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Оккупанты приговорили к 6,5 годам тюрьмы жителя Севастополя Сташевского по "делу "Свидетелей Иеговы"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Оккупанты приговорили к 6,5 годам тюрьмы жителя Севастополя Сташевского по

"Севастопольский городской суд" оставил без рассмотрения апелляционную жалобу по уголовному делу в отношении Виктора Сташевского, осуждённого на 6,5 лет за организацию деятельности объединения "Свидетелей Иеговы".

Заседание проходило в закрытом режиме, слушателей пустили только на оглашение приговора, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крымскую правозащитную группу.

Согласно сведениям на официальном сайте "суда", по данной жалобе "судья" Василий Авхимов вынес некое решение, суть которого не раскрывается.

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По информации супруги Виктора Сташевского, решение "суда" первой инстанции было оставлено в силе. Сам осуждённый в судебном процессе принимал участие путем видеоконференцсвязи. Рассмотрение апелляционной жалобы заняло меньше часа.

Напомним, 4 июня 2019 года в оккупированном Севастополе ФСБ РФ провела обыски по меньшей мере в 9 домах местных верующих. Был задержан 52-летний Виктор Сташевский, однако на следующий день он был отпущен из изолятора под подписку о невыезде. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "Организация деятельности экстремистской организации" (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ).

19 октября 2020 года началось новое рассмотрение уголовного дела в отношении Виктора Сташевского.

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29 марта 2021 года "судья" "Гагаринского районного суда" Севастополя Павел Крылло признал Сташевского виновным и приговорил к шести с половиной годам лишения свободы.
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Топ комментарии
+5
Страна наоборот. Война -это мир. Свобода - это рабство. Незнание - сила. Свидетели Иеговы - экстремисты. Окупанти засудили до 6,5 років в'язниці жителя Севастополя Сташевського у "справі "Свідків Єгови" - Цензор.НЕТ 1703
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10.08.2021 16:21
+3
Свідки Єгови це така сама банда як і пятидесятники. Вони не лічать душі а калічать і дуже ******* поживитися чужим майном. Як на мене діяльність цих структур була заборонена в СРСР правильно.
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10.08.2021 20:01
+2
В этой секте воспитывается ксенофобия. Все кто не является адептом этой секты, это второсортные люди подлежащие смерти и уничтожения. Власти будут уничтожены, а те кто вышел из этой секты, считается у них "мерзким отступником" (цит.) и будет уничтожен как "враг Иеговы" (цит.).
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18.08.2021 12:11
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Правила форума Совет форумчан
ну смешно же - закон можно о защите муравьев сделать - задержать защитника и посадить, типо муравьев учил пролазить в бункер Путина и кусать его охранников.
и больше всего смешно - че этот чел не свалил в вменяемую страну и не эвакуировался?
надаялся на "правосудие" рашки?
так это как бы антилопа в вольере надеялась шо крокоил начнет жевать траву и станет доставальщиком гольфивских шаров из дна водоема..... Окупанти засудили до 6,5 років в'язниці жителя Севастополя Сташевського у "справі "Свідків Єгови" - Цензор.НЕТ 1098
не, ну жесть конечно, просто теперь все(кроме Невзорова) свалят подальше и будут нести рссукий мир вовне, или извне, как там по российски то?
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10.08.2021 16:11 Ответить
Не всегда можно свалить, или эвакуироваться. Есть обязательства, люди, о которых нужно заботиться. Другие обстоятельства, материальные например. И почему человек должен валить оттуда, где ое вырос, жил, и у него все его. Впрочем каждый решает сам по своим обстоятельствам. Если есть возможность эмигрировать, Свидетели Иеговы получают убежище в странах Запада, из за религиозных гонений, и помощь от соверующих.
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10.08.2021 16:24 Ответить
так именно - чем ты поможешь родным если посадят? скорее наоборот.
я за то и говорю - если уже тупо рубят эту секту - то сваливать - что там держит говоришь? родные? так пусть себе будут там, но им только внапряг слать посылки будет. почему валить? - а потому что люди с Африки валили - мало ресурсов = свалили к сожалению на север. тебе же не будет лучше шо останешься зная что отсидишь на каких-то колымах условных, а потом возвратишься с судимостью? зато "заверузаЯхве". это тупо, разве шо для карьеры да и только.
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10.08.2021 16:41 Ответить
Значить свідкам Сташевського дадуть 7,5 років!
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10.08.2021 16:16 Ответить
Страна наоборот. Война -это мир. Свобода - это рабство. Незнание - сила. Свидетели Иеговы - экстремисты. Окупанти засудили до 6,5 років в'язниці жителя Севастополя Сташевського у "справі "Свідків Єгови" - Цензор.НЕТ 1703
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10.08.2021 16:21 Ответить
планете 7000 лет, кто не верит в Яхве = не воскреснет. Окупанти засудили до 6,5 років в'язниці жителя Севастополя Сташевського у "справі "Свідків Єгови" - Цензор.НЕТ 8776
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10.08.2021 16:42 Ответить
Ага, і душа плаває в крові (розчинена), тому ці кінчені сектанти носять із собою заламіновані таблички, де стого забороняють переливати їм компоненти крові у разі травм, хвороб, навіть ціною власного життя або життя їх дітей.
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10.08.2021 18:31 Ответить
так у праволюбов этого нету(верований и запретов вроде на переливку кроси то?) - впрочем, как и все такие - чуть шо бегут с соплями "доктор спаси". а если им вспомнить за их "веру", то понятно шо следует - "да я любил этого Яхве, но доктор, спаси"те Окупанти засудили до 6,5 років в'язниці жителя Севастополя Сташевського у "справі "Свідків Єгови" - Цензор.НЕТ 277
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10.08.2021 18:38 Ответить
Від лікування кров'ю відмовляються на Заході давно вже, не тільки Свідки Єгови. Це вже застарілі методи лікування, які мають дуже багато побічних дій! Тільки в совкових і відсталих країнах, ллють кров, де треба і не треба. Люди мруть, бо через кров заражаються гепатітом, снід, та іншими болячками. Сама кров,є ще не до кінця вивченим органом, який відторгається імунітетом пацієнта, якому перелили її.Організм замість боротьби с хворобою, або відновлення після операціі бореться з чужою кров'ю, щоб адаптувати її.Смертність набагато вище, ніж при лікуванні безкровними методами. В цивілізованому світі безкровні методи рулять, і дають відмінні результати. Є кровезамінники, та апарати очищення крові ( гемодіаліз)...Люди, які свято вірять в методи лікування кров'ю, та совковій медицині, гинуть набагато частіше!
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10.08.2021 23:22 Ответить
Сама кров,є ще не до кінця вивченим органом\\\\\\

кстати, по канонам ученые - еретики же, не?
так добро пожаловать сведунов ..... взад в пещеры. или по кр. мере - жили шоп так как 2000 лет назад. пасли бы своих коз и цапов и баранов - и вот тогда мона сказать - были бы верными Яхве. Правда когда приходит чума - бодро бежали бы к докторам с воплями - Яхве-чорт, док, помогииии Окупанти засудили до 6,5 років в'язниці жителя Севастополя Сташевського у "справі "Свідків Єгови" - Цензор.НЕТ 4056
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11.08.2021 08:29 Ответить
Я вас, Юрий, разочарую! ...Не! ..Они уважают науку, но и понимают, что ученые тоже могут ошибаться - например: т.н. Теория Эволюции не подтверждается фактами. Вы либо шо то с чем то путаете, либо сознательно пишете бред о Свидетелях Иеговы! А иначе зачем такая активность у Вас, под под статьями, где говорят о них. Повторюсь: каждый Ваш пост, бредятина и отсебятина, очень похожая на "антикультовые" книги и фильмы российского попа - проффессора Дворкина, основная цель которого, скрепноправославный мир.Очень похоже, что Вы его поклонник!
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11.08.2021 10:16 Ответить
послушайте, верующий, вся эта т.н. "вера" - бред.
ибо раз - Иисус мифический обращался только к иудеям. Все! кому дальше надо местечковые верования?
два - по канонам Иисус=Яхве, то есть поклоняться монстру, который даже свой народ косил тупо из-за того что он не то подумал или усомнился?
три - как вы се представляешь "суд"? если все заповеди, ну да хоть одну - нарушали все 100% даже верунов?
четыре - все Боб простит? - ну так зачем же тогда уныло "следовать" этому "учению"? если Сталин даже - в раю. просто раскаялся и все. и да - ты не докажешь шо Сталин не в раю, верно ведь? так и я - не докажу шо Яхве выдумка, но по логике у меня доказательств побольше.
С чем тя и поздравляю!
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11.08.2021 10:28 Ответить
Іудейські вірування потрібні хитрим пейсатим обрізанцям для управління гоями. Тільки, от парадокс, у країні Ізраїль, звідки християнство розповзлося світом, 75% віруючого населення - іудаїсти.
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11.08.2021 10:47 Ответить
та бо то їх релігія - святкують Песах чи що там = типу їх предки вирізали десятки тис. мужичків у Персії. і так - молодці - засрали увесь світ своєю тупо районною релігією де божок їх же - палив, проклинав, гноїв за будь-який простопок - Самоє то для гоїв, як гадаєш? Окупанти засудили до 6,5 років в'язниці жителя Севастополя Сташевського у "справі "Свідків Єгови" - Цензор.НЕТ 9384
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11.08.2021 10:54 Ответить
О, єговістьський проповідник детектед!
"Від лікування кров'ю відмовляються на Заході"-тоді запропонуй кровозамінник, який здатний переносити кисень і СО2 між органами, поживні речовини, має здатність згортатись при контакті з ушкодженим ендотелієм за зовнішнім механізмом гемостазу, а також містить фактори згортання крові (а це - складні поліпептидні сполуки), а також аналоги тромбоцитів, лейкоцитів, антитіла, володіє буферними властивостями для авторегуляції кислотно-лужної рівноваги. Має в складі альбуміни для забезпечення необхідного осмотичного тиску. Чим пропонуєш замінити всі ці функції при гострій крововтраті внаслідок політравми, акушерських кровотеч у породіль, з розвитком геморагічного шоку чи ДВЗ-синдрому? При важких шлунково-кишкових кровотечах? У гематологічних пацієнтів з важкою анемією?

Ну? Реосорбілактом? Розчином Рінгера?
Витрачу на тебе, вірун, зайвих кілька хвилин свого часу, і проведу тобі лікбез по переливанню крові в 21 столітті. НІХТО в ********* світі не переливає цільну кров, а лише її компоненти: еритроцитарну масу, відмиті еритроцити, тромбконоцентрат, свіжозаморожену плазму, альбумін, гама-глобулін, а також напівсинтетичні фактори згортання крові. До речі, завдяки останнім, хворі на гемофілію мають шанси дожити хоча б до 40 років. Чи бозя єгова не любить людей? Що аж віддав свого сина на розп'яття?
Я не заперечуючи що при переливанні крові є ризик зараження СНІДом, вірусними гепатитами, малярією, сифілісом, чумою і висипним тифом. Але у порівнянні з отриманою користю від ефекту гемотрансфузії у разі вищеназваних ситуацій, потенційний ризик зараження мізерний.
Своє печерне дикунство стосовно переливання крові тримай при собі, проповідувати його будеш на своєму щотижневому збіговиську вірунів. Можливо, в часи, коли Мойша водив своїх обрізаних співвітчизників пустелею, твої релігійні фобії гамотрансфузії і були актуальні. Але не зараз.
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11.08.2021 10:08 Ответить
Добре, що Ви не заперечуєте загрози, при переливанні крові. Про методи: Фактори згортання крові, це фракції, які вже давно виділені і не потребують переливання компонентів крові , про які Ви пишете. Компоненти,... які мало чим відрізняються від цільної крові, бо також визивають реакцію відторгнення і не можуть бути повністю очищені від вірусів. Свідки Єгови не відмовляються від фракцій...Перфторан, як кровезамінник, здатний переносити кисень, існує і використовується дуже давно..В критичних випадках, кожен вирішує сам, який метод лікування йому використовувати.Свідки Єгови давно, та успішно співпрацюють з лікарями світу, також і в Україні. Серед Свідків також є багато практикуючих лікарів, та вчених. Є методика лікування без крові, яка все більше і більше використовується на Заході навіть не Свідками Єгови...Гемотрансфузія- далеко не гарантія в критичних випадках, що людина виживе...Якщо Ви насправді цікавитесь цією темою, як лікар,і готові вислухати іншу точку зору на методи лікування, то пропоную Вам звернутися до Свідків Єгови через офіційний сайт, там є декілька фільмів з інформацією про методи, та операціі які використовуються в світі, або зв'яжіться с лікарями Свідками Єгови, які запропонують Вам наукові матеріали.
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11.08.2021 11:01 Ответить
слушайте, или трусы или крестик - либо вы верите в Яхве, либо вопите - Доктор, спасите
либо как я написал - в лес вы возьмете Пиплию и "веру", либо ружье и патроны и фонарик
Невзоров просто кайфовал бы, прочитав эти ваши стенания Окупанти засудили до 6,5 років в'язниці жителя Севастополя Сташевського у "справі "Свідків Єгови" - Цензор.НЕТ 1260
А потом ..... один едкий коммент и вы заткнулись, бо Маэстро)
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11.08.2021 11:05 Ответить
Отвечу Вам цитатой из мудрой книги Библии:
Притчи 26:4 Не отвечай глупому по его глупости, чтобы не стать таким же, как он.

5 Отвечай глупому по его глупости, чтобы он не стал мудрым в своих глазах.
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11.08.2021 11:52 Ответить
Поэтому, я сам решаю, когда и на что Вам отвечать, или...не отвечать!
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11.08.2021 11:54 Ответить
отвечу вам Васи на заборе словами - цт.1.52 - Не будь рабом
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11.08.2021 11:55 Ответить
Якщо Ви насправді цікавитесь цією темою, як лікар,і готові вислухати
іншу точку зору на методи лікування, то пропоную Вам звернутися до
Свідків Єгови через офіційний сайт, там є декілька фільмів з інформацією
про методи, та операціі які використовуються в світі, або зв'яжіться с
лікарями Свідками Єгови, які запропонують Вам наукові матеріали.\\\\\\\\\\

так, стаю аллаховцем, там хоть тоже бред, но ТАКОГО вроде нет Окупанти засудили до 6,5 років в'язниці жителя Севастополя Сташевського у "справі "Свідків Єгови" - Цензор.НЕТ 8166
б*же, ну скажите шо вы так "троллишь", бо я уже на грани переливания крови - пузо лопается от ржача то Окупанти засудили до 6,5 років в'язниці жителя Севастополя Сташевського у "справі "Свідків Єгови" - Цензор.НЕТ 8017
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11.08.2021 11:10 Ответить
Хммм, перфторан. Дивимось на офіційному сайті МОЗ України, скільки кровозамінників з діючою речовиною (з міжнародною непатентованою назвою) perftoranum зареєстровано в Україні:
https://mozdocs.kiev.ua/liki.php?name=%CF%E5%F0%F4%F2%EE%F0%E0%ED&lang=1&manufacturer=&category=0&likform=0&pokaz=&atcode=&go=%CF%EE%F8%F3%EA&nav=1&hf=1&am=

Єдиний препарат, виробник москальська підєрация, термін дії реєстраційного посвідчення препарату закінчився у 2010 році.

Ефективність препаратів фторованих вуглеводнів по перенесенню кисню складає лише 30% від людської крові. Через нестабільність сполуки першої генерації Флюосол, винайденого в Японії більше 30 років тому, через тривалу (протягом місяців) циркуляцію в крові його метаболітів після переливання, через ускладнення від застосування у вигляді тромбоцитопенії, він був виключений FDA зі списку дозволених до використання в США в 1994 році. Препарат 2 генерації Oxigent, пройшов лише 3 етап клінічних випробувань, які так і не були завершені через високу вартість виробництва та економічну недоцільність його масового виробництва фармкомпаніями:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7086064/
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11.08.2021 11:49 Ответить
Окупанти засудили до 6,5 років в'язниці жителя Севастополя Сташевського у "справі "Свідків Єгови" - Цензор.НЕТ 7015
Образец опускания, хотя они и так опущенные, Образец затыкания морд верозавров, подразделения секты - Смердетели Коровы Окупанти засудили до 6,5 років в'язниці жителя Севастополя Сташевського у "справі "Свідків Єгови" - Цензор.НЕТ 5699
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11.08.2021 11:03 Ответить
Ага. Безкровне ДТП з артеріальною кровотечею, переломами ребер і розвитком гемопневмотораксу, переломами кісток тазу, заочеревинною гематомою внаслідок розриву нирки, внутрішньочеревною кровотечею внаслідок розриву селезінки - всі вони успішно лікуються безкровними методами, особливо гемодіалізом ))))))
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11.08.2021 10:28 Ответить
Свою брєдятіну про безкровні методи можеш також спробувати проповідувати у опікових відділеннях, де пацієнтам із опіковою хворобою внаслідок великої площі ураження шкіри, препарати крові (свіжозаморожена плазма) вливається внутрішньовенно величезними об'ємами. То пацієнтам з опіковою хворобою скласти ручки на грудях, дивитися в стелю, і чекати, поки єгова відновить втрачений об'єм плазми крові без переливання? Чи звідки має синтезуватись втрачений через опікову поверхню альбумін? З фізрозчину? З вина, яке посьорбає з ложечки хворий під час причастя?
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11.08.2021 10:41 Ответить
Причастя з ложечки - це обряди православної церкви - не Свідків Єгови. І так, декотрі з православних вирішують замість лікування причащатися... Але це їх право, і свобода волі вибрати методи лікування, та їх наслідки! Як і Вашу, проповідувати користь переливання і використовувати цей метод.Але ви не маєте права нав' язувати! Це характеризує правове суспільство, зі свободою волі, релігіі, поглядів...а не коли за вас вирішує цар, лікар, чи хтось інший. Наведу приклад: Людина з серйозною злоякісною пухлиною діагностована лікарем. Стоїть питання методики лікування : операція чи хімія, або не витрачати час та гроші... підготуватися до кінця. Це вибір самої людини! Ніхто не може їй вказувати,чи насильно зробити хімію, чи операцію.Сподіваюсь, Вам зрозуміло!...На цьому тему медицини, більше не обговорюю.Кожен має своє бачення, що і є свободою волі, яку Свідки Єгови поважають!
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11.08.2021 11:20 Ответить
сподіваюсь шо ви і вам подібні - залізете взад в печери та не будете споживати електроенергію поважного пана Рената Леонідовича Ахметова.
а чо - вас же вчать як пасти овець - так пасіть собі, ах, так, сотона зла, може прєвратіть свідуна в козла, шо і бачимо.
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11.08.2021 11:40 Ответить
Я розкажу, як переливаються препарати крові вірунам, навіть тим, чиї христануті родичі написали письмову відмову від гемотрансфузії, чи які носять при собі заламіновану писульку про відмову. Реаніматологи, до яких і потрапляють спочатку постраждалі, скажімо, в ДТП, почитають ці христануті брєдні про заборону, і лікуватимуть спочатку без переливання крові. Але, оскільки триватиме неконтрольована профузна кровотеча, стан пацієнта з гострою гіповолемією стрімко погіршуватиметься, наставатиме стан геморагічного шоку, реаніматолог проведе переливання крові ЗА ЖИТТЄВИМИ ПОКАЗАМИ, наплювавши на писульки і істерики шизоїдних єговістів під дверима відділення реанімації. Бо гемотрансфузія включена в протокол надання медичної ддопомоги, і якщо в пацієнта будуть наявні перелічені в наказі критерії для гемотрансфузії, остання буде зроблена;

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0430282-06#Text

Бо у разі смерті постраждалого, якому вчасно не перелили кров, писулька єговіста менше всього цікавитиме прокурора в суді. А реаніматологу за це можуть дати термін ув'язнення чи позбавити права працювати за фахом.
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11.08.2021 12:11 Ответить
Шо то, вы путаете, дружище! Это учение адвентистов, что планете 7 тыс.лет и она создана за 6 суток. Свидетели Иеговы верят, что Земле миллиарды лет.И воскреснут и плохие и хорошие, для того , что бы узнать, как добр Иегова, кроме тех, кто уже при жизни оскорбил или предал Его. Зайдите на их официальный сайт и убедитесь. Что то, каждый ваш пост, это заблуждение, или сознательный обман, которое вы активно продвигаете в массы!
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10.08.2021 23:04 Ответить
а не одна сотона?
те верят шо 7000 лет, а эти - шо они д.артаньяны, а все другие..... не такие
то шо миллиарды лет - прямо срут на Пиплию.
то шо Яхве воскресит всех - это как? сто млрд. человек воскресит? а дикари? тоже "предали егО"? и кто плохой - Дарвин? А кто хороший - поп который так любил детей шо аж поймали и посадили?
или хорош ли тот кто построил дамбу в америке шоп 50 колонистов имели профит, и пофиг шо ниже по течению подохло пару племен? я кстати наверно пойду послушаю шо они там мямлят, в "дом молитвы" или как там, но трудно будет не проржаться, и/или не начать срач за например - че Яхве уничтожил почти все живое потопом - это от доброты, или от милославия? м? Окупанти засудили до 6,5 років в'язниці жителя Севастополя Сташевського у "справі "Свідків Єгови" - Цензор.НЕТ 8222
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11.08.2021 08:15 Ответить
Кошмар! Какой винегрет у Вас в голове! Не позорьтесь хоть, не пишите больше, мой Вам совет!
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11.08.2021 11:23 Ответить
о, проснулся.
так хорош ваш Яхве или плох? - в чем провинились фламинго и тиранозавры то? и миллионы других видов - шо Яхве их уничтожил, тогда как мог просто истребить свой народ, ой, то есть всех злых, а?
мой совет - сходите к психиатру, Сенатор не ходит - и видно что вытворяет, как и вы.
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11.08.2021 11:33 Ответить
Ні, свідки яхве - хлопчики в білих тогах, цілими днями літають на своїх крильцях під стелею, грають на арфі і співають осанни своєму божеству. Насправді - це Секта по деформації психіки, деструктивний культ, псевдорелігійна організація з банківськими рахунками і центральним офісом за океаном, куди місцеві пастори перераховують чесно видурені в наївних прихожан гроші
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10.08.2021 18:29 Ответить
за еговистов - там квартал имеют в Н.Й. целый, ролик давно еще видел. смешно, но это работает - лузеры отдают хаты даже не столько как на Байденщине - даже вот на Рашке отдавали пока Путин не забрал взад.... Окупанти засудили до 6,5 років в'язниці жителя Севастополя Сташевського у "справі "Свідків Єгови" - Цензор.НЕТ 624
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10.08.2021 18:40 Ответить
Свидетели Иеговы запрещены только в России и странах с режимами подобными Талибан и Игил, где запрещено любое инакомыслие. В США, Европе и большинстве других стран, Свидетели Иеговы считаются добропорядочными гражданами. Там уважается их нейтралитет в политических делах, неучастие в выборах и вооруженных конфликтах. Сплетни были проверены и судами доказана их лживость. В самой России Свидетели Иеговы осуждены чисто по экстремистским статьям - из за чтения Библии и литературы, которую запретили. Осуждены на большие сроки из за разговоров о том, что написано в Библии с людьми.Такой вот экстремизм! Интересно, что нет ни одного осужденного Свидетеля Иеговы за всю ту грязь, которую тут льют из методичек московского патриархата, и ФСБ.они хотели бы, что бы их ложь была доказана в суде, но это невозможно, потому что это всего лишь сплетни. Тюрьмы полны уголовниками православной например принадлежности, и они остаются православными и далее, выходя из тюрьмы и продолжая свои дела. Если же, кто из Свидетелей Иеговы становится на преступный, уголовный путь, он сразу же исключается из собрания, это не замалчивается и пресекается даже заранее по возможности. Поэтому, думайте, чем распространять сплетни, проверяйте, кто пишет и с какой целью.Решите для себя, вы за свободу совести, мнений и религий, или что бы сверху назначали экстремистом без причин!
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10.08.2021 18:46 Ответить
я как раз за них - но просто вербуют бабушек и отжимают квартиры.. пусть себе и делают, но рашка же идет к совку - так что конкурентов должно быть ноль.
ни странно ни разу
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10.08.2021 18:53 Ответить
Насчет отжима квартир, брехня,пропаганда, что бы оправдать свои действия. Не будут же они правду говорить, что они не нравятся царю и Кириллу, потому, что не хотят участвовать в их войнах. Как не участвовали в войназ Гитлера и Сталина.За что их и сажали в лагеря.
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10.08.2021 19:37 Ответить
так скажут любую туфтту - вибач мені - а чо в Нью йорку у них цілий квартал? - та за рахунок бидла - Путін в принципі правий - йому більше зайде бабла
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10.08.2021 19:54 Ответить
они даже тогда были? ну, секта то. не участвовать в сталинщине - это не лагерь, это пуля в затылок. "врах норота" же.
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11.08.2021 08:08 Ответить
зачем ты врешь? у кого они квартиру забрали брехло ты подлое!
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11.08.2021 01:05 Ответить
а ты где живешь то? куча сект и они в т.ч. шо квартиры передают им всякие бабушки. с людьми пообщайся. или погугли
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11.08.2021 08:06 Ответить
У сектантів є цілі підрозділи (неформальні, звичайно), з особливо упоротих прихожан, які регулярно відвідують лікарні, проводять невинні, нібито, зібрання серед хворих. Щоб виявляти серед пацієнтів осіб, схильних до навіювання, зі слабким критичним мисленням, які пережили сильні травмуючі емоції чи сімейні трагедії. Ціллю цих рекрутерів-місіонерів є пацієнти з невиліковними хворобами, люди, які отримали каліцтва, спотворення обличчя в результаті травм чи опіків, яких легко обробити психологічними прийомами навіювання. Нібито невинно і "щоб допомогти", віруни випитують у пацієнтів їх домашні адреси і особисті телефони, починають відвідувати постраждалих вдома, регулярно надзвонюють, запрошують на зібрання, можуть підкинути кілька тисяч грн на ліки (які, звичайно, треба потім "відробити" вірним служінням у секті). Особливими категоріями є алкоголіки та наркомани, на яких полюють сектанти як на потенційних жертв, з яких потім зроблять своїх прихожан. Причому в цій сфері працюють найупоротіші специ, з гарно поставленим голосом, тонкі психологи по натурі, які володіють техніками навіювання. Бо замінити фізичну залежність від алкоголю чи наркотиків психічною залежністю від участі в житті секти дійсно нелегко. Це, я рахую, вищий пілотаж прозелітизму.
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11.08.2021 13:01 Ответить
я с два года взад увидел раздающих, книжечки то, сказал аве сатан. а потом сказал шо Яхве настолько бобрый ваш шо затопил весь мир = *********** слушать мычание сектантов то?), взял книжечку и чет та еще было, листовки или чет такое и пошел прочь. кстати, в книжечке, как вы и сказал - очень грамотно зомбируют. типо нельзя понять шо Яхве это такой ублюдок шо Сралин нервно курит свою трубку в углу
вспомним - Вартова Башта - это же то же раздавали раньше - и тут говорят шо квартиры не "зохавывают" - Окупанти засудили до 6,5 років в'язниці жителя Севастополя Сташевського у "справі "Свідків Єгови" - Цензор.НЕТ 3366
Путин говно конечно, но даже совки пару решений делали правильно . ватники лучше квартиры потихонечку дадут взадЭ, а Яхве - стерпит - он же памятник Окупанти засудили до 6,5 років в'язниці жителя Севастополя Сташевського у "справі "Свідків Єгови" - Цензор.НЕТ 3644
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11.08.2021 13:31 Ответить
Так, так. Точно по методичкам Моськовського патрiaрхату і ФСБ.
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10.08.2021 18:42 Ответить
Да у тебя, поклоняющегося Мамоне, выдуришь! Свидетели Иеговы - самая безобидная и бедная церковь из всех известных. Например, православная жирует, купаясь в роскоши, сказочно богаты баптисты. Да и Мормоны, по-моему не пасут задних. Десятину как никак имеют с каждого. Храмы Иисуса последних дней поражают воображения роскошью. А свидетели собираются при свете лампадок и штудируют Библию в своих так называемых залах царств. Для них настоящая жизнь начнется после Армагеддона.
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10.08.2021 20:17 Ответить
шо ты, шо Юра Сникший, шо его друг по переписке--обычные базарные бабы! Юра предводитель на лавочке! Сплетничают не зная изнутри ни одного течения, обсмактывая неведомое....особенно квартиры и богатство! Поражаетесь воображением роскоши! Фантаст! Нет сил сыпать бисер перед свиньями! Походите туда, изучите их жизнь изнутри, Библию заодно, а потом свидетельствуйте своей ложью перед Всевышним!
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10.08.2021 21:33 Ответить
вселишнего нету. и вот тебе дать выбор - ружье патроны фонарь, или Пиплия - перед тем как тебя забросить в лес.
я так и знал - Яхве не помог еще никому, разве шо как плацебо, а волки то кушать хотят Окупанти засудили до 6,5 років в'язниці жителя Севастополя Сташевського у "справі "Свідків Єгови" - Цензор.НЕТ 6575
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11.08.2021 08:19 Ответить
бисер кончился , перед свиньями сыпать.... Тебя не было тысячи лет и скоро опять не будет, а Бог был, есть и будет! Ну, гуппи с аквариума поймёт ли рассказ об океане?....
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13.08.2021 18:07 Ответить
О, стандартна мантра вірунів про пєсчінку в акєанє бєсканєчьнасті. Прямо цитуєш "вартову башту". Посмерджує свідком яхве.
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13.08.2021 22:36 Ответить
Ага, самая бізабідная. Тільки розмножуєтесь ви безконтрольно, як таргани. Знаєш, що таке прозелітизм? Так от, у єговістів поширення своєї віри у соціумі шляхом проповідництва і місіонерства - це один з основоположних догматів. Чому серед христанутих єговістів заборонено використання презервативів для контрацепції? Щоб самка віруна народила за свій фертильний вік якомога більше дітей, яких з дитсадкового віку водитимуть на зібрання, і з дитинства долучатимуть до секти?
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11.08.2021 10:20 Ответить
Не пишіть неправди. Презервативи і контрацепцію Свідки Єгови не забороняють!. Заборона є в Римокатолицькій церкві та ще в декотрих конфесіях. В мене до Вас питання: Чому ви так активно пишете неправду про Свідків Єгови? Ви виправдовуєте дії ФСБ, що вони правильно роблять? Треба і в Україні саджати ха грати тих, хто вивчає, та пропонує вивчати Біблію? Якщо ви патріот вільної України, чим ви краще від патріотів невільної Росії. Погляди Ваші такі ж самі!
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11.08.2021 11:42 Ответить
Всіх саджати не треба. Просто державі Україна треба мати у ваших рядах інформаторів та законспірованих агентів СБУ. Які збиратимуть доказову базу з відеоматеріалів, аудіозаписів того, що відбувається на зібраннях та при спілкуванні членів секти між собою у неформальній обстановці. І, якщо там буде озвучено чи зроблено щось, що суперечить чинному законодавству, це закінчувалось судовою справою і посадкою пастора чи упоротого прихожанина. Бо, якщо із тих нещасних 40 мільйонів українців, що ще лишились, буде 20 мільйонів баптисто-єговістів, то одного прекрасного дня, коли рашка почне відкриту війну з Україною, в лавах ЗСУ не залишиться жодного воїна, бо половина з людей призовного віку покаже довідки від "єґов і шестидесятників". А на референдумі із вирішення важливих внутрішньо- і зовнішньополітичних рішень буде явка 5% виборців. Або, якщо пастори по всій країні, отримавши наказ з-за океану, з центральних офісів ваших сект, змусять бидломаси голосувати так, як це буде вигідно асашаям. То це вже, вибачте, загроза національній безпеці країни.
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11.08.2021 13:18 Ответить
в СССР уже это было...Где СССР? Бог противно смотреть на лжеца и каждый получит по делам его...Трепло ты , если проще, тупеньке к тому же....
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13.08.2021 18:09 Ответить
В Ізраїлі родоначальна релігія - християнство, з якої відбрунькувалпсь твоя секта, теж колись була. Але чомусь в ********* Ізраїлі панівний іудаїзм.
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13.08.2021 22:49 Ответить
І ти щось патякаєш? Ти ж невіглас! У Ізраілі ІУДАІЗМ є родоначальна релігія і єю ж залишається! А хритиянство вийшло з іудаізму. Юдеї не прийняли християнства та вважали його сектою! На разі 70 % ізрїльтян вважають себе такими дебілами невіруючими як ти! Зовсім ніякими!
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15.08.2021 16:17 Ответить
Типова ознака секти: монополія на віру. Тільки ми (Свідки Єгови, ЦХВЄ, баптисти - потрібне підкреслити) найправильніші віруни. А ВОНИ (баптисти, єговісти, п'ятидесятники - підкреслити потрібне) - відступники, і віра їх неправильна.
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11.08.2021 13:56 Ответить
сам придумал? религиовед местного разлива...
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13.08.2021 18:10 Ответить
Чого так збудився, брат во христі? Забороненої кави на ніч випив? Охолонь. Пройдись по квартирах сусідів у своєму будинку, проаеди проповіді (чи стали менше впускати, бо пандемія?), відчуй, як через тебе працює промисел божий. До речі, як у вас там з проповідництвом у нових постковідних реаліях? Як проводяться зібрання?
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13.08.2021 22:31 Ответить
Секта і деструктивний культ - це слова з ФСБ шної контори,іподіякона моськовської церкви Дворкіна, який все, крім рпц, має за секти і культи. Дворкін один з засновниквв культу руського світу, православних армій ДНР, ЛНР, казачества, і подібних контор, які діяли в Україні в часи Януковича, було спалено декілька споруд Свідків Єгови на Донбасі, та Криму.Де зараз Росія та її церква з Дворкіним продовжує свою політику..Останній час структури Дворкіна діють і в Україні...До вашого відома, Свідки Єгови нікому хати не палили, армій не створювали, і брехнею нікого не поливали.
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10.08.2021 23:42 Ответить
Всього-лиш промивають мізки схильних до навіювання і довірливих громадян своїм тупорилим печерним віровченням
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11.08.2021 10:22 Ответить
блін як же харюсь від слова "мізки" Окупанти засудили до 6,5 років в'язниці жителя Севастополя Сташевського у "справі "Свідків Єгови" - Цензор.НЕТ 7958 Окупанти засудили до 6,5 років в'язниці жителя Севастополя Сташевського у "справі "Свідків Єгови" - Цензор.НЕТ 2109
просто вже навіть в Вікі засрали всі статті "проЄктами"
може вже й "мізками".
соррі, но зай*бує реально
як і недобуква кацапська "'ё"
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11.08.2021 10:37 Ответить
Слово "мозок", у множині відмінюються як "мізки, мізків, мізкам, мізки, мізками, мізках", і це було правилом ще до змін правопису у 2019 році. А нововведені "проєкти-членкині-катедри-етери" мене самого харять. Загравання з іноземними мовами, реверанси перед європейцями.
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11.08.2021 12:21 Ответить
в гуглі перекласти якесь слово = 20 варіантів англ. писало шо в ній слів - мільйон або 600тис
правда видно шо користуються тільки одним відсотком - ролики послухати на англ. - тупо 500 слів можна знати шоп розуміти
досить смішно - одне слово звучить так само як 5 інших.... у нас мова хоча би - то шо чую то пишу, в натурі в 100 разів зрозуміліше. особливо смішно як прізвища вони вимовляють...... по буква треба ж сказати, бо написане може вимовлятись хз як. наприклад - Янукович або Міттельборат, ну не згадаю прізвищ шоб навести до прикладу
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11.08.2021 12:34 Ответить
у тебе мизкив меньш ниж у тварин! Верующие более разумные, чем атеисты, за что и преследуются....
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13.08.2021 18:11 Ответить
Не плутай не віруючих з атеїстами. Бо, як не парадоксально це звучить, атеїсти вірять в те, що бога немає. Ця помилка дуже типова для христанутих. Втім, не дивно. Для мене що баптисти, що 50-ники, що свідки яхве, що харизмати, що мормони - по суті одне і те ж. Колись кожен із засновників цих культів взяв збірник древньоєврейських казочок під назвою "біблія" (або написав власний збірник, як мормони, ги-ги), вибрав улюблені цитати, і на їх основі сформував догмати кожної з сект. А тупе стадо вчить ці хворі фантазії напам'ять і сприймає їх як закон, з різним ступенем успішності слідуючи їм.
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13.08.2021 22:25 Ответить
І хто тебе в Україні переслідує? Фактично безконтрольно (з міркувань національної безпеки) іноземні релігійні організації з бенефіціарами, банківськими рахунками і керівними органами в Штатах, поширюють своє віровчення в українському суспільстві. І тобі цього мало? Чи ти хочеш отримувати струмінь сльозогінного газу в очі чи розряд шокера в пах при спробі зайти в чужу квартиру для проповіді? Ясно, що твоя хвора уява сприйматиме це як носіння хреста, гоніння за віру, страстотерпця за богоугодне діло, мученика. Але мінус проповідь на поверсі в багатоквартирному будинку. А план виконувати треба; пастор підвищив норму проповідей за день; сестра во христі не дає, бо каже, що ти недостатньо наполегливий у справі божій.
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13.08.2021 22:46 Ответить
Хат не палили, лише покалічили психіку сотень тисяч (чи скільки вас тут, в Україні) громадян. Тим, хто наважився втекти з ваших міцних "обіймів", можна сміливо видавати посвідчення людей з інвалідністю по психічній хворобі, та проводити соціальну реабілітацію в спеціалізованих центрах. Несправедливо буде замовчати також про ваших братів-протестантів: цхвє-ників (так звані 50-ники), та баптистів. Ця тріця сект найпопулярніша в Україні за кількістю прихожан, і вплив всіляких крішнаїтів, адвентистів 6 дня, мормонів, та церкви Мунтяна набагато менший.
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11.08.2021 12:40 Ответить
Свідки Єгови це така сама банда як і пятидесятники. Вони не лічать душі а калічать і дуже ******* поживитися чужим майном. Як на мене діяльність цих структур була заборонена в СРСР правильно.
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10.08.2021 20:01 Ответить
если нет души , как её искалечишь? балбес бездушный.
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10.08.2021 21:34 Ответить
Ти тупий совок! )))
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10.08.2021 22:02 Ответить
какая банда, шо ты мелишь? люди которые не употребляют алкоголь и не чтут царя банда? ты подлое брехло и скорее всего гундяевское
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11.08.2021 01:02 Ответить
Я можу продовжити твій асоціативний ряд про алкоголь і царя.
...не беруть участь у суспільно-політичному житті країни, не ходять на вибори, байдужі до Революції гідності та її ідеалів, не служать в ЗСУ та інших військових формуваннях, в т.ч. добробатах, пропагують ідеї мишебратьєв стосовно москальських окупантів та місцевих ватників лугандону. А, по суті, є слухняною пасивною масою, яка виконує те, що скаже їм пастор на зібранні. А від кого отримують централізовані накази ці пастори, які саме ідеї вкладати в мозок довірливих вірян, це дууууже цікаве запитання. Тільки не треба мені розказувати казочки, що кожна релігійна громада є абсолютно ізольованою від інших, має абсолютну автономію і не має зв'язку з регіональним чи загальнодержавним центром.
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11.08.2021 11:13 Ответить
пропагують ідеї мишебратьєв стосовно москальських окупантів та місцевих ватників лугандону - все это откровенная брехня, что касается не беруть участь у суспільно-політичному житті країни, не ходять на вибори, байдужі до революції гідності та її ідеалів, не служать в ЗСУ та інших військових формуваннях, в т.ч. добробатах так это скорее право чем обязанность в силу религиозных убеждений этих людей. каждый человек имеет право думать так как он думает, я за зеленского точно воевать не буду и за систему которая в Украине построена. а вот за свободу вероисповедания повоевал бы
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11.08.2021 14:21 Ответить
Банда шахраїв.
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12.08.2021 06:23 Ответить
прикольно налетели сведуны)) даже бы если бы не отжимали ничего, то все равно - тупые байки, кстати, фильм ужасов если бы по Пиплии снять, то это было бу +100(смотреть позволено только тем кто уже одной ногой в гробу, а вторая в белом тапочке)
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11.08.2021 08:21 Ответить
Свидетели Иеговы, это мина замедленного действия. Они с улыбкой на лице, мягким тоном голоса проводят бесплатную рекламу своей секты. Сначала все начинается с "любви", а заканчивается абсолютным добровольным рабством. Более того, это секта действительно экстремисская. Они соглашаются на смерть своих детей если им есть медицинское показание перелить кровь. Они отказываются от своих родных (детей, родителей, друзей) когда те приняли решение выйти из этой секты поняв всю опасность их учений. Их старейшины управляют адептами по особым инструкциям, в которых требуется, например, скрыть факт от властей сексуального развращения ребенка самим Свидетелем Иеговы. Ребенок при этом не может доказать, что над ним надругались, так как у них есть правило двух свидетелей. То есть если нет ДВУХ СВИДЕТЕЛЕЙ развращения, то и нет факта преступления.
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18.08.2021 09:50 Ответить
Во время Второй мировой войны они высказывали свое одобрение Национал-социалистической партии и утверждали, что так же как и правящая партия Гитлера презирают евреев. Об этом есть письмо Рутерфорда (руководителя этой секты того времени) к Гитлеру. Есть еще одно письмо времен Второй мировой, тоже Гитлеру, где СИ в ультимативной форме с угрозами излагали свою просьбу не трогать их адептов и это повлекло к массовым репрессиям СИ, их отправляли в концлагрея и большинство в них погибли. Погибли из-за глупости руководства этой секты.
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18.08.2021 12:01 Ответить
В этой секте воспитывается ксенофобия. Все кто не является адептом этой секты, это второсортные люди подлежащие смерти и уничтожения. Власти будут уничтожены, а те кто вышел из этой секты, считается у них "мерзким отступником" (цит.) и будет уничтожен как "враг Иеговы" (цит.).
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18.08.2021 12:11 Ответить
По учениям этой секты все религии, кроме их, являются ложными и будут уничтожены. К представителям других религий применяются такие термины как "одурачивают", "лгут", "манипулируют", и все в таком духе. Но если они лгут, то о себе они заявляют как "ошибочное, неточное толкование".
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18.08.2021 12:16 Ответить
 
 