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В Совфеде РФ назвали "бесперспективными" шансы Украины получить возмещение убытков за оккупацию Крыма: "Мы можем попросить репарации за Малороссию и Новороссию"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

В Совфеде РФ назвали

Первый зампред комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров назвал "бесперспективными" намерения Киева получить репарации от Москвы за аннексию Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Ни о каких репарациях и речи быть не может. Тогда мы можем попросить репарации за то, что они в свое время приобрели Малороссию, Новороссию, которые никогда не были Украиной и принадлежали Российской империи. Они были переданы Украине большевистским правительством, чтобы эта союзная республика была побольше, чтобы там появилось побольше пролетариата", – сказал Джабаров.

Читайте на Цензор.НЕТ: Посол Украины в ФРГ Мельник о примирении Киева и Москвы: РФ должна вернуть Крым, выплатить репарации и извиниться за все зверства

По его мнению, такие заявления украинские власти делают перед стартом саммита "Крымской платформы", чтобы "показать свою активность".

"Я так понимаю, что все эти разговоры поднимаются в свете приближающейся "Крымской платформы". Ну а этому министерству (по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий – ред.) надо показать, что они не зря получают зарплату, нужно показать какую-то активность. Хотя я уверен, что каждый из них понимает, что это абсолютно бесперспективная работа по возвращению Крыма", – добавил Джабаров.

Также читайте: Украинцы не будут платить за восстановление неподконтрольной территории, РФ должна выплатить репарации, - Криклий
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Топ комментарии
+39
Новороссия, Малороссия, Микророссия, Нанороссия и Гавнороссия входящие в состав Пидороссии, живут в воспалённом воображении пидороссов, зараженных глистами "русскавага мира"..
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10.08.2021 14:44
+29
В Софреде РФ назвали "бесперспективными" шансы Украины получить возмещение убытков за оккупацию Крыма: "Мы можем попросить репарации за Малороссию и Новороссию" - Цензор.НЕТ 2175 В Софреде РФ назвали "бесперспективными" шансы Украины получить возмещение убытков за оккупацию Крыма: "Мы можем попросить репарации за Малороссию и Новороссию" - Цензор.НЕТ 835
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10.08.2021 14:39
+26
...Не забуваймо, що народне господарство РФ гостро потребує дармової робочої сили, "трудові табори" для в'язнів там уже будуються, в червні БАМ прийняв першу партію зе-ка, і начальник російської пенітенціарної служби поскаржився, що народу сидить усе-таки малувато, щоб покрити потреби в робочій силі, треба б іще близько мільйона душ (sic!)…
Тож не робімо собі ілюзій: наявність майже 40 мільйонів відносно здорового, неляканого й роботящого білого населення не в останню чергу й робить Україну привабливою для загарбників, і Росія від нас, таких апетитних, добром не відчепиться, навіть якщо Путіна завтра змінить на посаді Навальний чи якийсь інший Ікс.
Суть побудованого в РФ режиму, так званого "рашизму", можна, послуговуючись класичною ленінською формулою, описати так: влада ФСБ, плюс русифікація, плюс ідіотизація всіх країн. Тобто, ГУЛАГ, але не простий, а з телевізором, - такий, куди "ідіоти" (ті, що "внєпалітікі") йдуть самі, чи принаймні не чинять опору, коли їх женуть, бо їх переконали з телевізора, що там "какаяразніца"… - https://gazeta.ua/blog/55566/lyudi-************-v-davnij-greciyi-zvalis-idiotami
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10.08.2021 14:35
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Барбос! Твоя недострана уже тявкала про бесперспективность получения Украиной компенсации по газовому договору. Стокгольмский суд "опустил" вас на 5 лярдов и не закашлялся. У Радфеді РФ назвали "безперспективними" шанси України отримати відшкодування збитків за окупацію Криму: "Ми можемо попросити репарації за Малоросію і Новоросію" - Цензор.НЕТ 9328
ЗаплАтите как миленькие! У Радфеді РФ назвали "безперспективними" шанси України отримати відшкодування збитків за окупацію Криму: "Ми можемо попросити репарації за Малоросію і Новоросію" - Цензор.НЕТ 203
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10.08.2021 16:42 Ответить
У Радфеді РФ назвали "безперспективними" шанси України отримати відшкодування збитків за окупацію Криму: "Ми можемо попросити репарації за Малоросію і Новоросію" - Цензор.НЕТ 2067
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10.08.2021 17:00 Ответить
Нет,платить будет раша,по полной. Надо просто МЕТОДИЧНО,по международным правовым нормам оформлять претензии,затем в Украинский суд,затем аресты собственности раши за рубежом и у себя. За каждый киоск,дом,дерево,квадрат земли пусть будет выдвинута претензия. Для наших "партнеров" это тоже АРГУМЕНТ,можно законно и беспринципно доить рашу и ставить ее в политическую позу( с тем же Китаем) Надо МЕТОДИЧНО исполнять десятки тысяч претензий на триллионы. Эй" бумажные черви" сколько можно задерибанить и поделить. Ату их ату!
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10.08.2021 17:38 Ответить
У Радфеді РФ назвали "безперспективними" шанси України отримати відшкодування збитків за окупацію Криму: "Ми можемо попросити репарації за Малоросію і Новоросію" - Цензор.НЕТ 5176 Мені подобається ваша пропозиція.
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10.08.2021 18:12 Ответить
Куди вони улуські подлюки дінуться. Будуть платити, аж гай шуміти! А отеє надування щічок нам до феньки. Одна біда:скільки прийдеться Україні витратити часу,грошей ( хоча гроші будуть надходити із лаптестану),нервів і праці,щоби привести Крим у порядок після "хазяйнування" там ************** свиней. Бо падли засирають все,де тільки не з"являться. Свою країну засрали до нємогу,то лізуть,суки нахрапом в чужі, бо бачте, їм в чистенькому подобається жити. Ну,нехай п****ть,що хочуть,а примусово платити все ж таки доведеться.
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10.08.2021 21:18 Ответить
Украине рашка должна за оккупацию Стародубщины в 1918-м и референдум на штыках с последующим геноцидом украинцев в этой древней культурной и этнической части Черниговской земли. С этой потерей даже отжатая у нас Кубань или Таганрог с Белгородом не идут в сравнение. Это как отобрать часть полтавщины...
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11.08.2021 07:34 Ответить
Врут и придумывают безбожно! Посмотри на карту УНР, созданную по итогам Брест-Литовского мира. Огромные территории, включая Кубань, Курскую, Белгородскую, Воронежскую и Ростовскую область вошли в состав Украины по этническому признаку. Подписали московские деятели и в течение 10 лет забрали у Украины все! А малороссия, новороссия и пр. говнороссии существуют только в их говноголовах!
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11.08.2021 15:29 Ответить
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