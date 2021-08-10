Убийство третьего заключенного в ОРДО не подтверждено, мотивом конфликта являются криминальные разборки, - Гармаш

Подтверждено убийство лишь двух граждан Украины, отбывавших наказание в Кировской колонии на оккупированном Донбассе.

Об этом в Facebook сообщил представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш, информирует Цензор.НЕТ.

"Во-первых, нет подтверждения смерти третьего пострадавшего, поэтому пока можно говорить лишь о двух погибших. Во-вторых, по моей информации, которая совпадает с той, что имеется в наших компетентных органах, мотивом конфликта, повлекшего гибель людей, являются криминальные разборки. На почве "бизнеса", если это так можно назвать. Известно, что в этой колонии активно процветает телефонное и интернет- мошенничество", - говорится в сообщении.

Гармаш отметил, что по инсайдерской информации, полученной еще несколько лет назад, такой вид бизнеса зэков рассматривается в ОРДЛО чуть ли не как естественный, хотя и неофициальный, вид привлечения денег в "республики".

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"Это всячески стимулируется, даже организовывается "начальниками". По крайней мере в "ДНР". Именно поэтому донецкая оккупационная администрация не отдает, казалось бы, лишние для нее "рты", в Украину. Потому что не она их кормит, а они её. Луганск, кстати, заключенных Украине до 2019 года возвращал. А затем, видимо, донецкие коллеги, поделились с луганчанами "полезным" опытом", - подчеркнул он.

"Ну и не нужно путать заключенных, осужденных еще при Украине, и отбывающих наказание на оккупированной территории, так сказать, волею судьбы. И людей, взятых террористами в заложники в результате событий, связанных с агрессией России на Донбассе. Это разные списки. Хотя, этот нюанс, скорее, для журналистов, поскольку и те и другие являются гражданами Украины" , - подытожил Гармаш.

Напомним, 9 августа уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в Кировской исправительной колонии №33 были убиты трое граждан Украины. Данная колония расположена на неподконтрольной Украине части Донецкой области в городе Крестовка (бывший Кировское). Омбудсмен добавила, что сейчас перевода из колоний ОРДЛО на подконтрольную территорию ожидают 450 граждан Украины, среди них 70 осуждены на пожизненные сроки. Однако оккупационные власти заблокировали этот процесс.

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