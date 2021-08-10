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Новости За рубежом
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Беларусь (7520) граница (4722) Литва (2117)

"Без забора у нас не будет эффективной охраны границы", - в Литве планируют отгородиться от Беларуси в течение года

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте надеется, что ограждение на границе с Беларусью построят за год.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

"Без забора у нас не будет эффективной охраны границы. После принятия закона этот объект, это ограждение можно будет построить в максимально короткие сроки, в два раза быстрее. Мы надеемся, что удастся это сделать за год", - заявила Билотайте.

Правительство во вторник направил в Сейм новый проект закона о возведении забора, который просит принять в особо срочном порядке.

Билотайте заявила, что пакет позволит построить забор быстрее, так как будут упрощены процедуры закупок, однако гарантировала, что "будут обеспечены максимальная прозрачность, публичность, открытость всех данных".

Вице-министр финансов Вайда Чеснулявичюте-Маркявичене заявила, что для четырехметрового забора средства будут выделяться поэтапно, сначала - из резерва правительства.

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"Забор не появится быстро, поэтому, скорее всего, сами расходы по строительству распределятся на этот и следующий год. В этом году часть средств мы предусмотрели из резерва правительства, поскольку объявлена ​​экстремальная ситуация, такая возможность у нас есть", - сказала Чеснулявичюте-Маркявичене.

Также вице-министр отметила, что до конца года на урегулирование кризиса может быть выделено "до десяти миллионов евро". Ожидается, что Евросоюз профинансирует часть проекта, так как граница с Беларусью является внешней границей ЕС.

В Литву через границу с Беларусью в этом году проникло более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака. Должностные лица Литвы называют потоки нелегальной миграции гибридной агрессией белорусского режима.
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Топ комментарии
+3
Забор дело хорошее, но вот без чего у вас, да и у нас, не будет эффективной защиты границы, так это без минных полей, как противопехотных, так и противотанковых.
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10.08.2021 12:35
+3
ґаріт жопа-та?
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10.08.2021 12:40
+3
Минные поля эффективнее
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10.08.2021 12:44
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Забор не поможет. Будут делать подкопы
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10.08.2021 12:34 Ответить
"Без забора у нас не будет эффективной охраны границы", - в Литве планируют отгородиться от Беларуси в течение года - Цензор.НЕТ 3407
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10.08.2021 12:37 Ответить
Забор дело хорошее, но вот без чего у вас, да и у нас, не будет эффективной защиты границы, так это без минных полей, как противопехотных, так и противотанковых.
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10.08.2021 12:35 Ответить
Заборостроитель Сеня поможет, не ДОРОГО.
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10.08.2021 12:37 Ответить
ґаріт жопа-та?
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10.08.2021 12:40 Ответить
Не, Сене пох
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10.08.2021 12:42 Ответить
я й бачу
ги
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10.08.2021 12:44 Ответить
Правительство во вторник направило в Сейм новый проект закона о возведении забора, который просит принять в особо срочном порядке.

Это евросоюз? "Без забора у нас не будет эффективной охраны границы", - в Литве планируют отгородиться от Беларуси в течение года - Цензор.НЕТ 2201
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10.08.2021 12:41 Ответить
ну нє ********* ж
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10.08.2021 12:44 Ответить
Минные поля эффективнее
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10.08.2021 12:44 Ответить
Хотя бы с сигнальными минами.
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10.08.2021 16:01 Ответить
Противопехотными!
Мы говорим об эффективности.
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11.08.2021 12:28 Ответить
Та тогда уже термобарическими чего уже мелочиться)))
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11.08.2021 14:48 Ответить
А такие есть?
И как КПД стоимость/эффективность? Вы же не танки ост собираетесь.
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11.08.2021 17:21 Ответить
сеню возьмите у нас на прокат. он стенки быстро ставит и они незаметные....
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10.08.2021 19:44 Ответить
 
 