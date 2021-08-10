Изнасиловал 11-летнюю девочку в подъезде многоэтажки в Киеве: суд приговорил педофила к максимальному сроку - 15 годам тюрьмы
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Суд приговорил мужчину к 15 годам тюрьмы за насилие над 11-летней девочкой.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Киеве в Telegram
При поддержке публичного обвинения ювенальными прокурорами Деснянской окружной прокуратуры г. Киева судом объявлен обвинительный приговор жителю Киевщины, который совершил сексуальное насилие в отношении малолетнего ребенка.
Согласно материалам следствия, в марте 2018 мужчина подстерег 11-летнюю девочку рядом с лифтом в подъезде многоэтажки.
Воспользовавшись отсутствием посторонних лиц, злоумышленник схватил девочку и совершил в отношении нее действия сексуального характера, удовлетворив свою половую страсть неестественным способом.
Действия мужчины квалифицированы по ч. 3 ст. 153 УК Украины, то есть насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное в отношении малолетнего.
В ходе судебного разбирательства прокурор полностью доказал вину обвиняемого в совершении указанного преступления и настоял на максимальном наказании, предусмотренном санкцией статьи.
Соглашаясь с доводами прокурора, Деснянский районный суд г. Киева признал мужчину виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы.
Информация об осужденном будет внесена в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего.
Злоумышленник находится под стражей.
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А в США смертная казнь есть до сиих пор и особо на ситуацию она никак не влияет. Потому что все преступники уверены что их не поймают!
оно то хорошо если виновен, но по всяким чикатилам расстреляли невиновных мущинок. так и тут - многоэтажка и криков никто не слышал шоле?
и непонятно - мужик может был при бабле, а после посадки его жена прибарахлилась по самые брови. ибо тут - невозможно быть на 100% уверенным если при бабле, шо завтра ты не вна зоне и очередной чаус не подпишет приговор, под ехидное хихикание прокурора и следунов.
и даже если и невиновен и доказал = все равно будут косо смотреть шо типо педофил.
довольно просто странно шо в подъезде где куча типков и людей ходит, делал типо это.
да и то - вот за Савченко как подавали? - и шо получи.лось? так и в таких новостях - кто те даст гарантию шо к мужичку под руку не заслали малолетку, а потом не сфоткали внезапно шо типо она возле него лежит и т.д.?
да никто не даст. поэтому в общем и сказал - не все кого за любое садят - в этом виновен.
за шо и веду речь - вон и новость была - 10косых гривен "киллеру" и так тупо обрисовали шо она купилась.
теперь представь напр. шо ты бизнесмен - и скока будет стоить шо ты = "педофил"? цены реально не говорю шо неадекватные, а говорю за тупо людскую "честь".
то есть, реально из норм. чела сделать извращенца - тока у бабло упирается.
поэтому и думаю - если чел какой-то комерс - тут уже хз что там и кто там
вна рашке уже, да?
по кр. мере если послушать звонки Вольнова, то русня всегда начинает: ж..па, хер, да я тебя в***бу, а наши тупо ржут или шлют на Путина.
так шо уверен шо наши бы наваляли за такое, а не гыгыкали как на рахе
ты вроде русский, ибо реакция норм человека на оскорбление = ***** не звони сюда больше.
а у русаков начинается про ж..пы и про процессы с ними связанные - скрепно чо
а у "кавказцев" там ваще видно шо они братья русачкам, и даже больше.
то шо за хату скраю и за историю - так наоборот - первым встречаю та кличу подмогу.
ну а то шо натворили - маем то шо маем.
хотя УНР могла бы если бы Польша не подосрала, выбить красножопых прочь. судьба такая шоле? кстати - есть миллионы историй за "судьбу", так шо я к этому "а шо бы если бы" отношусь спокойно, так как если посм. даже вна римские часы - то там куча тоже таких вещей шо буквально один поворот меча и вся история скажет - Ой, ну я пошла тогда на пол-градуса взад гггг
На месте отца девочки я ..... дождался бы дня, когда оно выползет на волю, чтобы сдохнуть.
Вы (или отец девочки) готовы "сдохнуть" в тот день когда оно выползет на волю? А смысл?
Извините.
блевать охота - но тока от лицемерия. и да - если виновен мущинка - то пусть сидит своих 10 лет с б*гом(б*г ведь тоже 12-летками не брезговал )
Скільки років він вже знущається з України
PS: Может быть даже и счастливой...