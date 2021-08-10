Темпы вакцинации необходимо увеличить вдвое, чтобы до конца года привить 70% взрослого населения Украины, - KSE

Для выхода на вакцинацию 70% взрослого населения к концу года темпы необходимо увеличить вдвое.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.

По его словам, темпы вакцинации в Украине необходимо наращивать.

"Украина продолжает наращивать темпы вакцинации и за неделю в среднем вакцинирует 1,4% населения, что выше среднеевропейского и мирового уровня. Однако для выхода на вакцинацию 70% взрослого населения к концу года темпы необходимо увеличить вдвое", - рассказал Ганиченко.

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