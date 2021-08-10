Впервые в истории Украины: ко Дню Независимости группа парашютистов станцует в небе гопак
Новости Цензор.НЕТ Общество
Впервые в истории Украины парашютисты будут танцевать гопак в небе. Мероприятие состоится при поддержке Украинского культурного фонда.
Об этом журналистам сообщила менеджер проекта Марина Моисеенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Команда из 150 участников из Запорожья и других уголков страны получила возможность реализовать уникальное показательное выступление по случаю 30-летия Украины - "Украинский гопак - на земле и в небе". ПУ "Новый театр" как главный организатор проекта подписал главное соглашение с Украинским культурным фондом", - отмечают организаторы мероприятия.
Уникальность события заключается в сочетании обычного и воздушного танцев "Гопак".
"Пока на земле украинский народный танец будет исполнять запорожский ансамбль "Вихиляси", в небо самолеты поднимут четырнадцать профессиональных парашютистов, которые в прыжке, вместе с танцорами на земле, должны исполнить элементы гопака и построить в свободном падении фигуры: цифру "30" и "Сердце". Так решили признаться в любви Украине. Во время приземления парашютисты будут буксировать большой государственный флаг. Затем состоится воздушное шоу самолетов с дымами", - отметили организаторы.
Уникальное масштабное мультидисциплинарное культурно-художественное событие запланировано на 21 августа. Оно состоится на аэродроме в с. Майское.
Пожалуйста, подождите...
Тож не робімо собі ілюзій: наявність майже 40 мільйонів відносно здорового, неляканого й роботящого білого населення не в останню чергу й робить Україну привабливою для загарбників, і Росія від нас, таких апетитних, добром не відчепиться, навіть якщо Путіна завтра змінить на посаді Навальний чи якийсь інший Ікс.
Суть побудованого в РФ режиму, так званого "рашизму", можна, послуговуючись класичною ленінською формулою, описати так: влада ФСБ, плюс русифікація, плюс ідіотизація всіх країн. Тобто, ГУЛАГ, але не простий, а з телевізором, - такий, куди "ідіоти" (ті, що "внєпалітікі") йдуть самі, чи принаймні не чинять опору, коли їх женуть, бо їх переконали з телевізора, що там "какаяразніца"… - https://gazeta.ua/blog/55566/lyudi-************-v-davnij-greciyi-zvalis-idiotami
не надо анонсов... сраный шоубиз !!!
главное не забывать в честь чего этот Праздник !!!! ( а не гей-парад, как в прошлый раз)
Втрата рейтингів та сварка із друзями з ОПЗЖ змушує зеленського звертатись до проукраїнського електорату за підтримкою, адже більше нікого не залишилось, саме тому і парад більше не "совкова показуха" і літаючі танцюри із гопаком, тому що він вважає, що таким чином можна завоювати прихильність, адже він саме так уявляв українців коли писав свої геги у кварталі )
и правильно - хавают = хотят больше. схавали же топот быдла по флагу - схавают и это.
что там есть есть напрямую рашка может туда хоть "Ярсы" затащить и сказать шо это "гомоконвой"?
ты так сказал как будто Сократ(кстати пишет шо победитель О. игр по боксу) - надо тока подождать-подумать и сделать более иначе чем делалось до этого