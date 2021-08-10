Впервые в истории Украины: ко Дню Независимости группа парашютистов станцует в небе гопак

Впервые в истории Украины парашютисты будут танцевать гопак в небе. Мероприятие состоится при поддержке Украинского культурного фонда.

Об этом журналистам сообщила менеджер проекта Марина Моисеенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Команда из 150 участников из Запорожья и других уголков страны получила возможность реализовать уникальное показательное выступление по случаю 30-летия Украины - "Украинский гопак - на земле и в небе". ПУ "Новый театр" как главный организатор проекта подписал главное соглашение с Украинским культурным фондом", - отмечают организаторы мероприятия.

Уникальность события заключается в сочетании обычного и воздушного танцев "Гопак".

"Пока на земле украинский народный танец будет исполнять запорожский ансамбль "Вихиляси", в небо самолеты поднимут четырнадцать профессиональных парашютистов, которые в прыжке, вместе с танцорами на земле, должны исполнить элементы гопака и построить в свободном падении фигуры: цифру "30" и "Сердце". Так решили признаться в любви Украине. Во время приземления парашютисты будут буксировать большой государственный флаг. Затем состоится воздушное шоу самолетов с дымами", - отметили организаторы.

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Уникальное масштабное мультидисциплинарное культурно-художественное событие запланировано на 21 августа. Оно состоится на аэродроме в с. Майское.