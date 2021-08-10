Чаус заявил, что его хотели убить, но он сбежал, - текст решения суда
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Экс-судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус заявил, что его похитили и пытались убить.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в постановлении Высшего антикоррупционного суда.
4 августа ВАКС проводил заседание в закрытом режиме. Согласно тексту, Чаус заявил, что его похитили и пытались убить.
"Подозреваемый поддержал позицию защиты. Отметил, что является потерпевшим в уголовном производстве в отношении уголовного преступления, а именно похищение с целью убийства. Отметил, что убийство не реализовали, так как он сбежал, прошел 50 км пешком и добровольно явился в органы Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе заседания суда Чаус заявил, что сотрудники НАБУ нарушили нормы УПК Украины, не подав ходатайство о его задержании в Высший антикоррупционный суд, в то же время обратившись с ходатайством о применении меры пресечения.
"Такие обстоятельства считает свидетельством предоставления указания работниками Национального антикоррупционного бюро Украины или Специализированной антикоррупционной прокуратуры действовать определенным образом. Следовательно, работники НАБУ нарушили порядок обращения в Высший антикоррупционный суд с ходатайством о применении меры пресечения. Следственный судья должен отказать в открытии производства по указанному ходатайству", - говорится в постановлении.
Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы
6 октября 2017 Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.
4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.
Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.
17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.
30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данным главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.
Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают. 31 июля СБУ сообщила, что Чаус находится под защитой и что его допросили по делу о похищении.
3 августа НАБУ сообщило о задержании Чауса в больнице "Феофания"
4 августа ВАКС назначил экс-судье Николаю Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Позже САП обжаловала меру пресечения Чаусу.
Пожалуйста, подождите...
В труселях!
По лесам и болотам!
Реки переплывал!
а главное, какие 50 км, когда там села через каждые 2-3 км))
"Кожен із нас Чаус"
"Доллар и Чаус"
"Убить Чауса"
"Побег судьи Чауса"
П.С. Кассовый успех обеспечен на 73%.....
А вот то, что его отправили под домашний арест, а не в СИЗО - это зрада.
Он уже один раз из-под домашнего ареста сбежал.
Беспокоюсь за него, чтобы из окна не выпал.
Але зрада все одно
Ему медаль полагается, или хотя бы грамота за участие.
свистит короче )))
Тоесть Чаус все, чист перед законом, он теперь потерпевший, которого похитили и пытались убить.
опттвоюмать, який той слуга урода брехун...
теленокосленок", г. 2021
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