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Новости Общество
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Аваков (3444) Зеленский (16489) Медведчук (1754) опрос (2616) Порошенко (19359) Тимошенко (24576)

Украинцы выражают ко всем политикам и чиновникам чаще недоверие, чем доверие, – опрос Центра Разумкова

Новости Цензор.НЕТ Общество

Украинцы выражают ко всем политикам и чиновникам чаще недоверие, чем доверие, – опрос Центра Разумкова

Среди украинских политиков и чиновников граждане больше всего доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

В то же время исследователи отмечают, что ко всем политикам и чиновникам, чьи имена были представлены в опроснике, респонденты выражают недоверие чаще, чем доверие.

Так, Зеленскому доверяют 33% опрошенных, однако о недоверии заявил 61%. Председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 32%, в то время как не доверяют 49%.

Чаще всего респондены выражают недоверие народному депутату фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку – 78%, в то время как доверяют ему 15%. Пятому президенту Украины Петру Порошенко не доверяют 75,5% и доверяют 18% опрошенных, народному депутату фракции "ОПЗЖ" Вадиму Рабиновичу не доверяют 74% и доверяют 14%.

Экс-министру внутренних дел Украины Арсену Авакову не доверяют 73% респондентов, в то время как о доверии заявили 15%, лидеру партии "ОПЗЖ" Юрию Бойко – 73% и 18% соответственно, лидеру Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлии Тимошенко – 72% и 20%.

Опрос проводился в период с 29 июля по 4 августа 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту проживания респондентов. Были опрошены 2019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Читайте также: За Зеленского готовы проголосовать 28,8% украинцев, за Порошенко - 15,9%, за Бойко - 14,6%, - опрос Центра Разумкова

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+4
всегда найдется 15-17 процентов дебилов, которые доверяют рабиновичу и медведчуку...як пороблено...
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10.08.2021 12:51
+4
Українці не довіряють опитуванням центра разумкова...
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10.08.2021 12:54
+2
"мудрий нарід" висловлює недовіру і йде голосувати за досвідчених крадіїв та шахраїв !!!)))
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10.08.2021 12:45
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"мудрий нарід" висловлює недовіру і йде голосувати за досвідчених крадіїв та шахраїв !!!)))
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10.08.2021 12:45 Ответить
всегда найдется 15-17 процентов дебилов, которые доверяют рабиновичу и медведчуку...як пороблено...
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10.08.2021 12:51 Ответить
Українці не довіряють опитуванням центра разумкова...
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10.08.2021 12:54 Ответить
эта нация необучаема
по одним и тем же граблям топтаться - это надо уметь
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10.08.2021 12:55 Ответить
И совсем рядышком другая тема- "За Зеленского готовы проголосовать 28,8% украинцев, за Порошенко - 15,9%, за Бойко - 14,6%, - опрос Центра Разумкова"
И ни один центр, хоть бы и Дуркова не проводит опрос, готовы ли и сколько готовы проголосовать за Украину. Кому она нужна, та Украина... Украина- не Зеленский, че за неё думать...
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10.08.2021 12:59 Ответить
Что то сегодня опросов много, к чему бы это.
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10.08.2021 13:01 Ответить
Как можно верить этому зебанутому шуту который врет каждый день, А когда ширнется, то начинает бредить о миллиарде деревьев и прочей лобуде. Стадо тупых баранов все еще верит, что бубочка им уменьшит расходы на комуналку в 2 роза.
Зебанутое быдло, вы, все еще верите в сказки от клоуна?
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10.08.2021 13:04 Ответить
Ітак рівень недовіри.

Медведчук 78%
Порошнко 75.5%
Рабінович 74%
Бойко 73%
Тимошенко 72%
Найвеличніший 61%
Разумков 49%
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10.08.2021 13:28 Ответить
скоро найвеличніший почне підніматись хутчіш по цих сходинках недовіри , особливо, коли покажуть чесний рейтинг довіри до нього )
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10.08.2021 18:43 Ответить
 
 