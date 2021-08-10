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Новости Политика Украины
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Чаус заявил, что его хотели убить, но он сбежал, - текст решения суда

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Чаус заявил, что его хотели убить, но он сбежал, - текст решения суда

Экс-судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус заявил, что его похитили и пытались убить.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в постановлении Высшего антикоррупционного суда.

4 августа ВАКС проводил заседание в закрытом режиме. Согласно тексту, Чаус заявил, что его похитили и пытались убить.

"Подозреваемый поддержал позицию защиты. Отметил, что является потерпевшим в уголовном производстве в отношении уголовного преступления, а именно похищение с целью убийства. Отметил, что убийство не реализовали, так как он сбежал, прошел 50 км пешком и добровольно явился в органы Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе заседания суда Чаус заявил, что сотрудники НАБУ нарушили нормы УПК Украины, не подав ходатайство о его задержании в Высший антикоррупционный суд, в то же время обратившись с ходатайством о применении меры пресечения.

"Такие обстоятельства считает свидетельством предоставления указания работниками Национального антикоррупционного бюро Украины или Специализированной антикоррупционной прокуратуры действовать определенным образом. Следовательно, работники НАБУ нарушили порядок обращения в Высший антикоррупционный суд с ходатайством о применении меры пресечения. Следственный судья должен отказать в открытии производства по указанному ходатайству", - говорится в постановлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": САП обжаловала меру пресечения Чаусу

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября 2017 Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.

Читайте также: Расследование дела о получении взятки экс-судьей Чаусом завершено, - САП. ВИДЕО

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данным главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают. 31 июля СБУ сообщила, что Чаус находится под защитой и что его допросили по делу о похищении.

3 августа НАБУ сообщило о задержании Чауса в больнице "Феофания"

4 августа ВАКС назначил экс-судье Николаю Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Позже САП обжаловала меру пресечения Чаусу.

Читайте: Чаус покинул территорию Украины в 2016 году благодаря вмешательству спецслужб, - Сытник

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+23
50 км пешком!
В труселях!
По лесам и болотам!
Реки переплывал!
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10.08.2021 12:43
+16
Партия "СН" должна развесить по всей стране борды -
"Кожен із нас Чаус" Чаус заявил, что его хотели убить, но он сбежал, - текст решения суда - Цензор.НЕТ 1768
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10.08.2021 12:47
+15
Чаус заявил, что его хотели убить, но он сбежал, - текст решения суда - Цензор.НЕТ 4146
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10.08.2021 12:41
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Чаус заявил, что его хотели убить, но он сбежал, - текст решения суда - Цензор.НЕТ 4146
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10.08.2021 12:41 Ответить
И началось время о....ных историй! Чаус заявил, что его хотели убить, но он сбежал, - текст решения суда - Цензор.НЕТ 2357
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10.08.2021 12:42 Ответить
Чаус заявил, что его хотели убить, но он сбежал, - текст решения суда - Цензор.НЕТ 7060
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10.08.2021 12:42 Ответить
Однажды проснёмся,выгляним в окно,а там бегут Чаусы.Захотим надеть штаны, а нет, украли.
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10.08.2021 12:43 Ответить
50 км пешком!
В труселях!
По лесам и болотам!
Реки переплывал!
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10.08.2021 12:43 Ответить
труселя тому доказательство ибо одежда износилась в нуль.. Чаус заявив, що його хотіли вбити, але він втік, - текст рішення суду - Цензор.НЕТ 1903
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10.08.2021 13:46 Ответить
БРЕШЕ УПИРЬ.
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10.08.2021 14:15 Ответить
и даже труселя не порвались, и ноги в кровь не сбиты))
а главное, какие 50 км, когда там села через каждые 2-3 км))
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10.08.2021 14:15 Ответить
Он шёл тылами-огородами. По ночам. А кули, край то партизанский. Чаус заявив, що його хотіли вбити, але він втік, - текст рішення суду - Цензор.НЕТ 6142
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10.08.2021 16:29 Ответить
на каких зебилов єто рассчитано Чаус заявил, что его хотели убить, но он сбежал, - текст решения суда - Цензор.НЕТ 6492
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10.08.2021 12:44 Ответить
на суддів. Кажуть, що там також дебілів до чорта. Та й, врешті, Чаус - один з них.
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10.08.2021 13:18 Ответить
На Пєтіних фанатиків
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11.08.2021 01:02 Ответить
Чаус заявил, что его хотели убить, но он сбежал, - текст решения суда - Цензор.НЕТ 3993
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10.08.2021 12:44 Ответить
Партия "СН" должна развесить по всей стране борды -
"Кожен із нас Чаус" Чаус заявил, что его хотели убить, но он сбежал, - текст решения суда - Цензор.НЕТ 1768
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10.08.2021 12:47 Ответить
ударим марафоном по беззаконию. Чаус заявив, що його хотіли вбити, але він втік, - текст рішення суду - Цензор.НЕТ 6169
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10.08.2021 13:46 Ответить
хорошо шо не распяли - судья в трусиках, за то что справедливо судил, подвергся нападению инопланетян которые посоветовали ему сдаться санитарам и не пропускать больше процедуры)
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10.08.2021 12:49 Ответить
А не рассказал как он в трусах с вертухи "выключил" с десяток похитителей? По ходу Вова и тут деньги украл и сценарий в Болливуде заказал....
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10.08.2021 12:49 Ответить
Если бы хотели, то уже бы убили
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10.08.2021 12:49 Ответить
Ему на Санду молиться надо...
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10.08.2021 12:54 Ответить
власть и беспредельщики и трусы одновременно. Чаус заявив, що його хотіли вбити, але він втік, - текст рішення суду - Цензор.НЕТ 9679
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10.08.2021 13:48 Ответить
Він звичайно мерзотник і хабарник, як і більшість судей. Але познущалися з нього для того, щоб дав покази на оточення Порошенка. Якщо його "повернули" в такому вигляді - значить потрібних показів не отримали.
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10.08.2021 12:50 Ответить
Значить сяде по повній
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11.08.2021 01:05 Ответить
Щас "Студия -95" начнёт снимать трилогию:
"Доллар и Чаус"
"Убить Чауса"
"Побег судьи Чауса"
П.С. Кассовый успех обеспечен на 73%.....
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10.08.2021 12:51 Ответить
В главной роли - любимая **** зеленского Чаус-Чаус. После Мендель, конечно.
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10.08.2021 13:05 Ответить
Да насрать. Что по вагнеровцам?
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10.08.2021 12:53 Ответить
Ну клоун.....
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10.08.2021 12:54 Ответить
а шо украинский "чаушеску" раньше тоже того,тусовался на задворках "зе квартала" ,или быть может сейчас один из членов "зе лиги смиху"?
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10.08.2021 12:58 Ответить
От бовдур, щоб хотіли вбити, його давно б хробаки їли.
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10.08.2021 12:58 Ответить
Це він вас за бовдурів вважає, тому і верзе бог знає що.
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11.08.2021 01:06 Ответить
Говорить Чаус может что угодно.
А вот то, что его отправили под домашний арест, а не в СИЗО - это зрада.
Он уже один раз из-под домашнего ареста сбежал.
Беспокоюсь за него, чтобы из окна не выпал.
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10.08.2021 12:59 Ответить
ні, він в 2016-му не перебував під арештом. Не перебував ні під жодним запобіжним заходом. Перебував лише під слідством.
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10.08.2021 13:21 Ответить
Так, попутав - тоді його спіймали на хабарі, але не встигли арештувати, бо не встигли зняти суддівську недоторканість.
Але зрада все одно
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10.08.2021 14:36 Ответить
Чаус заявив, що його хотіли вбити, але він втік, - текст рішення суду - Цензор.НЕТ 8795
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10.08.2021 13:00 Ответить
Теперь их не догонят.
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10.08.2021 13:01 Ответить
Ща эта гнида, на которой клейма негде ставить, начнет все валить на работников НАБУ, которые не подчиняются ермаку и прочей прокацапской мрази, которую прикрывает верхушка СБУ имени 95 квартала.
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10.08.2021 13:00 Ответить
слухать подібну муть від такого "поважного" екссудді, визиває риготу... краще було б, якби його закопали й забули...
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10.08.2021 13:01 Ответить
Он слишком мало знал, чтоб его закапывать и слишком много может озвучить, чтоб им воспользоваться.
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10.08.2021 13:03 Ответить
той чмошник взагалі, окрім де 3-х літр. банки закопував, нічого не знає... зате завоняв собою всю Україну, від його сморіду ядуха...
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10.08.2021 13:42 Ответить
казнить нельзя помиловать? Чаус заявив, що його хотіли вбити, але він втік, - текст рішення суду - Цензор.НЕТ 8231
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10.08.2021 13:49 Ответить
Безсердечное НАБУ, " мальчика в трусиках" обижают хотят рас пять
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10.08.2021 13:03 Ответить
Ось вам і представник на Олімпіаді! Там бігають 42 км а цей пройшов 50 км. Беззаперечний олімпійський чемпіон. Виплату в 125 тис доларів, будинок в Кончі заспі, але НАБУ недооцінили можливості мальчика
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10.08.2021 13:11 Ответить
Стоп-стоп. В ходаків на Олімпіаді дві дисципліни: 20км, і якраз оті самі 50 км!
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10.08.2021 13:19 Ответить
Ні! Марафон є Марафон
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10.08.2021 13:24 Ответить
50 км пешком? Так он из -"Трудовых резервов", оказывается
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10.08.2021 13:13 Ответить
Самая длинная олимпийская дистанция.
Ему медаль полагается, или хотя бы грамота за участие.
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10.08.2021 13:24 Ответить
Це необхідно запатентував і ввести під назвою "Чаус". А що дистанція 50 км час невизначено, одяг- шортики нижче колін і без майки. Обов'язково вага та вік!😂😂😂
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10.08.2021 13:28 Ответить
не трудовых)
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10.08.2021 23:39 Ответить
Хто конкретно викрадав Чауса - він не сказав? А мав би сказати, оскільки відосіки записувались...
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10.08.2021 13:16 Ответить
а они ему конечно ксивы показывали.. какой ты простак или простачка.. определись хотя бы с этим. Личико покажи.. Чаус заявив, що його хотіли вбити, але він втік, - текст рішення суду - Цензор.НЕТ 6849
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10.08.2021 13:51 Ответить
То, Чаус прямо марафонець. 50 км в одних трусах босим біг Чаус заявив, що його хотіли вбити, але він втік, - текст рішення суду - Цензор.НЕТ 1180
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10.08.2021 13:48 Ответить
и не обгорел и не поцарапался и мозоли не натер..и с его то физ/подготовкой ))))
свистит короче )))
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10.08.2021 23:39 Ответить
А после кросса в 50 км ещё и в шахматы играл. В одних трусиках... Чаус заявив, що його хотіли вбити, але він втік, - текст рішення суду - Цензор.НЕТ 7102
Чаус заявив, що його хотіли вбити, але він втік, - текст рішення суду - Цензор.НЕТ 636
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10.08.2021 13:50 Ответить
Щось обмовляє Чаус українські спецслужби, які його викрали. Виходить, вони хотіли його вбити. Але на фіга тоді було його викрадати та стільки часу тримати у неволі? Чаус заявив, що його хотіли вбити, але він втік, - текст рішення суду - Цензор.НЕТ 3826
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10.08.2021 13:51 Ответить
Никто не заметил самого важного "Следственный судья должен отказать в открытии производства по указанному ходатайству", - говорится в постановлении.
Тоесть Чаус все, чист перед законом, он теперь потерпевший, которого похитили и пытались убить.
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10.08.2021 13:56 Ответить
Босиком 50км??? Я как то 20 в кроссовках прошел , так про 50 босиком не верю!
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10.08.2021 16:47 Ответить
слухаю на Прямому обговорення "по Чаусу"...
опттвоюмать, який той слуга урода брехун...
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10.08.2021 20:20 Ответить
"Шура, запускайте Берлагу" или Чаус против Вагнергейт. "Золотой теленок осленок", г. 2021

Чаус заявив, що його хотіли вбити, але він втік, - текст рішення суду - Цензор.НЕТ 201

...
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10.08.2021 23:37 Ответить
Говори правду! Не просто убить- распять хотели!
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10.08.2021 23:46 Ответить
в этой истории все прекрасно. Главное - запастисть попкорном)))
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10.08.2021 23:48 Ответить
В ТЮРЬМЕ В ОДИНОЧКЕ ЕМУ БУДЕТ НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА !)
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11.08.2021 01:18 Ответить
БРЕШЕ!
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11.08.2021 03:19 Ответить
Якщо хотіли вбити, то навіщо гемор з викраденням, перевезенням? Невже режисери цього спектаклю настількі тупі, що вважають усіх інших такими ж тупими?
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11.08.2021 03:33 Ответить
 
 