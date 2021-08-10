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Новости ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины
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Войска РФ обстреляли украинские позиции в районе Водяного из 82-мм минометов и 122-мм артиллерии, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Войска РФ обстреляли украинские позиции в районе Водяного из 82-мм минометов и 122-мм артиллерии, - Минобороны

Российско-оккупационные войска с начала текущих суток один раз нарушили режим "тишины" на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет.

Об этом говорится сводке Министерства обороны Украины относительно обстановки в районе проведения операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"В районе Водяного, что на Приазовье, враг обстрелял позиции защитников Объединенных сил из минометов 82-го калибра и артиллерийских систем 122-го калибра", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что российские боевики не пропустили патрули наблюдательной миссии ОБСЕ на блокпостах вблизи Новоазовска, Безымянного и Шевченко.
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Топ комментарии
+4
Войска РФ обстреляли украинские позиции в районе Водяного из 82-мм минометов и 122-мм артиллерии, - Минобороны - Цензор.НЕТ 5929
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10.08.2021 13:38
+3
Бесятся уроды.Как не перед добром.
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10.08.2021 13:27
+3
Ответка? Ответка?!
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10.08.2021 13:28
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Бесятся уроды.Как не перед добром.
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10.08.2021 13:27 Ответить
Жрать эти свинособаки хотят, вот и бесятся...
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10.08.2021 13:30 Ответить
Ответка? Ответка?!
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10.08.2021 13:28 Ответить
може з СПГ та АГС відповіли, але не факт..
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10.08.2021 13:32 Ответить
Хіба що потріскотіли з калашей !!!)))
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10.08.2021 13:37 Ответить
головне, щоб у "сцикака" не потрапила доповідь про вогонь у відповідь..
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10.08.2021 13:39 Ответить
рамечтался- на это случАй есть рогатки для ближнего боя... Війська РФ обстріляли українські позиції в районі Водяного з 82-мм мінометів і 122-мм артилерії, - Міноборони - Цензор.НЕТ 6812
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10.08.2021 14:01 Ответить
А в ответ - тишина.(С)
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10.08.2021 13:32 Ответить
Головне не стріляти і жодної агресіі в бік агресора -(с) !!!!)))
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10.08.2021 13:34 Ответить
До этого хоть дописывали что наши парни открывали в ответ огонь. Что, опять запрет начался? Пока не будет с наших позиций прилетать ответка минимум в три раза больше так и будут орки безнаказанно лупить по чем попало.
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10.08.2021 13:34 Ответить
Какая ответка. Надо к празднику готовиться, гостей встречать.
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10.08.2021 13:34 Ответить
Генітальніший миротворець наказав -Не стріляти !!!))))
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10.08.2021 13:35 Ответить
Треба в День Незалежності зібрати усіх паразитів "какаяразніца", колаборантів та **********, завантажити їх у вагони та відправити у лаптєстанію, назавжди..
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10.08.2021 13:38 Ответить
У вагони-самоскиди і вивалити за порєбріком під насип !!!))))
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10.08.2021 13:43 Ответить
тобто ви вважаєте, що 75 відсотків народу - це латентні зрадники?
Звідки така впевненність?
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10.08.2021 13:46 Ответить
Проблеми з головою в москалів,(гнид кремлівських)-параноїдальна шизофренія великодержавного шовінізма !!!)))
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10.08.2021 13:54 Ответить
ляксей, ті самі 25% (навіть, меньше) у 14-15 відстояли країну, і досі за неї воюють, сплачуючи за свободу хробаків "какаяразніца" найдорожчим - своїми життями..
А якщо почнеться повномаштабне вторгнення, то такі, як ти, дременуть у бік західного кордону, а такі, як ми - на Схід, боронити країну.
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10.08.2021 13:55 Ответить
Краще загрузити кремлівських гнид в Камази навалом і вивалити за порєбрік !!!)))
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10.08.2021 13:39 Ответить
Войска РФ обстреляли украинские позиции в районе Водяного из 82-мм минометов и 122-мм артиллерии, - Минобороны - Цензор.НЕТ 5929
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10.08.2021 13:38 Ответить
Войска РФ обстреляли украинские позиции в районе Водяного из 82-мм минометов и 122-мм артиллерии, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3044
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10.08.2021 13:43 Ответить
Та ні ,Гітлера перемогли "русские" самотужки !!)))
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10.08.2021 13:55 Ответить
Вы правы и дивизия СС "Галичина" тоже!
Но копростан, победили власовцы, неоспоримый факт!!!
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10.08.2021 13:55 Ответить
І власівська ганчірка гонорово майрить над Кремлем !!!)))
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10.08.2021 14:02 Ответить
Війська РФ обстріляли українські позиції в районі Водяного з 82-мм мінометів і 122-мм артилерії, - Міноборони - Цензор.НЕТ 5158
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10.08.2021 14:05 Ответить
 
 