Каждая выкуренная сигарета уменьшает продолжительность жизни на 5 минут 30 секунд, - исследование
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Среднестатистический курильщик живет на 13-14 лет меньше.
Об этом в Facebook сообщает Центр Гражданского Представительства "Жизнь", информирует Цензор.НЕТ.
"Регулярное курение уменьшает ожидаемую продолжительность жизни на 4,7 лет", - комментирует Ассоциация диетологов Украины ссылаясь на исследование, проведенное исследовательскими институтами США и Канады.
Однако, отмечается в публикации, эти данные слишком оптимистичны при сравнении с остальными исследованиями.
"По данным государственного Центра Контроля и Предотвращения Заболеваний в США (Centers for Disease Control and Prevention), среднестатистический курильщик живет на 13-14 лет меньше, а каждая выкуренная сигарета уменьшает продолжительность жизни на 5 минут 30 секунд. По словам руководителя исследовательской группы Оксфордского университета сэра Ричарда Пето: "Люди, которые бросили курить до достижения зрелого возраста, могут продлить свою жизнь до 10 лет", - говорится в сообщении.
"Курение - зло в любом виде. Мы имеем множество примеров, доказывающих вред курения, но молодое поколение продолжает перенимать эту смертельную зависимость. Главным образом такая распространенность курения зависит от привлекательной рекламы сигарет, которую постоянно видят дети", - подытожили в Центре.
Пожалуйста, подождите...
Багато разів там бував, у горах майже ніхто не зловживає тютюнопалінням.
- Это как?
- Вот смотри. Мне сейчас 40 и я курю, а если бы не курил - было бы 80.
нічєво хорошего...
С годами понимаешь, что пару сигарет в день даже полезны. Если меньше чем пол пачки курить и жить за городом, это лучше чем не курить вообще,но жить возле крупной развязки транспорта.
Але на карантин чомусь закривають музеї, а не тютюнові відділи.
Хотя, выходит, что за 17 лет курения по пачке в день я потерял 3 с половиной года всего. Ну может быть тогда.
це складно
ги
Ну так я и предполагал - "на глазок", такой себе забег в ширину.
А индивидуальный подход к этому вопросу был?
Тут місцеві імбецили розповідають казки про горців-курців. Це брехня, серед горців дуже мало тих, хто зловживає тютюнопалінням.
Мені понад півстоліття, я ніколи не палив, маю здоров'я значно краще за своїх однолітків. За усе життя жодного разу серйозно не хворів. Моєму батьку давно понад 80 років, дід помер у 98, при цьому мешкав у Києві, а не в горах.
До речі, мені теж за 50, курю 35 років, а здоров'я краще ніж у багатьох 30-ти річних спортсменів.
Як часто ти хворієш? У мене роками навіть нежиті не буває. До речі, у мене усього дві пломби та, звичайно, усі зуби свої. У курців дуже херові жовті зуби, ну, або імплантати.
Стопка водки - на 5 дней.
Выхлопы автомобилей, при превышении ПДК на 30% - на 18 лет. для всех дышащих.
Т.е первоначально это психотип а не курение. А почему же курить так вредно все таки?
Вредно курить прежде всего для сосудов, даже одна сигарета вызывает стойкий спазм мелких сосудов, а это при многолнтнем курении целый букет болезней. Как можно снизить вред если не хочешь полностью бросить курение?
Необходимо отучить себя курить сначала утром, потом до 11, потом до обеда...ну и насколько хватит.
Таким образом мне удалось отодвинуть курение первой стгареты аж часов 19-20.00 А вечером несколько сигарет не могут убивать сосудистую систему, особенно если все дневные напряги и стрессы позади