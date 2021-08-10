Оккупанты приговорили к 6,5 годам тюрьмы жителя Севастополя Сташевского по "делу "Свидетелей Иеговы"

"Севастопольский городской суд" оставил без рассмотрения апелляционную жалобу по уголовному делу в отношении Виктора Сташевского, осуждённого на 6,5 лет за организацию деятельности объединения "Свидетелей Иеговы".

Заседание проходило в закрытом режиме, слушателей пустили только на оглашение приговора, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крымскую правозащитную группу.

Согласно сведениям на официальном сайте "суда", по данной жалобе "судья" Василий Авхимов вынес некое решение, суть которого не раскрывается.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минреинтеграции подготовило пакет санкций в отношении российских силовиков, преследующих ПЦУ в оккупированном Крыму

По информации супруги Виктора Сташевского, решение "суда" первой инстанции было оставлено в силе. Сам осуждённый в судебном процессе принимал участие путем видеоконференцсвязи. Рассмотрение апелляционной жалобы заняло меньше часа.

Напомним, 4 июня 2019 года в оккупированном Севастополе ФСБ РФ провела обыски по меньшей мере в 9 домах местных верующих. Был задержан 52-летний Виктор Сташевский, однако на следующий день он был отпущен из изолятора под подписку о невыезде. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "Организация деятельности экстремистской организации" (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ).

19 октября 2020 года началось новое рассмотрение уголовного дела в отношении Виктора Сташевского.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты обвинили в экстремизме по "делу Свидетелей Иеговы" еще двух жителей Ялты

29 марта 2021 года "судья" "Гагаринского районного суда" Севастополя Павел Крылло признал Сташевского виновным и приговорил к шести с половиной годам лишения свободы.