РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11626 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЭкономика Рынок земли
1 103 15
земля (1919) Минагрополитики (397) земельная реформа (292) рынок земли (250)

С начала работы рынка в Украине продали более 10 тыс. га сельхозземель: больше всего на Полтавщине и Харьковщине, - Минагрополитики. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

С начала работы рынка в Украине продали более 10 тыс. га сельхозземель: больше всего на Полтавщине и Харьковщине, - Минагрополитики. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 10 августа в Украине на рынке сельскохозяйственных земель зарегистрировано 5 206 соглашений. Общая площадь проданных земель превысила 10 тыс. га.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Минагрополитики.

"Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщает, что по состоянию на сегодняшний день заключено 5 206 соглашений в рамках рынка земли. Подали заявления для получения доступа к Государственному земельному кадастру 4 532 нотариуса. Всего заявлений - 5 082, из них согласовано 4 473, в очереди на рассмотрение - 17, отказ получили 592", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рынок земли - это один из главных коррупционных рисков, - Монастырский

Согласно инфографике, за период с 1 июля по 9 августа этого года в Украине зарегистрированы соглашения на 10 161 га земель. По площади лидируют Полтавская (1 276,4 га) и Харьковская (1 171,8 га) области.

С начала работы рынка в Украине продали более 10 тыс. га сельхозземель: больше всего на Полтавщине и Харьковщине, - Минагрополитики 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+2
Звичайна українська хабарницька схема !!! Всі державні інспекціі,контори та конторки ,це розплідники корупціі ,хабарницькі гнидники !!!)))))))
показать весь комментарий
10.08.2021 15:20
+1
Их видят только БЮТ и ОПЗЖ.
показать весь комментарий
10.08.2021 14:37
+1
Нет конечно, какой самострой на даче? И при чем тут самострой или нет, они участок не могут приватизировать.
показать весь комментарий
10.08.2021 14:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А я думал, что землю будут на Херсонщине выкупать, вдоль крынского канала. Обнесут забором и пустят воду. И никаких сухапутных калидоров пробивать не нужно в крысм С начала работы рынка в Украине продали более 10 тыс. га сельхозземель: больше всего на Полтавщине и Харьковщине, - Минагрополитики - Цензор.НЕТ 9857
показать весь комментарий
10.08.2021 14:30 Ответить
От блин а соседи свою дачу уже 5 лет приватизировать не могут, а ту покупают и продают что хотят.
показать весь комментарий
10.08.2021 14:34 Ответить
Дача - самострой? Сами виноваты.
показать весь комментарий
10.08.2021 14:35 Ответить
Єпроблема,одним самобудови легалізують ,а іншим чомусь ні !!!)))
показать весь комментарий
10.08.2021 14:39 Ответить
Нет конечно, какой самострой на даче? И при чем тут самострой или нет, они участок не могут приватизировать.
показать весь комментарий
10.08.2021 14:40 Ответить
И какова формулировка отказа? Просто "не дадим"? Не верю. Такой формулировки нет.
показать весь комментарий
10.08.2021 14:45 Ответить
Просто не дадим, потому что общество есть а то предприятие которому выделялась земля нет и поэтому и судились но но просто отказ, нет документов того предприятия и все.
показать весь комментарий
10.08.2021 14:52 Ответить
Грусно.
показать весь комментарий
10.08.2021 14:58 Ответить
Не просто грустно, а ужасно, ведь за 5 лет до этого никого не интересовали те документы, кто хотел тот приватизировал. А потом вдруг все пропало и никто не может в законный способ приватизировать, хотя ходят легенды что как то кто то решает.
показать весь комментарий
10.08.2021 15:06 Ответить
Звичайна українська хабарницька схема !!! Всі державні інспекціі,контори та конторки ,це розплідники корупціі ,хабарницькі гнидники !!!)))))))
показать весь комментарий
10.08.2021 15:20 Ответить
Цікаво ,а де очікувані довжелезні черги іноземних покупців ???)))
показать весь комментарий
10.08.2021 14:34 Ответить
Их видят только БЮТ и ОПЗЖ.
показать весь комментарий
10.08.2021 14:37 Ответить
Маячня параноїків незбагненна та неосяжна !!!)))
показать весь комментарий
10.08.2021 14:41 Ответить
Очень надеюсь, что эти га скупили москали...
показать весь комментарий
10.08.2021 14:44 Ответить
 
 