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В Киеве заработала система получения спецпропусков для транспорта на случай введения локдауна, - КГГА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

В Киеве заработала система получения спецпропусков для транспорта на случай введения локдауна, - КГГА

В Киеве разработали электронную систему для получения спецпропусков в общественном транспорте. Сегодня в тестовом режиме заработала электронная система подачи заявок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прес-службу КГГА.

"Мы изменили механизм выдачи спецпропусков на транспорт. Отныне это можно сделать онлайн. Ими смогут воспользоваться те предприятия и организации, которые обеспечивают жизнедеятельность города", - говорится в сообщении.

Отмечено, что руководители предприятий уже сейчас могут авторизоваться в системе и подать заявку, чтобы заранее пройти необходимую проверку и получить разрешение.

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Так, для заказа специальных пропусков руководителям предприятий и физическим лицам-предпринимателям нужно:

  • авторизоваться в системе https://qpass.kyivcity.gov.ua с помощью КЭП (квалифицированная электронная подпись). Руководитель может добавить до 10 доверенных лиц, которые будут иметь доступ к системе;
  • заполнить электронную форму заявки. Важно: предприятиям нужно обосновать критическую необходимость работать в локдаун. Для юридических лиц необходимо указать код ЕГРПОУ, для физических лиц-предпринимателей-виды деятельности в соответствии с КВЭД;
  • ждать ответа, который поступит на электронную почту, указанную в заявке. В случае получения положительного решения о выдаче спецпропусков - ввести полный список сотрудников, указать данные и номер транспортной карты "Киев Цифровой" каждого работника.

Указано, что информацию о подтверждении или отказе в выдаче спецпропусков каждого работника можно получить в системе https://qpass.kyivcity.gov.ua.

Если предприятие получило разрешение, после внесения данных о сотруднике, транспортная карточка работника активируется автоматически.

Чтобы воспользоваться общественным транспортом, работнику нужно иметь транспортную карту.

Проверить наличие специального пропуска работник сможет самостоятельно, скачав на смартфон приложение "Киев Цифровой" и добавив транспортную карту.

Будут работать карточки трех видов:

  • транспортная карта нового образца;
  • транспортная карта старого образца;
  • Карточка киевлянина.

В КГГА добавляют, что транспортные карточки, владельцы которых не получили право на спецпропуск, на время локдауна будут заблокированы.
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Топ комментарии
+3
В Киеве заработала система получения спецпропусков для транспорта на случай введения локдауна, - КГГА - Цензор.НЕТ 9367

......
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10.08.2021 12:23
+3
Опять будут коммунальный транспорт в долги загонять
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10.08.2021 12:26
+2
Готовятся загонять в стойла
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10.08.2021 12:32
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В Киеве заработала система получения спецпропусков для транспорта на случай введения локдауна, - КГГА - Цензор.НЕТ 9367

......
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10.08.2021 12:23 Ответить
ООООООооооо, готовимся,,,,,
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10.08.2021 12:25 Ответить
Опять будут коммунальный транспорт в долги загонять
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10.08.2021 12:26 Ответить
Готовятся загонять в стойла
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10.08.2021 12:32 Ответить
"Отлично".
Полностью вакцинированные в этот список не вошли по недомыслию или как?
Может власть таким образом демонстрирует своё отношение к эффективности вакцинации?
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10.08.2021 12:32 Ответить
А власть и не компетентна оценивать эффективность вакцинации. Эффективность вакцинации оценивается профильными специалистами и отражается в статистике.

https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
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10.08.2021 14:06 Ответить
"А власть и не компетентна..."
Совершенно верно.
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10.08.2021 14:14 Ответить
Но она и не должна быть компетентна в этом вопросе. Это не их компетенция В Киеве заработала система получения спецпропусков для транспорта на случай введения локдауна, - КГГА - Цензор.НЕТ 5951
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10.08.2021 14:20 Ответить
Именно.
Президент так и сказал: "Я вам ничего не должен!"
А скажите, в каких сферах эта власть компетентна?
Этой власти запрещают привлекать экспертов?
Чем руководствуется эта власть, когда принимает определенные решения?
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10.08.2021 14:27 Ответить
А более конкретно можете сформулировать вопрос? Какая именно власть (орган власти, учреждение и т.п.) и в чем именно компетентна?
В обсуждаемом вопросе фигурирует городская администрация и вакцинация. Конкретно этот орган власти конкретно по этом вопросу и не компетентен и не должен быть компетентен.
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10.08.2021 14:31 Ответить
Какая именно власть...

Та самая власть, которая "компетентна" принимать решения о правилах выдачи пропусков на транспорт в период локдауна в конкретном городе Киеве, про который идет речь в тексте новости.
Ведь эта власть принимает решения, а вы говорите, она не компетентна.
Тогда на основании какого права принимаются подобные решения, кому выдавать пропуск, а кому нет?
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10.08.2021 14:38 Ответить
Карантинные меры разрабатываются "компетентными органами", в данном случае медицинскими. Реализует их власть на местах. В чем вопрос?
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10.08.2021 14:40 Ответить
В чем вопрос?

Почему полностью завершившие вакцинацию продвинутыми вакцинами и имеющие докумены о вакцинации, не включены в список лиц, имеющих право получить пропуск на общественный транспорт в городе Киев на период локдауна?
Вот в чём вопрос.
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10.08.2021 14:45 Ответить
А вы в курсе, как работают вакцины? Не именно от КОВИДа, а вообще? Если бы знали, то увидели бы, на сколько глуп ваш вопрос.
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10.08.2021 14:46 Ответить
это какой же там орган медицинский? там все политические и продажные, имеющие туманные отголоски о медицине начиная с Всемирного Сборища Здравоохранителей с метостазами коррупции.
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10.08.2021 14:48 Ответить
У тебя в голове никакой В Киеве заработала система получения спецпропусков для транспорта на случай введения локдауна, - КГГА - Цензор.НЕТ 3740 У лаптей в голове чьи-то ноги В Киеве заработала система получения спецпропусков для транспорта на случай введения локдауна, - КГГА - Цензор.НЕТ 495
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10.08.2021 14:49 Ответить
А вот и хамство подтянулось
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10.08.2021 14:52 Ответить
А с лаптями только так. В Киеве заработала система получения спецпропусков для транспорта на случай введения локдауна, - КГГА - Цензор.НЕТ 4323
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10.08.2021 14:53 Ответить
Ок.
Тема закрыта.
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10.08.2021 14:54 Ответить
Серые, плоские мозги у Лерки-рекламщицы. Весь твой рассудок состоит из животных инстинктов, отрывочных знаний из школьной программы (скорее, даже, отсутствующих отголосков) и одного практического навыка на цензоре, которыми индивид зарабатывает себе на хлеб
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10.08.2021 14:54 Ответить
О! А вот и полезло д@рьм@цо из лаптя В Киеве заработала система получения спецпропусков для транспорта на случай введения локдауна, - КГГА - Цензор.НЕТ 2659 А Алексей переживал за эту обувь В Киеве заработала система получения спецпропусков для транспорта на случай введения локдауна, - КГГА - Цензор.НЕТ 1032
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10.08.2021 15:07 Ответить
Просветите пожалуйста, избавьте от глупости, сделайте одолжение
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10.08.2021 14:48 Ответить
Та нефиг делать.
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10.08.2021 14:50 Ответить
Это отписка.
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10.08.2021 14:52 Ответить
Нет. Это краткое описание сути процесса.
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10.08.2021 14:53 Ответить
Боюсь, суть вас не волнует.
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10.08.2021 14:54 Ответить
Как раз суть вакцинации меня вполне устраивает В Киеве заработала система получения спецпропусков для транспорта на случай введения локдауна, - КГГА - Цензор.НЕТ 7135
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10.08.2021 15:06 Ответить
Добивають пенсів і неплатіжездатних.
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10.08.2021 12:36 Ответить
в своем фопе и тове могу вписать кого захочу и отправить. идиотский смысл, так же как мировые ковидопугалки
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10.08.2021 12:48 Ответить
А пенса, не працюючого на тебе, як впишеш? Чи вони всі думають, шо ті тіки по ринках цілими днями мотаються і більш їм нікуди не треба?
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10.08.2021 13:00 Ответить
берешь и пишешь кого хочешь, это не дпа, а так, подзаконненький акт сомнительного происхождения
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10.08.2021 13:43 Ответить
 
 