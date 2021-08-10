Войска РФ обстреляли украинские позиции в районе Водяного из 82-мм минометов и 122-мм артиллерии, - Минобороны
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Российско-оккупационные войска с начала текущих суток один раз нарушили режим "тишины" на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет.
Об этом говорится сводке Министерства обороны Украины относительно обстановки в районе проведения операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.
"В районе Водяного, что на Приазовье, враг обстрелял позиции защитников Объединенных сил из минометов 82-го калибра и артиллерийских систем 122-го калибра", - сказано в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что российские боевики не пропустили патрули наблюдательной миссии ОБСЕ на блокпостах вблизи Новоазовска, Безымянного и Шевченко.
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+4 Александр Бычик
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Звідки така впевненність?
А якщо почнеться повномаштабне вторгнення, то такі, як ти, дременуть у бік західного кордону, а такі, як ми - на Схід, боронити країну.
Но копростан, победили власовцы, неоспоримый факт!!!