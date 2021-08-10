"Россия уже де-факто оккупировала Азовское море и тотально изменила баланс в Черном: в Украине нужно развернуть подразделения ПВО США, - Резников"

Украина обеспокоена намерениями Российской Федерации разместить ядерное оружие на временно оккупированном Крымском полуострове.

Об этом сообщил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников во время встречи в рамках рабочего визита в США с руководителем американского фонда "Джеймстаун" Гленом Говардом, информирует Минреинтеграции, передает Цензор.НЕТ.

"Россия уже де-факто оккупировала Азовское море и тотально изменила баланс в Черном, полностью его милитаризировала. Мы особенно обеспокоены действиями РФ, которые направлены на подготовку Крыма к развертыванию там ядерного оружия", - сказал Резников.

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Он добавил, что именно с опорой на Крым Россия осуществляет военные операции на Ближнем Востоке и в Африке, влияет на Балканы.

"Сейчас то же самое происходит с "Северным потоком-2". Три страны Балтии окажутся под страшным давлением. Так же под прямой угрозой оказалась Польша. Для Украины и стран Балтии - это почти гарантированная эскалация, а для остальной Европы - тотальная зависимость в будущем и гарантированный шантаж ", - отметил Резников.

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Он также выразил убеждение, что надо усилить санкции против компаний, которые воплощают этот проект, и не допустить его запуска. "Важно расширить пакет в сфере безопасности для Украины. В первую очередь - за счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений. Наше законодательство это позволяет", - заявил вице-премьер.