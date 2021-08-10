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Невакцинированным студентам не могут отказать в поселении в общежитие - это нарушение прав, - Шкарлет

Новости Цензор.НЕТ Общество

Невакцинированным студентам не могут отказать в поселении в общежитие - это нарушение прав, - Шкарлет

Нет никаких нормативных документов или требований, согласно которым поселение в студенческие общежития возможно только для вакцинированных лиц.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире программы "Завтрак с 1 + 1", сказал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

"Не может быть такого, это нарушение прав, никаких ни нормативных документов, ни требований нет", - сказал Шкарлет, комментируя вопрос о поселении в студенческое общежитие только вакцинированных лиц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Принудительной вакцинации педагогов от COVID-19 не будет, - Шкарлет

Он добавил, что студенты в основном достигли 18-летнего возраста и могут вакцинироваться от COVID-19, поэтому в учреждениях высшего образования коллективный иммунитет можно сформировать быстрее, чем в школах.

В то же время министр отметил, что университеты имеют автономию, уже много лет практикуют дистанционное обучение, поэтому могут по своему усмотрению решать вопросы организации образовательного процесса.

Также читайте: Шкарлет о начале учебного года: "В школу мы пойдем в полноформатном режиме"
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Топ комментарии
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а школы закрывать, когда меньше 80% учителей не вакцинировалось-не нарушение прав?
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10.08.2021 15:20
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шо лепече цей плагіатний "вчений"? про які права мова? про права "агресора чи права окупованого", чому ці невакциновані повинні створювати ризики для вакцинованих? замість того, щоб організувати щеплення всих нещеплених він несе якусь ахінею про права...
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10.08.2021 15:11 Ответить
Так вакцЫна не защищает и створюет рызыки? Невакцинированным студентам не могут отказать в поселении в общежитие - это нарушение прав, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 8709 Невакцинированным студентам не могут отказать в поселении в общежитие - это нарушение прав, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 6273 Невакцинированным студентам не могут отказать в поселении в общежитие - это нарушение прав, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 3248
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10.08.2021 15:14 Ответить
А какие риски они же вакцинировались, скорее риск для невакцинированных.
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10.08.2021 15:14 Ответить
якщо студент з Індії заплатив валюту ну як можна його не поселити в гуртожиток) ну з'їздив до батьків на свята,ну привіз "дельту-лямбду" той що ,як каже міністр скоріше в українців сформується кол.імунітет, правда скільки в таких експериментах вимре людей він не уточнює..
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10.08.2021 15:19 Ответить
а школы закрывать, когда меньше 80% учителей не вакцинировалось-не нарушение прав?
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10.08.2021 15:20 Ответить
Шо вы переполошились? Чем больше антиваксеров, тем меньше антиваксеров! Невакцинованим студентам не можуть відмовити в поселенні в гуртожиток - це порушення прав, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 9739
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10.08.2021 15:23 Ответить
Больше сыра. Больше дырок. Больше дырок. Меньше сыра. Не все так однозначно Невакцинованим студентам не можуть відмовити в поселенні в гуртожиток - це порушення прав, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 231
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10.08.2021 15:30 Ответить
Очень даже однозначно:

https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
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10.08.2021 15:39 Ответить
як цей пан красиво "вмив руки" спустивши проблему на самі навчальні заклади...ось так працює другий уряд Зе
Невакцинованим студентам не можуть відмовити в поселенні в гуртожиток - це порушення прав, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 2550
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10.08.2021 15:25 Ответить
лучше подвакцинированных не пускайте никуда
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10.08.2021 15:39 Ответить
100%! Це порушення прав ІНШИХ СТУДЕНТІВ НА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ. Дивіться рішення КС України стосовно недопуска нещеплених учнів до занять у школі.
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10.08.2021 15:45 Ответить
какое право ты и они ставят людям диагнозы кто больной? Голову включай
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10.08.2021 15:48 Ответить
Не хворий, а не щеплений. Не маніпулюйте. Читайте рішення КСУ
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10.08.2021 16:42 Ответить
Каждый год, ЛЕГКО находят сотни НАДУМАННЫХ причин, для отказа в поселении!
А тут, нате вам: "нет нормативных документов, нет причин"....
Невакцинованим студентам не можуть відмовити в поселенні в гуртожиток - це порушення прав, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 8795
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10.08.2021 15:57 Ответить
А тут, в Торонто, вже давненько повідомили, що невакціновані студенти не можуть жити в гуртожитках. І ніхто не вважає це порушенням прав людини. Люди дуже навіть підтримують і схвалюють. В Торонто вже повністю вакцінованих давно за 70% (і діти від 12 років також), а з першою дозою за 80%. Йде мова за паспорта вакцинації і більшість бізнесів підтримує. Починають з Квебеку у вересні. Тому мені дивно читати такий настрій людей в Україні. Живемо, як на різних планетах...
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10.08.2021 18:12 Ответить
Камеры выключаются, цирк заканчивается https://www.facebook.com/parsla.lorence/videos/5689383517801807
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10.08.2021 19:32 Ответить
Камеры выключаются, цирк заканчивается https://www.facebook.com/parsla.lorence/videos/5689383517801807
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10.08.2021 19:37 Ответить
 
 