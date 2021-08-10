Темпы вакцинации необходимо увеличить вдвое, чтобы до конца года привить 70% взрослого населения Украины, - KSE
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Для выхода на вакцинацию 70% взрослого населения к концу года темпы необходимо увеличить вдвое.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.
По его словам, темпы вакцинации в Украине необходимо наращивать.
"Украина продолжает наращивать темпы вакцинации и за неделю в среднем вакцинирует 1,4% населения, что выше среднеевропейского и мирового уровня. Однако для выхода на вакцинацию 70% взрослого населения к концу года темпы необходимо увеличить вдвое", - рассказал Ганиченко.
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+2 Странник Виртуальный d2c4d836
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+2 user009
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+1 Гундяй Крестовоздвиженский
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еге ж!
Знакомый водитель школьного автобуса уволился, чтоб не принуждали в@кцинироваться, так как у него родные после волшебных уколов заболели раком. Сегодня после прививки у мужчины поднялась температура выше 39 , увезли в больницу и привезли назад мертвого - оторвался тромб. У брата моей сношеницы после прививки страшный отек ног , еле передвигается. И это у нас маленький городок. А что творится в мегаполисах? Люди, боритесь за свою жизнь, объединяйтесь. У нас в мфц начальница в@кцинировалась и требовала того же от служащих, они отказались и продолжают работать, от них отстали. Не бойтесь!