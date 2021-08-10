В Киеве заработала система получения спецпропусков для транспорта на случай введения локдауна, - КГГА
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
В Киеве разработали электронную систему для получения спецпропусков в общественном транспорте. Сегодня в тестовом режиме заработала электронная система подачи заявок.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прес-службу КГГА.
"Мы изменили механизм выдачи спецпропусков на транспорт. Отныне это можно сделать онлайн. Ими смогут воспользоваться те предприятия и организации, которые обеспечивают жизнедеятельность города", - говорится в сообщении.
Отмечено, что руководители предприятий уже сейчас могут авторизоваться в системе и подать заявку, чтобы заранее пройти необходимую проверку и получить разрешение.
Так, для заказа специальных пропусков руководителям предприятий и физическим лицам-предпринимателям нужно:
- авторизоваться в системе https://qpass.kyivcity.gov.ua с помощью КЭП (квалифицированная электронная подпись). Руководитель может добавить до 10 доверенных лиц, которые будут иметь доступ к системе;
- заполнить электронную форму заявки. Важно: предприятиям нужно обосновать критическую необходимость работать в локдаун. Для юридических лиц необходимо указать код ЕГРПОУ, для физических лиц-предпринимателей-виды деятельности в соответствии с КВЭД;
- ждать ответа, который поступит на электронную почту, указанную в заявке. В случае получения положительного решения о выдаче спецпропусков - ввести полный список сотрудников, указать данные и номер транспортной карты "Киев Цифровой" каждого работника.
Указано, что информацию о подтверждении или отказе в выдаче спецпропусков каждого работника можно получить в системе https://qpass.kyivcity.gov.ua.
Если предприятие получило разрешение, после внесения данных о сотруднике, транспортная карточка работника активируется автоматически.
Чтобы воспользоваться общественным транспортом, работнику нужно иметь транспортную карту.
Проверить наличие специального пропуска работник сможет самостоятельно, скачав на смартфон приложение "Киев Цифровой" и добавив транспортную карту.
Будут работать карточки трех видов:
- транспортная карта нового образца;
- транспортная карта старого образца;
- Карточка киевлянина.
В КГГА добавляют, что транспортные карточки, владельцы которых не получили право на спецпропуск, на время локдауна будут заблокированы.
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Полностью вакцинированные в этот список не вошли по недомыслию или как?
Может власть таким образом демонстрирует своё отношение к эффективности вакцинации?
https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
Совершенно верно.
Президент так и сказал: "Я вам ничего не должен!"
А скажите, в каких сферах эта власть компетентна?
Этой власти запрещают привлекать экспертов?
Чем руководствуется эта власть, когда принимает определенные решения?
В обсуждаемом вопросе фигурирует городская администрация и вакцинация. Конкретно этот орган власти конкретно по этом вопросу и не компетентен и не должен быть компетентен.
Та самая власть, которая "компетентна" принимать решения о правилах выдачи пропусков на транспорт в период локдауна в конкретном городе Киеве, про который идет речь в тексте новости.
Ведь эта власть принимает решения, а вы говорите, она не компетентна.
Тогда на основании какого права принимаются подобные решения, кому выдавать пропуск, а кому нет?
Почему полностью завершившие вакцинацию продвинутыми вакцинами и имеющие докумены о вакцинации, не включены в список лиц, имеющих право получить пропуск на общественный транспорт в городе Киев на период локдауна?
Вот в чём вопрос.
Тема закрыта.