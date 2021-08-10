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Позвольте людям молиться! - США отреагировали на срыв богослужения российскими силовиками в храме ПЦУ в оккупированном Крыму

Новости Цензор.НЕТ Общество

Посольство США в Украине осуждает срыв богослужения в монастыре Православной церкви Украины в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.

"Мы поддерживаем верующих Православной церкви Украины в Крыму, где российские силовики сорвали воскресную службу в Белогорском районе под вымышленным предлогом", - следует из сообщения.

"Мы всегда будем поддерживать свободу вероисповедания, свободную от внешнего влияния. Позвольте людям молиться! Крым-это Украина", - добавили в посольстве США.

Читайте также: РФ уничтожает православную общину во временно оккупированном Крыму, - Денисова о запрете богослужения в храме ПЦУ

Как сообщалось, российские силовики ворвались в храм ПЦУ в оккупированном Крыму.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+3
Разве возможно выпросить разрешение у животных ?
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10.08.2021 13:26
+2
ответом должно послужить немедленное выдворение из Украинских Святынь, Лавр и Монастырей, быдляка продажного, из РПЦ в У!.. Дозвольте людям молитися! - США відреагували на зрив богослужіння російськими силовиками в храмі ПЦУ в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 9921
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10.08.2021 14:43
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Нужно верить в 😇, много 🙏 и причащаться с одной 🥄. Тогда никакой 👑🦠 не возьмет 👌👍.
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10.08.2021 13:23 Ответить
шо значіт "пазвольтє"?..

щоб жить, ні в кого права не питаюсь
щоб жить, я всі кайдани розірву
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10.08.2021 13:24 Ответить
Разве возможно выпросить разрешение у животных ?
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10.08.2021 13:26 Ответить
Небо синее, земля плоская, ой, не плоская, позвольте молицца, вместо того шоп мы на вас ввели реальные санкции, а если не позволите..... "тогда мы с тобой снова поспорим"(с)©
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10.08.2021 13:28 Ответить
Позов до єспл нє?
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10.08.2021 14:15 Ответить
occupante
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10.08.2021 14:23 Ответить
ответом должно послужить немедленное выдворение из Украинских Святынь, Лавр и Монастырей, быдляка продажного, из РПЦ в У!.. Дозвольте людям молитися! - США відреагували на зрив богослужіння російськими силовиками в храмі ПЦУ в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 9921
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10.08.2021 14:43 Ответить
во-первых посольство США-это не само США ,а во вторых где было это посольство,когда на западной Украине у православных УПЦ МП отбирали храмы и избивали настоятелей и прижожан националисты.........
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10.08.2021 16:09 Ответить
Ой, а можна факти в студію?
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10.08.2021 17:57 Ответить
Правильно делали . Росийских оккупантов надо гнать прочь с Украины и неважно кто они регулярная армия или гундяевская секта московского ФСБ .
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10.08.2021 18:49 Ответить
У нас же "фашизм". Любая кегебиская мразь в накидке может в церкви разводить антиукраинскую риторику и пользоваться БЕЗНАЛОГОВО(?????) украинской землей,собственностью,проводить ходы,хранить оружие и убийц( чисто "заповедь "Христа исполняя),которые захватывают украинские города( Славянск). И ни тебе ЗАКОННОЙ оценки,ни НАКАЗАНИЯ для попов- ФСБшников. Поэтому рузькие попы и моторыл с гиркиными кормят за украинские деньги,благословляют их оружие,которым убивают украинцев. И в Раде заседают,и Лаврами управляют! Они же НЕ государственные ПРЕСТУПНИКИ( и по людским,по юридическим и по божеским законам). В Украине позволено СРАТЬ БЕЗНАКАЗАННО( и от государства и от "патриотов") на Украинское государство. А в "миролюбивой" и "правильной","честной","справедливой" окупационной власти в Крыму в церковь не входят,туда по старому Батыеву закону "вьезжают на конях". Ну как у "скрепах"- "по рузьки,справедливо". Там НЕ церемонятся. Варвары ВСЕГДА побеждают толерантных,совестливых,терпил( ну кроме римского порядка,когда он был порядком). Этих попов ЕСТЬ за что привлекать и наказывать,они АКТИВНО ВЕДУТ ПОДРЫВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ и совершают преступления( соучастники терроризма СО СВИДЕТЕЛЯМИ). Но они ездят в лимузинах. Священники ПЦУ в Крыму просто унижаются,бесчестятся! ГДЕ реакция МИДа ,где обращения украинских чиновников за защитой? Где проклятия иерархов ПЦУ на нечестивцев? Срут, кушаем?
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10.08.2021 18:01 Ответить
Для такого писка у США есть посольство в Москве
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12.08.2021 09:58 Ответить
 
 