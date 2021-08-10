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Темпы вакцинации необходимо увеличить вдвое, чтобы до конца года привить 70% взрослого населения Украины, - KSE

Новости Цензор.НЕТ Общество

Темпы вакцинации необходимо увеличить вдвое, чтобы до конца года привить 70% взрослого населения Украины, - KSE

Для выхода на вакцинацию 70% взрослого населения к концу года темпы необходимо увеличить вдвое.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.

По его словам, темпы вакцинации в Украине необходимо наращивать.

"Украина продолжает наращивать темпы вакцинации и за неделю в среднем вакцинирует 1,4% населения, что выше среднеевропейского и мирового  уровня. Однако для выхода на вакцинацию 70% взрослого населения к концу года темпы необходимо увеличить вдвое", - рассказал Ганиченко.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+2
Та так. Навіть сонце години б на чотири довше у небі трималося б подовжуючи світловий день. Темпы вакцинации необходимо увеличить вдвое, чтобы до конца года привить 70% взрослого населения Украины, - KSE - Цензор.НЕТ 3319
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10.08.2021 14:25
+2
какое отношение киевская школа экономики имеет к медицине?
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10.08.2021 14:30
+1
пятілєтку в трі года! дагонім і пєрєгонім Амєріку!
еге ж!
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10.08.2021 14:23
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И каким образом увеличить темпы.
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10.08.2021 14:22 Ответить
Темпы вакцинации необходимо увеличить вдвое, чтобы до конца года привить 70% взрослого населения Украины, - KSE - Цензор.НЕТ 9207
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10.08.2021 14:23 Ответить
При Порошенко 70% вакцинували б ще на початку року
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10.08.2021 14:22 Ответить
Та так. Навіть сонце години б на чотири довше у небі трималося б подовжуючи світловий день. Темпы вакцинации необходимо увеличить вдвое, чтобы до конца года привить 70% взрослого населения Украины, - KSE - Цензор.НЕТ 3319
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10.08.2021 14:25 Ответить
Якщо згадати той цирк із закупкою вакцин та зривом темпів вакцинації, будь хто справився би краще. Твоя іронія лише підтверджує відсутність контраргументів і це тішить Темпи вакцинації необхідно збільшити вдвічі, щоб до кінця року прищепити 70% дорослого населення України, - KSE - Цензор.НЕТ 9458
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10.08.2021 18:34 Ответить
А які аргументи ще треба? Досить здорового глузду. Як можна змусити людей вакціонуватися при добровольній вакцінації та дость високому ступеню недовіри нашій владі та ділкам від медицини? Питання суто риторичне.
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10.08.2021 18:38 Ответить
Порошенко міг вакцинувати людину силою думки, але зе-вівці образили його і він цей дар втратив. ))
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10.08.2021 15:06 Ответить
пятілєтку в трі года! дагонім і пєрєгонім Амєріку!
еге ж!
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10.08.2021 14:23 Ответить
Выдавайте на пунктах вакцинации видосики зедебила или билеты на сватов и 95 анал.
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10.08.2021 14:26 Ответить
какое отношение киевская школа экономики имеет к медицине?
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10.08.2021 14:30 Ответить
А разве тут идет речь о медицине?? Тут все упирается в бабки..
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10.08.2021 14:46 Ответить
Главное - вакцины вовремя поставляйте. Мне нужно к 3 сентября вторую дозу Moderna.
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10.08.2021 15:51 Ответить
Цей пан вочевидь не товаришує з математикою. На сьогодні вакциновано близько 10%. Щоб вакцинувати 70% потрібно збільшити вакцинування у кілька разів, а не удвічі.
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10.08.2021 16:11 Ответить
а что это чамыдло руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко. скажет через пару лет, когда сначала каждый четвертый, потом каждый третий и по понижающей начнет вымирать?
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10.08.2021 16:36 Ответить
Привожу один из комментов в Ютубе:
Знакомый водитель школьного автобуса уволился, чтоб не принуждали в@кцинироваться, так как у него родные после волшебных уколов заболели раком. Сегодня после прививки у мужчины поднялась температура выше 39 , увезли в больницу и привезли назад мертвого - оторвался тромб. У брата моей сношеницы после прививки страшный отек ног , еле передвигается. И это у нас маленький городок. А что творится в мегаполисах? Люди, боритесь за свою жизнь, объединяйтесь. У нас в мфц начальница в@кцинировалась и требовала того же от служащих, они отказались и продолжают работать, от них отстали. Не бойтесь!
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10.08.2021 19:57 Ответить
А где они столько желающих вакцинироваться найдут? У нас антипрививочников процентов 70, не меньше
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10.08.2021 16:46 Ответить
 
 