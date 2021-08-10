Оккупанты приговорили к 6,5 годам тюрьмы жителя Севастополя Сташевского по "делу "Свидетелей Иеговы"
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"Севастопольский городской суд" оставил без рассмотрения апелляционную жалобу по уголовному делу в отношении Виктора Сташевского, осуждённого на 6,5 лет за организацию деятельности объединения "Свидетелей Иеговы".
Заседание проходило в закрытом режиме, слушателей пустили только на оглашение приговора, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крымскую правозащитную группу.
Согласно сведениям на официальном сайте "суда", по данной жалобе "судья" Василий Авхимов вынес некое решение, суть которого не раскрывается.
По информации супруги Виктора Сташевского, решение "суда" первой инстанции было оставлено в силе. Сам осуждённый в судебном процессе принимал участие путем видеоконференцсвязи. Рассмотрение апелляционной жалобы заняло меньше часа.
Напомним, 4 июня 2019 года в оккупированном Севастополе ФСБ РФ провела обыски по меньшей мере в 9 домах местных верующих. Был задержан 52-летний Виктор Сташевский, однако на следующий день он был отпущен из изолятора под подписку о невыезде. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "Организация деятельности экстремистской организации" (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ).
19 октября 2020 года началось новое рассмотрение уголовного дела в отношении Виктора Сташевского.
29 марта 2021 года "судья" "Гагаринского районного суда" Севастополя Павел Крылло признал Сташевского виновным и приговорил к шести с половиной годам лишения свободы.
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и больше всего смешно - че этот чел не свалил в вменяемую страну и не эвакуировался?
надаялся на "правосудие" рашки?
так это как бы антилопа в вольере надеялась шо крокоил начнет жевать траву и станет доставальщиком гольфивских шаров из дна водоема.....
не, ну жесть конечно, просто теперь все(кроме Невзорова) свалят подальше и будут нести рссукий мир вовне, или извне, как там по российски то?
я за то и говорю - если уже тупо рубят эту секту - то сваливать - что там держит говоришь? родные? так пусть себе будут там, но им только внапряг слать посылки будет. почему валить? - а потому что люди с Африки валили - мало ресурсов = свалили к сожалению на север. тебе же не будет лучше шо останешься зная что отсидишь на каких-то колымах условных, а потом возвратишься с судимостью? зато "заверузаЯхве". это тупо, разве шо для карьеры да и только.
кстати, по канонам ученые - еретики же, не?
так добро пожаловать сведунов ..... взад в пещеры. или по кр. мере - жили шоп так как 2000 лет назад. пасли бы своих коз и цапов и баранов - и вот тогда мона сказать - были бы верными Яхве. Правда когда приходит чума - бодро бежали бы к докторам с воплями - Яхве-чорт, док, помогииии
ибо раз - Иисус мифический обращался только к иудеям. Все! кому дальше надо местечковые верования?
два - по канонам Иисус=Яхве, то есть поклоняться монстру, который даже свой народ косил тупо из-за того что он не то подумал или усомнился?
три - как вы се представляешь "суд"? если все заповеди, ну да хоть одну - нарушали все 100% даже верунов?
четыре - все Боб простит? - ну так зачем же тогда уныло "следовать" этому "учению"? если Сталин даже - в раю. просто раскаялся и все. и да - ты не докажешь шо Сталин не в раю, верно ведь? так и я - не докажу шо Яхве выдумка, но по логике у меня доказательств побольше.
С чем тя и поздравляю!
"Від лікування кров'ю відмовляються на Заході"-тоді запропонуй кровозамінник, який здатний переносити кисень і СО2 між органами, поживні речовини, має здатність згортатись при контакті з ушкодженим ендотелієм за зовнішнім механізмом гемостазу, а також містить фактори згортання крові (а це - складні поліпептидні сполуки), а також аналоги тромбоцитів, лейкоцитів, антитіла, володіє буферними властивостями для авторегуляції кислотно-лужної рівноваги. Має в складі альбуміни для забезпечення необхідного осмотичного тиску. Чим пропонуєш замінити всі ці функції при гострій крововтраті внаслідок політравми, акушерських кровотеч у породіль, з розвитком геморагічного шоку чи ДВЗ-синдрому? При важких шлунково-кишкових кровотечах? У гематологічних пацієнтів з важкою анемією?
Ну? Реосорбілактом? Розчином Рінгера?
Витрачу на тебе, вірун, зайвих кілька хвилин свого часу, і проведу тобі лікбез по переливанню крові в 21 столітті. НІХТО в ********* світі не переливає цільну кров, а лише її компоненти: еритроцитарну масу, відмиті еритроцити, тромбконоцентрат, свіжозаморожену плазму, альбумін, гама-глобулін, а також напівсинтетичні фактори згортання крові. До речі, завдяки останнім, хворі на гемофілію мають шанси дожити хоча б до 40 років. Чи бозя єгова не любить людей? Що аж віддав свого сина на розп'яття?
Я не заперечуючи що при переливанні крові є ризик зараження СНІДом, вірусними гепатитами, малярією, сифілісом, чумою і висипним тифом. Але у порівнянні з отриманою користю від ефекту гемотрансфузії у разі вищеназваних ситуацій, потенційний ризик зараження мізерний.
Своє печерне дикунство стосовно переливання крові тримай при собі, проповідувати його будеш на своєму щотижневому збіговиську вірунів. Можливо, в часи, коли Мойша водив своїх обрізаних співвітчизників пустелею, твої релігійні фобії гамотрансфузії і були актуальні. Але не зараз.
либо как я написал - в лес вы возьмете Пиплию и "веру", либо ружье и патроны и фонарик
Невзоров просто кайфовал бы, прочитав эти ваши стенания
А потом ..... один едкий коммент и вы заткнулись, бо Маэстро)
Притчи 26:4 Не отвечай глупому по его глупости, чтобы не стать таким же, как он.
5 Отвечай глупому по его глупости, чтобы он не стал мудрым в своих глазах.
іншу точку зору на методи лікування, то пропоную Вам звернутися до
Свідків Єгови через офіційний сайт, там є декілька фільмів з інформацією
про методи, та операціі які використовуються в світі, або зв'яжіться с
лікарями Свідками Єгови, які запропонують Вам наукові матеріали.\\\\\\\\\\
так, стаю аллаховцем, там хоть тоже бред, но ТАКОГО вроде нет
б*же, ну скажите шо вы так "троллишь", бо я уже на грани переливания крови - пузо лопается от ржача то
https://mozdocs.kiev.ua/liki.php?name=%CF%E5%F0%F4%F2%EE%F0%E0%ED&lang=1&manufacturer=&category=0&likform=0&pokaz=&atcode=&go=%CF%EE%F8%F3%EA&nav=1&hf=1&am=
Єдиний препарат, виробник москальська підєрация, термін дії реєстраційного посвідчення препарату закінчився у 2010 році.
Ефективність препаратів фторованих вуглеводнів по перенесенню кисню складає лише 30% від людської крові. Через нестабільність сполуки першої генерації Флюосол, винайденого в Японії більше 30 років тому, через тривалу (протягом місяців) циркуляцію в крові його метаболітів після переливання, через ускладнення від застосування у вигляді тромбоцитопенії, він був виключений FDA зі списку дозволених до використання в США в 1994 році. Препарат 2 генерації Oxigent, пройшов лише 3 етап клінічних випробувань, які так і не були завершені через високу вартість виробництва та економічну недоцільність його масового виробництва фармкомпаніями:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7086064/
Образец опускания, хотя они и так опущенные, Образец затыкания морд верозавров, подразделения секты - Смердетели Коровы
а чо - вас же вчать як пасти овець - так пасіть собі, ах, так, сотона зла, може прєвратіть свідуна в козла, шо і бачимо.
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0430282-06#Text
Бо у разі смерті постраждалого, якому вчасно не перелили кров, писулька єговіста менше всього цікавитиме прокурора в суді. А реаніматологу за це можуть дати термін ув'язнення чи позбавити права працювати за фахом.
те верят шо 7000 лет, а эти - шо они д.артаньяны, а все другие..... не такие
то шо миллиарды лет - прямо срут на Пиплию.
то шо Яхве воскресит всех - это как? сто млрд. человек воскресит? а дикари? тоже "предали егО"? и кто плохой - Дарвин? А кто хороший - поп который так любил детей шо аж поймали и посадили?
или хорош ли тот кто построил дамбу в америке шоп 50 колонистов имели профит, и пофиг шо ниже по течению подохло пару племен? я кстати наверно пойду послушаю шо они там мямлят, в "дом молитвы" или как там, но трудно будет не проржаться, и/или не начать срач за например - че Яхве уничтожил почти все живое потопом - это от доброты, или от милославия? м?
так хорош ваш Яхве или плох? - в чем провинились фламинго и тиранозавры то? и миллионы других видов - шо Яхве их уничтожил, тогда как мог просто истребить свой народ, ой, то есть всех злых, а?
мой совет - сходите к психиатру, Сенатор не ходит - и видно что вытворяет, как и вы.
ни странно ни разу
вспомним - Вартова Башта - это же то же раздавали раньше - и тут говорят шо квартиры не "зохавывают" -
Путин говно конечно, но даже совки пару решений делали правильно . ватники лучше квартиры потихонечку дадут взадЭ, а Яхве - стерпит - он же памятник
я так и знал - Яхве не помог еще никому, разве шо как плацебо, а волки то кушать хотят
просто вже навіть в Вікі засрали всі статті "проЄктами"
може вже й "мізками".
соррі, но зай*бує реально
як і недобуква кацапська "'ё"
правда видно шо користуються тільки одним відсотком - ролики послухати на англ. - тупо 500 слів можна знати шоп розуміти
досить смішно - одне слово звучить так само як 5 інших.... у нас мова хоча би - то шо чую то пишу, в натурі в 100 разів зрозуміліше. особливо смішно як прізвища вони вимовляють...... по буква треба ж сказати, бо написане може вимовлятись хз як. наприклад - Янукович або Міттельборат, ну не згадаю прізвищ шоб навести до прикладу
...не беруть участь у суспільно-політичному житті країни, не ходять на вибори, байдужі до Революції гідності та її ідеалів, не служать в ЗСУ та інших військових формуваннях, в т.ч. добробатах, пропагують ідеї мишебратьєв стосовно москальських окупантів та місцевих ватників лугандону. А, по суті, є слухняною пасивною масою, яка виконує те, що скаже їм пастор на зібранні. А від кого отримують централізовані накази ці пастори, які саме ідеї вкладати в мозок довірливих вірян, це дууууже цікаве запитання. Тільки не треба мені розказувати казочки, що кожна релігійна громада є абсолютно ізольованою від інших, має абсолютну автономію і не має зв'язку з регіональним чи загальнодержавним центром.