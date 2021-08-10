В Совфеде РФ назвали "бесперспективными" шансы Украины получить возмещение убытков за оккупацию Крыма: "Мы можем попросить репарации за Малороссию и Новороссию"

Первый зампред комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров назвал "бесперспективными" намерения Киева получить репарации от Москвы за аннексию Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Ни о каких репарациях и речи быть не может. Тогда мы можем попросить репарации за то, что они в свое время приобрели Малороссию, Новороссию, которые никогда не были Украиной и принадлежали Российской империи. Они были переданы Украине большевистским правительством, чтобы эта союзная республика была побольше, чтобы там появилось побольше пролетариата", – сказал Джабаров.

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По его мнению, такие заявления украинские власти делают перед стартом саммита "Крымской платформы", чтобы "показать свою активность".

"Я так понимаю, что все эти разговоры поднимаются в свете приближающейся "Крымской платформы". Ну а этому министерству (по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий – ред.) надо показать, что они не зря получают зарплату, нужно показать какую-то активность. Хотя я уверен, что каждый из них понимает, что это абсолютно бесперспективная работа по возвращению Крыма", – добавил Джабаров.

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