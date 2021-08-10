Риск вспышки COVID-19 остается на высоком уровне, госпитализации уже превышают выписки на 18%, - KSE
Новости Цензор.НЕТ Общество
Рост заболеваемости COVID-19 на уровне страны фиксируется четвертую неделю подряд, отмечают эксперты Киевской школы экономики.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.
"Эпидемическая ситуация в Украине постепенно ухудшается, однако текущая ситуация все еще остается контролируемой. Койки с кислородом и реанимационные койки заняты почти на 10%", - отметил он.
По его словам, критическая ситуация с заболеваемостью фиксируется в Одесской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях: суммарно эти регионы дают 100% роста госпитализаций. Одесская область составляет половину всего увеличения госпитализаций за неделю в стране.
Кроме того, три региона также превышают коэффициент выявления новых случаев (4%), в частности, это Сумская, Тернопольская и Херсонская области. На уровне страны коэффициент выявления составляет 2,6%, если он превысит 4%, то страна выйдет из "зеленого" уровня.
"Количество регионов, где растет заболеваемость, сократилось, но это не улучшение эпидситуации, а колебание вокруг плато. Риск вспышки остается на высоком уровне. Госпитализации уже превышают выписки на 18%. Если эта тенденция продолжится, то нагрузка на систему здравоохранения будет быстро расти. Мы ожидаем такую же динамику в ближайшие две недели", - сказал Ганиченко.
Пожалуйста, подождите...
в совке бы даже не почесались например - как и в Китае - там ваще заболевших стока скока у нас было за 4 дня. чудо еси, Птолемей, или кто там у них главарь - Мао цзе бздун шоле? - делает спасение.