Оккупанты не пропустили патрули миссии ОБСЕ на блокпостах вблизи Новоазовска, Безымянного и Шевченко, - штаб ООС
Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине
Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон информирует о случаях препятствования допуска представителей Миссии ОБСЕ со стороны вооруженных формирований РФ на временно оккупированных территориях.
Соответствующие данные зафиксированы и обнародованы в ежедневном отчете СММ ОБСЕ от 7 августа 2021 года, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение штаба ООС.
В частности, оккупанты не пропускали патрули Миссии на блокпостах вблизи населенных пунктов Новоазовск, Безымянное, Шевченко ссылаясь на "работы по разминированию" и "соображения безопасности". В то же время, находясь на блокпостах, наблюдатели видели, как их беспрепятственно пересекали гражданские лица и транспортные средства.
На блокпостах возле населенных пунктов Оленевка и Донецк вооруженные наемники задержали передвижение патруля миссии на полчаса.
Также оккупанты осуществляли препятствия во время полетов БПЛА СММ. Летательные аппараты миссии испытывали глушения сигнала GPS над районами вблизи временно неподконтрольных правительству Украины населенных пунктов Голубовское, Терновое и двух полетов вблизи села Новодворское.
"Систематические факты препятствования деятельности наблюдателей миссии на временно неподконтрольных правительству Украины территориях Донецкой и Луганской областей свидетельствуют о намерениях российско-оккупационных войск и в дальнейшем скрывать факты нарушений Минских договоренностей. Это еще раз подтверждает нежелание делать шаги, направленные на урегулирование ситуации, как на линии разграничения, так и в целом в районе проведения операции Объединенных сил", - отметили в штабе ООС.
Пожалуйста, подождите...
уже можно проводить выборы???