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День Независимости (1019) парашют (38)

Впервые в истории Украины: ко Дню Независимости группа парашютистов станцует в небе гопак

Новости Цензор.НЕТ Общество

Впервые в истории Украины: ко Дню Независимости группа парашютистов станцует в небе гопак

Впервые в истории Украины парашютисты будут танцевать гопак в небе. Мероприятие состоится при поддержке Украинского культурного фонда.

Об этом журналистам сообщила менеджер проекта Марина Моисеенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Команда из 150 участников из Запорожья и других уголков страны получила возможность реализовать уникальное показательное выступление по случаю 30-летия Украины - "Украинский гопак - на земле и в небе". ПУ "Новый театр" как главный организатор проекта подписал главное соглашение с Украинским культурным фондом", - отмечают организаторы мероприятия.

Уникальность события заключается в сочетании обычного и воздушного танцев "Гопак".

"Пока на земле украинский народный танец будет исполнять запорожский ансамбль "Вихиляси", в небо самолеты поднимут четырнадцать профессиональных парашютистов, которые в прыжке, вместе с танцорами на земле, должны исполнить элементы гопака и построить в свободном падении фигуры: цифру "30" и "Сердце". Так решили признаться в любви Украине. Во время приземления парашютисты будут буксировать большой государственный флаг. Затем состоится воздушное шоу самолетов с дымами", - отметили организаторы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский призвал украинцев на оккупированных территориях тайно отмечать День Независимости

Уникальное масштабное мультидисциплинарное культурно-художественное событие запланировано на 21 августа. Оно состоится на аэродроме в с. Майское.
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Топ комментарии
+26
а рояль на Хрещатику буде?!
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10.08.2021 13:32
+21
Может хватит клоунады. Шо за позорище.
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10.08.2021 13:37
+18
впервые в мире...впервые в истории...впервые за все года Независимости....впервые...
не надо анонсов... сраный шоубиз !!!
главное не забывать в честь чего этот Праздник !!!! ( а не гей-парад, как в прошлый раз)
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10.08.2021 13:37
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а рояль на Хрещатику буде?!
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10.08.2021 13:32 Ответить
Будет москальская присядка с выходом на бутылочку Впервые в истории Украины: ко Дню Независимости группа парашютистов станцует в небе гопак - Цензор.НЕТ 3473
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10.08.2021 13:34 Ответить
в "касавароткє"?
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10.08.2021 13:35 Ответить
Впервые в истории Украины: ко Дню Независимости группа парашютистов станцует в небе гопак - Цензор.НЕТ 2577
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10.08.2021 13:38 Ответить
В виконанні національних меншин іншої раси...
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10.08.2021 14:07 Ответить
Впервые в истории Украины: ко Дню Независимости группа парашютистов станцует в небе гопак - Цензор.НЕТ 4437
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10.08.2021 13:33 Ответить
У зелі без шоу ніяк.
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10.08.2021 13:33 Ответить
...Не забуваймо, що народне господарство РФ гостро потребує дармової робочої сили, "трудові табори" для в'язнів там уже будуються, в червні БАМ прийняв першу партію зе-ка, і начальник російської пенітенціарної служби поскаржився, що народу сидить усе-таки малувато, щоб покрити потреби в робочій силі, треба б іще близько мільйона душ (sic!)…
Тож не робімо собі ілюзій: наявність майже 40 мільйонів відносно здорового, неляканого й роботящого білого населення не в останню чергу й робить Україну привабливою для загарбників, і Росія від нас, таких апетитних, добром не відчепиться, навіть якщо Путіна завтра змінить на посаді Навальний чи якийсь інший Ікс.
Суть побудованого в РФ режиму, так званого "рашизму", можна, послуговуючись класичною ленінською формулою, описати так: влада ФСБ, плюс русифікація, плюс ідіотизація всіх країн. Тобто, ГУЛАГ, але не простий, а з телевізором, - такий, куди "ідіоти" (ті, що "внєпалітікі") йдуть самі, чи принаймні не чинять опору, коли їх женуть, бо їх переконали з телевізора, що там "какаяразніца"… - https://gazeta.ua/blog/55566/lyudi-************-v-davnij-greciyi-zvalis-idiotami
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10.08.2021 13:33 Ответить
Чо, соскучились по трусам Могилевской? А теперь она еще и гопак станцует, но уже без трусов Впервые в истории Украины: ко Дню Независимости группа парашютистов станцует в небе гопак - Цензор.НЕТ 9876
Впервые в истории Украины: ко Дню Независимости группа парашютистов станцует в небе гопак - Цензор.НЕТ 126
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10.08.2021 13:39 Ответить
На Чічоліну схожа.
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10.08.2021 16:26 Ответить
Скабеева порвет очко в "москальской присядке" от таких новостей..
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10.08.2021 13:37 Ответить
Может хватит клоунады. Шо за позорище.
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10.08.2021 13:37 Ответить
а можно что бы фракция СН в Верховной Раде в полном составе спрыгнула с парашютом . может у кого не раскроется Впервые в истории Украины: ко Дню Независимости группа парашютистов станцует в небе гопак - Цензор.НЕТ 502
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10.08.2021 13:37 Ответить
Лучше без парашюта,чтоб наверочку все...
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10.08.2021 13:39 Ответить
без парашюта будут прыгать ОПЗЖ
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10.08.2021 13:41 Ответить
Схвалюю!Але скинути їх над мацквой
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10.08.2021 13:45 Ответить
при чем с одним на всех. И экономия, и навсегда Впервые в истории Украины: ко Дню Независимости группа парашютистов станцует в небе гопак - Цензор.НЕТ 1718
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10.08.2021 13:56 Ответить
впервые в мире...впервые в истории...впервые за все года Независимости....впервые...
не надо анонсов... сраный шоубиз !!!
главное не забывать в честь чего этот Праздник !!!! ( а не гей-парад, как в прошлый раз)
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10.08.2021 13:37 Ответить
Праздник испоганен и осквернен.
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10.08.2021 13:42 Ответить
Такое мог придумать только кокаиновый торчок
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10.08.2021 13:38 Ответить
***@н бидоєв Впервые в истории Украины: ко Дню Независимости группа парашютистов станцует в небе гопак - Цензор.НЕТ 7719
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10.08.2021 13:41 Ответить
Ох,уж этот "гопак" ?? Ну ,прям, главная фишка Украины? (Его ,разве что в ансамбле Вирського танцуют...) Кому нужны эти балаганно-ярморочные изыски ? Этими шароварами только принижают Украину.
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10.08.2021 13:39 Ответить
Кому потрібно ? Зеленському і його надіям, що 19% можна якось виправити Уперше в історії України: до Дня Незалежності група парашутистів станцює в небі гопак - Цензор.НЕТ 8297
Втрата рейтингів та сварка із друзями з ОПЗЖ змушує зеленського звертатись до проукраїнського електорату за підтримкою, адже більше нікого не залишилось, саме тому і парад більше не "совкова показуха" і літаючі танцюри із гопаком, тому що він вважає, що таким чином можна завоювати прихильність, адже він саме так уявляв українців коли писав свої геги у кварталі )
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10.08.2021 14:19 Ответить
Show must go on...
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10.08.2021 13:40 Ответить
Країні хана, а їм там весело. Ну гулять, так гулять. В кінці зеля з парашутом виконає "вополєбєрьозкастояла" хером на піаніні з парашутом.
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10.08.2021 13:40 Ответить
Пир во время чумы Уперше в історії України: до Дня Незалежності група парашутистів станцює в небі гопак - Цензор.НЕТ 9578
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10.08.2021 14:00 Ответить
2,5 млн.грн. выделили из бюджета на эти клоунские танцы, порезав при этом несколько культурных проектов. Конечно, зачем быдлу музеи, культурно-просветительские программы - клоуны станцуют в воздухе, а потом шагайте на "квартал"...
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10.08.2021 13:41 Ответить
вспомнилось как типо снимали детей с Зелей - нарушили тоже чет - но как бы - рожателям дали по купюре в пасть - и все норм. так и тут - выложат ролик - Вазрадуйтесь, мол типо то же вяличие, только без ядерных ракет.
и правильно - хавают = хотят больше. схавали же топот быдла по флагу - схавают и это.
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10.08.2021 13:46 Ответить
Впервые в истории Украины: ко Дню Независимости группа парашютистов станцует в небе гопак - Цензор.НЕТ 4376
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10.08.2021 13:42 Ответить
Многое объясняется тем,кто по роду деятельности в прошлом президент...Думаю канадский украинец-экономист, праздник порадовал бы успехами экономики и освобождением территорий.
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10.08.2021 13:43 Ответить
кроме последнего. толерантность то се. освободить щас это = полуГрозный. или ты добрым словом выбьешь сепарасов оттуда? я уже за русню не говорю - им в свои рязани возвращаться как из свинарника во Франции - на "волю" в Рашке. т.е. будут держаться крепко.
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10.08.2021 13:48 Ответить
Есть разные пути достижения целей.
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10.08.2021 13:50 Ответить
конечно же - изобретем что то такое шо Путин обосрется, или более реалистично - прилетят инопланетяне-бандеровцы и скажут Путину - Вуйку, посуньсі
что там есть есть напрямую рашка может туда хоть "Ярсы" затащить и сказать шо это "гомоконвой"?
ты так сказал как будто Сократ(кстати пишет шо победитель О. игр по боксу) - надо тока подождать-подумать и сделать более иначе чем делалось до этого Уперше в історії України: до Дня Незалежності група парашутистів станцює в небі гопак - Цензор.НЕТ 317
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10.08.2021 13:59 Ответить
Экономический успех страны - это первый путь. Избавление от олигархии ,второй. Уничтожение российской агентуры во власти,третий.Показание всему миру этих успехов,четвертый.Подключение мира к развитию страны,пятый.Сделать невыгодной эту войну,шестой. И наконец седьмой - образец всех этих успехов,покажет российскому населению,что Украина на правильном пути.Что предречет крах путинской системы.
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10.08.2021 14:21 Ответить
Ви шановний пишете правильні але нереалізуємі ідеї. Як може Беня Коломойський проти самого себе щось робити коли він є власником Головзебіла. Хто такий Ермак я взагалі не пишу.
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10.08.2021 16:19 Ответить
а двигает все за ниточки зелень Впервые в истории Украины: ко Дню Независимости группа парашютистов станцует в небе гопак - Цензор.НЕТ 9903
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10.08.2021 13:54 Ответить
Надо следить, а то возьмут и комаринского спляшут, аки спарсмены Впервые в истории Украины: ко Дню Независимости группа парашютистов станцует в небе гопак - Цензор.НЕТ 5336
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10.08.2021 13:55 Ответить
Гребанное шапито…
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10.08.2021 13:55 Ответить
Рукалецо, грёбаный стыд.. это именно то, что ждут от нас в Москве - чтобы от Украины остался лишь гопак, борщ, вареники, сало и смешные анекдоты про украинцев.За 30 лет не куплено ни одной современной лётной единицы стандарта НАТО, а они гопаки отплясывают.
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10.08.2021 14:03 Ответить
НЕмає слів.
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10.08.2021 14:04 Ответить
Веселись, голытьба....радуйся...хужынибудит!
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10.08.2021 14:06 Ответить
Поначалу подумал "нафига?", а потом даже интересно стало. Личная инициатива креативных парашютистов, пусть покажут класс затяжных прыжков. А ********* с Сикелевым так начнут на говно исходить, вот где шоу к 30 Независимости Украины начнется...
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10.08.2021 14:07 Ответить
Оце вже "досягнення" так "досягнення"! Було б смішно якби не було так сумно - вибрали дегенератів ось і маємо "шоу *******" на землі, в повітрі і навіть ... під водою...
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10.08.2021 14:10 Ответить
Дрифт на Софийской, гопак с парашютами - явления одного порядка. Культура так и пре (с).
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10.08.2021 14:11 Ответить
Уперше в історії України: до Дня Незалежності група парашутистів станцює в небі гопак - Цензор.НЕТ 2733
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10.08.2021 14:18 Ответить
Наладили бы пошив парашютов в стране.Единственная фабрика в Крыму,у врага.Гопак пля.😂
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10.08.2021 14:53 Ответить
Не совсем так. Алексей Шарадкин с вами не согласиться точно.
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10.08.2021 16:30 Ответить
Как тебе такое,Илон Маск ?
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10.08.2021 15:52 Ответить
Этот гребаный ЗЕленый сюр все больше напоминает Роисю с попами на вертолетах.
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10.08.2021 16:02 Ответить
Кто-то из присутствующих умеет танцевать гопака?
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10.08.2021 16:15 Ответить
Лучше бы зеленого без парашюта выбросить и наблюдать как оно трепыхается в небе . Адекватный проукраинский народ был бы благодарен!
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10.08.2021 16:20 Ответить
Похоже на кацапское победобесие.
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10.08.2021 16:22 Ответить
 
 