцій проти найближчого оточення Путіна, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 9928
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10.08.2021 12:22 Ответить
нащо імітувати, те, що вже є?!
Можете спитати в Лукашенка, як воно....
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11.08.2021 11:18 Ответить
Андрей Андреевич Пионтковский увже шо и почти весь золотовалютный резерв Путлера тоже лежит в USA США продолжают уклоняться от санкций против ближайшего окружения Путина, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 7978
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10.08.2021 11:57 Ответить
потлер там вам галоперидол передал, патлер сказал шо новыч, то есть новый, разработка - ждем в процедурной(ваш санитар)
кстати, какой у вас размер тапочек то? белые сошьем)
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10.08.2021 12:14 Ответить
Порада, не читайте й тим більш не цитуйте цю помийницю, я про WP.
Тоді й не будете витрачати час на ці обговорення.
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10.08.2021 11:57 Ответить
Вот где широкое поле деятельности-отобрать все,что путинские олигархи успели вывезти в америку.Лозунг грабь награбленное никто не отменял.
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10.08.2021 11:58 Ответить
Главное шо не ТРАМП!11
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10.08.2021 11:58 Ответить
Сегодня 10 августа украинская гривня резко укрепилась..кажуть Нацбанк продавал американские рубли по 26,80 США продолжают уклоняться от санкций против ближайшего окружения Путина, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 6029
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10.08.2021 11:59 Ответить
Думаю, США оставляет эти яйца про запас. Иначе рахе нечего будет терять.Он же *бнутый - помните Немцов говорил ?
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10.08.2021 12:00 Ответить
так, вчора добре прилетіло до Білоруси, й до РФ по дотичній (за постачання зброї)... їм просто нагадали, що всі й про все знають.
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10.08.2021 12:02 Ответить
так, бо Трамп не ввів жодних санкцій проти РФ, а Байден вже 3 пакети.
Ось такі реалії життя.
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10.08.2021 12:00 Ответить
Санкции Конгресса США в 2017 году ТРАМП заморозил и не подписал...,не парьтесь а слушайте смотрите в Ютьюбе все что говорит Пионкойский...все остальное туфта Мавзолейная... США продолжают уклоняться от санкций против ближайшего окружения Путина, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 3090
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10.08.2021 12:03 Ответить
Хто такий піонтковський? Це не той політолух, котрий передрікав, що дєдушка Жо як дасть куйлу у вухо - аж загуде! А дедушка Жо виявився ворогом України і прагне співпраці з пуйлом. Україна йому - як шпичка у сраці. Заважає оборудкам, бо треба, принаймні, на словах виступати проти хутіна, від якого хочеться отримувати грошенята, як свого часу від китаю через свиночка-наркомана.
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10.08.2021 14:03 Ответить
WP... Трамп им не нравился... Кушайте не обляпайтесь. США продолжают уклоняться от санкций против ближайшего окружения Путина, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 4164
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10.08.2021 12:05 Ответить
Санкции Конгресс тогда принял действительно убойные для РАБсии.тогда у республиканцев было болЬшинство в Конгрессе...
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10.08.2021 12:08 Ответить
США продолжают уклоняться от санкций против ближайшего окружения Путина, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 1694
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10.08.2021 12:13 Ответить
Давайте купим нашему Сенатору путевку.... в Мавзолей? США продолжают уклоняться от санкций против ближайшего окружения Путина, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 9036
он же взрослый дед - просто там и останется возле своих кумиров то) импакт мифграда - скажет веселый врач из Кузьмино.
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10.08.2021 12:16 Ответить
У дяревни Крюково подыхает ВЗВОД...на пожаре в Якутии.. США продолжают уклоняться от санкций против ближайшего окружения Путина, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 8705Здарофф Хмырь Мавзоолейный.. США продолжают уклоняться от санкций против ближайшего окружения Путина, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 1831
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10.08.2021 12:17 Ответить
Украина напала на Украину,с целью Украинизации Украины...,первым это сказал пропагандон Путлера Салавьев....а повторил Лавров США продолжают уклоняться от санкций против ближайшего окружения Путина, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 795 США продолжают уклоняться от санкций против ближайшего окружения Путина, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 5241
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10.08.2021 12:16 Ответить
американская "байда " никогда не будет вводить санкции проти рашистского наполнения собственного кармана США продолжают уклоняться от санкций против ближайшего окружения Путина, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 5171,разве что корнгрессмены с сенаторами помогут ему таки вводить санкции против оккупанта Украины
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10.08.2021 12:18 Ответить
Покойный отец Сенатор никогда на Цензоре не вбрасывал фото и ссылки...,Баран ты Туполрылый...,он просто не умел это делать...США продовжують ухилятися від санкцій проти найближчого оточення Путіна, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 9394
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10.08.2021 12:23 Ответить
Риал политик. РФ нужна США в целости и сохранности, как противовес Китаю, ну и еще по паре причин. Поэтому с американцами у нас цели противоположные. Мы хотим уничтожить РФ как государство ( иначе они нас, ибо у них такая цель) с созданием множества мелких государств. Тогда решатся наши вопросы безопасности, Крым и Донбасс. США -против, поэтому Рашку они сильно ронять не будут. Более того, они проследят за тем, что бы РФ себя нормально чувствовала и внезапно не гавкнулась.
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10.08.2021 12:29 Ответить
"РФ нужна США в целости и сохранности, как противовес Китаю" - Длбб тот, кто рассчитывает на это! Ну или не длбб, а лжец, прикрывающий этим свои истинные грязные мотивы...
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10.08.2021 12:44 Ответить
Тоді виходить, що ви свідомо брехали наївним українцям, що, мовляв, байден прийде - порядок наведе.
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10.08.2021 14:05 Ответить
я за Трампа и республиканцев
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10.08.2021 15:27 Ответить
Потому что это реально может сработать, поэтому лучше не делать 😁😁😁😁
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10.08.2021 12:32 Ответить
Ага, кремлёвские кореша не поймут такого кидка.
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10.08.2021 12:40 Ответить
після величезної бази інформації Сноудена весь цей політичний бомонд Заходу опинився на кремлівському гачку
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10.08.2021 12:43 Ответить
Коррупция она и в США коррупция.
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10.08.2021 13:49 Ответить
_Да. Просто там она ближе к гнилой голове находится, среди бюрократов и политиканов. А на нижнем уровне рядового обывателя малозаметна.
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10.08.2021 14:06 Ответить
Цікаво, що адепти сиволапого гетьмана мовчать як риба об льод про те, що реальною маріонеткою хутіна виявився "козак байда".
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10.08.2021 14:06 Ответить
А как многие здесь молились на Байдена во время выборов в США.
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10.08.2021 14:40 Ответить
_Неизбывная инфантильность в массах, раз за разом упорно творящих себе кумиров вместо реалистичного взгляда на действительность, уже просто пугает.
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10.08.2021 17:02 Ответить
И обязательно членов семьи и аффилированных лиц. Иначе - опять полумера
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12.08.2021 09:52 Ответить
 
 