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МИД Украины ожидают ответа Германии, останется ли Меркель на саммит "Крымской платформы"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

МИД Украины ожидают ответа Германии, останется ли Меркель на саммит

В Министерстве иностранных дел Украину ждут ответа относительно участия федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в учредительном саммите "Крымской платформы" 23 августа в Киеве.

Об этом первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не знаем, останется ли она . Мы сами ждем ответа от немецкой стороны, будет ли она на "Крымской платформе" или нет ", - отметила Джапаров.

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Первый заместитель министра добавила, что в учредительном саммите "Крымской платформы" точно примет участие министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

Как сообщалось, Меркель намерена посетить Украину с визитом 22 августа .
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Топ комментарии
+7
Не останется. Сто пудов не останется. Не может новый сотрудник Газпрома на испытательном сроке позволять себе такие вольности.
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10.08.2021 14:49
+6
Отлично. Если немка не останется на саммит, то 22го числа с НЕЙ ПРОСТО НЕ О ЧЕМ БУДЕТ ГОВОРИТЬ. Эта шестёрка НЕМЕЦКОГО олигархата приедет уговоривать Зеленского в разговоре с Байденом НЕ ДЕЛАТЬ АКЦЕНТА на вводе Северного Потока 2 в эксплуатацию. Очевидно у неё есть альтернативное предложение УКРАИНЕ, НО СЛЕДУЕТ СКАЗАТЬ ЗАРАНЕЕ, что ни одно предложение немцев НЕ БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ ИНТРЕСАМ Украины!!!... Ни компенсации, ни обещания остановить газопровод в случае агрессии гэбэшной мрази нельзя БРАТЬ НА ВЕРУ. Вспомните Будапешский меморандум. Задача Зеленского - ЛЮБЫМИ ПУТЯМИ остановить или оттянуть ввод СП2. Если ОП примет одно из предложений фрицев - можете с лёгкой душой называть Зеленского и его шестёрок ПРЕДАТЕЛЯМИ РОДИНЫ.
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10.08.2021 14:53
+6
Какая платформа?! Трубу 2 надо ехать торжественно открывать. Путен вот-вот пустит газ.))
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10.08.2021 14:53
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Меркель едет не к зеле, она знает с кем общаться в Украине о государственных делах. А МИД Украины превратился непонятно во что. Такие тупые вопросы типа "что, даже чая не попьете" сводят на нет всю репутацию нашего МИДа...
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10.08.2021 14:51 Ответить
Да, она 22 числа будет. Надо бы напомнить Ермаку пошерудить палкой в джунглях ОПы, а то зеледента к этому визиту тяжело в чувства и разум приводить будет.
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10.08.2021 15:07 Ответить
А смысл?
Мавр своё дело сделал, мавр уходит.
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10.08.2021 14:54 Ответить
неее, фрау к Пу в набсовет Газпрома собралась, ей платформы всякие, теперь ни у чему, за месяц до дембеля .. МИД Украины ожидают ответа Германии, останется ли Меркель на саммит "Крымской платформы" - Цензор.НЕТ 9481..
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10.08.2021 14:48 Ответить
кого с кем?)кота с собакаой?))))
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10.08.2021 17:02 Ответить
Не останется. Сто пудов не останется. Не может новый сотрудник Газпрома на испытательном сроке позволять себе такие вольности.
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10.08.2021 14:49 Ответить
А где мля буду? Не верю, Вы тут тренируетесь в упражнениях по испражнению.
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10.08.2021 14:53 Ответить
А ты, значит, упражняешься в изящной словесности? Ну, ты сильно ото всех отличаешься, ага. Не в лучшую правда сторону.
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10.08.2021 15:13 Ответить
Извините, ученик Ванги, действительно не сразу понял какой талант Вы в себе развиваете....
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10.08.2021 15:20 Ответить
Это ты в себе глистов развиваешь, а я уже родился умным. Плюс книги. Плюс образование.
Тебе, кстати, тоже не помешает.
А что это за сомнительный гешефт - быть учеником полусумасшедшей слепой старушки?
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10.08.2021 15:25 Ответить
Ну я же и говорю, как Вы только родились, так и ванговать начали, сначала в подгузники, теперь в чате, пордросли, поздравляю.
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10.08.2021 15:35 Ответить
Это для вас, сующих носы в чужую песню, "ванговать" - престижное занятие. А для обычных людей достаточно выразить свое мнение послать нахер всех, кому это не нравится.
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10.08.2021 15:40 Ответить
Та да, я с Вами согласен, поэт, ведь его любой может обидеть. Но бывает судьба поэта быть непризнанным в свое время, возможно лет через 100 о Вас легенды складывать будут... Жалко что я тоже этого не увижу...
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10.08.2021 15:51 Ответить
Нам бы до НГ дожить! Какие уж там 100 лет? А легенды не складывают. Их слагают. У МЗС України очікують відповіді Німеччини, чи залишиться Меркель на саміт "Кримської платформи" - Цензор.НЕТ 2213
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10.08.2021 15:52 Ответить
Прошу прощения Самовангователь, вот и сбылось Ваше первое вангование о моей неграмотности... Расскажите наконец-то всем нам, когда зеледент научится выполнять обязанности Президента и Главнокомандующего? Сколько десятилетий ждать надо?
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10.08.2021 15:58 Ответить
Вот же ж, млять такая, пристал!
Черт с тобой, вангую: президентом не был и не станет, хоть должность занимает. Как главнокомандующий годится только на то, чтобы сдаться и подписать полную капитуляцию. Ждать ничего не надо. Это бессмысленно.
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10.08.2021 16:04 Ответить
Хамить не надо, уважаемый! Почитайте Мастер и Маргариту Булгакова. Книжка с рождения это хорошо, но мировая классика все-таки лучше.
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10.08.2021 16:15 Ответить
Мастера и Маргариту, дядя, я читал лет в 14-15. Читал ее за жизнь раза четыре, наверное. Ты сильно опаздываешь со своими советами.
Мне становится предсказуемо скучно с вами.
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11.08.2021 08:09 Ответить
Хороший мальчик, тебе так и осталось где-то 14-15 лет. А если скучно, то сходи на фронт повоевать, меньше тырсы в голове будет.
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11.08.2021 08:12 Ответить
А ты, герой в мамкиной кофте, отвоевал уже? Всех победил, тырсу на мудрость поменял? Кто ты вообще такой, что считаешь себя вправе дое...аться к человеку, развезти свои банальные сопли и чему-то кого-то поучать?! Ты скучное, несложное, унылое говно. Это все, что я готов тебе сказать без мата. Сунешься еще раз, буду чмырить, как последнего. Это я умею, поверь на слово. Не заставляй.
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11.08.2021 08:26 Ответить
Заметь, придурок, сегодня ты мне написал. Я тебя не трогал, Да, я отвоевал, имею УБД и год по госпиталям. Так что снимай мамину кофту и вперед.
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11.08.2021 08:37 Ответить
Не буду дрочить тебя про УБД, сейчас это покупается легче инвалидности. Вдруг ты в самом деле воевал. Я не буду это обсуждать.
В моем возрасте не очень воюют. Скорее партизанят. Но поволонтерил я от души.Это тоже не буду обсуждать. Покиньте помещение.
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11.08.2021 08:49 Ответить
Ущербное, купи себе УБД и успокойся.
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11.08.2021 08:54 Ответить
Так ты все скупил. Без шансов.
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11.08.2021 09:09 Ответить
Вполне возможно, ее бункерфюрер крепко держит за ее комсомольское прошлое. Но даже если зеледент с ней согласится каким-то образом, то итог ее визита в Украину будет решаться на встрече с Порохом. Пусть что угодно сейчас орут зелефаны, но это будет так. Санкции США с СП-2 так просто не снимаются, Байден дает возможность Меркель уйти без скандала и позора.
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10.08.2021 17:04 Ответить
ТО ЕСТЬ НЕ ЗРЯ ВИТРЕНКО ИЗ НЕФТЕГАЗА НЕ ОЗВУЧИВАЕТ В СМИ СКОЛЬКО ГАЗА ЗАКАЧАЛИ В ХРАНИЛИЩА
Середина августа , скоро осенний сезон , а слуги воды в рот набрали про газ
Готовят Украине подлянку - дружбу с рашей за газ ??????
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10.08.2021 17:10 Ответить
Да на кой хрен она нужна?
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10.08.2021 14:50 Ответить
Она уже никто. Как и ты.
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10.08.2021 15:10 Ответить
Тебе чем-то не нравится "эра диджитализации"?)) И что ж ты такого догнал? Что кто бы ни был канцлером Германии есть "теневое правительство",которое всё и всегда с кацапами порешает? Да щас.
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10.08.2021 15:30 Ответить
Отлично. Если немка не останется на саммит, то 22го числа с НЕЙ ПРОСТО НЕ О ЧЕМ БУДЕТ ГОВОРИТЬ. Эта шестёрка НЕМЕЦКОГО олигархата приедет уговоривать Зеленского в разговоре с Байденом НЕ ДЕЛАТЬ АКЦЕНТА на вводе Северного Потока 2 в эксплуатацию. Очевидно у неё есть альтернативное предложение УКРАИНЕ, НО СЛЕДУЕТ СКАЗАТЬ ЗАРАНЕЕ, что ни одно предложение немцев НЕ БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ ИНТРЕСАМ Украины!!!... Ни компенсации, ни обещания остановить газопровод в случае агрессии гэбэшной мрази нельзя БРАТЬ НА ВЕРУ. Вспомните Будапешский меморандум. Задача Зеленского - ЛЮБЫМИ ПУТЯМИ остановить или оттянуть ввод СП2. Если ОП примет одно из предложений фрицев - можете с лёгкой душой называть Зеленского и его шестёрок ПРЕДАТЕЛЯМИ РОДИНЫ.
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10.08.2021 14:53 Ответить
Они уже предатели. Так что для них одним зашкваром больше, одним меньше, уже не принципиально. Дважды не повесят.
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10.08.2021 15:17 Ответить
Какая платформа?! Трубу 2 надо ехать торжественно открывать. Путен вот-вот пустит газ.))
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10.08.2021 14:53 Ответить
она должна для начала с Х-йлом посоветоваться.
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10.08.2021 14:59 Ответить
МИД Украины ожидают ответа Германии, останется ли Меркель на саммит "Крымской платформы" - Цензор.НЕТ 9122
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10.08.2021 15:07 Ответить
МИД Украины ожидают ответа Германии, останется ли Меркель на саммит "Крымской платформы" - Цензор.НЕТ 2233
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10.08.2021 15:08 Ответить
Нє, ***** з ЦК комсомолу заборонив...
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10.08.2021 15:10 Ответить
Старой комсомолке нужна эта платформа как рыбе зонтик
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10.08.2021 15:17 Ответить
украинскому МИДу недостаточно доказательств антиукраинской деятельности, немецкого ,завербованого рашистами ,ахента Меркель ,начиная с минского сходняка,нарезка суверенной украинской территории под создание ордло,турбины в Крым ,отказ поставлять Украине оружие,блокировка движения Украины и в ЕС и НАТО,строительство совместно с оккупантом Украины газовой трубы ,еще ее втянуть в Крымский сходняк для лоббирования интересов рашиста и там .
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10.08.2021 15:22 Ответить
фрау приедет с МИД, министр останется, фрау уедет. Осталась бы только в случае равенства других участников ее статусу.Зедент не всчет, он принимающая сторона. А она приедет, что бы сприсить у зедента, подписывал ли он з Газпромом в 2019 году договор ? И подписывал ли Ермак обязательства по формулах? и доложит фюреру, что зедент клянется.
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10.08.2021 16:07 Ответить
Даже к бабке не ходи!
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10.08.2021 16:38 Ответить
Фрау Рібєнтроп їде нахиляти бубочку під формулу швайнмаєра, під яку підставився сам зеленський, заглядаючи в очі путєна. Баба вже на пенсії та придивляється до посади у газпромі... - нафік їй ця платформа???
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10.08.2021 17:51 Ответить
У МЗС України очікують відповіді Німеччини, чи залишиться Меркель на саміт "Кримської платформи" - Цензор.НЕТ 7075

...
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10.08.2021 21:54 Ответить
 
 