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Риск вспышки COVID-19 остается на высоком уровне, госпитализации уже превышают выписки на 18%, - KSE

Новости Цензор.НЕТ Общество

Риск вспышки COVID-19 остается на высоком уровне, госпитализации уже превышают выписки на 18%, - KSE

Рост заболеваемости COVID-19 на уровне страны фиксируется четвертую неделю подряд, отмечают эксперты Киевской школы экономики.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.

"Эпидемическая ситуация в Украине постепенно ухудшается, однако текущая ситуация все еще остается контролируемой. Койки с кислородом и реанимационные койки заняты почти на 10%", - отметил он.

По его словам, критическая ситуация с заболеваемостью фиксируется в Одесской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях: суммарно эти регионы дают 100% роста госпитализаций. Одесская область составляет половину всего увеличения госпитализаций за неделю в стране.

Кроме того, три региона также превышают коэффициент выявления новых случаев (4%), в частности, это Сумская, Тернопольская и Херсонская области. На уровне страны коэффициент выявления составляет 2,6%, если он превысит 4%, то страна выйдет из "зеленого" уровня.

"Количество регионов, где растет заболеваемость, сократилось, но это не улучшение эпидситуации, а колебание вокруг плато. Риск вспышки остается на высоком уровне. Госпитализации уже превышают выписки на 18%. Если эта тенденция продолжится, то нагрузка на систему здравоохранения будет быстро расти. Мы ожидаем такую же динамику в ближайшие две недели", - сказал Ганиченко.

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Автор: Богдан Гуньковський
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100% будет карантин, готовтесь.
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10.08.2021 12:52 Ответить
дада, коровантин будет, при том шо вроде 5% есть порог шоп объявить эпидемию.
в совке бы даже не почесались например - как и в Китае - там ваще заболевших стока скока у нас было за 4 дня. чудо еси, Птолемей, или кто там у них главарь - Мао цзе бздун шоле? - делает спасение. Риск вспышки COVID-19 остается на высоком уровне, госпитализации уже превышают выписки на 18%, - KSE - Цензор.НЕТ 7589
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10.08.2021 12:59 Ответить
А это хто такие воще?
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10.08.2021 13:12 Ответить
шестерки милованова
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10.08.2021 13:52 Ответить
Та шо там вспышки! лаптестан "горит ровным пламенем" по 800 ковидных жмуров каждый день!
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10.08.2021 13:44 Ответить
Лаптестан бредит.
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10.08.2021 13:53 Ответить
Шо вы там только не делаете у себя на лаптестане. И бредите, и боярку ширяете... У вас "естественная убыль" уже растет "рекордными темапами" - в этом году скакнула на 60% в плюс, в сравнении с прошлым годом.
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10.08.2021 14:08 Ответить
 
 