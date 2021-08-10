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Каждая выкуренная сигарета уменьшает продолжительность жизни на 5 минут 30 секунд, - исследование

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Каждая выкуренная сигарета уменьшает продолжительность жизни на 5 минут 30 секунд, - исследование

Среднестатистический курильщик живет на 13-14 лет меньше.

Об этом в Facebook сообщает Центр Гражданского Представительства "Жизнь", информирует Цензор.НЕТ.

"Регулярное курение уменьшает ожидаемую продолжительность жизни на 4,7 лет", - комментирует Ассоциация диетологов Украины ссылаясь на исследование, проведенное исследовательскими институтами США и Канады.

Однако, отмечается в публикации, эти данные слишком оптимистичны при сравнении с остальными исследованиями.

"По данным государственного Центра Контроля и Предотвращения Заболеваний в США (Centers for Disease Control and Prevention), среднестатистический курильщик живет на 13-14 лет меньше, а каждая выкуренная сигарета уменьшает продолжительность жизни на 5 минут 30 секунд. По словам руководителя исследовательской группы Оксфордского университета сэра Ричарда Пето: "Люди, которые бросили курить до достижения зрелого возраста, могут продлить свою жизнь до 10 лет", - говорится в сообщении.

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"Курение - зло в любом виде. Мы имеем множество примеров, доказывающих вред курения, но молодое поколение продолжает перенимать эту смертельную зависимость. Главным образом такая распространенность курения зависит от привлекательной рекламы сигарет, которую постоянно видят дети", - подытожили в Центре.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+11
Це ж що тоді виходить? Тобто, Черчіль, якщо б не палив тютюн, жив би до 300 років?
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10.08.2021 12:31
+11
Курил с 14 лет постоянно до 60. Сейчас уже год не курю. Но, если 5 минут, то я уже должен был бы умереть...
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10.08.2021 12:32
+7
Бред. На Кавказе горцы постоянно курят и живут до 100 лет.
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10.08.2021 12:29
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Бред. На Кавказе горцы постоянно курят и живут до 100 лет.
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10.08.2021 12:29 Ответить
Ну по данным исследованиям получается, что они прожили бы 200 лет. Кожна викурена сигарета зменшує тривалість життя на 5 хвилин 30 секунд, - дослідження - Цензор.НЕТ 4284
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10.08.2021 12:52 Ответить
Брехня.
Багато разів там бував, у горах майже ніхто не зловживає тютюнопалінням.
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10.08.2021 13:02 Ответить
Кожна викурена сигарета зменшує тривалість життя на 5 хвилин 30 секунд, - дослідження - Цензор.НЕТ 8176
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10.08.2021 13:34 Ответить
Це ж що тоді виходить? Тобто, Черчіль, якщо б не палив тютюн, жив би до 300 років?
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10.08.2021 12:31 Ответить
Курил с 14 лет постоянно до 60. Сейчас уже год не курю. Но, если 5 минут, то я уже должен был бы умереть...
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10.08.2021 12:32 Ответить
Точно так один в один! В 7 классе начал и в 60 бросил сам...плавно уменьшая ежедневное потребление до 2-4 сигарет в день а потом ... и плавно бросил без стресса для организма
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10.08.2021 12:41 Ответить
Я вышел на пенсию и подсчитал, что пол пенсии прокуриваю!)))
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10.08.2021 12:59 Ответить
если применимо к моей пенсии то это 3 пачки Camel сутки...)))
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11.08.2021 15:25 Ответить
ну Цензор сайт номер 1 ..ему можно верить правда с ошибками бывает печатают новости но всеравно тут рай порохоботам ...
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10.08.2021 22:42 Ответить
- Говорят, курение сокращает жизнь вдвое.
- Это как?
- Вот смотри. Мне сейчас 40 и я курю, а если бы не курил - было бы 80.
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10.08.2021 12:35 Ответить
Сам я не курю, но дед курил лет с 15 и по 2-3 пачки в день, умер в 80 лет, хотят сказать что он бы прожил до 160 лет?
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10.08.2021 12:37 Ответить
нє курітє, дєвкі, замуж -
нічєво хорошего...
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10.08.2021 12:37 Ответить
Чушь собачья! Рискуют те кто реально много курит
С годами понимаешь, что пару сигарет в день даже полезны. Если меньше чем пол пачки курить и жить за городом, это лучше чем не курить вообще,но жить возле крупной развязки транспорта.
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10.08.2021 12:37 Ответить
Смертність за даними ВООЗ від ковід 1,7 млн, від паління 8 млн.
Але на карантин чомусь закривають музеї, а не тютюнові відділи.
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10.08.2021 12:38 Ответить
В том контексте что вместо курения ты мог бы в это время чем-то заниматься. И каждые 5 минут курения считай прожжены
Хотя, выходит, что за 17 лет курения по пачке в день я потерял 3 с половиной года всего. Ну может быть тогда.
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10.08.2021 12:38 Ответить
А рабочий день на 8 часов.
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10.08.2021 12:40 Ответить
снова врут. не 30секунд ,а 22
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10.08.2021 12:41 Ответить
Викурена сигарета зменшує життя на п"ять хвилин лише в того,хто курить п"ять хвилин...А хто курить десять хвилин - у того зменшує відповідно на десять хвилин...Але це хороші хвилини,не найгірші в житті...
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10.08.2021 12:42 Ответить
Не думав, що куріння таке корисне: курці поповнюють бюджет, а потім звільняють пенсійний фонд від необхідності платити їм пенсію.
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10.08.2021 12:42 Ответить
Интересно, и ка же это вычислили? Формулу в студию!
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10.08.2021 12:44 Ответить
а прочитати статтю - нє?
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10.08.2021 12:46 Ответить
Центр Контроля и Предотвращения Заболеваний проводил научные исследования опытным путём? И откуда цифра именно пять с половиной минут? Это результат изысканий, или гипотеза "на глазок"?
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10.08.2021 12:55 Ответить
ділиш число, на яке скорочується життя, на середнє число викурюваних за середнє життя сигарет
це складно
ги
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10.08.2021 13:07 Ответить
Средняя продолжительность жизни делённая на среднее количество сигарет, равная среднему количеству курящих... ))
Ну так я и предполагал - "на глазок", такой себе забег в ширину. Кожна викурена сигарета зменшує тривалість життя на 5 хвилин 30 секунд, - дослідження - Цензор.НЕТ 887
А индивидуальный подход к этому вопросу был? Кожна викурена сигарета зменшує тривалість життя на 5 хвилин 30 секунд, - дослідження - Цензор.НЕТ 7803
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10.08.2021 13:23 Ответить
Прочитал? Формулу гони! Кожна викурена сигарета зменшує тривалість життя на 5 хвилин 30 секунд, - дослідження - Цензор.НЕТ 9455
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10.08.2021 15:07 Ответить
Курить я буду, но пить не брошу!
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10.08.2021 12:47 Ответить
5,5 минут/ сигарета, если 20 сиг/день = 110 мин/день = 40150 мин/год = 27,88 суток/год. То есть за год курения минус месяц жизни.
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10.08.2021 12:48 Ответить
паління шкодить здоров'ю але запропоновані підрахунки цілковита маячня
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10.08.2021 12:50 Ответить
Дед моей жены выкуривал пачку Примы в день и выпивал по три, четыре стакана вина. Умер в возрасте 103 года от старости
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10.08.2021 12:52 Ответить
А если бы не курил уже был бы Дунканом Маклаудом. Кожна викурена сигарета зменшує тривалість життя на 5 хвилин 30 секунд, - дослідження - Цензор.НЕТ 5181
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10.08.2021 12:56 Ответить
Ага, стало быть Чернобыль, дерьмовая еда и отравленная вода с Днепра не при делах. Во всём виноваты цыгарки. Оригинальные "вчоные".
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10.08.2021 12:53 Ответить
Лавров курит и отчего-то не сдыхает, несмотря на то, что он сам лошадь.
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10.08.2021 12:55 Ответить
пойду покурю! )))
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10.08.2021 12:56 Ответить
Курящий на всякий случай приучает организм легче перенести планетарный адский катаклизЬм, если что вдруг. Ну там: дым, пепел, гарь, вонь и т.п. Кожна викурена сигарета зменшує тривалість життя на 5 хвилин 30 секунд, - дослідження - Цензор.НЕТ 7344
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10.08.2021 12:57 Ответить
Треба давно курців прирівняти до наркоманів. І лікувати виключно за їх гроші.

Тут місцеві імбецили розповідають казки про горців-курців. Це брехня, серед горців дуже мало тих, хто зловживає тютюнопалінням.
Мені понад півстоліття, я ніколи не палив, маю здоров'я значно краще за своїх однолітків. За усе життя жодного разу серйозно не хворів. Моєму батьку давно понад 80 років, дід помер у 98, при цьому мешкав у Києві, а не в горах.
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10.08.2021 13:10 Ответить
Ну й яка тобі справа до курців?
До речі, мені теж за 50, курю 35 років, а здоров'я краще ніж у багатьох 30-ти річних спортсменів.
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10.08.2021 13:30 Ответить
Така, що від вас смердить тютюном. І я не знаю жодного курця, який би перманентно не порушував закон. Усі ви смокчите цигарки у громадських місцях.

Як часто ти хворієш? У мене роками навіть нежиті не буває. До речі, у мене усього дві пломби та, звичайно, усі зуби свої. У курців дуже херові жовті зуби, ну, або імплантати.
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10.08.2021 13:37 Ответить
Щось математика не сходиться. Наприклад в середньому хтось скурює 10 сигарет в день зі стажем 40років: 10*5.5хв*365днів*40років/ 803000хвилин. Це 1.5 року мінус. А не 13-14 років
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10.08.2021 13:17 Ответить
Каждая выпитая бутылка пива - на 3 дня.
Стопка водки - на 5 дней.
Выхлопы автомобилей, при превышении ПДК на 30% - на 18 лет. для всех дышащих.
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10.08.2021 13:39 Ответить
Бредятина Курю по пачке в день , бывает и больше. Курю 50 лет Мне 60 лет По их исследованиям я Кащей.... Кожна викурена сигарета зменшує тривалість життя на 5 хвилин 30 секунд, - дослідження - Цензор.НЕТ 8132
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10.08.2021 13:52 Ответить
Курить безусловно вредно а почему? Легкие засоряются, да, образутся смолы от курения, но в большом гоороде или промышленном, легкие более зарязняются от грязногот воздуха, чем от курения. Рак легких вызывает, да ,но многие некурящие тоже им болеют. В американской мед.литературе описаны типажи, кот болеют раком легких, в первую очередь это те личности которых подавляют близкие, как правило это подчиненые своих жен, если он при этом много курит наверняка будет рак легких, если нет, то будет другой вид рака или разовьется онко легких, но в более пожилом возрасте.
Т.е первоначально это психотип а не курение. А почему же курить так вредно все таки?

Вредно курить прежде всего для сосудов, даже одна сигарета вызывает стойкий спазм мелких сосудов, а это при многолнтнем курении целый букет болезней. Как можно снизить вред если не хочешь полностью бросить курение?
Необходимо отучить себя курить сначала утром, потом до 11, потом до обеда...ну и насколько хватит.
Таким образом мне удалось отодвинуть курение первой стгареты аж часов 19-20.00 А вечером несколько сигарет не могут убивать сосудистую систему, особенно если все дневные напряги и стрессы позади
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10.08.2021 14:31 Ответить
Категорически возражаю: не на 5 мин 30 сек, а на 5 мин 29,5 сек!
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10.08.2021 14:35 Ответить
Т.е. если растянуть одну сигарету ровно на 5 м 30 сек - это время будет прожито не зря..
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10.08.2021 15:11 Ответить
Случайно попал на форум заядлых курильщиков Кожна викурена сигарета зменшує тривалість життя на 5 хвилин 30 секунд, - дослідження - Цензор.НЕТ 8981
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10.08.2021 16:50 Ответить
В любом случае чем быстрее человек бросит курить, тем лучше. Проблема лишь в том, что сделать это куда сложнее, чем сказать. Сама борюсь с этой привычкой давно, и уже больше года пытаюсь. Сейчас вот перехожу на вейп, тут хоть вреда меньше. Думаю купить солевые жидкости https://hvmarket.com.ua/g100852599-solevaya-zhidkost-dlya тут. Как выбрать действительно хорошие? Чтобы понравились наверняка?


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10.12.2021 15:28 Ответить
 
 