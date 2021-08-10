За Зеленского готовы проголосовать 28,8% украинцев, за Порошенко - 15,9%, за Бойко - 14,6%, - опрос Центра Разумкова
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то во второй тур прошли бы действующий глава государства Владимир Зеленский (28,8% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать) и пятый Президент Украины Петр Порошенко (15,9%).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова.
"Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы В. Зеленский (19,5% всех опрошенных или 28,8% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать). Намерены проголосовать за П.Порошенко соответственно 9,9% и 15,9% опрошенных, за Ю. Бойко - соответственно 9,7% и 14,6%, за Ю.Тимошенко ˗ соответственно 8,1% и 10,9%, за И. Смешко ˗ соответственно 4% и 6% , за О. Ляшко ˗ соответственно 2% и 3%, за В. Гройсмана ˗ соответственно 2% и 3%, за Р. Кошулинского ˗ соответственно 2% и 3%, за Д.Разумкова ˗ соответственно 2% и 2%, за А. Гриценко ˗ соответственно 1% и 2%, за В. Кличко ˗ соответственно 1% и 1%, за А. Вилкула ˗ соответственно 0,5% и 1%", - говорится в исследовании
"В. Зеленский в случае электорального соперничества во втором туре с П. Порошенко получил бы 28% голосов всех опрошенных или 61% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать, П.Порошенко ˗ соответственно 17% и 39%. В случае выхода во второй тур В. Зеленского и Ю.Бойко за В. Зеленского проголосовали бы 31% всех опрошенных или 68% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, за Ю. Бойко ˗ соответственно 15% и 32%", - свидетельствуют результаты опроса.
Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 29 июля по 4 августа 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Пожалуйста, подождите...
Вся вата и сепары туда сбежались )
Это было в 711-м году после Р,Х. Мавры разбили армию Испанского и Португальского королевств и стали править Пиренейским полуостровом.
Оккупация продлилась долго, до 1492-го года, когда последние мавры бежали из Гранады к себе в Северную Африку.
И все эти, почти восемьсот лет испанцы сопротивлялись. И это сопротивление названо Реконкистой!!!
Кстати, в начале Второго тысячелетия, город Кордова был необычайно богатым. А тех христиан, кто перешел на сторону мавров, стали называть ренегатами.
Главное - не терять Веру и Силу Духа.
І вже забули слова нинішнього керманича про те, що "идунаодинсрок".(((
От якби соціологи фарбою мітили вподобання електорату!!!
Уявляєте, йде по вулиці дупоголовий, а на лобі земітка. Помилитись вже неможливо і санітари впевнено пакують клієнта!
І людям гарно, і країні користь.
ЧИТАЮ НІБИ ЦЕ ФАНТАЗІЯ НАРКОМАНА.
По іншому не висловиться - моральне дно це коли на чорне кажуть біле
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА 2 РОКИ :
1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою
4) Провал программ озброєння ЗСУ
5) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
6) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
7) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
8) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою
9) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
10) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
11) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
12) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
13) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
14) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
15) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
16) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії
17) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транспортування газу ГТС України
18) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
19) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
20) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
21) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко мав 1 відпустку за 5 років)
22) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
23) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
24) Підготовка до постачання води в окупований Крим восени 2021 (звільнення Авакова як голови МВС)
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
https://www.youtube.com/watch?v=sH4_ZqswJAc
И рейтинг будет 28,8.
Есть дебилы, их хоть пори розгами, а они 28,8 поддержки дадут тому кто их избивает.
Мазохисты 28,8.
Такие же есть у юли, бойко и пети.
Нацкорпус розвалюють. При цьому, основна задача стоїть не «пересадити» (це нереально за визначенням), а максимально їх дискредитувати.
Дивіться самі.
У Харкові заарештовано шестеро членів Нацкорпусу - буквально сьогодні всіх їх посадили на 60 діб. Звинувачення - рекет. Реакція не забарилася - в Нацкорпусі вже пообіцяли Зеленському жорстку відповідь.
Білецький заявляє - «буде гаряче». Не знаю, що це означає, але якщо раптом в Києві підскочать ціни на іграшкових свиней або клоунів - я не здивуюся.
Тим часом, в мережу злили відео допитів у російських спецслужбах відомого російського нациста Максима «Тесака» Марцинкевича і... Сергія Коротких. Так-так, того самого «Боцмана» - одного з наближених до Білецького осіб.
У записі, серед іншого, фігурує розписка Коротких від листопада 2007 р. де він зобов'язався співпрацювати зі спецслужбами РФ.
Сенсація - боротьбою НацКорпуса з Порошенко у 2018-2019 рр. керував агент Москви!!!
Звісно, зразу ж пішов поголос, що запис злила ФСБ, але я вважаю що злила його як раз СБУ Баканова.
Технічно - нічого складного, злити запис може кожен. Добути його СБУ могла по своїх оперативних каналах ще в часи Грицака - тоді прокручували справді карколомні операції. Або ще будь коли.
Логіка проста. Якщо Короткіх був на гачку у ФСБ, розкривати його Москві не вигідно.
А от СБУ, в порядку дискредитації Нацкорпусу - залюбки.
Удар по «Боцману» - це сильний удар по Нацкорпусу, після якого Білецькому стане не до сміху.
В Росії «Боцмана» звинувачували в етнічних убивствах.
В Україні Боцман був пов'язаний із загиблим журналістом Шереметом (за деякими даними був останнім з ким зустрічався Шеремет).
Боцман був зв'язаний з головою «Білоруського дому» Віталієм Шишовим.
А ще, саме «Боцмана» звинувачують у вбивстві Ярослава Бабича, одного з творців батальйону «Азов», ще до Білецького. До речі, справа Бабича була зам'ята як раз на рівні МВС.
Яку справу можуть розкрутити з цих фактів у МВС та СБУ - гадаю, пояснювати не треба.
Мета? Вона очевидна. Нацкорпус завжди категорично заперечував свій зв'язок з міністром МВС Арсеном Аваковим. Але в ОПУ так не вважають і б'ють по Нацкорпусу як раз з метою позбавити Авакова вуличної гвардії, а ще краще - підкорити її.
Але Нацкорпус відмовлятися від звичної вольниці, схоже, не хоче. Тож конфлікт - неминучий.
І шансів вистояти у Нацкорпусу - нуль. Чому?
Наразі діяльність Короткіх і Білецького СБУ офіційно не розслідує.
Але ж може почати. Матеріали почнуть потрапляти у ЗМІ.
І пересічні громадяни охреніють, коли від творців мемів «Порошенко вбив брата», почують те, що розкажуть про НацКорпус.
А там і до справи Бабича справа дійде. І не тільки до неї.
Більше скажу - наступний буде Внутрішній корпус батальйону «Азов». А там і до діяльності самого батальйону руки дійдуть.
В ЗМІ вже була інформація про те, що командуванню бату «Азов» виставили ультматум. Або «Азов» стане звичайним штатним підрозділом НГУ на кшталт бату Кульчицького, або діяльністю «Азова» займеться військова прокуратура.
Кримінальні справи будуть порушені десятками, а далі «Азов» зазнає долі бату «Шахтарськ» - його розформують.
Скажу більше - наступним буде Внутрішній корпус бату «Донбас». Благо - Семен уже сидить.
До речі, відіграти до «як було» уже не вийде. Жабу варять повільно - Білецькому дають зрозуміти, що подальших проблем можна уникнути. Але заарештованих уже - доведеться здати.
Вольниця завершена. Білецькому вказують на його місце. Або - або.
Така от гірка історія відбувається на наших очах.
Але я маю для Нацкорпусу дивовижну новину. Новину, яка точно зігріє їх у найскрутніших і найбільш ганебних для них ситуаціях: "Зате не Порошенко!".
Сподіваюся, воно того коштувало.
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
Снижение небольшое.
Так от, результати:
«Якби вибори до Верховної Ради відбувалися в неділю ПЕРШОГО СЕРПНЯ, то серед тих, хто визначився і піде на вибори, вони би проголосували за партії:
-"Слуга народу" - 22,2%;
-"Європейська солідарність" - 16,0%;
-"Батьківщина" - 14,0%;
-"Опозиційна платформа - За життя" - 13,6%;
-"Сила і честь" - 6,0%;
-"Українська стратегія Гройсмана" - 4,7%;
-"Наші" (Мураєва) - 4,5%";
-"Свобода" - 3,8%,
-"партію Шарія" - 2,9%,
-Радикальна партія Ляшка - 2,6%,
-"УДАР" (Кличка) - 2,2%;
-"Голос" - 1,8%:
-"За майбутнє" - 1,7%;
-"Громадянська позиція" - 1,3%;
-"Перемога Пальчевського" - 0,5%;
-"Пропозиція" (партія мерів, очолює мер Дніпра Філатов) - 0,3%;
-інші - 1,9%.
22,8% респондентів ще не визначилися зі своїм вибором; 11%,не пішли б на вибори; 1,1% зіпсували би бюлетень; 3,5% не змогли відповісти; 0,6% відмовилися відповідати.»
- Ці результати опитування оприлюднив виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко на презентації дослідження в середу в Києві.
Ось про це потрібно повідомляти!
Як свідчать результати "Всеукраїнського соціологічного дослідження: Електоральні настрої населення", проведені компаніією "Нью Імідж Маркетінг Груп" на замовлення Українського інституту майбутнього, рейтинг Зеленського продовжує поступово падати, але він все ще займає першу сходинку електоральних преференцій громадян. Якщо у червні за нього готові були проголосувати 22% серед усього населення або 30,0% серед тих, хто визначився і піде на вибори, то у липні ці показники дещо просіли. Так, якби вибори Президента відбулись в неділю, першого серпня, серед усього населення В.Зеленського б підтримали 17,9% і 29,7% - серед тих, хто визначився і піде на вибори. Як відомо, з лютого ц.р. рейтинг Зеленського поступово зростав на кілька відсотків щомісяця. А от у порівнянні з травнем, у червні спостерігалося невелике коливання в бік зниження його підтримки: з 33% до 30%; падіння продовжилось і в липні.
Тим не менше нині В.Зеленський лідирує в чотирьох із п'яти макрорегіонів (на Донбасі першу сходинку посідає не він, а співголова фракції ОПЗЖ Юрій Бойко). Але В.Денисенко звернув увагу на велику кількість виборців Зеленського віком 18-24 роки (27%), а також про низьку кількість - віком 55+ років (10%).
На третє місце вийшла лідер ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко (11,2% серед тих, хто визначився і хоче йти на вибори). У двох із п'яти макрорегіонів вона посідає третє місце - на Заході та у Центрі, четверте на Сході, проте п'яте місце на Півдні та восьме - на Донбасі.
Денисенко відзначив просідання рейтингу Юрія Бойка (10,3% серед тих, хто визначився та іде на вибори). "Також, ми можемо чітко бачити, що в нього з'явився конкурент у вигляді (лідера партії "Наші" - УНІАН) Євгена Мураєва (5,5% серед тих, хто визначився та іде на вибори). Обидва кандидати показують високі результати на Південному Сході та Донбасі. Так, на Півдні Бойко має - 15%, 2 місце; Мураєв - 9%, 4 місце, на Сході Бойко - 17%, 2 місце; Мураєв - 8%, 5 місце і на Донбасі (Бойко - 28%, 1 місце; Мураєв - 15%, 3 місце)", - зауважив він.
Лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко та лідер партії "Українська стратегія" Володимир Гройсман займають п'яте та шосте місце відповідно. Смешко має 6,7% (5 місце), а Гройсман - 5,6% (6 місце). Зокрема, вони показують найкращі результати у Центрі (Гройсман - 9%; Смешко - 7%) і на Заході (Гройсман - 6%; Смешко - 9%).
В Українському інституті майбутнього окремо звертають увагу на рейтинги кандидатів у президенти, які представляють проросійські політичні сили. Так, усі кандидати від таких політичних партій (Ю.Бойко, Є. Мураєв, А.Шарій, В.Медведчук) у національному розрізі ділять нішу у 21% серед тих, хто визначився і хоче йти на вибори. Відповідно у макрорегіоні Донбасу серед тих, хто визначився та іде на вибори, вони сумарно мають 54%, у південному макрорегіоні - 37%, у східному - 34%, у центральному - 12%, у західному - 8%.
Прикметно, що, згідно з опитуванням, яке провів УІМ, до чинного гаранта Конституції Володимира Зеленського в українців ще не сформувалося чіткого ставлення. Бо більшість опитуваних зазначили, що Зеленський не зміг стати уособленням держави й породив до себе відчуття страху.
Дослідження було проведене Українським інститутом майбутнього спільно з Нью Імідж Груп серед 5 тис. респондентів старших 18 років у п'яти макрорегіонах. Терміни проведення: 17.07-01.08.2021. Методологія: Опитування face-to-face по структурованій інтерактивній анкеті на планшеті з використанням власного програмного забезпечення для проведення опитувань LEMUR. Статистична похибка для вибіркової сукупності в цілому з ймовірністю 0.95 не перевищує 1,41%, на регіональному рівні - 3,16%.
Склад макрорегіонів:
Захід: Волинська область, Закарпатська область, Івано-Франківська область, Львівська область, Рівненська область, Тернопільська область, Хмельницька область, Чернівецька область.
Центр: Вінницька область, Житомирська область, Кіровоградська область, Київська область (включно з м. Київ), Полтавська область, Черкаська область, Чернігівська область.
Південь: Запорізька область, Миколаївська область, Одеська область, Херсонська область.
Схід: Дніпропетровська область, Сумська область, Харківська область.
Донбас: Донецька область, Луганська область.