Россия уже де-факто оккупировала Азовское море и тотально изменила баланс в Черном: в Украине нужно развернуть подразделения ПВО США, - Резников
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине
Украина обеспокоена намерениями Российской Федерации разместить ядерное оружие на временно оккупированном Крымском полуострове.
Об этом сообщил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников во время встречи в рамках рабочего визита в США с руководителем американского фонда "Джеймстаун" Гленом Говардом, информирует Минреинтеграции, передает Цензор.НЕТ.
"Россия уже де-факто оккупировала Азовское море и тотально изменила баланс в Черном, полностью его милитаризировала. Мы особенно обеспокоены действиями РФ, которые направлены на подготовку Крыма к развертыванию там ядерного оружия", - сказал Резников.
Он добавил, что именно с опорой на Крым Россия осуществляет военные операции на Ближнем Востоке и в Африке, влияет на Балканы.
"Сейчас то же самое происходит с "Северным потоком-2". Три страны Балтии окажутся под страшным давлением. Так же под прямой угрозой оказалась Польша. Для Украины и стран Балтии - это почти гарантированная эскалация, а для остальной Европы - тотальная зависимость в будущем и гарантированный шантаж ", - отметил Резников.
Он также выразил убеждение, что надо усилить санкции против компаний, которые воплощают этот проект, и не допустить его запуска. "Важно расширить пакет в сфере безопасности для Украины. В первую очередь - за счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений. Наше законодательство это позволяет", - заявил вице-премьер.
Пожалуйста, подождите...
До речі.
В Польше плитка шоколада весом 100 грамм польского производства стОит 13 гривень.
Шоковата, у вас воняет изо рта.
ПВО - это единая триада РТВ+ЗРВ+ИА.
Почалися історичні навчання РФ-КНР у Нінся.
1. Вперше росіяни перейшли на китайську техніку, значно кращу за зброю РФ.
2. Китайці вивчають досвід окупацій частин України та Грузії для війни за Тайвань.
3. Росія жадає залучення КНР до своїх «конфліктів», особливо в Україні.
Масштаб - колосальний. Найбільш вірогідно, це підготовка до повномасштабної війни, що почнеться з Тайванської протоки. Якщо США та Японія вступлять у війну за Тайвань, як обіцяють, то Кремль проситиме Китай відкрити фронт в Україні, щоб збільшити хаос.
Росія ще ніколи не гралася китайськими РСЗО, гаубицями і винищувачами.
Є натяк на поставки зброї КНР до РФ.
Китай ще анонсує прибуття до Білорусі 22.08.-04.09.
Невідомо, чи візьме участь у «Запад 2021», спрямований на агресію проти України.
Певно, так.
Адекватний уряд України вже б скликав РНБО через китайську загрозу та Росію.
Тенденції можуть призвести повного ревайву збройних сил Росії шляхом вливання китайських грошей і техніки. Тобто всі втрати, що понесла Росія за час війни з Україною, нівелюються.
_Нужно! Но... от обамовца байдена ожидать этого нелепо и просто безумно! Плевать что он говорит, помогать он будет - уже помогает! - фашистской расие, а не Украине. Как и байден де-факто он на одной стороне с путлером в войне против Украины и Запада.
байденобама
позиция можешь погуглить, и она означает признание целостности территорий, границ и
суверенитета что и было в 2014 похеряно ордойБ а гарантии и механизмы их выполнения
в меморандуме действительно не прописаны что никоим образом не отменяет между-
народные обязательства
уставу оон и обсе или выгоняте расисю из этох бесполезных кучек навоза
что минская промакашка это именно то??? это подмена хотябы того что у нас есть.... если
ты этого не понел я знаю за кого ты голосовал 2.5 года назад... изините....
Давайте сразу разместим ядерный арсенал США.
А кнопку передадим Зеленому.
разграничения (дебаль например) и его заменили на следующую промакашку только
уже без какихто территориальных разграничений.....
ные в конституции и ....... блть о чём это я..... законы... каниситусия..... пальцемпостолу....
Какой-то понос мозга