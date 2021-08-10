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МИД Украины ожидают ответа Германии, останется ли Меркель на саммит "Крымской платформы"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Министерстве иностранных дел Украину ждут ответа относительно участия федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в учредительном саммите "Крымской платформы" 23 августа в Киеве.
Об этом первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы не знаем, останется ли она . Мы сами ждем ответа от немецкой стороны, будет ли она на "Крымской платформе" или нет ", - отметила Джапаров.
Первый заместитель министра добавила, что в учредительном саммите "Крымской платформы" точно примет участие министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.
Как сообщалось, Меркель намерена посетить Украину с визитом 22 августа .
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+7 Владимир Иванец
показать весь комментарий10.08.2021 14:49
+6 Александр Махновецкий 0000aeaa
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+6 Афанасий Александров
показать весь комментарий10.08.2021 14:53
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Мавр своё дело сделал, мавр уходит.
Тебе, кстати, тоже не помешает.
А что это за сомнительный гешефт - быть учеником полусумасшедшей слепой старушки?
Черт с тобой, вангую: президентом не был и не станет, хоть должность занимает. Как главнокомандующий годится только на то, чтобы сдаться и подписать полную капитуляцию. Ждать ничего не надо. Это бессмысленно.
Мне становится предсказуемо скучно с вами.
В моем возрасте не очень воюют. Скорее партизанят. Но поволонтерил я от души.Это тоже не буду обсуждать. Покиньте помещение.
Середина августа , скоро осенний сезон , а слуги воды в рот набрали про газ
Готовят Украине подлянку - дружбу с рашей за газ ??????
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