Невакцинированным студентам не могут отказать в поселении в общежитие - это нарушение прав, - Шкарлет
Новости Цензор.НЕТ Общество
Нет никаких нормативных документов или требований, согласно которым поселение в студенческие общежития возможно только для вакцинированных лиц.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире программы "Завтрак с 1 + 1", сказал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.
"Не может быть такого, это нарушение прав, никаких ни нормативных документов, ни требований нет", - сказал Шкарлет, комментируя вопрос о поселении в студенческое общежитие только вакцинированных лиц.
Он добавил, что студенты в основном достигли 18-летнего возраста и могут вакцинироваться от COVID-19, поэтому в учреждениях высшего образования коллективный иммунитет можно сформировать быстрее, чем в школах.
В то же время министр отметил, что университеты имеют автономию, уже много лет практикуют дистанционное обучение, поэтому могут по своему усмотрению решать вопросы организации образовательного процесса.
Пожалуйста, подождите...
https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
А тут, нате вам: "нет нормативных документов, нет причин"....