Позвольте людям молиться! - США отреагировали на срыв богослужения российскими силовиками в храме ПЦУ в оккупированном Крыму
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Посольство США в Украине осуждает срыв богослужения в монастыре Православной церкви Украины в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.
"Мы поддерживаем верующих Православной церкви Украины в Крыму, где российские силовики сорвали воскресную службу в Белогорском районе под вымышленным предлогом", - следует из сообщения.
"Мы всегда будем поддерживать свободу вероисповедания, свободную от внешнего влияния. Позвольте людям молиться! Крым-это Украина", - добавили в посольстве США.
Как сообщалось, российские силовики ворвались в храм ПЦУ в оккупированном Крыму.
Топ комментарии
+3 Игорь Бех
показать весь комментарий10.08.2021 13:26
+2 tim link
показать весь комментарий10.08.2021 14:43
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